Правительство РФ разрешит Роскомнадзору определять порядок регистрации доменных имён Статьи редакции
Также планируется создать специальный регистратор доменных имён для госсайтов.
В ноябре в Госдуму запланировали внести законопроект о расширении прав правительства и Роскомнадзора по части регистрации и определения перечня доменных имён. Об сказано в плане законопроектной деятельности правительства на год.
Правительство получит полномочия по утверждению порядка регистрации доменных имён, составляющих национальную зону — .ru, .рф, .su. Планируется создать специальный регистратор для государственных сайтов. Роскомнадзор также сможет определять перечень доменных имён, принадлежащих госорганам и организациям.
Сейчас правила регистрации доменных имён устанавливает учреждённый Роскомнадзором координационный центр региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий», общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи», АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» и АНО «Институт развития Интернета».
.ru, .рф, .su
Да и на здоровье, больно оно надо.
особенно .рф
Я бы еще предложил обязать резолвить зарубежные домены через сервера РКН. Заходит такой россиянин на импортный вебсайт, а ему там правду матку баннерами - "Все врут, у нас лучше, да и вообще скоро вашей Америке - кирдык" и фото ВВП, который руку над красной кнопкой занес.
Заходит такой россиянин
Ты же в курсе, что если всё будет идти через роскомнадзоровские изобретения, то заходить ты будешь даже на свои сайты очень долго и не с первого раза.
Наш интернет уже очень неслабо просажен по скорости! Тупо из-за всякой лишней херни, которая торчит у провайдеров.
Ну для DNS много ресурсов не надо. Фактически - можно спустить свою таблицу провайдерам, как они про заблокированным ресурсам уже сделали. Еще надо РКНовский корневой SSL сертификат обязать устанавливать на все устройства, чтоб браузеры не ругались, а юзеры не замечали.
Когда к тебе все компьютеры страны придут за днс запросами: ресурсов потребуется много.
Этот "корневой сертификат" примерно через 15 секунд будет внесен браузерами в список "недостоверных"
В Казахстане уже пытались
В очко себе забейте свои домены
Бля
А вот это интересно, почему TJ всё ещё в зоне ru
когда уже росцензура? название совсем неактуальное
хуйане.рф уже занято?
Почему бы просто не забить домен первого уровня точка гос по образу пиндосского dot gov