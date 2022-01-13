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Сергей Исенеков

Правительство РФ разрешит Роскомнадзору определять порядок регистрации доменных имён Статьи редакции

Также планируется создать специальный регистратор доменных имён для госсайтов.

В ноябре в Госдуму запланировали внести законопроект о расширении прав правительства и Роскомнадзора по части регистрации и определения перечня доменных имён. Об сказано в плане законопроектной деятельности правительства на год.

Правительство получит полномочия по утверждению порядка регистрации доменных имён, составляющих национальную зону — .ru, .рф, .su. Планируется создать специальный регистратор для государственных сайтов. Роскомнадзор также сможет определять перечень доменных имён, принадлежащих госорганам и организациям.

Сейчас правила регистрации доменных имён устанавливает учреждённый Роскомнадзором координационный центр региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий», общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи», АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» и АНО «Институт развития Интернета».

#новости #роскомнадзор

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Chikk

.ru, .рф, .su
 Да и на здоровье, больно оно надо.

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13
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Dmitry L.

особенно .рф

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6
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Вася Пражкин

Я бы еще предложил обязать резолвить зарубежные домены через сервера РКН. Заходит такой россиянин на импортный вебсайт, а ему там правду матку баннерами - "Все врут, у нас лучше, да и вообще скоро вашей Америке - кирдык" и фото ВВП, который руку над красной кнопкой занес.

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11
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ИгорьOK

Заходит такой россиянин
Ты же в курсе, что если всё будет идти через роскомнадзоровские изобретения, то заходить ты будешь даже на свои сайты очень долго и не с первого раза.

Наш интернет уже очень неслабо просажен по скорости! Тупо из-за всякой лишней херни, которая торчит у провайдеров.

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Вася Пражкин

Ну для DNS много ресурсов не надо. Фактически - можно спустить свою таблицу провайдерам, как они про заблокированным ресурсам уже сделали. Еще надо РКНовский корневой SSL сертификат обязать устанавливать на все устройства, чтоб браузеры не ругались, а юзеры не замечали.

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Просто Хэнк

Когда к тебе все компьютеры страны придут за днс запросами: ресурсов потребуется много.

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Упоротый Голубь

Этот "корневой сертификат" примерно через 15 секунд будет внесен браузерами в список "недостоверных"

В Казахстане уже пытались

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Российский кран

фсб это не волнует

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Ivar Ragnarsson

В очко себе забейте свои домены

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Российский кран

Тоже по айпи на тж заходишь?

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Ivar Ragnarsson

Бля

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Sage Pointer

А вот это интересно, почему TJ всё ещё в зоне ru

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гчк

когда уже росцензура? название совсем неактуальное

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TJaba

хуйане.рф уже занято?

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Русский Кексик

Почему бы просто не забить домен первого уровня точка гос по образу пиндосского dot gov

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Российский кран

Почему бы просто не
 Слишком просто, много денег не напилить.

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