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Сергей Исенеков

HBO и CNN выпустят документальный фильм об Алексее Навальном Статьи редакции

Навальный рассказал, что фильм уже готов, но точная дата премьеры пока не известна.

Обложка фильма «Навальный» Фото CNN

Документальный фильм HBO и CNN Films расскажет об истории отравления политика Алексея Навального, его лечении и возвращении в Россию. Премьера состоится на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщают Deadline и The Hollywood Repoter.

Режиссёром картины стал документалист Дэниэл Роэр, известный по фильму «Когда мы были братьями» о создателе группы The Band Робби Робертсоне. Он рассказал Deadline, что сюжет покажет «историю одного человека и его борьбу с авторитарным режимом».

Навальный рассказал, что съёмки фильма держали в секрете. Политики отметил, что снимали каждый день — от процесса лечения восстановления после отравления до задержания в аэропорту Шереметьево в 2021 году.

На всякий случай снимали всё. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо [Грозевым] начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам. Снимали, как снимали „Дворец Путина“, ну и так далее. В последний раз съёмочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: «Пройдемте».

Алексей Навальный
политик

#новости #навальный #hbomax

16 138 просмотров
Спасибо за наводку Михаил Темнов
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218 комментариев
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Словесный Интервент

Теперь редакции надо срочно найти парочку новостей про космические открытия, чтобы перебить новостную повесточку.

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145
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гчк

время позднее уже, щас на ночное дежурство выйдет дефицит продуктов в сша

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61
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new_comment

А в пятницу подоспеет новость, что этот фильм внесён в список экстремистских материалов и запрещён в РФ.

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0
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некипишуй

там в зоопарке родился редкого окраса тигр, думаю этим можно перебить

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38
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Русский Кексик

Если жовтоблакитного, то да

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16
3 комментария
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Сеня

Даже камень в лесу справится

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max power

надеюсь покажут все аспекты жизненного пути

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–17
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Александр Бугаев

Зачем, если можно стотыщпятьсотую статью про Хованского

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2
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Высокий щит

@Артём Мазанов вы же не будете?

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1
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Артём Мазанов

Конечно нет!

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3
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Филипп Дориан

Блин да. Наверное пора уже отписку делать

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0
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Андрей Вавилов

Навального сыграет Уилл Смит

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27
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Sweety bread
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118
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Bulat Akhmetshin

Это если б нетфликс снимал

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2
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Высокий щит

все правильно, Лукашенко тоже хорош у Нетфликса

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72
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Ян Фёдоров

сэмюэл л. укашенко

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12
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Володя Арстоцки

Ахаха, хорош

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Высокий щит

То есть на ф*г.

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Степан Анейчик

@Вахтёр или это другое?

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Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 94%. Код красный!

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гчк

картинка заряжена на долбоебизм

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35
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13 комментариев
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FUNGAME

Welcome on board

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8
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pashazaur

Отличный старт.

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0
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Алексей Маликов

Ты в курсе, что раньше пригожинским платили за любые комменты под их постами?

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0
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Selfish Ledger

Его реально отравили. Именно в этот момент Тихановскую начали на западе признавать и Путин решился на следующий шаг. Но гэбня лоханулась в который раз.

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9
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15 комментариев
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Madegghead

бот сломался, несите нового

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2
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Алексей Маликов

Ты пытаешься аргументами достучаться до пригожинского бота. Зачем?

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2
1 комментарий
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Romula Daraa

рептилоиды больше повлияли чем тихановская

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4 комментария
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Высокий щит

+15р

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2
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Максоний

Я с ним согласен
жду начисления 15 рублей

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0
19 комментариев
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ϟϟPUTLER卐

Нахуй иди гнида кремлеботская

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2
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Высокий щит

@Санитар
@Сторож
Я конечно всё понимаю, но это перебор, вы не находите?

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0
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adw

bruh

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0
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Марко Ройс

Навальная братва

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32
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гчк

наконец-таки, жду кроссовер с dc

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28
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Макс Зеленский

Снайдер кат🦸

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9
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new_comment

У DC всегда хорошая концовка. Зло побеждено.

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0
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некипишуй

кстати, а Навальный походу денег заработает не хило с проката и прав

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–5
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Высокий щит

О том, как дохуя денег зарабатывает Алексей говорят уже лет 10. Только никто не смог их найти.

Понимаешь ли, там все карательные органы искали с увеличительным стеклом и ничего умнее не придумали, кроме как посадить за вполне рядовую схему оказания услуг.

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64
13 комментариев
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Высокий щит

он уже запрещен?

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22
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Евгений Устинов

Хотите самый короткий анекдот? "Непродажный либерал". Да, кстати, пояснит кто, на каких основаниях дочь Навального поступила в Стэнфорд? По квотам детей предателей Родины прошла?

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–92
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Себастиан Перейра

по гранту какому-то, за счет налогоплательщиков США

ещё вопросы?

Мне кстати больше интересно на какие шиши внучок поцреота-золотова учится в бриташке
и не загнивает ли он там от европейских ценностей? не стал ли геем?

Кстати, выслал тебе 15 руб
за щекой проверь

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60
2 комментария
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Владислав Егоров

Почти в любой универ мира можно по какой нибудь из сотен образовательных программ и стипендий поступить, в штаты конечно посложнее чем в Европу, но ничего невозможного

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5
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Ganna Olenyeva

На самом деле, в Стэнфорд не так уж сложно поступить, она же там не какую-нибудь computer science изучает. Тем более, у нее там политология - очевидно, что Стэнфорд себе захочет взять кого-то с такой экспертизой и знаниями в качестве бакалавра.

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3
2 комментария
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Высокий щит

Не думаю что это будет смотрибельно

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–7
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Высокий щит

А ты глаза водярой не заливай в день выхода.

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49
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Высокий щит

В россии в озвучке кубиков и рекламой казино?

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15
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Alexander Permyakov

Будет в подписке Кинопоиск + Амедиатека?

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11
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Alex

еще кто-то увидел эту отсылку в постере? или слишком притянуто?

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1
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Алексей Андрианов
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23
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Павел Фролов

Я вот этот постер вспомнил

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9
1 комментарий
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испанский смех

Нет только ты

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1
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Yaroslaff Chekunov

Ого заказуха

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–52
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Высокий щит

Твоя?

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12
7 комментариев
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Секта свидетелей повесточки

Данила Козловский возбудился.

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5
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ShortyGuy88

Фильм, запрещенный к показу на территории Рф

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5
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ХАНТЕР73

А так вот для чего был законопроект о запрещении пропаганды наркоты в онлайн кинотеатрах. А Новичок подпадает под эти вещества. Вон как вштырило.

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5
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Высокий щит

На DTF тем временем сущий кошмар.

На HBO выйдет документальный фильм про Алексея…
Документальный триллер режиссёра Дэниела Роэра расскажет об истории политика, чья многолетняя…
dtf.ru
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0
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Олег Дизендорф

DTF и есть ссущий кошмар

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10
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Leemiak

Это какой-то детский утренник.

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6
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некипишуй

ошибку выдает

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1
8 комментариев
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Charles Cross

А когда там бывает иначе?

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0
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П

Термины «свобода» и «справедливость» являются симулякрами. Ну а «борцы» за эти понятия.. они менее реальны и убедительны, чем человек-паук. Наверное, непонятно объяснил. Для большинства есть лишь два цвета, к сожалению.

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–10
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ХАНТЕР73

Патриотизм, родина, долг - тоже симулякры. Это работает в обе стороны.

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6
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Высокий щит

Белый (смирительной рубашки) и жёлтый (стен)?

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1
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pls help

"Poison always leaves a trail"...Very nice

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2
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Высокий щит

адада пойзон адада ремеди

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3
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Андрей Рядькин

привет

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0
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испанский смех

Че за треил? След?

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1 комментарий
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Zakhar Zakharov

как же наши люди слабы, что уже с надеждой смотрят в рот таким же пропагандистам, как соловьев с киселевым.

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–11
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Высокий щит

Которые к войне призывают и клеймят несогласных иноагентами и врагами народа?

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2
13 комментариев
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username

К слову, на кинопоиске его нет по объективным причинам или как? Обычно же объявленные фильмы уже там со всеми "рейтингами ожидания" и прочими датами премьеры.

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1
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Таблетка Галоперидола

Ты заметку читал или сразу в комменты?

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0
8 комментариев
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Константин Курасов

Кек. Всегда знал, что историю Навального придумали второсортные голливудские сценаристы из 90х. Даже фамилия больше похожа на пародийную, чем реально русскую)

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–29
1 комментарий
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Photuum

Двойник Навального

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–7
1 комментарий
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Matthew Popov

так его же певчих траванула, нет?

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–23
1 комментарий
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Yaroslaff Chekunov

А недавно было Казахстан ееееее!!!! Беларусы, русские, учитесь! А на поверку паны дрались.

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–5
3 комментария
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Максим Манчестер

Помню как перебивали повестку с отравлением муж Собчак и Минаев, ни сама Собчак. Стали ток шоу делать про бли. Статьи писать, эхо Москвы стало обсуждать резко другой мир наступает. Это пиздец.

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1
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Высокий щит

В день премьеры:

Фильм признан экстремистскими материалами и запрещён к показу на территории рф

HBO и CNN Films Признаны иностранными агентами и не желательными организациями на территории рф.

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1
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Leo Bonhart

Можно с Джоном Оливером?

Это Навальный. (Фото) Только на самом деле это не Навальный, это Сергей Светлаков.
Вот Навальный (фото молодого Ельцина).

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0
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Крадущийся песец

Надо срочно заблокировать ютуб за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних верующих ветеранов.

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–1
1 комментарий
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Павел Фролов

Мне вот интересно, ему прокатное удостоверение в России дадут? Вряд-ли, следовательно скорее всего фильм нацелен на западную аудиторию, у нас вроде подписка на HBO не особо распространенена. Или его тупо зальют на ютуб? Тоже было бы странным решением. А Волков будет призывать купить подписку на HBO или спиратить фильм?

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–6
4 комментария
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сироп от щекотки

Тежешники, поди, как подростки на человеке пауке последнем будут визжать от восторга

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–7
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Высокий щит

Кто-то из верхних будет бегать по улицам и рвать на радостях барабан, когда историю посмотрят не только в СНГ, а worldwide.

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0
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некипишуй

.

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0
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Михаил Желтухин

ЕЕЕ

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0
1 комментарий
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VladimirV

На немецком тв есть и о навальном. И о путинской мафии..
Слава на весь мир

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0
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Алексей Кальян

ВАААААААУУУУ

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0
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Алексей Маликов

Лучше уж один документальный, чем два художественных, как о Литвиненко

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0
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ИгорьOK

"Дятлов был главным! Это был Дятлов!"

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0
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Tata Kindred

Посмотрим (надеюсь).

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Ещё 6 комментариев
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