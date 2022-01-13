На всякий случай снимали всё. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христо [Грозевым] начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам. Снимали, как снимали „Дворец Путина“, ну и так далее. В последний раз съёмочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: «Пройдемте».

