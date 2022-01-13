HBO и CNN выпустят документальный фильм об Алексее Навальном Статьи редакции
Навальный рассказал, что фильм уже готов, но точная дата премьеры пока не известна.
Документальный фильм HBO и CNN Films расскажет об истории отравления политика Алексея Навального, его лечении и возвращении в Россию. Премьера состоится на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщают Deadline и The Hollywood Repoter.
Режиссёром картины стал документалист Дэниэл Роэр, известный по фильму «Когда мы были братьями» о создателе группы The Band Робби Робертсоне. Он рассказал Deadline, что сюжет покажет «историю одного человека и его борьбу с авторитарным режимом».
Навальный рассказал, что съёмки фильма держали в секрете. Политики отметил, что снимали каждый день — от процесса лечения восстановления после отравления до задержания в аэропорту Шереметьево в 2021 году.
Теперь редакции надо срочно найти парочку новостей про космические открытия, чтобы перебить новостную повесточку.
время позднее уже, щас на ночное дежурство выйдет дефицит продуктов в сша
А в пятницу подоспеет новость, что этот фильм внесён в список экстремистских материалов и запрещён в РФ.
там в зоопарке родился редкого окраса тигр, думаю этим можно перебить
Если жовтоблакитного, то да
Даже камень в лесу справится
надеюсь покажут все аспекты жизненного пути
Зачем, если можно стотыщпятьсотую статью про Хованского
@Артём Мазанов вы же не будете?
Конечно нет!
Блин да. Наверное пора уже отписку делать
Навального сыграет Уилл Смит
Это если б нетфликс снимал
сэмюэл л. укашенко
Ахаха, хорош
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
@Вахтёр или это другое?
Этот коммент токсичен с вероятностью 94%. Код красный!
картинка заряжена на долбоебизм
Комментарий удален
Комментарий удален
Welcome on board
Отличный старт.
Ты в курсе, что раньше пригожинским платили за любые комменты под их постами?
Его реально отравили. Именно в этот момент Тихановскую начали на западе признавать и Путин решился на следующий шаг. Но гэбня лоханулась в который раз.
Комментарий удален
бот сломался, несите нового
Ты пытаешься аргументами достучаться до пригожинского бота. Зачем?
рептилоиды больше повлияли чем тихановская
Я с ним согласен
жду начисления 15 рублей
Нахуй иди гнида кремлеботская
bruh
Навальная братва
наконец-таки, жду кроссовер с dc
Снайдер кат🦸
У DC всегда хорошая концовка. Зло побеждено.
кстати, а Навальный походу денег заработает не хило с проката и прав
О том, как дохуя денег зарабатывает Алексей говорят уже лет 10. Только никто не смог их найти.
Понимаешь ли, там все карательные органы искали с увеличительным стеклом и ничего умнее не придумали, кроме как посадить за вполне рядовую схему оказания услуг.
Хотите самый короткий анекдот? "Непродажный либерал". Да, кстати, пояснит кто, на каких основаниях дочь Навального поступила в Стэнфорд? По квотам детей предателей Родины прошла?
по гранту какому-то, за счет налогоплательщиков США
ещё вопросы?
Мне кстати больше интересно на какие шиши внучок поцреота-золотова учится в бриташке
и не загнивает ли он там от европейских ценностей? не стал ли геем?
Кстати, выслал тебе 15 руб
за щекой проверь
Почти в любой универ мира можно по какой нибудь из сотен образовательных программ и стипендий поступить, в штаты конечно посложнее чем в Европу, но ничего невозможного
На самом деле, в Стэнфорд не так уж сложно поступить, она же там не какую-нибудь computer science изучает. Тем более, у нее там политология - очевидно, что Стэнфорд себе захочет взять кого-то с такой экспертизой и знаниями в качестве бакалавра.
Будет в подписке Кинопоиск + Амедиатека?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
еще кто-то увидел эту отсылку в постере? или слишком притянуто?
Я вот этот постер вспомнил
Нет только ты
Ого заказуха
Данила Козловский возбудился.
Фильм, запрещенный к показу на территории Рф
А так вот для чего был законопроект о запрещении пропаганды наркоты в онлайн кинотеатрах. А Новичок подпадает под эти вещества. Вон как вштырило.
На DTF тем временем сущий кошмар.
DTF и есть ссущий кошмар
Это какой-то детский утренник.
ошибку выдает
А когда там бывает иначе?
Термины «свобода» и «справедливость» являются симулякрами. Ну а «борцы» за эти понятия.. они менее реальны и убедительны, чем человек-паук. Наверное, непонятно объяснил. Для большинства есть лишь два цвета, к сожалению.
Патриотизм, родина, долг - тоже симулякры. Это работает в обе стороны.
"Poison always leaves a trail"...Very nice
привет
Че за треил? След?
как же наши люди слабы, что уже с надеждой смотрят в рот таким же пропагандистам, как соловьев с киселевым.
К слову, на кинопоиске его нет по объективным причинам или как? Обычно же объявленные фильмы уже там со всеми "рейтингами ожидания" и прочими датами премьеры.
Ты заметку читал или сразу в комменты?
Кек. Всегда знал, что историю Навального придумали второсортные голливудские сценаристы из 90х. Даже фамилия больше похожа на пародийную, чем реально русскую)
Двойник Навального
так его же певчих траванула, нет?
А недавно было Казахстан ееееее!!!! Беларусы, русские, учитесь! А на поверку паны дрались.
Помню как перебивали повестку с отравлением муж Собчак и Минаев, ни сама Собчак. Стали ток шоу делать про бли. Статьи писать, эхо Москвы стало обсуждать резко другой мир наступает. Это пиздец.
Можно с Джоном Оливером?
Это Навальный. (Фото) Только на самом деле это не Навальный, это Сергей Светлаков.
Вот Навальный (фото молодого Ельцина).
Надо срочно заблокировать ютуб за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних верующих ветеранов.
Мне вот интересно, ему прокатное удостоверение в России дадут? Вряд-ли, следовательно скорее всего фильм нацелен на западную аудиторию, у нас вроде подписка на HBO не особо распространенена. Или его тупо зальют на ютуб? Тоже было бы странным решением. А Волков будет призывать купить подписку на HBO или спиратить фильм?
Тежешники, поди, как подростки на человеке пауке последнем будут визжать от восторга
.
ЕЕЕ
На немецком тв есть и о навальном. И о путинской мафии..
Слава на весь мир
ВАААААААУУУУ
Лучше уж один документальный, чем два художественных, как о Литвиненко
"Дятлов был главным! Это был Дятлов!"
Посмотрим (надеюсь).