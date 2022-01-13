Член СПЧ: новость о штрафе за проезд в метро без маски через систему Face Pay была «анекдотом из жизни» Статьи редакции
По словам члена СПЧ, он просто хотел пересказать историю из фейсбука, а СМИ «растиражировали её неправильно».
Член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов пояснил, что во время разговора с «Парламентской газетой» о случае штрафа за отсутствие маски он ссылался на пост на фейсбуке. Историю оттуда Ашманов пересказал «в режиме анекдота», а её подлинность не проверял. Об этом он сообщил на сайте СПЧ.
В посте, опубликованном в октябре 2021 года, пользователь Серафим Колорист рассказывает историю, как «его братишка подключился к FacePay в метро и в первый же день словил штраф пять тысяч рублей с камеры видеонаблюдения за отсутствие маски в общественном месте». Ашманов подчеркнул, что публикации не сказано о том, что штраф «прилетел» за пребывание именно в метро без маски. В нём упомянуто просто «общественное место».
В сообщении Ашманов отмечает, что опровержения про систему Face Pay и штрафующую организацию «не очень убедительные». «Они спорят не с тем и ломятся в открытую дверь, то есть опровергают утверждения, которых никто не делал», — написал он.
11 января член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что пассажира московского метро, оплатившего проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали за отсутствие маски. Позже в московском метрополитене эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что такая ситуация технически невозможна.
Отмазки - у метро и мэрии.
Вообще-то нет. Повёлся скорее чувак, который сдал биометрию.
И пиарщеги метро, которые думают, что можно опровергать то, чего не было в исходной новости, и никто не заметит.
Ну и те, кто эту новость писали тут.
Но вы-то не ведитесь по мере возможности.
как минимум есть уникальная возможность пригласить известного человека в субботний нюдс-тред
- Игорь, проснитесь, вы обосрались
- А я и не сплю
Скоморох со стажем, человек-мем — удивляюсь как вообще в 2022-м году существуют люди, которые воспринимают его серьезно, зовут на какие-то отраслевые мероприятия, дают трибуну, микрофон, а оттуда льётся вот такое.
Ну так-то и Жириновский - депутат парламента. Это ж Нигерия в снегах - ничего удивительного.
Да, удивительно. Люди какие-то существуют. Зачем-то воспринимают серьёзно. Приглашают на _отраслевые_ мероприятия:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67331
какая важная курица
Ашманов уже совсем не торт. Постарел наверное, чертяка.
Да как и ты, чертяка. Со скоростью 60 минут в час.
Напиши в Твиттер что-нить, иначе нет веры. Ни к аккаунту, ни, как следствие, к формуле старения. :)
Да тоже так думаю. Какой-то типичный ноунейм, тем более комменты пишет как-то не по-ашмановски, негоже такое письмо от того, кто стоял у истоков всего этого SEO и прочей аналитики. Ещё и ссылками сыплет на какие-то ГС, где даже SSL не приделан. Срамота, одним словом.
да вроде пишет как раз по-ашмановски!
Нужно провести экспертизу, ящетаю. С привлечением ноунеймов из тех, кому нельзя не доверять. :)
Он там ниже уже написал ключевое слово. Теперь нет (с вероятностью 50%) причин сомневаться в подлинности. :)
Согласен. :)
В какой Твиттер написать и зачем?
В свой, конечно. Не в Мордокнигу же - её я осмотреть не смогу, забанен за серость схем. А зачем - ну как-то неуместный вопрос от Ашманова, того, кто живостью ума и логикой самого Чаке забороть сможет (раньше точно мог).
А который мой-то. У меня есть аккаунт vonamsha, но он для вас такой же неподтверждённый. А кроме того, у меня принцип: я в жизни не написал ни одного поста нигде и не поставил ни единого лайка никому.
Только хожу гадить в каментах, волею пославшего мя Крибрума.
Ашманов в комментах
Ну, йопта, тот о ком ты пишешь
тебе приятно писать слово с корнем ёб ?
Даже эти слова надо писать правильно. А не вот как он.
Я в курсе, мне об этом пишут десятки раз в день. А также о том, какой я великий и невероятно умный. И то, и другое нерелевантно и не стоит внимания.
Уж тем более от онанимов.
нерелевантно
Всё, теперь точно - настоящий. Никаких сомнений!
пишут десятки раз в день. А также о том, какой я великий и невероятно умный
А про пиз..ола пишут?
А как же. Канешно же.
Лексикон же вообще небольшой.
стыдно не знать... на ресурсе о технологиях и не-таблоиде
А про документалку hbo макс забудем как про премию сахара?
Что за документалка?
UPD: все, понял
https://tjournal.ru/telegram/511683
Политота.
На такой случай нужно всегда иметь диктофонную запись разговора, чтобы в случае чего спикеру кинуть ей в ебало.
Какого разговора?
Это что? Реальный Игорь Станиславович на ТЖ? 0_0
Неожиданно, я думал вы только на своем Роем сидите.
Ну типа да.
Сижу-то я не на Роеме, а в Крибруме, а он видит всё и даже более того.
ну если честно, то можно по разному относится к некоторым вашим позициям гражданским, но чисто по-человечески - респект за книгу и смелость рубиться в комментах на ТЖ.
Чувак, вот у тебя конспирология-то цветущая. Мне заминусовали аккаунт ВК, сообщили, что превышен лимит суточного общения после пары каментов. Я перелогинился через ФБ.
общались гораздо лучше местых
факт. хороший оппонент, жаль наброса тематического качественного нет)))
а в чем тут противоречие - под какой соцсеточкой зашел, под такой и акк? если это ненастоящий Ашманов, то мое почтение нейросетке - стиль 1 в 1.
Спасибо. Ну, смелости тут особой не надо, я это делаю давно, мест, где гуляет по буфету либшиза и поносит меня и всех прочих - в Рунете миллион.
У меня мета-цель: показывать, что с птичьего полёта видно всё, какждый чих; и публичные персоны, которые представляются комментаторам какими-то далёкими нереальными медиа-монстрами - реальные люди, которые могут и заглянуть в каменты, если чо.
А что за книгу вы упоминаете?
Жизнь внутри пузыря конечно
Есть у меня более модная книжка:
https://www.piter.com/collection/bezopasnost/product/tsifrovaya-gigiena
сделать бы гостем ТЖ! https://tjournal.ru/guest
ух я бы поспрашивал тоже про НВР, работу в СПЧ и прочую политоту
@Сергей Звезда можем организовать?
Ну, они обращались, почитал про то, кто такой Лошак, чем прославился, что делает.
Рассудил, что будет сплошная носиковщина-ревазовщина-кудрявцевщина, три умных еврея сделали тупым русским Интернет, борьба за свободу Рунета, Тупая Гэбня с Крававой Яровой, 282 статья, поиски виновных, награждение непричастных и всё такое. Они особо и не скрывали "авторский замысел".
Рунет окажется построен какими-то тусовщиками и блогерами. В духе:
Нас реально пёрло, мы перепрыгивали турникеты, съезжали по перилам эскалаторов, рисовали граффити на стенах, нажимали стоп-кран для перфоманса, прятались под лавкой и заезжали в тоннель на конечной, чтобы трахнуться - так мы и развивали московское метро!
Ну так и вышло, реальных создателей Рунета там практически не оказалось. А кто оказался, тех фигурно порезали на цитаты.
Блт, так это ты ввёл всех в заблуждение
С чего это вдруг "заблуждение", чувак? С чего ты взял, что это неправда?
С того, что пиарщики метро публично публикуют опровержения того, что сами выдумали?
Ты сходи, почитай мой ответ этим не заслуживающим восхищения неизвестным мне работникам пиар-индустрии в полном объёме и моими словами, а то здесь его стыдливо и фигурно обрезали.
И приврали про "неправильно растиражировали".
http://president-sovet.ru/members/blogs/post/igor_ashmanov_otvetil_moskovskomu_metropolitenu_oprovergshemu_shtrafy_za_proezd_bez_maski_cherez_fac/
Хорошо, сейчас Веном-2 досмотрю и почитаю.
Там всё норм закончится, красного сожрут. Читай сейчас. :)
Ну он журналистам это как сообщил эту историю?
Проблемы москвичей я рот совокупление делал
У нас тупо трамваи не ходят. За деньги даже
Откуда в Сомали трамваи?
Иди работай или спи занятой человек! Увидимся в казане или куда там потом поедем
У вас там в Сомали в казане людей готовят?
Готовят к лучшей жизни!
@Дитковский либералы обкакались!!
кому-то "блогеры растиражировали", а для кого-то штрафы за фейковые новости
У нас по закону наказываются только опасные фейки, могущие причинить реальный вред; их таких 0,1% в лучшем случае от общего потока фейков.
Эта новость, впрочем, не фейк.
Вот опровержения пеарщеков метро и мэрии - фейк.
Надо было Хове тоже сказать, что песня пранком была и шуткой
подключил фэйспалм, ещё и удивляется блядь
система для говноедов и терпилоидов
поэтому и маску носят
Чкальский, ну как там с ретроспективой комментариев.
Поплаваешь?