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Новости
Сергей Исенеков

Член СПЧ: новость о штрафе за проезд в метро без маски через систему Face Pay была «анекдотом из жизни» Статьи редакции

По словам члена СПЧ, он просто хотел пересказать историю из фейсбука, а СМИ «растиражировали её неправильно».

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Скриншот поста, на который сослался Игорь Ашманов Скриншот TJ

Член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов пояснил, что во время разговора с «Парламентской газетой» о случае штрафа за отсутствие маски он ссылался на пост на фейсбуке. Историю оттуда Ашманов пересказал «в режиме анекдота», а её подлинность не проверял. Об этом он сообщил на сайте СПЧ.

В посте, опубликованном в октябре 2021 года, пользователь Серафим Колорист рассказывает историю, как «его братишка подключился к FacePay в метро и в первый же день словил штраф пять тысяч рублей с камеры видеонаблюдения за отсутствие маски в общественном месте». Ашманов подчеркнул, что публикации не сказано о том, что штраф «прилетел» за пребывание именно в метро без маски. В нём упомянуто просто «общественное место».

Журналисты и блогеры сделали из этой пересказанной мной пользовательской байки про продвинутого и оштрафованного «братишку» несомненный факт жизни и растиражировали его, так что в СМИ и в сети начали появляться официальные и полуофициальные опровержения этой истории. Между тем, не исключено, что это вообще именно байка, или что участник событий зря связал между собой два этих факта — сдачу биометрии и штраф (хотя штраф и правда был «бесконтактный»).

Игорь Ашманов
член СПЧ

В сообщении Ашманов отмечает, что опровержения про систему Face Pay и штрафующую организацию «не очень убедительные». «Они спорят не с тем и ломятся в открытую дверь, то есть опровергают утверждения, которых никто не делал», — написал он.

11 января член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что пассажира московского метро, оплатившего проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали за отсутствие маски. Позже в московском метрополитене эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что такая ситуация технически невозможна.

#новости #биометрия #транспорт

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Российский кран

Историю оттуда Ашманов пересказал «в режиме анекдота», а её подлинность не проверял.
Отмазка Задорнова: «мне прислали шутку по электронной почте».

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16
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Игорь Ашманов

Отмазки - у метро и мэрии.

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–7
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Российский кран

Лол, это ты реально?

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Российский кран

ахахах, а вы повелись, ну дурачьё - добавил Ашманов

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2
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Игорь Ашманов

Вообще-то нет. Повёлся скорее чувак, который сдал биометрию.
И пиарщеги метро, которые думают, что можно опровергать то, чего не было в исходной новости, и никто не заметит.
Ну и те, кто эту новость писали тут.
Но вы-то не ведитесь по мере возможности.

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1
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Российский кран

Хорошо, Игорь Станиславович. Счастья и здоровья в новом году!

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0
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Российский кран

денег-то нет

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0
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Российский кран

Какие деньги, хватит анекдотов на сегодня

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0
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Российский кран

А если я про Путина напишу, он тоже ответит?

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Alex

как минимум есть уникальная возможность пригласить известного человека в субботний нюдс-тред

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0
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Арсений Зябликов

- Игорь, проснитесь, вы обосрались
- А я и не сплю

Скоморох со стажем, человек-мем — удивляюсь как вообще в 2022-м году существуют люди, которые воспринимают его серьезно, зовут на какие-то отраслевые мероприятия, дают трибуну, микрофон, а оттуда льётся вот такое.

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1
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Romario

Ну так-то и Жириновский - депутат парламента. Это ж Нигерия в снегах - ничего удивительного.

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1
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Игорь Ашманов

Да, удивительно. Люди какие-то существуют. Зачем-то воспринимают серьёзно. Приглашают на _отраслевые_ мероприятия:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67331

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0
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Виктор Шуваев

какая важная курица

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Chikk

Ашманов уже совсем не торт. Постарел наверное, чертяка.

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Игорь Ашманов

Да как и ты, чертяка. Со скоростью 60 минут в час.

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0
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Chikk

Напиши в Твиттер что-нить, иначе нет веры. Ни к аккаунту, ни, как следствие, к формуле старения. :)

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3
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Российский кран

Точно не он, галочки нет :)

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1
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Chikk

Да тоже так думаю. Какой-то типичный ноунейм, тем более комменты пишет как-то не по-ашмановски, негоже такое письмо от того, кто стоял у истоков всего этого SEO и прочей аналитики. Ещё и ссылками сыплет на какие-то ГС, где даже SSL не приделан. Срамота, одним словом.

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0
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Alex

да вроде пишет как раз по-ашмановски!

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0
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Chikk

Нужно провести экспертизу, ящетаю. С привлечением ноунеймов из тех, кому нельзя не доверять. :)

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1
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Российский кран

Пусть в ворде моём щас подчеркнёт ошибки, тогда поверю, что Ашманов.

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0
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Chikk

Он там ниже уже написал ключевое слово. Теперь нет (с вероятностью 50%) причин сомневаться в подлинности. :)

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1
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Российский кран

(с вероятностью 50%)
 как и всё в мире

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Chikk

Согласен. :)

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Игорь Ашманов

В какой Твиттер написать и зачем?

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Chikk

В свой, конечно. Не в Мордокнигу же - её я осмотреть не смогу, забанен за серость схем. А зачем - ну как-то неуместный вопрос от Ашманова, того, кто живостью ума и логикой самого Чаке забороть сможет (раньше точно мог).

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0
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Игорь Ашманов

А который мой-то. У меня есть аккаунт vonamsha, но он для вас такой же неподтверждённый. А кроме того, у меня принцип: я в жизни не написал ни одного поста нигде и не поставил ни единого лайка никому.
Только хожу гадить в каментах, волею пославшего мя Крибрума.

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Российский кран

Долбаёб сказочный.

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1
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Люц Шнайдер

Ашманов в комментах

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Российский кран

Кто это

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Люц Шнайдер

Ну, йопта, тот о ком ты пишешь

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Российский кран

А ну пусть знает , что он долбаёб.

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1
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Zakhar Zakharov

тебе приятно писать слово с корнем ёб ?

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Игорь Ашманов

Даже эти слова надо писать правильно. А не вот как он.

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3
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Игорь Ашманов

Я в курсе, мне об этом пишут десятки раз в день. А также о том, какой я великий и невероятно умный. И то, и другое нерелевантно и не стоит внимания.
Уж тем более от онанимов.

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Chikk

нерелевантно
 Всё, теперь точно - настоящий. Никаких сомнений!

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Максим Шпилёв

пишут десятки раз в день. А также о том, какой я великий и невероятно умный
А про пиз..ола пишут?

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0
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Игорь Ашманов

А как же. Канешно же.
Лексикон же вообще небольшой.

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0
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Alex

стыдно не знать... на ресурсе о технологиях и не-таблоиде

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0
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Stan Majors

А про документалку hbo макс забудем как про премию сахара?

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1
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Российский кран

Что за документалка?
UPD: все, понял
https://tjournal.ru/telegram/511683

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0
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Chikk

Политота.

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Люц Шнайдер

На такой случай нужно всегда иметь диктофонную запись разговора, чтобы в случае чего спикеру кинуть ей в ебало.

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0
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Игорь Ашманов

Какого разговора?

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1
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Alex

Это что? Реальный Игорь Станиславович на ТЖ? 0_0
Неожиданно, я думал вы только на своем Роем сидите.

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1
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Игорь Ашманов

Ну типа да.
Сижу-то я не на Роеме, а в Крибруме, а он видит всё и даже более того.

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0
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Alex

ну если честно, то можно по разному относится к некоторым вашим позициям гражданским, но чисто по-человечески - респект за книгу и смелость рубиться в комментах на ТЖ.

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0
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Российский кран

Ты типа не заметил что с тобой с двух аккаунтов общаются или просто подыгрываешь?

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Игорь Ашманов

Чувак, вот у тебя конспирология-то цветущая. Мне заминусовали аккаунт ВК, сообщили, что превышен лимит суточного общения после пары каментов. Я перелогинился через ФБ.

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Российский кран

На TJ всегда нужно держать ухо востро!

Почитал комментарии — чет зря заминусили, общались гораздо лучше местых багажников и дынь

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0
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Alex

общались гораздо лучше местых
факт. хороший оппонент, жаль наброса тематического качественного нет)))

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1
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Российский кран

Да тут так все деграднули, что способны набрасывать только друг другу за воротники, по-очереди

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0
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Alex

а в чем тут противоречие - под какой соцсеточкой зашел, под такой и акк? если это ненастоящий Ашманов, то мое почтение нейросетке - стиль 1 в 1.

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0
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Игорь Ашманов

Спасибо. Ну, смелости тут особой не надо, я это делаю давно, мест, где гуляет по буфету либшиза и поносит меня и всех прочих - в Рунете миллион.
У меня мета-цель: показывать, что с птичьего полёта видно всё, какждый чих; и публичные персоны, которые представляются комментаторам какими-то далёкими нереальными медиа-монстрами - реальные люди, которые могут и заглянуть в каменты, если чо.
А что за книгу вы упоминаете?

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–1
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Alex

Жизнь внутри пузыря конечно

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0
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Игорь Ашманов

Есть у меня более модная книжка:
https://www.piter.com/collection/bezopasnost/product/tsifrovaya-gigiena

Цифровая гигиена
В книге рассматриваются проблемы цифровой зависимости и отчуждения подростков, воздействия…
www.piter.com
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2
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Российский кран

Раз уж вы тут, было интересно бы узнать, почему воздержались от комментариев в фильме Лошака про историю рунета?

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1
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Alex

сделать бы гостем ТЖ! https://tjournal.ru/guest
ух я бы поспрашивал тоже про НВР, работу в СПЧ и прочую политоту

Гость TJ — сообщество, новости, обзоры, видео
Известные персоны и специалисты своего дела отвечают на вопросы пользователей TJ.
tjournal.ru
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1
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Российский кран

@Сергей Звезда можем организовать?

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Игорь Ашманов

Ну, они обращались, почитал про то, кто такой Лошак, чем прославился, что делает.
Рассудил, что будет сплошная носиковщина-ревазовщина-кудрявцевщина, три умных еврея сделали тупым русским Интернет, борьба за свободу Рунета, Тупая Гэбня с Крававой Яровой, 282 статья, поиски виновных, награждение непричастных и всё такое. Они особо и не скрывали "авторский замысел".

Рунет окажется построен какими-то тусовщиками и блогерами. В духе:

Нас реально пёрло, мы перепрыгивали турникеты, съезжали по перилам эскалаторов, рисовали граффити на стенах, нажимали стоп-кран для перфоманса, прятались под лавкой и заезжали в тоннель на конечной, чтобы трахнуться - так мы и развивали московское метро!

Ну так и вышло, реальных создателей Рунета там практически не оказалось. А кто оказался, тех фигурно порезали на цитаты.

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Люц Шнайдер

Блт, так это ты ввёл всех в заблуждение

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Игорь Ашманов

С чего это вдруг "заблуждение", чувак? С чего ты взял, что это неправда?

С того, что пиарщики метро публично публикуют опровержения того, что сами выдумали?

Ты сходи, почитай мой ответ этим не заслуживающим восхищения неизвестным мне работникам пиар-индустрии в полном объёме и моими словами, а то здесь его стыдливо и фигурно обрезали.

И приврали про "неправильно растиражировали".

http://president-sovet.ru/members/blogs/post/igor_ashmanov_otvetil_moskovskomu_metropolitenu_oprovergshemu_shtrafy_za_proezd_bez_maski_cherez_fac/

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Люц Шнайдер

Хорошо, сейчас Веном-2 досмотрю и почитаю.

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Chikk

Там всё норм закончится, красного сожрут. Читай сейчас. :)

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3
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Российский кран

ашмановы расползаются, как тараканы

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0
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Люц Шнайдер

Ну он журналистам это как сообщил эту историю?

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0
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Cusuvasuk

Проблемы москвичей я рот совокупление делал

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Cusuvasuk

У нас тупо трамваи не ходят. За деньги даже

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0
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Мразь

Откуда в Сомали трамваи?

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2
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Cusuvasuk

Иди работай или спи занятой человек! Увидимся в казане или куда там потом поедем

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Игорь Ашманов

У вас там в Сомали в казане людей готовят?

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2
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Cusuvasuk

Готовят к лучшей жизни!

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Российский кран
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Подсайт с красивыми телками

@Дитковский либералы обкакались!!

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гчк

кому-то "блогеры растиражировали", а для кого-то штрафы за фейковые новости

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Игорь Ашманов

У нас по закону наказываются только опасные фейки, могущие причинить реальный вред; их таких 0,1% в лучшем случае от общего потока фейков.

Эта новость, впрочем, не фейк.
Вот опровержения пеарщеков метро и мэрии - фейк.

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No Name

Надо было Хове тоже сказать, что песня пранком была и шуткой

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александр александр

подключил фэйспалм, ещё и удивляется блядь

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александр александр

система для говноедов и терпилоидов

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александр александр

поэтому и маску носят

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сироп от щекотки

Чкальский, ну как там с ретроспективой комментариев.
Поплаваешь?

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Romario
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