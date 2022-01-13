По словам члена СПЧ, он просто хотел пересказать историю из фейсбука, а СМИ «растиражировали её неправильно».

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Скриншот поста, на который сослался Игорь Ашманов Скриншот TJ



Член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов пояснил, что во время разговора с «Парламентской газетой» о случае штрафа за отсутствие маски он ссылался на пост на фейсбуке. Историю оттуда Ашманов пересказал «в режиме анекдота», а её подлинность не проверял. Об этом он сообщил на сайте СПЧ.

В посте, опубликованном в октябре 2021 года, пользователь Серафим Колорист рассказывает историю, как «его братишка подключился к FacePay в метро и в первый же день словил штраф пять тысяч рублей с камеры видеонаблюдения за отсутствие маски в общественном месте». Ашманов подчеркнул, что публикации не сказано о том, что штраф «прилетел» за пребывание именно в метро без маски. В нём упомянуто просто «общественное место».

Журналисты и блогеры сделали из этой пересказанной мной пользовательской байки про продвинутого и оштрафованного «братишку» несомненный факт жизни и растиражировали его, так что в СМИ и в сети начали появляться официальные и полуофициальные опровержения этой истории. Между тем, не исключено, что это вообще именно байка, или что участник событий зря связал между собой два этих факта — сдачу биометрии и штраф (хотя штраф и правда был «бесконтактный»). Игорь Ашманов член СПЧ



В сообщении Ашманов отмечает, что опровержения про систему Face Pay и штрафующую организацию «не очень убедительные». «Они спорят не с тем и ломятся в открытую дверь, то есть опровергают утверждения, которых никто не делал», — написал он.