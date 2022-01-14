Аналогичное сообщение с угрозами также появилось на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

В ночь на 14 января неизвестная хакерская группировка взломала сайты Министерства образования и науки, Минагрополитики и МИДа Украины и других ведомств. У них изменился дизайн страниц, а также исчезла вся информация. Хакеры оставили лишь на сайтах обращение для граждан Украины. Об этом пишет РБК.

В обращении сказано, что все личные данные жителей страны «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению». Сообщение опубликовано на трех языках — украинском, русском и польском.

Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН (Организация украинских националистов, запрещённая в России — Прим. TJ), УПА (Украинская повстанческая армия, запрещённая в России — Прим. TJ), за Галицию, за Полесье и за исторические земли.

из текста обращения



На 8:50 по московскому времени ни один из взломанных сайтов не открывается. Также недоступны страницы кабинета министров Украины, Минспорта, Министерства развития общин и территорий, Минфина, Минэкологии, Минэнерго.