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Новости
Сергей Исенеков

Минздрав выступил против разрешения коммерческим медицинским центрам оказывать пациентам дистанционные услуги Статьи редакции

По мнению представителей частных компаний, отказ от проекта может замедлить развитие соответствующих технологий и медицины в России в целом.

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Правительство России может отказаться от проекта, разработанного Минэкономики, который разрешает ввести в стране экспериментальный правовой режим (ЭПР) для развития телемедицины. Документ позволяет частным компания в течение трёх лет оказывать медицинские услуги удалённо и по видеосвязи. Однако Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника издания, Минздрав направил отрицательный отзыв на проект Минэкономики по введению в России трёхлетнего экспериментального правого режима (ЭПР) в области телемедицины. Документы, опубликованный для обсуждения в октябре 2021 года, предполагает расширение дистанционного взаимодействия врача и пациента, которые записаны в законе «о применении IT в сфере охраны здоровья».

ЭПР разрешает постановку диагноза без очного приёма, что запрещено законодательством. Также министерство предлагало применять нейротехнологии, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи 5G и 6G, защищённой телекоммуникации. Применять телемедицину смогут частные компании: ГК «Медси», «Ниармедик», «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».

Как считает директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, ЭПР должен привести к совершенствованию общего регулирования и развитию технологий в системе здравоохранения. При этом он уточняет, что такое возможно только в случае получения положительных заключений на проект со стороны Минздрава, правительства и бизнеса.

Заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова при этом уточняет, что участникам эксперимента не удалось договориться с Минздравом по ряду принципиальных пунктов программы. «Речь прежде всего идёт о минимизации риска оказания некачественных медицинских услуг при дистанционном взаимодействии врача с пациентом. Однако необходимость трансформации законодательства в телемедицине назрела», — сказала Шеховцова.

Закон о телемедицине вступил в силу в 2018 году. Он позволяет оказывать медицинскую помощь посредством дистанционных консилиумов и консультаций. Первичный приём при этом всё равно должны провести лично. Врачи при этом смогут выписывать электронные рецепты.

#новости #медицина

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6 комментариев
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MangaloriANAL

Лучше бы в гос. мед. учреждениях перестали отклонять документы от частных поликлиник, которым правительство выдаёт лицензию.

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Пётр Козлов

Однако Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг.

А в огромном количестве абсолютно неквалифицированных врачей, которые без обследований и анализов выписывают тонну антибиотиков или гомеопатию просто поглядев на лицо пациента, минздрав проблемы не видит.

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Высокий щит

кагоцел, арбидол. что непонятно

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Высокий щит

Магнитотерапия)

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Высокий щит

Так больше не делай

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Сергей Шестаков

Дык давно уже существует

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