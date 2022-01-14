По мнению представителей частных компаний, отказ от проекта может замедлить развитие соответствующих технологий и медицины в России в целом.

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Правительство России может отказаться от проекта, разработанного Минэкономики, который разрешает ввести в стране экспериментальный правовой режим (ЭПР) для развития телемедицины. Документ позволяет частным компания в течение трёх лет оказывать медицинские услуги удалённо и по видеосвязи. Однако Минздрав видит в нём риски оказания некачественных услуг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника издания, Минздрав направил отрицательный отзыв на проект Минэкономики по введению в России трёхлетнего экспериментального правого режима (ЭПР) в области телемедицины. Документы, опубликованный для обсуждения в октябре 2021 года, предполагает расширение дистанционного взаимодействия врача и пациента, которые записаны в законе «о применении IT в сфере охраны здоровья».

ЭПР разрешает постановку диагноза без очного приёма, что запрещено законодательством. Также министерство предлагало применять нейротехнологии, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи 5G и 6G, защищённой телекоммуникации. Применять телемедицину смогут частные компании: ГК «Медси», «Ниармедик», «Доктор рядом» и «СберЗдоровье».

Как считает директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, ЭПР должен привести к совершенствованию общего регулирования и развитию технологий в системе здравоохранения. При этом он уточняет, что такое возможно только в случае получения положительных заключений на проект со стороны Минздрава, правительства и бизнеса.

Заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова при этом уточняет, что участникам эксперимента не удалось договориться с Минздравом по ряду принципиальных пунктов программы. «Речь прежде всего идёт о минимизации риска оказания некачественных медицинских услуг при дистанционном взаимодействии врача с пациентом. Однако необходимость трансформации законодательства в телемедицине назрела», — сказала Шеховцова.