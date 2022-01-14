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Новости
Артём Мазанов

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили. Его готовили под штамм «Дельта», а сейчас «будут новые вызовы» Статьи редакции

Такое решение приняли «в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации».

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Правительство РФ и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта». «Сейчас будут новые вызовы», — уточнила Голикова.

Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой
неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта
во втором чтении.

Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

Правительство ко второму чтению внесёт в этот законопроект поправки, по которым:

  • С 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест;

  • Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации;

  • Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря 2021 года.

#новости #право #qrкоды #covid19

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Высокий щит

будут новые вызовы
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Высокий щит

потом можно и в крестики нолики поиграть

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Высокий щит

вынести в преамбулу термин "штамм коронавируса - это дельта хуейта омикрон и др." и заменить всё по тексту этим термином. изи

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Антигравитационный торт

отступы и выравнивание по центру может еще не пробелами ставить?

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Высокий щит

я знаю фишку, от которой срывает крышу у всех офисных тетечек

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Высокий щит

и с презрением и свысока смотрю на всех, кто делает так

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0
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Антигравитационный торт

Вообще то нужно в 2 столбца сделать

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Высокий щит

это уж вот совсем отбитые делают

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Антигравитационный торт

а как ты реквизиты сторон в договоре печатаешь? по частям?

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Высокий щит

причем тут реквизиты сторон, если я показал подпись руководителя под своим документом, а не оформление договора или соглашения?) там конечно два столбца

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Александр

В кои то веки от конвейера новых мутаций появилась польза

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4
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Высокий щит

С такими темпами развития новых штаммов, они его никогда не примут)

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1
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Рыжий

Так и норм, зачем нам очередной репрессивный закон

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7
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Антигравитационный торт

скорее недовольство и стало реальной причиной отложения

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3
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Сеня

Прислушиваются к Светову

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Антигравитационный торт

кто это?

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0
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Сеня

Умный человек

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Антигравитационный торт

Ладно

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Антигравитационный торт

а так же тотальное его игнорирование, всего ОДНАЖДЫ у меня его спросили, хотя во многих местах висели таблички "Только по qr-кодам"

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0
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Dmitry Nosov
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2
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Высокий щит

Закон не примут, можете скринить. Среди антиваксеров подавляющее количество электората ЕР. И они никогда не допустят, чтобы эти бабки с промытыми внезапным интернетов мозгами вышли на улицу. Это власти не нужно.

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1
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Олег Тимофеев

чушь, ЕР тотально ваксеры

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Олег Тимофеев

испугались подобия событий в Казахстане.

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Высокий щит

самому то не смешно?

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Высокий щит

Дыркин, судя по твоим последним комментариям, я думаю тебе нужно поехать на экскурсию на Украину. Как тебе такой вариант?

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Высокий щит

с радостью бы

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Высокий щит

Что тебя останавливает?

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Высокий щит

оплати, с удовольствием покатаюсь по Украине

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Высокий щит

выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение
ну почему ну зачем так

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Зудин Сергей

Шубы, водку маркируют, теперь можно под шумок и людей.
И ведь не документ о вакцинации выдают, а трекер.

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Alexandr

Что ж ты фраер сдал назад

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Василий Суслов

Ну, в целом, с таким объяснением можно было туда что угодно подставить

«Отложили принятие из-за сосулек в Питере»

«Отложили принятие из-за Сатурна в Венере»

«Отложили принятие из-за ДТП на 306 км трассы М3»

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