Такое решение приняли «в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации».

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Правительство РФ и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта». «Сейчас будут новые вызовы», — уточнила Голикова.

Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой

неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта

во втором чтении. Татьяна Голикова вице-премьер РФ

Правительство ко второму чтению внесёт в этот законопроект поправки, по которым:

С 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест;

Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации;

Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.