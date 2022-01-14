Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили. Его готовили под штамм «Дельта», а сейчас «будут новые вызовы» Статьи редакции
Такое решение приняли «в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации».
Правительство РФ и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта». «Сейчас будут новые вызовы», — уточнила Голикова.
Правительство ко второму чтению внесёт в этот законопроект поправки, по которым:
С 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест;
Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации;
Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря 2021 года.
отступы и выравнивание по центру может еще не пробелами ставить?
Вообще то нужно в 2 столбца сделать
а как ты реквизиты сторон в договоре печатаешь? по частям?
В кои то веки от конвейера новых мутаций появилась польза
Так и норм, зачем нам очередной репрессивный закон
скорее недовольство и стало реальной причиной отложения
Прислушиваются к Светову
кто это?
Умный человек
Ладно
а так же тотальное его игнорирование, всего ОДНАЖДЫ у меня его спросили, хотя во многих местах висели таблички "Только по qr-кодам"
чушь, ЕР тотально ваксеры
испугались подобия событий в Казахстане.
Шубы, водку маркируют, теперь можно под шумок и людей.
И ведь не документ о вакцинации выдают, а трекер.
Что ж ты фраер сдал назад
Ну, в целом, с таким объяснением можно было туда что угодно подставить
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