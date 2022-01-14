Организаторы акции получили около 20 миллионов рублей от правительства России .

Средства, полученные от Фонда президентских грантов, предусмотрены на проведение Всероссийского диктанта только в 2023 году. Об этом рассказала «Коммерсанту» организатор акции Ольга Ребковец.

Ребковец сказала, что если бы организаторы подавали заявку на проведение акции в этом году, то «времени на подготовку оставалось бы уже крайне мало». Она также отметила, что для большая часть работ для «Тотального диктанта» уже проведена или запланирована. В 2022 году организаторы акции собираются найти средства на её проведение «с помощью партнёров, спонсоров и краудфандинга».

Организатор акции также пояснила, что за счёт президентского гранта обеспечено больше половины с необходимых на проведение «Тотального диктанта» в 2023 года средств. «Остальные получить будет проще, ведь теперь некоторые люди и структуры могут выдохнуть и не опасаться, что диктант — гонимый и заблокированный проект», — сказала она.

В июне 2021 года стало известно, что «Тотальный диктант» впервые не получил президентский грант на проведение акции в 2022 году. Организаторов акции посчитали такое решение «политическим решением». Также, по их мнению, основным поводом отказа от госфинансирования стало то, что автором диктанта был выбран писатель Дмитрий Глуховский, который критикует российские власти.