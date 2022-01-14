Сервис также получил все права на дистрибуцию фильма в России и СНГ, включая кинотеатры.

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Съёмки нового фильма Гая Ричи с рабочим названием «Переводчик» начнутся 24 января. «Кинопоиск» стал сопродюсером и дистрибьютором всех прав в РФ и СНГ этой картины. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

Сумма вложений «Кинопоиска» не раскрывается. По данным Deadline, от российского стриминга поступило «значительное» финансирование предпродакшна. Это первый случай, когда российский стриминг стал сопродюсером фильма голливудского режиссёра. Общий бюджет фильма оценивают в 55 миллионов долларов.

По словам директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук, Гай Ричи «занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей „Кинопоиска“». «Поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнёрами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора», — добавила она.

Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнёрству нашей платформы с топовым мировым режиссёром Ольга Филипук директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

Президент по международным проектам STX (занимается произвоством фильма) назвал вложение «Кинопоиска» «новым шагом для российского рынка стриминга».

Главный герой «Переводчика» — сержант американской армии Джон Кинли, который служит в Афганистане. Его сыграет Джейк Джилленхол. Вернувшись на родину, главный герой узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас его от гибели, не получил право убежища. Тогда Кинли решил вернуться в Афганистан, чтобы спасти друга.