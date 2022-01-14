«Кинопоиск» частично профинансировал новый фильм Гая Ричи. Российский стриминг впервые вложился в голливудскую картину Статьи редакции
Сервис также получил все права на дистрибуцию фильма в России и СНГ, включая кинотеатры.
Съёмки нового фильма Гая Ричи с рабочим названием «Переводчик» начнутся 24 января. «Кинопоиск» стал сопродюсером и дистрибьютором всех прав в РФ и СНГ этой картины. Об этом представители сервиса рассказали TJ.
Сумма вложений «Кинопоиска» не раскрывается. По данным Deadline, от российского стриминга поступило «значительное» финансирование предпродакшна. Это первый случай, когда российский стриминг стал сопродюсером фильма голливудского режиссёра. Общий бюджет фильма оценивают в 55 миллионов долларов.
По словам директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук, Гай Ричи «занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей „Кинопоиска“». «Поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнёрами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора», — добавила она.
Президент по международным проектам STX (занимается произвоством фильма) назвал вложение «Кинопоиска» «новым шагом для российского рынка стриминга».
Главный герой «Переводчика» — сержант американской армии Джон Кинли, который служит в Афганистане. Его сыграет Джейк Джилленхол. Вернувшись на родину, главный герой узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас его от гибели, не получил право убежища. Тогда Кинли решил вернуться в Афганистан, чтобы спасти друга.
Если название фильма совпадает с названием какой-либо профессии, то главную роль должен в нем играть Стейтем, а не какой-то там Джейк Джилленхол. Гай Ричи будто бы самые основы не знает.
как же стрингер
Спасти рядового Ахмеда
Раз я плачу за подпыску получается, я своего рода тоже инвестор
Кинопродюсер с Малой Бронной
русский народный режиссер
большой русский режиссер
Инопоиск
Ля, опередил. )
У нас будет называться «Яндекс переводчик»
Яндекс перевозчик
По описанию завязки сюжета, meh
"Спасти рядового Ахмеда"
Внезапно выясняется, что один из героев фильма - гей, кинопоиск штрафуют за пропаганду лгбт на сумму, большую чего его стоимость, и компания отходит государству.
Ага, это милонов еще не узнал что там ведущий актер снимался в горбатой горе
Пёдяётся кяк ниепяться достизении, но что слозного в тём, чтёбы дять денег кёмю-та?
Иметь эти самые деньги
А что это сайт про "новости сложных действий"?
Вернувшись на родину, главный герой узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас его от гибели, не получил право убежища. Тогда Кинли решил вернуться в Афганистан, чтобы спасти друга.
НАСУЩНЕНЬКО
Лол. Яндех запихивает крючок себе поглубже в глотку? Финансируют картину с пропагандой американской натовской армии. Хотят, значит, обелить военный оскал западного капитализма. Еще и вещества, наверное, не цензурят на кинопоиске своем.
ОСУДИТЬ
Jarheads, часть вторая
это очень круто
Художественный фильм https://translate.yandex.ru/
поправьте плиз "занимается произвоДством фильма"
А могли бы гачи мучи профинансировать