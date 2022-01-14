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Новости
Артём Мазанов

«Кинопоиск» частично профинансировал новый фильм Гая Ричи. Российский стриминг впервые вложился в голливудскую картину Статьи редакции

Сервис также получил все права на дистрибуцию фильма в России и СНГ, включая кинотеатры.

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Съёмки нового фильма Гая Ричи с рабочим названием «Переводчик» начнутся 24 января. «Кинопоиск» стал сопродюсером и дистрибьютором всех прав в РФ и СНГ этой картины. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

Сумма вложений «Кинопоиска» не раскрывается. По данным Deadline, от российского стриминга поступило «значительное» финансирование предпродакшна. Это первый случай, когда российский стриминг стал сопродюсером фильма голливудского режиссёра. Общий бюджет фильма оценивают в 55 миллионов долларов.

По словам директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук, Гай Ричи «занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей „Кинопоиска“». «Поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнёрами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора», — добавила она.

Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнёрству нашей платформы с топовым мировым режиссёром

Ольга Филипук
директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

Президент по международным проектам STX (занимается произвоством фильма) назвал вложение «Кинопоиска» «новым шагом для российского рынка стриминга».

Главный герой «Переводчика» — сержант американской армии Джон Кинли, который служит в Афганистане. Его сыграет Джейк Джилленхол. Вернувшись на родину, главный герой узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас его от гибели, не получил право убежища. Тогда Кинли решил вернуться в Афганистан, чтобы спасти друга.

Джейк Джилленхол

#новости #кинопоиск

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34 комментария
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rustyrazor

Если название фильма совпадает с названием какой-либо профессии, то главную роль должен в нем играть Стейтем, а не какой-то там Джейк Джилленхол. Гай Ричи будто бы самые основы не знает.

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52
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Высокий щит

БАЗА

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Harry Hatchet
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2
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Никита Слупко

как же стрингер

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0
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BTopHuk

Спасти рядового Ахмеда

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23
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Александр Добриневский

Раз я плачу за подпыску получается, я своего рода тоже инвестор

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18
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Oldfag TV
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17
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пепси

Кинопродюсер с Малой Бронной

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0
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Высокий щит

Очень хороший адрес, в центре Москвы.

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1
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Ольга Щербинина

русский народный режиссер

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13
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Женя Кузьмин

большой русский режиссер

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5
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Высокий щит

Иностранный агент наоборот?

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10
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Кирилл Запоржин

Инопоиск

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7
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Ёршик Золотой

Ля, опередил. )

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1
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Высокий щит

И пусть Гай Ричи только попробует не согласовать сцены фильма с Яндексом!

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7
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Jeremy B.

У нас будет называться «Яндекс переводчик»

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6
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Владислав Пасека

Яндекс перевозчик

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1
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Александр

По описанию завязки сюжета, meh
"Спасти рядового Ахмеда"

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4
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DarkFire

Внезапно выясняется, что один из героев фильма - гей, кинопоиск штрафуют за пропаганду лгбт на сумму, большую чего его стоимость, и компания отходит государству.

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3
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человек-петушок

Ага, это милонов еще не узнал что там ведущий актер снимался в горбатой горе

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2
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Высокий щит

Подаётся как неебаться достижение, но что сложного в том, чтобы дать денег кому-то?

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–2
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Кхалиси Бот

Пёдяётся кяк ниепяться достизении, но что слозного в тём, чтёбы дять денег кёмю-та?

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5
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Михаил Павлович

@Кхалиси Бот

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0
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Максим Грандов

Иметь эти самые деньги

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Слава Инженеров

А что это сайт про "новости сложных действий"?

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пепси

Вернувшись на родину, главный герой узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас его от гибели, не получил право убежища. Тогда Кинли решил вернуться в Афганистан, чтобы спасти друга.
НАСУЩНЕНЬКО

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1
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Егор Ниглов

Лол. Яндех запихивает крючок себе поглубже в глотку? Финансируют картину с пропагандой американской натовской армии. Хотят, значит, обелить военный оскал западного капитализма. Еще и вещества, наверное, не цензурят на кинопоиске своем.

ОСУДИТЬ

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пепси

Jarheads, часть вторая

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Roma Dmitriev

это очень круто

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робот-бёрдвотчер

Художественный фильм https://translate.yandex.ru/

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Высокий щит

Вернувшись на родину, главный герой узнаёт, что афганец Ахмед, который однажды спас его от гибели, с его женой... Ну вы понели

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Maf

поправьте плиз "занимается произвоДством фильма"

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Евгений Киров

А могли бы гачи мучи профинансировать

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Kir Nagirnyak
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