Tesla разрешила покупать за Dogecoin электроквадроцикл, киберсвисток и другие аксессуары в магазине компании Статьи редакции
В компании заявили, что совершённые таким способом покупки не подлежат возврату, обмену или отмене.
Компания Илона Маска Tesla объявила о приёме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары в своём магазине. Принимать будут только этот альткоин и не смогут использовать для покупок другие криптовалюты. Об этом сказано на сайте Tesla.
В магазине на официальном сайте компании за 835 Doge можно приобрести пряжку для ремня с символикой производителя электрокаров, за 300 Doge — свисток в форме внедорожника Cybertruck, а за 12 тысяч Doge — электроквадроцикл для детей. Всего пока для покупки с помощью криптовалюты доступно три товара, остальные можно купить за доллары.
После объявления возможности о покупке некоторых товаров с помощью криптовалюты её цена поднялась на 10% до 0,21 доллара.
В официальном магазине Tesla доступны для покупки мерч с символикой компании, игрушечные модели электрокаров, термокружки, электроквадроцикл и киберсвисток из нержавеющей стали.
«Мемную» криптовалюту Dogecoin создали в 2013 году. Сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире. Маск неоднократно упоминал Dogecoin в своих твитах. После этого стоимость криптовалюты начинала расти.
не понял новость
Сейчас ты можешь купить свисток в форме автомобиля от триллионной американской корпорации, заплатив валютой, существующей только на носителях информации и названной в честь собаки.
У тя доги нет
Еее доги
Самая крутая валюта эвер.
Цена постоянно меняется вслед за курсом doge?
Цена в баксах жи
Ого, в крипте не работает возврат, круто, ликвидно, обеспеченно.
Эм... Ты сейчас пытаешься в критику крипты, основываясь на догекоине, я правильно понимаю?