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Новости
Сергей Исенеков

Tesla разрешила покупать за Dogecoin электроквадроцикл, киберсвисток и другие аксессуары в магазине компании Статьи редакции

В компании заявили, что совершённые таким способом покупки не подлежат возврату, обмену или отмене.

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Компания Илона Маска Tesla объявила о приёме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары в своём магазине. Принимать будут только этот альткоин и не смогут использовать для покупок другие криптовалюты. Об этом сказано на сайте Tesla.

В магазине на официальном сайте компании за 835 Doge можно приобрести пряжку для ремня с символикой производителя электрокаров, за 300 Doge — свисток в форме внедорожника Cybertruck, а за 12 тысяч Doge — электроквадроцикл для детей. Всего пока для покупки с помощью криптовалюты доступно три товара, остальные можно купить за доллары.

Shibetoshi Nakamoto @BillyM2k
yo

it's happening!

#dogecoin #doge4tesla

https://shop.tesla.com/category/lifestyle
Реакция создателя криптовалюты Dogecoin

После объявления возможности о покупке некоторых товаров с помощью криптовалюты её цена поднялась на 10% до 0,21 доллара.

В официальном магазине Tesla доступны для покупки мерч с символикой компании, игрушечные модели электрокаров, термокружки, электроквадроцикл и киберсвисток из нержавеющей стали.

«Мемную» криптовалюту Dogecoin создали в 2013 году. Сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире. Маск неоднократно упоминал Dogecoin в своих твитах. После этого стоимость криптовалюты начинала расти.

#новости #tesla #dogecoin #криптовалюты

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18 комментариев
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Андрей Кнорозов

не понял новость

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rustyrazor

Сейчас ты можешь купить свисток в форме автомобиля от триллионной американской корпорации, заплатив валютой, существующей только на носителях информации и названной в честь собаки.

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Михаил Павлович

У тя доги нет

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Михаил Павлович

Еее доги

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Высокий щит
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Vyacheslav Khristolyubov
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Высокий щит

dog

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Высокий щит

лохи на расставание с деньгами становись!

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rustyrazor

Самая крутая валюта эвер.

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Сталин спас Россию

Цена постоянно меняется вслед за курсом doge?

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Михаил Павлович

Цена в баксах жи

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–1
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Высокий щит

Коин доги... Плоти нологи!!

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Высокий щит

В компании заявили, что совершённые таким способом покупки не подлежат возврату, обмену или отмене.
 О, так можно продавать сломанное, кирпичи класть.

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Высокий щит

А если бы можно было возвращать, тогда бы все возвращали после того как курс изменился

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Высокий щит

можно ведь разрешить возврат только для бракованных изделий

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Высокий щит

Тоже такое себе решение. Искусственно сделать якобы брак я думаю не так сложно, если вдруг курс в пару раз вырастет.

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Fenrir784

Ого, в крипте не работает возврат, круто, ликвидно, обеспеченно.

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Hagotireno

Эм... Ты сейчас пытаешься в критику крипты, основываясь на догекоине, я правильно понимаю?

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