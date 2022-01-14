В компании заявили, что совершённые таким способом покупки не подлежат возврату, обмену или отмене.

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Компания Илона Маска Tesla объявила о приёме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары в своём магазине. Принимать будут только этот альткоин и не смогут использовать для покупок другие криптовалюты. Об этом сказано на сайте Tesla.

В магазине на официальном сайте компании за 835 Doge можно приобрести пряжку для ремня с символикой производителя электрокаров, за 300 Doge — свисток в форме внедорожника Cybertruck, а за 12 тысяч Doge — электроквадроцикл для детей. Всего пока для покупки с помощью криптовалюты доступно три товара, остальные можно купить за доллары.

После объявления возможности о покупке некоторых товаров с помощью криптовалюты её цена поднялась на 10% до 0,21 доллара.

В официальном магазине Tesla доступны для покупки мерч с символикой компании, игрушечные модели электрокаров, термокружки, электроквадроцикл и киберсвисток из нержавеющей стали.