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Артём Мазанов

Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов Статьи редакции

Росфинмониторинг не уточнил, по какой именно причине соратников Навального внесли в этот список.

Росфинмониторинг включил Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Согласно закону, Жданов и Волков теперь ограничены в возможности совершать банковские операции: их счета должны заблокировать и приостановить обслуживание.

#новости

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Егор Ниглов

Террористы вчера: Усама Бин Ладен, Басаев, Хаттаб

Террористы сегодня: Хованский, Жданов, Волков

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77
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Иван Иваныч
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Высокий щит

Импортозамещение в действии

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15
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Сеня

выглядит как успех режима

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1
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Высокий щит

Мне когда 12 было, я тоже считал, что деградация это успех

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11
26 комментариев
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SadDamnWhoSaid

Наконец власти признали опасность этого человека

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44
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Роман Горячкин

Потом все разом поставят телефоны на зарядку и обрушат электросеть. Террорист же

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Высокий щит

Эту тему, кстати, мне как приближённому к штабу в своём городе толкала некая активистка из чате ещё до 14 февраля, я отправил её к вышестоящим людям. Возможно, как раз их такой идеи снизу акция и получилась.

Кста, мы тогда со штабными выложили свечками фамилию Алекса - заебись вышло.

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1
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Высокий щит

Почему Алекса, а не Сири?

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некипишуй

тут недавно одни уже постояли с фонариками в Казахстане

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Kizitron3000

Ничосе. Человек на три года меня старше, а его уже из страны выгнали, да в террористы записали. А я работу найти не могу.

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Иван Иваныч

Ну можешь обои в екб украсть. Побить рекорд

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7
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Kizitron3000

Это другое. Стать террористом, чтобы тебя все ненавидели просто, а вот будоражить только умы чиновников/дедушек, да чтоб потом вся страна орала по-доброму с того, что ты террорист - это надо суметь. Да и не часто люди ждут всей страной, когда terrorists win

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15
3 комментария
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Роман Александров

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте страницу и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

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19
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Vasily Filippov

Всего боящийся быдлораб.

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–11
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Chikk

ееЕЕее Чикатило! :D

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Damir ReDevil

И не бухтеть!

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Дмитрий Семёнов

"Про это не нужно говорить, давайте перевернём эту страницу."

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Кузькин отец

Здесь такой момент: все кто подписались на Patreon Волкова, теперь спонсируют терроризм, по законам РФ. И должны сидеть в турме

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15
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Высокий щит

не думаю, а вот Patreon спонсирует терроризм и будет заблокирован в россии

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9
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Добро и позитив

еее, палки

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Роман Александров

От швабр?

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Официальная кодировка

Patreon Волкова
 кек, зачем

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K P

у Волкова нет патреона

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Майка Ника

А онлифанс? 🤔

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Plan 🇧&🇨

этих моджахедов боялась даже Альфа

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12
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Высокий щит

Даже Путин.

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12
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Роман Горячкин

В основном Путин.

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4
1 комментарий
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Высокий щит

Аль-Онид ибн Волки

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8
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Владимир Керенский

Банк?

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Высокий щит

теперь заживём

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9
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Роман Горячкин

Есть незаживающие раны

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2
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Имя Фамилия

Росфинмониторинг не уточнил, по какой именно причине соратников Навального внесли в этот список.
 Зачем?

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Соколов Андрей

Просто потомму-что может

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2
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Anton NS

Ответочка за фильм HBO?

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7
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Chikk

Повлияет ли это на пенсию? Можно ли выйти будет раньше, если экстремист? Спасибо.

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3
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Слава Инженеров

Экстремистский коэффициент при расчете осаго

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Дима Внезапно

А Виталик из села Козыревск на Камчатке что натворил-то?
Там село меньше 1000 людей, все друг друга знают, и взрывать-то нечего, лес, река и медведи. Прям интересно, какими судьбами

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Высокий щит

Запостил в местный «подслушано» историю про отделение дальнего востока. А там 900 из 1000 менты.

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2
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ГТО и Теология

Смотрите чего придумал: Оправдание деятельности физических лиц, внесенных в список экстремистов и террористов*

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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ГТО и Теология

для всех граждан обязательная маркировка сообщения, размещенного в сети интернет при упоминании физических лиц, внесенных в список экстремистов и террористов

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0
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Высокий щит

Лучше сразу иноагентов

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Рыжий

Теперь можно сажать половину ру-твиттера за финансирование терроризма?

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Высокий щит

запретят фонарики

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Damir ReDevil

Когда гайки все перекрутят начнут сажать. Следующий шаг отмена моратория на смертную казнь. Система сама на себе завязана. Пока писал понял, что вообще никакого просвета нет

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Marhal_New _Arleana

Ну блин. А я так хотел найти смешную картинку и получить 100 плюсиков

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👑✨🐺Волки🐺✨👑

АУФ

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Marhal_New _Arleana

Искал золото, а нашел платину

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Андрей Охапкин

Сделай сам, совсем обленились уже

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Marhal_New _Arleana

Я не умею(

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2 комментария
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Александр Добриневский

Список дополняется...

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Юра Пономарёв

Ля так силовики вынуждены доказывать царю что они нужны. Поиск новых врагов активирован.

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Владимир Керенский

Эти силовики сейчас с тобой в одной комнате? Какое отношение они к росфинмониторингу имеют?

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Роман Горячкин

Что нового? Люди у власти давно находятся в моем собственном списке террористов.

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Имя И Фамилия

У терроризма нет национальности, шах и мат нацики

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Игорь Лучко

Вы всё шутки шутите и уже не удивляетесь прямым репрессиям! Человек точно как таракан привыкает ко всему... Интересно, есть ли предел согласия? Или пока в дверь не постучали, то норм.

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Высокий щит

Ну пока все эти действия по внесению в списки врагов народа реальной угрозы не несут - чё б не смеяться.

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Damir ReDevil

Критикуешь? Предлагай!

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Adir Hartmann

И хули так долго

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Антигравитационный торт

Ну сейчас нужно было, чтобы кино раскрутить

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Антигравитационный торт

Прям вижу твиты "Путин так испугался фильма про Навального, что внес нас в экстремисты"

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1 комментарий
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Коровка говорит мууу

Кто больший террорист Волков или Усама Бен Ладен?

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некипишуй

смотря для кого

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Василий Дробовский

Методичка Деда Путина.
Тут ещё SpaceX запустил спутник от UA.

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Damir ReDevil

United Airlines?

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Василий Дробовский

Thanx for flying United.)

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1 комментарий
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Коровка говорит мууу

Да сколько можно, Волков то из рпг шмеляет, то бомбу заложит, то устроит шухер на ближнем востоке! Он и Саддама устранил чужими руками, чтобы показать кто больший террорист! А сколько самолётов он захватил! Если американцы снимают фильм, чтобы пугать детей, то за прототип русского террориста, который угрожает всем ядерным оружием берут Волкова! Ну не Путин же боеголовками владеет, у него и красной кнопки-то нет, все давно уже контролирует Волков!

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Высокий щит

Кто это?

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