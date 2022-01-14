Росфинмониторинг не уточнил, по какой именно причине соратников Навального внесли в этот список.

Росфинмониторинг включил Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Согласно закону, Жданов и Волков теперь ограничены в возможности совершать банковские операции: их счета должны заблокировать и приостановить обслуживание.