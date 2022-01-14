Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов Статьи редакции
Росфинмониторинг не уточнил, по какой именно причине соратников Навального внесли в этот список.
Росфинмониторинг включил Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
Согласно закону, Жданов и Волков теперь ограничены в возможности совершать банковские операции: их счета должны заблокировать и приостановить обслуживание.
Террористы вчера: Усама Бин Ладен, Басаев, Хаттаб
Террористы сегодня: Хованский, Жданов, Волков
выглядит как успех режима
Наконец власти признали опасность этого человека
Потом все разом поставят телефоны на зарядку и обрушат электросеть. Террорист же
Эту тему, кстати, мне как приближённому к штабу в своём городе толкала некая активистка из чате ещё до 14 февраля, я отправил её к вышестоящим людям. Возможно, как раз их такой идеи снизу акция и получилась.
Кста, мы тогда со штабными выложили свечками фамилию Алекса - заебись вышло.
тут недавно одни уже постояли с фонариками в Казахстане
Ничосе. Человек на три года меня старше, а его уже из страны выгнали, да в террористы записали. А я работу найти не могу.
Ну можешь обои в екб украсть. Побить рекорд
Это другое. Стать террористом, чтобы тебя все ненавидели просто, а вот будоражить только умы чиновников/дедушек, да чтоб потом вся страна орала по-доброму с того, что ты террорист - это надо суметь. Да и не часто люди ждут всей страной, когда terrorists win
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте страницу и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Всего боящийся быдлораб.
ееЕЕее Чикатило! :D
И не бухтеть!
"Про это не нужно говорить, давайте перевернём эту страницу."
Здесь такой момент: все кто подписались на Patreon Волкова, теперь спонсируют терроризм, по законам РФ. И должны сидеть в турме
еее, палки
От швабр?
Patreon Волкова
кек, зачем
у Волкова нет патреона
А онлифанс? 🤔
этих моджахедов боялась даже Альфа
В основном Путин.
Банк?
Есть незаживающие раны
Росфинмониторинг не уточнил, по какой именно причине соратников Навального внесли в этот список.
Зачем?
Просто потомму-что может
Ответочка за фильм HBO?
Повлияет ли это на пенсию? Можно ли выйти будет раньше, если экстремист? Спасибо.
Экстремистский коэффициент при расчете осаго
А Виталик из села Козыревск на Камчатке что натворил-то?
Там село меньше 1000 людей, все друг друга знают, и взрывать-то нечего, лес, река и медведи. Прям интересно, какими судьбами
Смотрите чего придумал: Оправдание деятельности физических лиц, внесенных в список экстремистов и террористов*
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
для всех граждан обязательная маркировка сообщения, размещенного в сети интернет при упоминании физических лиц, внесенных в список экстремистов и террористов
Теперь можно сажать половину ру-твиттера за финансирование терроризма?
Когда гайки все перекрутят начнут сажать. Следующий шаг отмена моратория на смертную казнь. Система сама на себе завязана. Пока писал понял, что вообще никакого просвета нет
Ну блин. А я так хотел найти смешную картинку и получить 100 плюсиков
АУФ
Искал золото, а нашел платину
Сделай сам, совсем обленились уже
Я не умею(
Список дополняется...
Ля так силовики вынуждены доказывать царю что они нужны. Поиск новых врагов активирован.
Эти силовики сейчас с тобой в одной комнате? Какое отношение они к росфинмониторингу имеют?
Что нового? Люди у власти давно находятся в моем собственном списке террористов.
У терроризма нет национальности, шах и мат нацики
Вы всё шутки шутите и уже не удивляетесь прямым репрессиям! Человек точно как таракан привыкает ко всему... Интересно, есть ли предел согласия? Или пока в дверь не постучали, то норм.
Критикуешь? Предлагай!
И хули так долго
Ну сейчас нужно было, чтобы кино раскрутить
Прям вижу твиты "Путин так испугался фильма про Навального, что внес нас в экстремисты"
Кто больший террорист Волков или Усама Бен Ладен?
смотря для кого
Методичка Деда Путина.
Тут ещё SpaceX запустил спутник от UA.
United Airlines?
Thanx for flying United.)
Да сколько можно, Волков то из рпг шмеляет, то бомбу заложит, то устроит шухер на ближнем востоке! Он и Саддама устранил чужими руками, чтобы показать кто больший террорист! А сколько самолётов он захватил! Если американцы снимают фильм, чтобы пугать детей, то за прототип русского террориста, который угрожает всем ядерным оружием берут Волкова! Ну не Путин же боеголовками владеет, у него и красной кнопки-то нет, все давно уже контролирует Волков!