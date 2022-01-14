Посетитель «Ельцин Центра» пририсовал ручкой глаза фигурам на картине за 75 млн рублей. Музей установил защитные экраны Статьи редакции
Полиция возбуждать уголовное дело отказалась.
Неизвестный шариковой ручкой пририсовал глаза лицам двух абстрактных фигур на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей, пишет The Art Newspaper.
Картина участвовала в выставке в екатеринбургском фонде «Президентского центра Б.Н.Ельцина». После происшествия сотрудники установили над всеми полотнами защитные экраны. Испорченную картину сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею, где реставрационный совет обследовал её.
Как пишет The Art Newspaper, чернила от ручки проникли в красочный слой, но рельеф мазков Лепорской в целом не был нарушен. Стоимость реставрационных работ, по оценкам сотрудников Третьяковской галереи, составит 250 тысяч рублей. Это сумму оплатила компания «АльфаСтрахование», застраховавшая картину на 74,9 миллиона рублей перед отправкой в Екатеринбург.
Дирекция «Ельцин Центра» обратилась в полицию из-за происшествия. Местное управление МВД отказалось возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб в примерно 200 тысяч рублей «незначительным». «В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила», — говорится в постановлении.
В январе 2022 года Министерство культуры направило в Генпрокуратуру жалобу из-за отказала полиции возбуждать уголовное дело. Там просят переквалифицировать дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия России.
стало лучше
Мало того что эта новость уже была вчера. Так ещё и коммент оттуда спиздили.
Хуя ты душнилище
Подрочи
В последнее время сильнее. Месячные, наверное. :D
не видел, но не осуждаю
так мы тебе и поверили
заплачь
писал со слезами на глазах
какаю вообще навзрыд
бля извини(
Перед Путиным извиняться будешь, либераха
хорошо
Хорошо в России
На набре-вопросы есть такой функционал, когда пишешь в заголовок вопрос, он сразу ищет в базе, вдруг точно такой же уже был. Надо срочно в тж такое завезти. Иногда заебывает по 3-4 дня одно и тоже Новость видеть.
Не надо ничего вводить, отъебис
тогда ладно
Спасибо
Это ремастер.
Вот ты и попался! Держи рисовальщика!11!
Граффитчиков по 167 УК редко судят, это нужно про что-то державное нарисовать, обычно по административке гоняют
Everything is better with googly eyes
Современное искусство выглядит как исключительно инструмент по отмыванию бабла
Так Современное искусство это не в прямом смысле "современное". Это устойчивое выражение, характеризующее совокупность художественных практик, начиная с 1950х.
Правда я не знаю Суперматизм относят к Современному искусству или нет.
Это как говорить что Модерн это то что сейчас происходит, а не в конце 19 - начале 20 века просто потому что modern по сути значит современный.
Обычно относят к modern, но не к contemporary.
75 миллионов? Ценник внучка ельцина устанавливала?
ты свою жопу можешь хоть на 999 миллионов застраховать, ты понимаешь как это работает?
пишем в любом посте слово Ельцин - получаем рваную жопу Джонни. чего порвался когда я орфографическую ошибку попросил исправить - безусловный рефлекс работал?
Когда уничтожат картину тогда и приходите
управление МВД отказалось возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб в примерно 200 тысяч рублей «незначительным». «В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила»
Соратника Алексея Навального осудили за кражу картины с забора
Фантазии у ученицы Маоевича видимо не много. Взять картину учителя и перерисовать. Ремейки в России оказывается национальная традиция, а огреб за них болгарин.
Ельцин Центр, а не Ельцин-центр
Обычное страховое мошенничество, лёгкие деньги
С глазами мазня стала вполне себе интересной. Тут не ущерб, а напротив - развитие.
Неизвестный
Что за сексизм? Может это была неизвестная
Как картина ученицы Малевича могла быть без стекла и какой-либо защиты? Сама порча тоже «деликатная» и как будто выполнена знающим человеком. Наводит на мысль, что кто-то наварился на страховке. 250к реставрации при 75 лямах от банка. Хороший навар даже с учётом того, что отстегнули копам, чтобы не суетились.
давайте признаем что это были солдаты нато
Придется закатать губу обратно. Страховая оплатит реставрацию и все. Каско же не выплачивает вам всю сумму за авто при каждой аварии.