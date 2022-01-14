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Новости
Яна Ломакина

Посетитель «Ельцин Центра» пририсовал ручкой глаза фигурам на картине за 75 млн рублей. Музей установил защитные экраны Статьи редакции

Полиция возбуждать уголовное дело отказалась.

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4964 просмотров
The Art Newspaper

Неизвестный шариковой ручкой пририсовал глаза лицам двух абстрактных фигур на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей, пишет The Art Newspaper.

Картина участвовала в выставке в екатеринбургском фонде «Президентского центра Б.Н.Ельцина». После происшествия сотрудники установили над всеми полотнами защитные экраны. Испорченную картину сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею, где реставрационный совет обследовал её.

Как пишет The Art Newspaper, чернила от ручки проникли в красочный слой, но рельеф мазков Лепорской в целом не был нарушен. Стоимость реставрационных работ, по оценкам сотрудников Третьяковской галереи, составит 250 тысяч рублей. Это сумму оплатила компания «АльфаСтрахование», застраховавшая картину на 74,9 миллиона рублей перед отправкой в Екатеринбург.

Дирекция «Ельцин Центра» обратилась в полицию из-за происшествия. Местное управление МВД отказалось возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб в примерно 200 тысяч рублей «незначительным». «В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила», — говорится в постановлении.

В январе 2022 года Министерство культуры направило в Генпрокуратуру жалобу из-за отказала полиции возбуждать уголовное дело. Там просят переквалифицировать дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия России.

#новости #искусство

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57 комментариев
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испанский смех

стало лучше

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Уютный Багажник

Мало того что эта новость уже была вчера. Так ещё и коммент оттуда спиздили.

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16
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Высокий щит

Хуя ты душнила

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10
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Уютный Багажник

Хуя ты душнилище

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2
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Высокий щит

Скушно

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0
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Уютный Багажник

Подрочи

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–1
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Высокий щит

Лол, этим и занялся в первую очередь

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–1
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Высокий щит

Хотя всегда так было

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Chikk

В последнее время сильнее. Месячные, наверное. :D

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Высокий щит

Тож об этом подумал

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испанский смех

не видел, но не осуждаю

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0
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Уютный Багажник

так мы тебе и поверили

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–1
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испанский смех
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4
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Андрей Кнорозов

заплачь

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0
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Уютный Багажник

писал со слезами на глазах

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–1
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Уютный Багажник

какаю вообще навзрыд

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1
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Андрей Кнорозов

бля извини(

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2
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Уютный Багажник

Перед Путиным извиняться будешь, либераха

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–1
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Андрей Кнорозов

хорошо

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Уютный Багажник

Хорошо в России

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1
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Ёршик Золотой

На набре-вопросы есть такой функционал, когда пишешь в заголовок вопрос, он сразу ищет в базе, вдруг точно такой же уже был. Надо срочно в тж такое завезти. Иногда заебывает по 3-4 дня одно и тоже Новость видеть.

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0
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Уютный Багажник

Не надо ничего вводить, отъебис

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–1
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Ёршик Золотой

тогда ладно

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1
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Уютный Багажник

Спасибо

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–1
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norm

Это ремастер.

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aliftin
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37
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Chikk

Вот ты и попался! Держи рисовальщика!11!

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2
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Высокий щит

Давай еще нос )

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0
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Высокий щит

и пипирку

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0
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Миша Рашкин
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17
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Высокий щит
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10
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Высокий щит

«В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как %что_угодно% своих свойств не утратила»
Авторам граффити на заметку

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8
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Timur Muratshin

Граффитчиков по 167 УК редко судят, это нужно про что-то державное нарисовать, обычно по административке гоняют

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0
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Юрий Ручимский

Everything is better with googly eyes

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8
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Высокий щит

Дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию из-за происшествия. Местное управление МВД отказалось возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб в примерно 200 тысяч рублей «незначительным».
это ж не граффити с нэвэльным, че тут возбуждаться то

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7
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Йохан Ирвинг

Современное искусство выглядит как исключительно инструмент по отмыванию бабла

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–7
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Высокий щит

Автор этой картины умер в 80х.

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14
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Высокий щит

Так Современное искусство это не в прямом смысле "современное". Это устойчивое выражение, характеризующее совокупность художественных практик, начиная с 1950х.
Правда я не знаю Суперматизм относят к Современному искусству или нет.
Это как говорить что Модерн это то что сейчас происходит, а не в конце 19 - начале 20 века просто потому что modern по сути значит современный.

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5
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Юрий Ручимский

Обычно относят к modern, но не к contemporary.

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1
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Высокий щит

Это всё ещё оверпрайснутая мазня за 75 лямов, но это не современное искусство.

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–5
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Jonny Odyssey

75 миллионов? Ценник внучка ельцина устанавливала?

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–13
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Высокий щит

картина ученицы Малевича и эта картинка из третьяковки

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6
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Имя И Фамилия

ты свою жопу можешь хоть на 999 миллионов застраховать, ты понимаешь как это работает?

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1
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Alex

пишем в любом посте слово Ельцин - получаем рваную жопу Джонни. чего порвался когда я орфографическую ошибку попросил исправить - безусловный рефлекс работал?

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Vladimir Vorobyev

Когда уничтожат картину тогда и приходите

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2
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FOX

управление МВД отказалось возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб в примерно 200 тысяч рублей «незначительным». «В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила»
Соратника Алексея Навального осудили за кражу картины с забора

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Mr Hidden

Фантазии у ученицы Маоевича видимо не много. Взять картину учителя и перерисовать. Ремейки в России оказывается национальная традиция, а огреб за них болгарин.

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2
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Aram Mirzoyants
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Alex

Ельцин Центр, а не Ельцин-центр

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Имя И Фамилия

Обычное страховое мошенничество, лёгкие деньги

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1
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Chikk

С глазами мазня стала вполне себе интересной. Тут не ущерб, а напротив - развитие.

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Высокий щит

Апгрейд

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Untiy

Неизвестный
 Что за сексизм? Может это была неизвестная

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Высокий щит

Надо было NFT брать

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Mordegard Glezgorv

Как картина ученицы Малевича могла быть без стекла и какой-либо защиты? Сама порча тоже «деликатная» и как будто выполнена знающим человеком. Наводит на мысль, что кто-то наварился на страховке. 250к реставрации при 75 лямах от банка. Хороший навар даже с учётом того, что отстегнули копам, чтобы не суетились.

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–1
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FOX

давайте признаем что это были солдаты нато

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Жабка

Придется закатать губу обратно. Страховая оплатит реставрацию и все. Каско же не выплачивает вам всю сумму за авто при каждой аварии.

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