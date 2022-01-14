Полиция возбуждать уголовное дело отказалась.

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The Art Newspaper

Неизвестный шариковой ручкой пририсовал глаза лицам двух абстрактных фигур на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей, пишет The Art Newspaper.

Картина участвовала в выставке в екатеринбургском фонде «Президентского центра Б.Н.Ельцина». После происшествия сотрудники установили над всеми полотнами защитные экраны. Испорченную картину сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею, где реставрационный совет обследовал её.

Как пишет The Art Newspaper, чернила от ручки проникли в красочный слой, но рельеф мазков Лепорской в целом не был нарушен. Стоимость реставрационных работ, по оценкам сотрудников Третьяковской галереи, составит 250 тысяч рублей. Это сумму оплатила компания «АльфаСтрахование», застраховавшая картину на 74,9 миллиона рублей перед отправкой в Екатеринбург.

Дирекция «Ельцин Центра» обратилась в полицию из-за происшествия. Местное управление МВД отказалось возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб в примерно 200 тысяч рублей «незначительным». «В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила», — говорится в постановлении.