Члены одной из самых известных хакерских группировок занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.

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У членов хакерской группировки изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, и техника. Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В ведомстве отмечают, что основанием для задержания стало «обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к взломам зарубежных высокотехнологичных компаний путём внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование». В ФСБ также отметили, что установили полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей.

В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. В ведомстве также отметили, что представители компетентных органов США проинформированы о результатах проведённой операции.

Осведомлённый источник рассказал «Интерфаксу», что Россия не будет выдавать США тех участников хакерской группы REvil, у которых есть российское гражданство.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.