ФСБ объявила о ликвидации хакерской группы REvil, известной кибератаками на американские компании. Задержали 14 человек Статьи редакции
Члены одной из самых известных хакерских группировок занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.
У членов хакерской группировки изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, и техника. Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
В ведомстве отмечают, что основанием для задержания стало «обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к взломам зарубежных высокотехнологичных компаний путём внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование». В ФСБ также отметили, что установили полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей.
В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. В ведомстве также отметили, что представители компетентных органов США проинформированы о результатах проведённой операции.
Осведомлённый источник рассказал «Интерфаксу», что Россия не будет выдавать США тех участников хакерской группы REvil, у которых есть российское гражданство.
Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.
В конце октября 2021 года спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным попросил от российской стороны принять меры борьбы с хакерами-вымогателями. Через несколько дней после этого связанные с REvil сайты в даркнете перестали открываться. В ноябре США ввели санкции против россиянина Полянина и украинца Васинского, которых считают причастными к хакерской группировке REvil.
щас быстренько переформатируют их в лахтоботов и будут служить отечеству
Тогда будет надежда на то, что сольют всё об этой фабрике
Почему?
По сценарию архивов пыток из тюрем
нуу сравнивать пытки в колониях и сытую жизнь в офисе лахта центра — такое себе))
А что в этом плохого? Я сочувствую хакерам. Пусть их перевоспитают
Полагаю они были не в восторге когда узнали что экстрадиция невозможна
Сейчас бы полтинник строгого режима получить вместо работы с выслугой лет на отдел К… угу
Ты бы выбрал швабру?
Между работой на фсб и тюрьмой США, где могут впаять 100 лет тюрьмы? Конечно работу на фсб
Кароче швабру. Посмотри гулагу.нет для профилактики
Видел, я знаю этот проект почти с даты его основания. А между сроком в тюрьме, который закончит твою жизнь (где также есть швабры) и сотрудничеством федералами конечно выберешь тюрьму, да? Ну я не такой смелый, завидую таким, как ты
Ты задался вопросом на ровном месте. Разве у тебя над башкой ствол стоит? Ты сказал что готов. Повторяю. Ты готов людей из окон выбрасывать и нашвабривать?
Ты сам им задался, у меня такой не стоит. Если бы я был хакером и меня по профилю вербовали, то я бы завербовался, а не поехал бы тюрьму. Вопрос про швабры - дешевый наброс, к этой новости не подходит.
Не сьезжай с темы! Ты сказал, что выбрал бы работу на ФСБ. Но ты понимаешь какая работа. И ты ответил вот так
Я тебе уже 3 раза ответил, что выбрал бы работу. Ты очень смелый аноним, а я зассал. Вопрос закрыт.
А ты готов все выполнять, что тебе скажут? Или есть границы?
Либерахену милее американская тюрьма строгого режима, чем клятая раха
Пшл нх со своими минусами. Ты вообще в моче своей крякнул
Госпади, заплачь ещё
Нахуй вали ебло
Ты готов людей нашвабривать? Уверен?
Про хакеров все кейсы известны, их не капо в фсин вербуют. Такой абсурд никому не нужен.
хакеры
кэш в диване
унылая хата на окраине
прогнулись перед пиндосами
Пиндосы первые попросили на коленях!
«Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — говорится в сообщении ФСБ
молодцы, отчитались
Крипто-колония
Скрин из оперативной съемки
Они там даже майл не стали париться подтверждать. Ну, у них типа точно не угонят? :)
А смысл подтверждать однодневную почту?
Не знаю, я даже у себя дома в туалете закрываюсь – это к слову о безопасности :)
Так вонища же будет
свое говно не пахнет
Смотря что поесть
Я шо, таки дурак за воду платить?
То есть закрытый толкан гарантия безопасности?
Бля, там хрущёвки и нал в коробках в рублях https://phototass4.cdnvideo.ru/tass/m2/uploads/v/34939.video_sd.mp4
Почему кулцхакеры сидят на шиндовсе?
Чтобы мало чем отличаться от рядовых пользователей.
Это сущие копейки
Это фэбосы уже на себя переписали учетку
Блокчейн.ком? Это типа нашего Вк?
Видео явная постанова потому что
В блокчейне “подтверждение аккаунта” не играет никакой роли. Главное у кого приватный ключ.
Форма работяг. На первом штурме - газовщики/электрики, на втором - интернетщик.
Граждане, будьте бдительны:)
Чуть ниже спины
Ага, подпиндосники! Госдеп сказал — в Москве под козырёк, да?! Фашингтонский обком!1
Естественно, задержали только после запроса со стороны Штатов, ведь без запроса не было смысла задерживать "хакеров" — они же идеологические друзья Кремля, деньги вон воровали у америкосов.
кек) представляю как пендос приезжает заяву подать в Хамовники какие- нибудь))) что у него бабосы увели)
если друзья зачем тогда задерживать?
А Ахмат?
Только если 5 звёздочек
Вы перепутали с Араратом
Так они братья
ЭТА НЕ РАССЕЙСКИЕ ХАКЕРЫ КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
IT швабрение
Вот когда красавцы тогда красавцы! Кароч РОССИЯ РОССИЯ !!!!!!
рептилоиды они такие
Не трогать могли просто потому, что revil не работали внутри СНГ
На самом деле, это вполне разумная тема, что кардеры и прочие мошенники не работают по России и СНГ, чтобы местные не взяли за жопу
Не жаль
Формируют свою Тёмную армию
Да уже давно
У хакеров вроде должны быть деньги, а квартира выглядит как бомжатник
Максимально странно судя по внешней политеке РФ им бы следовало орден дать
Теперь подключат швабры в задние порты и заставят служить на благо родине)
Надеюсь их арестовали за то что они хранили деньги в рублях