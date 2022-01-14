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Новости
Сергей Исенеков

ФСБ объявила о ликвидации хакерской группы REvil, известной кибератаками на американские компании. Задержали 14 человек Статьи редакции

Члены одной из самых известных хакерских группировок занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.

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У членов хакерской группировки изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, и техника. Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В ведомстве отмечают, что основанием для задержания стало «обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к взломам зарубежных высокотехнологичных компаний путём внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование». В ФСБ также отметили, что установили полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей.

В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. В ведомстве также отметили, что представители компетентных органов США проинформированы о результатах проведённой операции.

Осведомлённый источник рассказал «Интерфаксу», что Россия не будет выдавать США тех участников хакерской группы REvil, у которых есть российское гражданство.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.

В конце октября 2021 года спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным попросил от российской стороны принять меры борьбы с хакерами-вымогателями. Через несколько дней после этого связанные с REvil сайты в даркнете перестали открываться. В ноябре США ввели санкции против россиянина Полянина и украинца Васинского, которых считают причастными к хакерской группировке REvil.

#новости #хакеры

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Дизайнер Павленко

щас быстренько переформатируют их в лахтоботов и будут служить отечеству

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Добро и позитив

Тогда будет надежда на то, что сольют всё об этой фабрике

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Дизайнер Павленко

Почему?

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Добро и позитив

По сценарию архивов пыток из тюрем

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Дизайнер Павленко

нуу сравнивать пытки в колониях и сытую жизнь в офисе лахта центра — такое себе))

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1
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Leha Shum

А что в этом плохого? Я сочувствую хакерам. Пусть их перевоспитают

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Damir ReDevil

Полагаю они были не в восторге когда узнали что экстрадиция невозможна

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Alex

Сейчас бы полтинник строгого режима получить вместо работы с выслугой лет на отдел К… угу

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Damir ReDevil

Ты бы выбрал швабру?

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Alex

Между работой на фсб и тюрьмой США, где могут впаять 100 лет тюрьмы? Конечно работу на фсб

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Damir ReDevil

Кароче швабру. Посмотри гулагу.нет для профилактики

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Alex

Видел, я знаю этот проект почти с даты его основания. А между сроком в тюрьме, который закончит твою жизнь (где также есть швабры) и сотрудничеством федералами конечно выберешь тюрьму, да? Ну я не такой смелый, завидую таким, как ты

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Damir ReDevil

Ты задался вопросом на ровном месте. Разве у тебя над башкой ствол стоит? Ты сказал что готов. Повторяю. Ты готов людей из окон выбрасывать и нашвабривать?

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Alex

Ты сам им задался, у меня такой не стоит. Если бы я был хакером и меня по профилю вербовали, то я бы завербовался, а не поехал бы тюрьму. Вопрос про швабры - дешевый наброс, к этой новости не подходит.

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Damir ReDevil

Не сьезжай с темы! Ты сказал, что выбрал бы работу на ФСБ. Но ты понимаешь какая работа. И ты ответил вот так

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Alex

Я тебе уже 3 раза ответил, что выбрал бы работу. Ты очень смелый аноним, а я зассал. Вопрос закрыт.

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Damir ReDevil

А ты готов все выполнять, что тебе скажут? Или есть границы?

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Сталин спас Россию

Либерахену милее американская тюрьма строгого режима, чем клятая раха

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Damir ReDevil

Пшл нх со своими минусами. Ты вообще в моче своей крякнул

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Сталин спас Россию

Госпади, заплачь ещё

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Damir ReDevil

Нахуй вали ебло

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Damir ReDevil

Ты готов людей нашвабривать? Уверен?

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Alex

Про хакеров все кейсы известны, их не капо в фсин вербуют. Такой абсурд никому не нужен.

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0
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Высокий щит

Всех воров в охранники, убийц во врачей, педофилов в детские сады и далее по списку.

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0
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некипишуй

хакеры
кэш в диване
унылая хата на окраине

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18
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Андрей Галицкий

прогнулись перед пиндосами

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13
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Damir ReDevil

Пиндосы первые попросили на коленях!

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Антон Комаров

«Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — говорится в сообщении ФСБ

молодцы, отчитались

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8
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Alex

Крипто-колония

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0
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Dmitry Fadeev

Скрин из оперативной съемки
Они там даже майл не стали париться подтверждать. Ну, у них типа точно не угонят? :)

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7
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Сознательный франт

А смысл подтверждать однодневную почту?

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1
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Dmitry Fadeev

Не знаю, я даже у себя дома в туалете закрываюсь – это к слову о безопасности :)

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4
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Высокий щит

Жить надо так, чтоб спокойно срать с открытой дверью, в любых условиях

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12
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Джордж Харви

Так вонища же будет

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2
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Eldar

свое говно не пахнет

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2
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Anton NS

Смотря что поесть

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Высокий щит

После первой транзации можно нажать кнопку смыва, помогает, поверь.

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Джордж Харви

Я шо, таки дурак за воду платить?

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Damir ReDevil

То есть закрытый толкан гарантия безопасности?

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0
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Высокий щит

чтобы соседи видели

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Высокий щит

Чтоб все в ТЦ видели, срать с открытой дверью это показатель максимального лидера и доминатора

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Coronadoden en een stroopwafel

Бля, там хрущёвки и нал в коробках в рублях https://phototass4.cdnvideo.ru/tass/m2/uploads/v/34939.video_sd.mp4

https://phototass4.cdnvideo.ru/tass/m2/uploads/v…
https://phototass4.cdnvideo.ru/tass/m2/uploads/v/34939.video_sd.mp4
phototass4.cdnvideo.ru
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3
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Сознательный франт

Почему кулцхакеры сидят на шиндовсе?

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0
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Денис Иванов

Чтобы мало чем отличаться от рядовых пользователей.

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0
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Высокий щит

ликвидировали
 кулхацкеры

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Coronadoden en een stroopwafel

Это сущие копейки

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1
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лала лало

Это фэбосы уже на себя переписали учетку

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1
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Damir ReDevil

Блокчейн.ком? Это типа нашего Вк?

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Alex Macher

Видео явная постанова потому что

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Andrey Zogus

В блокчейне “подтверждение аккаунта” не играет никакой роли. Главное у кого приватный ключ.

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0
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Высокий щит

Легко может быть фейк, я через консоль разработчика в хроме тебе и не такую сумму нарисую на сайте за секунду :)

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0
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Alexander

Форма работяг. На первом штурме - газовщики/электрики, на втором - интернетщик.
Граждане, будьте бдительны:)

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7
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Высокий щит

Удар в спину

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4
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Bibba La Bibba

Чуть ниже спины

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3
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Владимир Старик

Ага, подпиндосники! Госдеп сказал — в Москве под козырёк, да?! Фашингтонский обком!1

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Секта свидетелей повесточки

Естественно, задержали только после запроса со стороны Штатов, ведь без запроса не было смысла задерживать "хакеров" — они же идеологические друзья Кремля, деньги вон воровали у америкосов.

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Дионис Вакх

кек) представляю как пендос приезжает заяву подать в Хамовники какие- нибудь))) что у него бабосы увели)

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Слава Инженеров

если друзья зачем тогда задерживать?

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0
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Высокий щит

фсб сила

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2
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Денис Иванов

А Ахмат?

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K Ch

Только если 5 звёздочек

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Денис Иванов

Вы перепутали с Араратом

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K Ch

Так они братья

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Coronadoden en een stroopwafel

ЭТА НЕ РАССЕЙСКИЕ ХАКЕРЫ КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

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Высокий щит

20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги
 Классика

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1
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Александр Хмара

IT швабрение

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Высокий щит

Шваброварение

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Высокий щит

Да ничего им не грозит, станут хакерами в погонах на службе у ФСБ

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Damir ReDevil

Вот когда красавцы тогда красавцы! Кароч РОССИЯ РОССИЯ !!!!!!

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Высокий щит

Это спектакль. Уже известно под кем ходила группа, кто был во главе. Там поэтому никого и не трогали до этого. Выдавать США никого не будут, а значит специально разыграли эту поимку, аля «мы работаем».

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Romula Daraa

рептилоиды они такие

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Сталин спас Россию

Не трогать могли просто потому, что revil не работали внутри СНГ

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Dmitri

На самом деле, это вполне разумная тема, что кардеры и прочие мошенники не работают по России и СНГ, чтобы местные не взяли за жопу

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Высокий щит

веселое у них собеседование с тестом на стрессоустойчивость

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Высокий щит

Это какое-то наебалово как по мне

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Имя И Фамилия

Не жаль

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Ivar Ragnarsson

Формируют свою Тёмную армию

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Михаил Зеленин

Да уже давно

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Высокий щит

Оттепель

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лала лало

У хакеров вроде должны быть деньги, а квартира выглядит как бомжатник

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Высокий щит

Зачищают следы)

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Кремлёвый серебренник

Максимально странно судя по внешней политеке РФ им бы следовало орден дать

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Ультрастасик

Теперь подключат швабры в задние порты и заставят служить на благо родине)

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johny64 XZ

Надеюсь их арестовали за то что они хранили деньги в рублях

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