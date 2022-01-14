Члены хакерской группировки занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.

{"id":512174} 2094 просмотров

У 14 членов хакерской группировки изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, и техника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ведомстве отмечают, что основанием для задержания стало «обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к взломам зарубежных высокотехнологичных компаний путём внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».

В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. В ведомстве также отметили, что представители компетентных органов США проинформированы о результатах проведённой операции.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.