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Новости
Сергей Исенеков

ФСБ объявила о задержании членов хакерской группы REvil после обращения властей США Статьи редакции

Члены хакерской группировки занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.

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У 14 членов хакерской группировки изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, и техника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ведомстве отмечают, что основанием для задержания стало «обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к взломам зарубежных высокотехнологичных компаний путём внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».

В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. В ведомстве также отметили, что представители компетентных органов США проинформированы о результатах проведённой операции.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.

В конце октября спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого группировка прекратила деятельность.

#новости #хакеры

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20 комментариев
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Дизайнер Павленко

щас быстренько переформатируют их в лахтоботов и будут служить отечеству

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Добро и позитив

Тогда будет надежда на то, что сольют всё об этой фабрике

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1
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Дизайнер Павленко

Почему?

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Андрей Галицкий

прогнулись перед пиндосами

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6
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Высокий щит

Удар в спину

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3
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Bibba La Bibba

Чуть ниже спины

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Секта свидетелей повесточки

Естественно, задержали только после запроса со стороны Штатов, ведь без запроса не было смысла задерживать "хакеров" — они же идеологические друзья Кремля, деньги вон воровали у америкосов.

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Дионис Вакх

кек) представляю как пендос приезжает заяву подать в Хамовники какие- нибудь))) что у него бабосы увели)

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Слава Инженеров

если друзья зачем тогда задерживать?

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Dmitry Fadeev

Скрин из оперативной съемки
Они там даже майл не стали париться подтверждать. Ну, у них типа точно не угонят? :)

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Coronadoden en een stroopwafel

Это сущие копейки

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Сознательный франт

А смысл подтверждать однодневную почту?

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Высокий щит

фсб сила

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Антон Комаров

«Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — говорится в сообщении ФСБ

молодцы, отчитались

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Высокий щит

20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги
 Классика

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некипишуй

хакеры
кэш в диване
унылая хата на окраине

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Имя И Фамилия

Не жаль

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Coronadoden en een stroopwafel

ЭТА НЕ РАССЕЙСКИЕ ХАКЕРЫ КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

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Ivar Ragnarsson

Формируют свою Тёмную армию

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Владимир Старик

Ага, подпиндосники! Госдеп сказал — в Москве под козырёк, да?! Фашингтонский обком!1

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