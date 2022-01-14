ФСБ объявила о задержании членов хакерской группы REvil после обращения властей США Статьи редакции
Члены хакерской группировки занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.
У 14 членов хакерской группировки изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, и техника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
В ведомстве отмечают, что основанием для задержания стало «обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к взломам зарубежных высокотехнологичных компаний путём внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование».
В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. В ведомстве также отметили, что представители компетентных органов США проинформированы о результатах проведённой операции.
Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya.
В конце октября спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого группировка прекратила деятельность.
щас быстренько переформатируют их в лахтоботов и будут служить отечеству
Тогда будет надежда на то, что сольют всё об этой фабрике
Почему?
прогнулись перед пиндосами
Чуть ниже спины
Естественно, задержали только после запроса со стороны Штатов, ведь без запроса не было смысла задерживать "хакеров" — они же идеологические друзья Кремля, деньги вон воровали у америкосов.
кек) представляю как пендос приезжает заяву подать в Хамовники какие- нибудь))) что у него бабосы увели)
если друзья зачем тогда задерживать?
Скрин из оперативной съемки
Они там даже майл не стали париться подтверждать. Ну, у них типа точно не угонят? :)
Это сущие копейки
А смысл подтверждать однодневную почту?
«Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — говорится в сообщении ФСБ
молодцы, отчитались
хакеры
кэш в диване
унылая хата на окраине
Не жаль
ЭТА НЕ РАССЕЙСКИЕ ХАКЕРЫ КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Формируют свою Тёмную армию
Ага, подпиндосники! Госдеп сказал — в Москве под козырёк, да?! Фашингтонский обком!1