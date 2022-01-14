Аналог тиктока Likee стал первым иностранным сервисом, начавшим исполнять российский закон о «приземлении» Статьи редакции
Компания ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.
Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Сервис стал первой зарубежной компанией, которая начала исполнять закон о «приземлении», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети.
Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.
Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.
В конце декабря представители Роскомнадзора рассказали, что ни одна из зарубежных компаний, в числе которых Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify, не начала исполнять требования российских властей.
приземление на бутылку
Лохи, заблочил их домен в броузере
Список, чем не пользоваться😏
Сразу видно братанов по диктаторам
У Солженицына подробнее:
Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твёрдым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, ещё — помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:
— Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Ещё. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперёд до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Ещё раз!
но большую часть контента публикуют и смотрят дети.
@Сталин спас Россию уведомление
Так будет с каждым
Лайкее- тот момент когда креатив прям живет!