{"id":1015,"title":"\u0410\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u043e \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0431\u0435\u0437 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1015&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/472440-poslushat-novoe-oulavyur-arnalds-i-strunnyy-kvartet&placeBit=1&hash=2f79f2d1dce5a3269d2e27f43f5810c5215f9449ef7975dca45f4a27e2574b04","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Аналог тиктока Likee стал первым иностранным сервисом, начавшим исполнять российский закон о «приземлении» Статьи редакции

Компания ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.

16
1483 просмотров

Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Сервис стал первой зарубежной компанией, которая начала исполнять закон о «приземлении», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети.

Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций.

пресс-служба Likee

Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.

В конце декабря представители Роскомнадзора рассказали, что ни одна из зарубежных компаний, в числе которых Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify, не начала исполнять требования российских властей.

#новости #роскомнадзор

16
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Высокий щит

Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.
Сейчас окажется, что никакого личного кабинета не существует, потому что в РКН думали, что дураков не будет

Ответить
31
Развернуть ветку
Высокий щит

есть в бумажном виде

Ответить
6
Развернуть ветку
Андрей Галицкий

приземление на бутылку

Ответить
10
Развернуть ветку
лала лало

Лохи, заблочил их домен в броузере

Ответить
4
Развернуть ветку
Высокий щит

Его борьба

Ответить
13
Развернуть ветку
Высокий щит

Соцсеть Likee с короткими видео стала первым иностранным агентом

Ответить
2
Развернуть ветку
Hooligan

Список, чем не пользоваться😏

Ответить
1
Развернуть ветку
IO

Сразу видно братанов по диктаторам

Ответить
1
Развернуть ветку
Высокий щит

Поднимите руки. Так… Откройте рот. Так… Повернитесь. Наклонитесь. Раздвиньте ягодицы. Так… Одевайтесь. Конвой! Отведите в камеру.

Ответить
0
Развернуть ветку
Высокий щит

У Солженицына подробнее:
Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твёрдым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, ещё — помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:
 — Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Ещё. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперёд до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Ещё раз!

Ответить
1
Развернуть ветку
Высокий щит

но большую часть контента публикуют и смотрят дети.
@Сталин спас Россию уведомление

Ответить
0
Развернуть ветку
Высокий щит

Бляя

Ответить
0
Развернуть ветку
Высокий щит

@Сталин спас Россию

Ответить
1
Развернуть ветку
Высокий щит
Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

Так будет с каждым

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Лайкее- тот момент когда креатив прям живет!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null