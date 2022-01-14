Компания ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.

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Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Сервис стал первой зарубежной компанией, которая начала исполнять закон о «приземлении», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети.

Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций. пресс-служба Likee

Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.