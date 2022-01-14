Такие покупки не подлежат возврату или обмену.

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После публикации твита Илона Маска о том, что некоторые товары и аксессуары Tesla можно будет оплачивать криптовалютой Dogecoin, токен резко подорожал, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

По данным Coindesk, Dogecoin превысил отметку в 0,2 доллара за единицу в 9:19 мск. К вечеру стоимость немного опустилась до 0,194 доллара. Суточный рост криптовалюты составил почти 17%.

Tesla разрешила покупать за Dogecoin электроквадроцикл, киберсвисток и другие аксессуары в магазине. Глава компании Илон Макс объявил об этом в твиттере.

«Мемную» криптовалюту Dogecoin создали в 2013 году. Сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире. Маск неоднократно упоминал Dogecoin в своих твитах. После этого стоимость криптовалюты начинала расти.

Из-за влияния на курсы криптовалют хакеры из Anonymous «объявили войну» Маску. Они заявили, что Маск издевается над трудолюбивыми людьми, у которых «рушатся мечты из-за его публичных истерик».