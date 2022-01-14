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Новости
Яна Ломакина

Цена «мемной» криптовалюты Dogecoin выросла на 17% после твита Маска о возможности платить ей за товары Tesla Статьи редакции

Такие покупки не подлежат возврату или обмену.

29
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После публикации твита Илона Маска о том, что некоторые товары и аксессуары Tesla можно будет оплачивать криптовалютой Dogecoin, токен резко подорожал, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

По данным Coindesk, Dogecoin превысил отметку в 0,2 доллара за единицу в 9:19 мск. К вечеру стоимость немного опустилась до 0,194 доллара. Суточный рост криптовалюты составил почти 17%.

Tesla разрешила покупать за Dogecoin электроквадроцикл, киберсвисток и другие аксессуары в магазине. Глава компании Илон Макс объявил об этом в твиттере.

«Мемную» криптовалюту Dogecoin создали в 2013 году. Сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире. Маск неоднократно упоминал Dogecoin в своих твитах. После этого стоимость криптовалюты начинала расти.

Из-за влияния на курсы криптовалют хакеры из Anonymous «объявили войну» Маску. Они заявили, что Маск издевается над трудолюбивыми людьми, у которых «рушатся мечты из-за его публичных истерик».

В мае Tesla отказалась принимать биткоины для оплаты электромобилей, из-за чего курс криптовалюты опустился на 20%. Несмотря на то, что Илон Маск уверил, что Tesla не продавала биткоины, сообщество криптоинвесторов возмутилось и обвинило предпринимателя в манипуляции рынком.

#новости #tesla #dogecoin #криптовалюты

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29 комментариев
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Sanek Igoshev

Шикарно когда весь рынок криптовалюты можно шатнуть одним твитом

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artemykairyak

не только криптовалюты

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2
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Иван Щербина

- Весь

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Qqshka

Валюта будущего

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Ze Katze

Хомяки вперёд

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9
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Рыжий Барнс

Погодите, но ведь такое уже было? Только не догекоин а что-то другое. Но тоже Маск и Тесла

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2
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Shitizen

Есть целый класс "мемных" коинов, которые живут исключительно на твитах и лайках в твиттере Маска

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6
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Nick Os

Doge и был как раз. В апреле прошлого года

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2
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Русский Кексик

Маск опять воду мутит, а долбоебы клюют

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3
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Высокий щит

Вот они, независимые платежные средства!!!

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2
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Святослав Гусев

Наша отечественная валюта TON, растёт ещё больше, последнюю неделю.

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–1
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Иван Щербина

Скам

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1
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Уютный Багажник

Срочно покупаем, скоро ещё больше будет!!!

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0
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Высокий щит

ты первый

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Уютный Багажник

Я уже два кредита оформил. Закупился по самые гланды.

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1
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Высокий щит

Лучше бы ты по самые яйца закупился, братан

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Высокий щит

В каком банке?

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Selfish Ledger

Да но она падала весь прошлый месяц даже обратно ещё не отбилась.

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Подозрительный Кот

маск пукнул

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Высокий щит

маск кочает рынок криптоскама

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Andrew I.

свисток возьму

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FUNGAME

Маск уже закинул всем свой кожаный свисток за щеку.

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Высокий щит

хорошо, чето было в догах
мож подрастут

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Имя Фамилия

Когда он уже начнёт рекламировать Toncoin, который изменит мир

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Сергей Сергеич

А чего так удивляться то? 17% это вообще мало в таком случае. Это норма (ну или не норма, но так уж это работает), когда на позитивных новостях, словах, обещаниях и прочем акции (не крипта даже, обычные акции) могут резко подешеветь или подорожать.

Павел из ФРС вон одной фразой может весь фондовый рынок ушатать, а чем Маск хуже.

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Имя И Фамилия

Это новость?

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Максим Шпилёв

сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире.

Во второй статье уже этот абзац. Может стоит тогда написать первые три места!?

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Daniel Shnaider
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Daniel Shnaider

2006 год, сценарист гений

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