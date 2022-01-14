Цена «мемной» криптовалюты Dogecoin выросла на 17% после твита Маска о возможности платить ей за товары Tesla Статьи редакции
Такие покупки не подлежат возврату или обмену.
После публикации твита Илона Маска о том, что некоторые товары и аксессуары Tesla можно будет оплачивать криптовалютой Dogecoin, токен резко подорожал, свидетельствуют данные CoinMarketCap.
По данным Coindesk, Dogecoin превысил отметку в 0,2 доллара за единицу в 9:19 мск. К вечеру стоимость немного опустилась до 0,194 доллара. Суточный рост криптовалюты составил почти 17%.
Tesla разрешила покупать за Dogecoin электроквадроцикл, киберсвисток и другие аксессуары в магазине. Глава компании Илон Макс объявил об этом в твиттере.
«Мемную» криптовалюту Dogecoin создали в 2013 году. Сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире. Маск неоднократно упоминал Dogecoin в своих твитах. После этого стоимость криптовалюты начинала расти.
Из-за влияния на курсы криптовалют хакеры из Anonymous «объявили войну» Маску. Они заявили, что Маск издевается над трудолюбивыми людьми, у которых «рушатся мечты из-за его публичных истерик».
В мае Tesla отказалась принимать биткоины для оплаты электромобилей, из-за чего курс криптовалюты опустился на 20%. Несмотря на то, что Илон Маск уверил, что Tesla не продавала биткоины, сообщество криптоинвесторов возмутилось и обвинило предпринимателя в манипуляции рынком.
Шикарно когда весь рынок криптовалюты можно шатнуть одним твитом
не только криптовалюты
- Весь
Валюта будущего
Хомяки вперёд
Погодите, но ведь такое уже было? Только не догекоин а что-то другое. Но тоже Маск и Тесла
Есть целый класс "мемных" коинов, которые живут исключительно на твитах и лайках в твиттере Маска
Doge и был как раз. В апреле прошлого года
Маск опять воду мутит, а долбоебы клюют
Наша отечественная валюта TON, растёт ещё больше, последнюю неделю.
Скам
Срочно покупаем, скоро ещё больше будет!!!
Я уже два кредита оформил. Закупился по самые гланды.
Да но она падала весь прошлый месяц даже обратно ещё не отбилась.
маск пукнул
свисток возьму
Маск уже закинул всем свой кожаный свисток за щеку.
Когда он уже начнёт рекламировать Toncoin, который изменит мир
А чего так удивляться то? 17% это вообще мало в таком случае. Это норма (ну или не норма, но так уж это работает), когда на позитивных новостях, словах, обещаниях и прочем акции (не крипта даже, обычные акции) могут резко подешеветь или подорожать.
Павел из ФРС вон одной фразой может весь фондовый рынок ушатать, а чем Маск хуже.
Это новость?
сейчас по капитализации она считается четвёртой крупнейшей криптовалютой в мире.
Во второй статье уже этот абзац. Может стоит тогда написать первые три места!?
2006 год, сценарист гений