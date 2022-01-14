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Яна Ломакина

Apple начала исполнять закон о «приземлении» и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора Статьи редакции

Ранее требованиям подчинилась сингапурская соцсеть Likee.

Компания начала исполнять российский закон о «приземлении» IT-компаний и открыла личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из перечня регулятора.

Теперь Apple должна будет открыть в России офис, представительство или учредить юрлицо и разместить на своих ресурсах электронную форму для обращений россиян.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.

#новости #apple #google

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Секта свидетелей повесточки
Аналог тиктока Likee стал первым иностранным…
Компания ждёт регистрации личного кабинета компании на сайте Роскомнадзора.
tjournal.ru
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Максим Шпилёв

это другое

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Высокий щит

Всё так! Ведроидер

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Высокий щит

А куда им деваться. И остальные выполнят требование. И телеграм тоже.

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Высокий щит

Телеграм нет

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Высокий щит

Ну-ну))

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Высокий щит

Ставлю жопу

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Высокий щит

Тоже мне ставка

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Высокий щит

Я же тебе говорил что кроме тебя там не было никого

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Высокий щит

Зря ты с ним на жопу споришь.

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Высокий щит

Это подкат такой

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Высокий щит

Откат.

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Высокий щит

Я её и так возьму при желании. Телега уже платит штрафы.

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Alex

в поддавки играть не круто!

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Максим Шпилёв

Что про Likee так не писали?)

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Hooligan

Fuck it! Nothing personal, just business.

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Высокий щит

Мда ну тим кук дает(((

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Высокий щит

Он за лишний доллар все сделает.

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Высокий щит

Даже так?

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Высокий щит

Ей есть 18?

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Уютный Багажник

Да. Можешь дрочить спокойно.

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Высокий щит

Likee - аналог тиктока, пользуются которым в основном дети. Узнал из прошлой новости про презимление

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Джонни Мнемоников

Так педераст же. Был в хорошем смысле, а теперь и в плохом.

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Selfish Ledger

Вот так надо разговаривать с бигтех. Иначе через 10 лет над Кремлем будет висеть голограмма с той информацией, которую ребята из Купертино считают приемлемой, а не ребята из Москвы.

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Высокий щит

Ребятам из Москвы я бы даже носки считать не доверил . Как ты заебал со своей "войной" с корпорациями. Зато добровольно ходить на доклад к товарищу майору - твой выбор.

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Selfish Ledger

К лейтенанту. Мой куратор ещё не дослужился.

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Высокий щит

У лечащих врачей категории , тебе к ним

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Уютный Багажник
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Высокий щит

Погодите там же вроде надо юрлицо открыть а не кабинет завести разве нет?

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Высокий щит

Ооо эпл рус

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Иван Грозный

ооо моя оборона

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Hooligan

Оно и было. С 2011 года

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Высокий щит

В этом и шутка но это не шутка

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Высокий щит

Чмошники

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Некая Л.

Эпплобляди SOSNOOLEY

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Ваша Закладко

вы находитесь в виртуальной приемной тима кука

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