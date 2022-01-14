Apple начала исполнять закон о «приземлении» и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора Статьи редакции
Ранее требованиям подчинилась сингапурская соцсеть Likee.
Компания начала исполнять российский закон о «приземлении» IT-компаний и открыла личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из перечня регулятора.
Теперь Apple должна будет открыть в России офис, представительство или учредить юрлицо и разместить на своих ресурсах электронную форму для обращений россиян.
Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.
это другое
в поддавки играть не круто!
Что про Likee так не писали?)
Fuck it! Nothing personal, just business.
Да. Можешь дрочить спокойно.
Так педераст же. Был в хорошем смысле, а теперь и в плохом.
Вот так надо разговаривать с бигтех. Иначе через 10 лет над Кремлем будет висеть голограмма с той информацией, которую ребята из Купертино считают приемлемой, а не ребята из Москвы.
К лейтенанту. Мой куратор ещё не дослужился.
ооо моя оборона
Оно и было. С 2011 года
Эпплобляди SOSNOOLEY
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