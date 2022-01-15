Также в Белом доме надеются, что задержанные участники группировки предстанут перед правосудием.

Один из задержанных ФСБ членов хакерской группировки, рассылавшей вирусы-вымогатели, был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline в мае 2021 года. Об этом сообщила представитель администрации США на спецбрифинге для журналистов в связи с задержанием REvil в России, пишет ТАСС.

Также в Белом доме заявили, что Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели во время атак на крупные компании. «Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», — сказала сотрудница администрации.

В мае 2021 года крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline приостановил транспортировку топлива, а компания признала что стала жертвой кибератаки вируса-вымогателя, который зашифровал компьютеры до оплаты выкупа. Она полностью восстановила работу спустя пять дней после атаки.

14 января 2022 года ФСБ объявила о ликвидации хакерской группы REvil, известной кибератаками на американские компании. В ходе спецоперации задержали 14 человек. Двух задержанных хакеров — Андрея Бессонова и Романа Муромского — суд отправил в СИЗО на два месяца.