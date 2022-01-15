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Сергей Исенеков

В администрации США заявили о причастности одного из задержанных хакеров REvil к взлому компании Colonial Pipeline Статьи редакции

Также в Белом доме надеются, что задержанные участники группировки предстанут перед правосудием.

Один из задержанных ФСБ членов хакерской группировки, рассылавшей вирусы-вымогатели, был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline в мае 2021 года. Об этом сообщила представитель администрации США на спецбрифинге для журналистов в связи с задержанием REvil в России, пишет ТАСС.

Также в Белом доме заявили, что Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели во время атак на крупные компании. «Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», — сказала сотрудница администрации.

В мае 2021 года крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline приостановил транспортировку топлива, а компания признала что стала жертвой кибератаки вируса-вымогателя, который зашифровал компьютеры до оплаты выкупа. Она полностью восстановила работу спустя пять дней после атаки.

14 января 2022 года ФСБ объявила о ликвидации хакерской группы REvil, известной кибератаками на американские компании. В ходе спецоперации задержали 14 человек. Двух задержанных хакеров — Андрея Бессонова и Романа Муромского — суд отправил в СИЗО на два месяца.

#новости #хакеры #сша #взломы

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Русский фитиль

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Русский фитиль

👉👈
🙏
👐
🙌
🤲

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Русский фитиль

⭐⭐

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Русский фитиль

а это из предыдущей новости уже!

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Русский фитиль

Мы поняли, тебя держит комитет в сексуальном рабстве

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Русский фитиль

Меня плющит каток простуды)

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Русский фитиль

Не может быть, чтобы бабы в тиктоке врали!!

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Русский фитиль

Я так понимаю это результат недавних переговоров? То есть о чём-то они всё же договорились. Интересно что Россия получила взамен.

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