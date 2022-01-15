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Новости
Сергей Исенеков

«Ъ»: мошенники начали звонить от имени сотрудников «Госуслуг», чтобы привязать QR-код и украсть данные россиян Статьи редакции

По словам специалистов, полученные данные о документах злоумышленники могут использовать для оформления кредитов.

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Телефонные мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги». Они просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя, чтобы затем попасть в личный кабинет. При этом в Минцифре отмечают, что пока не сталкивались с жалобами россиян на такие звонки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал изданию, что обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, обращается к ней по имени. По его мнению, схема становится успешной в силу реальной актуальности проблем с корректным отображением или получением на портале QR-кодов.

Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко отмечает, что на «Госуслугах» хранится множество персональных данных — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости.

Данные документов можно использовать, например, на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путём подтверждения личности через профиль «Госуслуг. Кроме того, данные из «Госуслуг» могут использоваться в мошенничествах методом социнженерии, так как аргументы с информацией о номере автомобиля, СНИЛС или последних платежах за ЖКХ вызовут больше доверия у жертвы.

Павел Коваленко
Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита»

Мошенники не в первый раз обманывают пользователей «Госуслуг». В сентябре 2021 года они рассылали от имени сайта фальшивые письма, похищая логины и пароли. В ноябре на фоне новостей о возможном локдауне в России, мошенники за несколько дней зарегистрировали почти 50 фейковых сайтов, имитирующих портал «Госуслуги». С помощью них они также крали данные россиян.

#новости #госуслуги #qrкоды

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Sergei Sokov

Мне кажется проблема не в том что кто-то хочет украсть данные, чтобы оформить кредит.
А в том, что банки и микрокредитные организации оформляют кредиты без согласия и участия самого человека, которому дают кредит.

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Beerman

недавно ж был срач на эту тему, оказывается, есть те, кому дистанционные кредиты удобны. Я бы запретил, вреда от них больше, чем пользы, кмк

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Антигравитационный торт

с 2016 года беру онлайн, в чем проблема подтверждения через смс?

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1
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Русский фитиль

Ты же понимаешь, что любая онлайн покупка в рассрочку технически кредит?

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Рыжий

Чисто технически - покупка может быть онлайн, а оформление рассрочки (кредита) в магазине

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Русский фитиль

Зачем тогда мне покупать онлайн если куда то идти

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Рыжий

Дистанционные кредиты реально слишком удобная штука(

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Sergei Sokov

Это понятно, что сам сервис должен быть удобен. И должна быть возможность удаленного оформления.
Но должны быть методы подтверждения личности. И это не данные из госуслуг. Это должен быть физический девайс, в который пользователь должен вставить, например, свою айди карту и банковскую карту, и на котором должен ввести, например, пин-код или типа того.

Но вообще сейчас практикуется первоначальное обращение в банк или микрокредитную организацию лично, а потом через приложение запрос, на новый кредит.

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Мразь

А разве не все данные ещё утекли?

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Капитан Сосулька

Ну ничего страшного, потом добрые самаритяне в твиттере дадут денег.

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Hooligan

Страшно подумать что будет, если все таки запретят часть протоколов шифрования.

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