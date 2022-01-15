«Ъ»: мошенники начали звонить от имени сотрудников «Госуслуг», чтобы привязать QR-код и украсть данные россиян Статьи редакции
По словам специалистов, полученные данные о документах злоумышленники могут использовать для оформления кредитов.
Телефонные мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги». Они просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя, чтобы затем попасть в личный кабинет. При этом в Минцифре отмечают, что пока не сталкивались с жалобами россиян на такие звонки. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал изданию, что обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, обращается к ней по имени. По его мнению, схема становится успешной в силу реальной актуальности проблем с корректным отображением или получением на портале QR-кодов.
Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко отмечает, что на «Госуслугах» хранится множество персональных данных — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости.
Мошенники не в первый раз обманывают пользователей «Госуслуг». В сентябре 2021 года они рассылали от имени сайта фальшивые письма, похищая логины и пароли. В ноябре на фоне новостей о возможном локдауне в России, мошенники за несколько дней зарегистрировали почти 50 фейковых сайтов, имитирующих портал «Госуслуги». С помощью них они также крали данные россиян.
Мне кажется проблема не в том что кто-то хочет украсть данные, чтобы оформить кредит.
А в том, что банки и микрокредитные организации оформляют кредиты без согласия и участия самого человека, которому дают кредит.
недавно ж был срач на эту тему, оказывается, есть те, кому дистанционные кредиты удобны. Я бы запретил, вреда от них больше, чем пользы, кмк
с 2016 года беру онлайн, в чем проблема подтверждения через смс?
Чисто технически - покупка может быть онлайн, а оформление рассрочки (кредита) в магазине
Дистанционные кредиты реально слишком удобная штука(
Это понятно, что сам сервис должен быть удобен. И должна быть возможность удаленного оформления.
Но должны быть методы подтверждения личности. И это не данные из госуслуг. Это должен быть физический девайс, в который пользователь должен вставить, например, свою айди карту и банковскую карту, и на котором должен ввести, например, пин-код или типа того.
Но вообще сейчас практикуется первоначальное обращение в банк или микрокредитную организацию лично, а потом через приложение запрос, на новый кредит.
А разве не все данные ещё утекли?
Ну ничего страшного, потом добрые самаритяне в твиттере дадут денег.
Страшно подумать что будет, если все таки запретят часть протоколов шифрования.