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Власти США начали антимонопольное расследование против разработчика VR-шлемов Oculus — он принадлежит Meta Статьи редакции

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и власти нескольких штатов подозревают, что компания пытается монополизировать рынок VR-устройств и приложений.

  • Источники Bloomberg сообщили, что FTC и властей нескольких штатов, включая Нью-Йорк, Северную Каролину и Теннеси интересует «потенциальная антиконкурентная практика» Meta в сфере VR.
  • Представители FTC опросили несколько разработчиков приложений для VR-систем чтобы понять, как магазин приложений Oculus может дискриминировать разработчиков, ПО которых конкурирует с продуктами Meta.
  • FTC также заинтересовала ценовая политика и стратегия продаж компании: Oculus Quest 2 стоит $299, что дешевле аналогичных устройств от HTC и других брендов.
  • В пятницу группа из почти 50 штатов попросила апелляционный суд восстановить антимонопольный иск, который они подали в декабре 2020 года против Facebook. В нём они заявили, что Facebook подавляет конкуренцию и покупает или уничтожает «зарождающихся соперников».
  • Группа штатов считает, что их иск отклонили ошибочно, как и поданную в тот же день жалобу FTC.
  • Ранее в июне 2021 года судья окружного суда США Джеймс Боасберг заявил, что попытки Facebook заработать влияние на рынке с помощью своей политики в области данных не были незаконными. 11 января 2022 года он разрешил FTC повторно подать иск против Meta.
  • Один из источников Reuters отметил, что анализ деятельности Oculus стал частью более масштабного расследования.

#новости #oculus #meta

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Русский фитиль

Oculus Quest 2 стоит $299, что дешевле аналогичных устройств от HTC и других брендов
 Как они посмели, монополисты проклятые

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Kosevych Oleksandr

На вообще-то так и убивают конкурентов. Если у тебя достаточно ресурсов чтоб производить в минус, то конкурентов у тебя не будет. Правда для этого нужен рынок саплая(софт в данном случае) который это может покрыть в перспективе. Так что не обоснованная низкая рыночная цена всегда является индикатором.

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Русский фитиль

И какое решение? Заставить их продавать дороже?

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гчк

хорошие продажи видать, наконец vr в массы выходит.

жаль что вместе с meta

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Павел Морозов

Видимо кто-то хочет метавселенную создать

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Последний выдох миллениала

окулус вроде найс. у меня вайв, но хвалят. а вот эта фейбучная привязка бесит конечно.

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Big Hamuster

Фейсбучная привязка больше не нужна.

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