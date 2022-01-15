Объявления об угрозе цунами распространили также в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии и островов Тихого океана.

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US StormWatch @US_Stormwatch Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии, происходило в течение восьми минут. За это время он выбросил столб пепла диаметром около пяти километров и высотой около 20 километров. Об этом сообщает геологическая служба Тонга, пишет RNZ.

Извержение вулкана сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океан. Звуки были слышны и на Фиджи — в более чем 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

Rick Threlfall @RickThrelfall Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga

Dr Faka’iloatonga Taumoefolau @sakakimoana Can literally hear the volcano eruption, sounds pretty violent. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d2374be4-17b9-5ee5-9b9b-814f6ff7df90\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/34ae5c1e-bd6c-5f9a-85b1-de38f0b891fe\/","width":2048,"height":1536}}}]

В столице Тонга Нукуалофа, который расположен в 65 километрах от вулкана, частично затопило улицы города — от воды пострадали жилые дома и церковь. СМИ сообщают о том, что короля государства Тупоу VI эвакуировали из резиденции. Власти рекомендовали жителям эвакуироваться на возвышенности. Сообщений о пострадавших жителей региона не поступало.

Jese Tuisinu @JTuisinu Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption.

KNOWKNEE @JohnnyTeisi This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤🇹🇴

Специалист по вулканологии Университета Окленда профессор Шэйн Кронин рассказал «Би-би-си», что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.