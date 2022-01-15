В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Оно вызвало цунами в районе островного государства Тонга Статьи редакции
Объявления об угрозе цунами распространили также в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии и островов Тихого океана.
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии, происходило в течение восьми минут. За это время он выбросил столб пепла диаметром около пяти километров и высотой около 20 километров. Об этом сообщает геологическая служба Тонга, пишет RNZ.
Извержение вулкана сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океан. Звуки были слышны и на Фиджи — в более чем 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.
В столице Тонга Нукуалофа, который расположен в 65 километрах от вулкана, частично затопило улицы города — от воды пострадали жилые дома и церковь. СМИ сообщают о том, что короля государства Тупоу VI эвакуировали из резиденции. Власти рекомендовали жителям эвакуироваться на возвышенности. Сообщений о пострадавших жителей региона не поступало.
Специалист по вулканологии Университета Окленда профессор Шэйн Кронин рассказал «Би-би-си», что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.
Это кого-то бомбануло после выборов администрации на подсайте @Секс и отношения 🍆🍑
Страшно пиздец
Спустя почти 12 часов после извержения новость на тж.
О - оперативность
В Тонге время на 10 часов опережает московское, отсюда и взялась задержка
Капец, не представляю как страшно людям, которые находились возле него