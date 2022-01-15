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Новости
Сергей Исенеков

В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Оно вызвало цунами в районе островного государства Тонга Статьи редакции

Объявления об угрозе цунами распространили также в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии и островов Тихого океана.

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US StormWatch @US_Stormwatch
Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии, происходило в течение восьми минут. За это время он выбросил столб пепла диаметром около пяти километров и высотой около 20 километров. Об этом сообщает геологическая служба Тонга, пишет RNZ.

Извержение вулкана сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океан. Звуки были слышны и на Фиджи — в более чем 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

Rick Threlfall @RickThrelfall
Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga
Dr Faka’iloatonga Taumoefolau @sakakimoana
Can literally hear the volcano eruption, sounds pretty violent.
Dr Faka’iloatonga Taumoefolau @sakakimoana
Stay safe everyone 🇹🇴

В столице Тонга Нукуалофа, который расположен в 65 километрах от вулкана, частично затопило улицы города — от воды пострадали жилые дома и церковь. СМИ сообщают о том, что короля государства Тупоу VI эвакуировали из резиденции. Власти рекомендовали жителям эвакуироваться на возвышенности. Сообщений о пострадавших жителей региона не поступало.

Jese Tuisinu @JTuisinu
Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption.
KNOWKNEE @JohnnyTeisi
This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤🇹🇴

Специалист по вулканологии Университета Окленда профессор Шэйн Кронин рассказал «Би-би-си», что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.

Самое примечательное в этом — насколько быстро и бурно извержение распространилось. Нынешнее действие вулкана оказалось куда более крупным, стремительно развивающимся, с гораздо большим количеством выброшенного пепла. Я ожидаю, что на Тонга осядет слой пепла толщиной несколько сантиметров

Шэйн Кронин
специалист по вулканологии Университета Окленда

#новости #тонга #извержение_вулкана

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9 комментариев
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Русский фитиль
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Люц Шнайдер

Это кого-то бомбануло после выборов администрации на подсайте @Секс и отношения 🍆🍑

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IO

Страшно пиздец

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Секта свидетелей повесточки

Спустя почти 12 часов после извержения новость на тж.

О - оперативность

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Русский Кексик

В Тонге время на 10 часов опережает московское, отсюда и взялась задержка

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Русский фитиль

ахаахахах

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Русский фитиль
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Bad Mother Fucker
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Беляев Виталий

Капец, не представляю как страшно людям, которые находились возле него

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