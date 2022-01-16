Россия передала ВОЗ все необходимые документы для регистрации «Спутника V» Статьи редакции
По словам представителя организации, инспекции могут пройти в феврале.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович во время эфира на ютуб-канале «Соловьев LIVE».
По словам Вуйнович, РФПИ передал документы, которые требовала от России ВОЗ, ещё 30 декабря. «Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции [производства вакцины]», — сказала она.
Вакцину «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») зарегистрировали в августе 2020 года. В октябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в ВОЗ заявку на её ускоренную регистрацию. Однако процесс несколько раз прерывался. В сентябре 2021 года ВОЗ прекратила одобрение после инспекции организации на одно из предприятий, где выяснилось, что вакцина не соответствует «надлежащим практикам производства». В декабре стало известно, что одобрение российской вакцины ВОЗ произойдёт в начале 2022 года.
Если бы не дурочки антиваксеры — три года назад бы закончили
четыре
Можно было сослать заранее на калыму к дудю
Ура, я несколько раз вакцинировался спутником и чувствовую себя отлично
Даже горжусь русскими учёными
Это побочка
Ночью наши ученые внедрили в вакцину наноскрепы, это как Билл Гейц, только другое
*совецкими
Веган что ли?
Россия передала воз всего необходимого.
АХАХАХАХАХАХАХАХАХ
ВОТ ЭТО ТЫ ЖЖОШ, СЦУКО
А воз и ныне там
Прекрати, я больше не вывезу
ПОНЯЛ, ДА, ПОНЯЛ?))))
Ну и где те умники, которые здесь с пеной у рта визжали про шмурдяк? Хотелось бы послушать их. Регистрации ещё нет, но я не поленюсь вас переспросить ещё разок.
Тьфу, уебки вонючие.
Насколько я понимаю, говоря "шмурдяк" люди имели в виду, что вакцина не прошла все необходимые стадии клинических испытаний, нет достаточно прозрачных данных о негативных последствиях. О побочках официально всё тихо, хотя люди мрут от тромбов и прочего. В этом смысле она так и осталась шмурдяком.
хотя люди мрут от тромбов и прочего
Инфа из твиттера?
Не надо с ними на языке логики и статистики говорить. Только насилие и перманентный упрек. За эту деструктивную риторику ничего, кроме презрения эти циничные уроды не заслужили.
Я тебя лично ещё переспрошу, когда регистрация будет пройдена
о побочках официально тихо
мрут от тромбов и прочего
Она широко экспортируется уже сейчас. А ебучие лузеры таковыми и остались.
А как делаются?
О, порвался без прелюдий
Именно так они и делаются: масса жизней была превентивно спасена, пока вы невнятно мычали свои бестолковые мантры. А это визги - жалкая картина. Ни дать, ни взять.
Не на всех, только на сонибоях, спасибо за бета тест
Какой февраль, там же "освобождение" Украины.
То есть Путин наврал когда говорил, что все документы уже давно переданы?
Скорее бы по спутнику разрешили в другие страны въезжать
Походу шизу под названием "ковид" будут сворачивать, раз теперь хотят сотрудничать