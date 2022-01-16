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Новости
Сергей Исенеков

Россия передала ВОЗ все необходимые документы для регистрации «Спутника Статьи редакции

По словам представителя организации, инспекции могут пройти в феврале.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович во время эфира на ютуб-канале «Соловьев LIVE».

По словам Вуйнович, РФПИ передал документы, которые требовала от России ВОЗ, ещё 30 декабря. «Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции [производства вакцины]», — сказала она.

Процесс начался снова, и мы ожидаем, что к февралю практически мы прошли инспекцию всех этих визитов, которые нужны. Конечно, там есть ещё, но на этот момент я очень рада, у нас был визит недавно.

Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в России

Вакцину «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») зарегистрировали в августе 2020 года. В октябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в ВОЗ заявку на её ускоренную регистрацию. Однако процесс несколько раз прерывался. В сентябре 2021 года ВОЗ прекратила одобрение после инспекции организации на одно из предприятий, где выяснилось, что вакцина не соответствует «надлежащим практикам производства». В декабре стало известно, что одобрение российской вакцины ВОЗ произойдёт в начале 2022 года.

Новости
Сергей Исенеков
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Российскую вакцину не могут одобрить на протяжении года, хотя общие рекомендации от ВОЗ есть на их сайте.

Фото Sputnik

#новости #covid19 #вакцинация #спутникv #воз

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Общий череп

ну всё, потихоньку заканчивают с ковидом по ходу , к концу года уже загасится

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Сырно

Если бы не дурочки антиваксеры — три года назад бы закончили

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5
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Общий череп

два

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2
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Андрей Рядькин

четыре

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3
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Сырно

Можно было сослать заранее на калыму к дудю

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2
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Сырно

Ура, я несколько раз вакцинировался спутником и чувствовую себя отлично

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3
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Сырно

Даже горжусь русскими учёными

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2
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Marhal_New _Arleana

Это побочка

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4
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Нектарий

Ночью наши ученые внедрили в вакцину наноскрепы, это как Билл Гейц, только другое

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1
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Общий череп

И президентом Владимиром Владимировичем

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1
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Нектарий

*совецкими

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Нектарий

Веган что ли?

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pls help
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3
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Нектарий

Россия передала воз всего необходимого.

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2
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Михаил Кометов

АХАХАХАХАХАХАХАХАХ
ВОТ ЭТО ТЫ ЖЖОШ, СЦУКО

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1
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Нектарий

А воз и ныне там

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3
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Михаил Кометов

Прекрати, я больше не вывезу

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Михаил Кометов

ПОНЯЛ, ДА, ПОНЯЛ?))))

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Pa Chu

Ну и где те умники, которые здесь с пеной у рта визжали про шмурдяк? Хотелось бы послушать их. Регистрации ещё нет, но я не поленюсь вас переспросить ещё разок.
Тьфу, уебки вонючие.

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–4
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Просто Тимуррр

Насколько я понимаю, говоря "шмурдяк" люди имели в виду, что вакцина не прошла все необходимые стадии клинических испытаний, нет достаточно прозрачных данных о негативных последствиях. О побочках официально всё тихо, хотя люди мрут от тромбов и прочего. В этом смысле она так и осталась шмурдяком.

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Сталин спас Россию

хотя люди мрут от тромбов и прочего
Инфа из твиттера?

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Общий череп

Люди мрут от тромбов после абсолютно любых вакцин от любых болезней. Нет ну никаких данных, говорящих, что Спутник в этом плане хоть как-то выделяется.

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4
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Pa Chu

Не надо с ними на языке логики и статистики говорить. Только насилие и перманентный упрек. За эту деструктивную риторику ничего, кроме презрения эти циничные уроды не заслужили.

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Pa Chu

Я тебя лично ещё переспрошу, когда регистрация будет пройдена

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1
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Пётр Козлов

о побочках официально тихо
 мрут от тромбов и прочего

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Общий череп

заебись так то бета тест на россиянах провели, теперь можно на экспорт продавать

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Pa Chu

Она широко экспортируется уже сейчас. А ебучие лузеры таковыми и остались.

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–1
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Общий череп

Так дела не делаются

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Сталин спас Россию

А как делаются?

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Общий череп

О, вышел эксперт

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Сталин спас Россию

О, порвался без прелюдий

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Общий череп

Не порвался, а брезгую

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Pa Chu

Именно так они и делаются: масса жизней была превентивно спасена, пока вы невнятно мычали свои бестолковые мантры. А это визги - жалкая картина. Ни дать, ни взять.

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Общий череп

Дела делаются , как у сертифицированных вакцин было.

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Пётр Козлов

Не на всех, только на сонибоях, спасибо за бета тест

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Общий череп

Веры в слова про "все необходимые документы" мало, так как они и до этого говорили постоянно, что все необходимые документы передали, а ВОЗ такие подлые это игнорят.

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Общий череп

Ну сейчас-то про "все" - это слова ВОЗ, а не РФПИ ;)

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робот-бёрдвотчер

Какой февраль, там же "освобождение" Украины.

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Михаил Кометов

То есть Путин наврал когда говорил, что все документы уже давно переданы?

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Пётр Козлов

Скорее бы по спутнику разрешили в другие страны въезжать

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Рыжий

Походу шизу под названием "ковид" будут сворачивать, раз теперь хотят сотрудничать

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