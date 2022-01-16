Новости
Сергей Исенеков

В Центральном военном округе военнослужащих попросили «затюнинговать» салоны машин — добавить фотографии семьи и памятки Статьи редакции

По мнению руководства, такие нововведения должны помочь снизить количество аварий на дорогах.

Видео телеграм-канала Baza

С 15 января военнослужащим Центрального военного округа, у кого есть личный автомобиль, рекомендовали добавить в салон машины несколько нововведений и памяток. Например, приклеить на отметке 60 км/ч на спидометре фотографию семьи, а на бардачке — надпись «Помни, они ждут тебя дома». Об этом пишет Baza.

Также согласно документу от руководства округа, опубликованному телеграм-каналом, обладателям личного транспорта необходимо разместить на ремнях безопасности оранжевую тканевую повязку. На приборной панели военнослужащим рекомендуется наклеить памятки с надписями «Пристегни ремень» и «Ограничение скорости 70 км/ч».

#новости #автомобили

3146 просмотров
79
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
79 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Секта свидетелей повесточки

Надо еще законодательно обязать всех водителей РФ затюнинговать салон авто иконками, научно доказано, что это снижает ̶к̶о̶л̶и̶ч̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶а̶в̶а̶р̶и̶й̶ уровень интеллекта

Ответить
37
Развернуть ветку
Общий череп

Такая концентрация духовности! Если, не дай Бог, произойдет смертельная авария, все погибшие гарантированно попадут в Рай.

Ответить
8
Развернуть ветку
FUNGAME

Подушки безопасности выстрелят этим всем в ездаков, получится этакая осколочная мина. Попадание в рай гарантированно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Все русские попадут в рай! А Запад этот, гейропка, ха, сгниют и ничё от них не останется!

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Все, кроме экстремистов, иностранных агентов и либералов

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп

Чото в комментах все такие токсичные. Как по мне над реализацией стоило бы ещё поработать, но сама идея норм, может сработать

Ответить
11
Развернуть ветку
Общий череп

Сама идея - ну такое. Не верю что это вообще может сработать.
Реализация и перегибы, типа фото ребёнка на 60км - это пиздец.
Военный фимоз головного мозга

Ответить
14
Развернуть ветку
Общий череп

показуха это основной термин в новостях об армии. вот любую возьмем и мы сможем увидеть там элемент показухи

Ответить
3
Развернуть ветку
Общий череп

Ну это из той же серии, что и покраска травы, снега, луж в цвет по уставу

Ответить
7
Развернуть ветку
Общий череп

ну да, вот туда в копилку. квадратные сугробы, и таскать овальное.

Ответить
5
Развернуть ветку
Общий череп

Ты считаешь, что эмоциональное состояние не влияет на решения?
Вот парочка примеров:
Его участники среди прочих отвечали на следующие два вопроса:
Насколько вы счастливы в последнее время?
Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц?
Исследователей интересовала корреляция между ответами. Окажется ли, что студенты, у
которых было много свиданий, счастливее других? Как ни странно, корреляция оказалась
практически нулевой. Очевидно, личная жизнь при оценке собственного счастья приходила в
голову не первой. Другая группа студентов видела те же два вопроса, но в обратном порядке:
Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц?
Насколько вы счастливы в последнее время?
На этот раз результаты опроса выглядели совершенно иначе: корреляция между
количеством свиданий и общим ощущением счастья оказалась необычайно высокой для
соотносимых психологических показателей. Что же произошло?
Объяснение простое, и оно – хороший пример подстановки. Свидания, очевидно, были не
главным в жизни студентов (в первом исследовании счастье и свидания не коррелировали), но
вопрос о личной жизни вызывал эмоциональную реакцию. Студенты, часто ходившие на
свидания, вспомнили о радостной стороне своей жизни, а те, кто делал это реже, вспомнили об
одиночестве и неудачах. В такой последовательности при ответе на вопрос об общем счастье
эмоции, возникшие в связи с вопросом о личной жизни, еще были свежи.

Еще одним достижением в нашем понимании памяти стало открытие, что эффект
предшествования (прайминг) распространяется не только на концепции и слова. Сознательный
опыт вам этого, конечно же, не подскажет, а потому вам придется принять чуждую мысль о том,
что события, которых вы не осознаете, дают установку на ваши действия и эмоции. Психолог
Джон Барг и его коллеги провели эксперимент, который мгновенно стал классическим
примером такого эффекта. Студентам Нью-Йоркского университета в возрасте от восемнадцати
до двадцати двух лет предложили составить фразы длиной в четыре слова из наборов по пять
слов (например, «находит», «он», «желтый», «сразу», «дом»). Наборы для одной группы
студентов содержали слова, которые ассоциируются с пожилыми людьми: «Флорида»,
«забывчивый», «лысый», «седой» или «морщины». Закончив задание, молодые люди должны
были перейти в другой кабинет для выполнения следующего теста. Суть эксперимента
заключалась в этом коротком переходе. Исследователи незаметно засекали время, которое
требовалось для прохождения коридора. Как Барг и предсказывал, молодые люди, составлявшие
предложения из слов, связанных с пожилыми людьми, шли по коридору значительно медленнее.
У «флоридского эффекта» выделяют две стадии прайминга. На первой стадии набор слов
подготавливает мысли о старости, хотя слово «старый» ни разу не встречается, на второй эти
мысли дают установку на поведение, связанное с пожилым возрастом, то есть медленную ходьбу.
Все это происходит совершенно неосознанно. Ни один из студентов на последующем опросе не
сказал, что заметил общую тему слов, и все испытуемые настаивали, что прочитанные слова
никак не повлияли на их поступки после первого эксперимента. Идею старости они не
осознали, но их действия изменились. Этот примечательный феномен – влияние идеи на
действие – называют идеомоторным эффектом. Хотя вы, конечно же, этого не заметили, но и
чтение данного абзаца вас тоже настроило на определенный лад. Если бы вам понадобилось
встать за стаканом воды, вы бы сделали это чуть медленнее, чем обычно. Впрочем, согласно
исследованиям, если вы испытываете неприязнь к пожилым людям, то двигались бы быстрее!
Идеомоторная связь работает и в обратную сторону. В одном немецком университете
провели исследование, которое было зеркальным отражением эксперимента группы Барга в
Нью-Йорке. Студентов попросили пять минут ходить по комнате со скоростью 30 шагов в
минуту, что составляло примерно треть их нормальной скорости. После этого краткого
упражнения участники гораздо быстрее опознавали слова, относящиеся к старости, например
«забывчивый», «пожилой» и «одинокий». Двусторонние эффекты предшествования, как
правило, дают согласованную реакцию: если вас навели на мысли о старости, вы будете вести
себя как старик, а «стариковские» действия вызовут мысли о старости.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Общий череп

В ассоциативных сетях двусторонние связи – обычное дело. Например, если вам весело, вы улыбаетесь, а если вы улыбаетесь, то вам становится веселее. Попробуйте на несколько секунд
зажать в зубах карандаш так, чтобы его концы выглядывали с обеих сторон рта. Затем зажмите карандаш губами так, чтобы его конец указывал прямо вперед. Вероятно, вы не знаете, что одно
из этих действий заставило вас нахмуриться, а другое – улыбнуться. Студентов колледжа попросили с карандашом во рту оценить, насколько смешны комиксы Гэри Ларсона. Те, кто,
сами того не зная, «улыбались», решили, что комиксы смешнее, чем те, кто «хмурились». В другом эксперименте участников попросили насупиться (свести брови), и в результате
испытуемые эмоциональнее реагировали на фотографии голодающих детей, спорящих собеседников или жертв несчастных случаев.
Простые, привычные жесты также неосознанно влияют на наши мысли и чувства. В одном из экспериментов испытуемых просили слушать сообщения через новые наушники. Участникам эксперимента было сказано, что цель испытаний – проверить качество оборудования. Для выявления искажений звука некоторых участников попросили кивать, а остальные должны были качать головой из стороны в сторону. Все слушали одинаковые сообщения радиокомментаторов.
Те, кто кивал, то есть делал жест согласия, чаще соглашались с услышанным сообщением, а те, кто качал головой, чаще отвергали услышанное. Опять-таки это происходило неосознанно, за счет привычной связи между отказом или согласием и его обычным физическим выражением.

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Сложно сказать чтобы со всем был согласен, но как инфа интересно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Я не говорю, что связи нет. Но если это будет всегда перед глазами, и отношение водителя к этому всему заведомо негативное (очевидно), я думаю что, как минимум, мозг будет через какое-то время игнорировать все это, как максимум, - будет постоянно в пути создавать эмоциональное напряжение и негатив

Ответить
0
Развернуть ветку
Kult Morkovki

Мне кажется, быстро появится что-то вроде банерной слепоты. Тот же звуковой сигнал о превышении от навигатора куда информативнее. Если уж хочется вмешивать семью, то голоса близких, оповещающие о конкретных действиях, возможно были бы действеннее.
Впрочем, мерзкий писк от непристёгнутого ремня некоторые водители обходят, садясь на ремень или используя заглушку.
Кажется, ещё эффективнее было бы что-то в духе медвежьего фарша и отчётов о том, как скорость влияет на смертность — так и риски нагляднее, и что и почему делать очевиднее

Ответить
2
Развернуть ветку
Общий череп

В частях уже висят стенды с медвежим фаршем, где показаны последствия несоблюдения ТБ, на счет пристегивания ремня точно не помню, но о каждой серьезной аварии докладывают всем местным частям с подробностями о травмах.

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп

Я тоже не думаю, что однозначно сработает. Но может и сработать

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

конечно, так оно и работает) все, кто имел или имеет какое-то отношение как армии - улыбнулись, смеяться нет сил даже в цирке...

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Какой пиздец, простите за мой Дальневосточный

Ответить
10
Развернуть ветку
Сырно

@Вахтёр москвич выдает себя за человека, бан

Ответить
10
Развернуть ветку
Общий череп
Ответить
11
Развернуть ветку
Argumenta Ambigua

прощен, такие же мысли

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп
Ответить
12
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Глядя на такой плакат, я бы домой не торопился

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Немного на Глюкозу похожи, что одна, что другая. Но она всё же покрасивее будет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп
Ответить
8
Развернуть ветку
Общий череп

Это мило по салдофонски конечно но то что какой-то генерал решил побеспокоится о личном составе это хорошо

Ответить
6
Развернуть ветку
Общий череп

Только надо на 60 фото Путина клеить а не семьи имхо

Ответить
4
Развернуть ветку
Общий череп

Может быть, путин и есть семья любого военнослужащего, посмотрите на Шойгу

Ответить
2
Развернуть ветку
pashazaur

Теперь прям в салоне автомобиля можно крестить детей.

Ответить
5
Развернуть ветку
Общий череп

Всегда было можно

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп

Иконки с этой целью производители Авто встраивают

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Кринж

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Павлов

Мне кажется у меня кринжовая пружинка сломалась. В органичным кажется.

Ответить
2
Развернуть ветку
Рыжий

Почему?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

А ты сам не видишь? От самой ситуации до стилистики наклеек; самое охуительное это фотография пиздюка на спидометре - адовое пидорашество

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыжий

Стилистика - пофиг, это военные. Хочется стилистики - пусть вайтишниками становятся или ещё какими-то геями.
Ситуация норм, кмк

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Дурак, какой дурак

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Если ты такой умный - почему не генерал?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Общий череп

где связь

Ответить
1
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Так поэтому и умный

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

единствнный профит - будет издалека видно что это машина военнослужащего

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

кстати в правилах 60, у них 70

Ответить
1
Развернуть ветку
Лига порвах 2.0

В правилах 80

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Паша, Пашка, Пашуля, если бы на Украине такое сделали, ты бы тут кипятком писал доказывая правильность данного решения. Так что не пизди, иди лучше памятнику бандере ноги целуй.

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Когда Паша стал украинцем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Когда Stanley H. Tweedle стал Пашей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Я Паша из Львова

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

А, тот самый город, который первым из украинских больше всего ненавидит Россию. Город про который говорят, что он скорее больше принадлежит Польше чем Украине. Ещё в советские времена наших туристов там не любили. Что забавно, насколько знаю, у самого в роду где-то там далеко среди предков были поляки, но так-то после них много поколений в России прожило. Получается вот так перемешивает людей земля и раскидывает по разным странам. А с поляками история давняя. Столько войн с ними было. Ещё давно когда в Угличе были, там рассказывали как поляки и литовцы в самом Угличе и других городах местное население вырезали, никого в живых не оставляли. Вот оттуда наверное, из тех войн проблемы и тянутся, что до сих пор жить людям мирно не дают.
Вообще как по мне тоже по-дурацки выглядит эта идея с картинками семьи для военных, но тут наверное расчёт на психику вояк, может к ним лучше со стороны эмоций заходить, чем со стороны правил.

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Не кринж, а аффирмация.

это другое

Ответить
0
Развернуть ветку
Таблетка Галоперидола

Все вояки ебанутые

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп

Совсем скоро будешь извиняться перед ними лично

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Он украинец что-ли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

К либералам придут. К тжшникам придут. К тем, у кого в красном углу нет фото Путина - тоже придут

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

Если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придёт за тобой (с)

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп

добавить фотографии семьи

Ответить
2
Развернуть ветку
Общий череп

а где про тещу что нибудь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

В багажнике напоминалка «не забыл тещу?»

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыжий

А про тёщу или хорошо или никак, гыгы

Ответить
1
Развернуть ветку
Общий череп

а то, что тачка праворульная на аварийность не повлияет. какой же пиздец

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

А что, есть статистика такая по прулям?

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

вообще есть. Но дальний восток люто не хочет это признать. Достаточно просто быть водителем, что бы понять - при правостороннем движении, праворульные авто небезопасны, в частности при перестроении и обгоне. Вопрос безопасности абсолютно точно закрыт, всё нытьё только из-за дешевизны распилов и мифов о неломающихся маркообразных тойотах

Ответить
2
Развернуть ветку
Общий череп

Наверное когда в собственной стране собственное население поносит собственный автопром из-за плохого качества, из-за плохой безопасности автомобилей, из-за отсталости собственного автопрома от автопромов других стран люди действительно будут держаться за хорошие поддержанные автомобили, пусть они и с рулём справа, и с педалью тормоза на крыше, и с ручником в двери…

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Наверное, вопрос безопасности решается нормальными зеркалами...
Хз, мотоциклы и велосипеды тоже очень сильно не безопасны, но всем пох. Чем прули хуже

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

мотоциклы и велосипеды больше опасности несут своим наездникам, в случае автомобиля дело обстоит несколько иначе. Я понимаю почему праворульные автомобили не запрещают в России, но то, что праворульные автомобили при правостороннем движении в большей степени небезопасны, чем леворульные считаю закрытым вопросом

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Теперь водители наоборот станут ещё более нервозными на дороге.

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Дизайн этого говна разрабатывал садист

Ответить
0
Развернуть ветку
Коровка говорит мууу

Скрепно

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

И ни слова про алкоголь)

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Военные не пьют

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Ближневосточные военные

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Астратов

А иконку, иконку надо на приборную панель ставить?

Ахахахахахах

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Астратов

НЛП-техники подвезли )

Я хуею )

Ответить
0
Развернуть ветку
egorсorovin

почему бы просто не брать письменное обязательство с военнослужащих?
"я такой-то такой-то обязуюсь не привышать скорость и не попадать в ДТП"

Ответить
0
Развернуть ветку
Общий череп

Охуенно не отвлекает от дороги и дорожных знаков

Ответить
0
Развернуть ветку
fosajehu

Наоборот, чтобы не видеть этот кринж - смотришь только на дорогу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kult Morkovki

Я конечно не обвешивала тачку чем-то подобным (ну разве что транспондер, пропуска и всё такое), но что-то мне подсказывает, что при езде это всё очень легко игнорировать, поэтому очень сомневаюсь в эффективности.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пкшаашер

Является ли это очередным свидетельством готовящегося вторжения на Украину?

Ответить
0
Развернуть ветку
rustyrazor

Какое же у телеграм-канала Baza ироничное название для таких новостей.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 79 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null