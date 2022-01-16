С 15 января военнослужащим Центрального военного округа, у кого есть личный автомобиль, рекомендовали добавить в салон машины несколько нововведений и памяток. Например, приклеить на отметке 60 км/ч на спидометре фотографию семьи, а на бардачке — надпись «Помни, они ждут тебя дома». Об этом пишет Baza.