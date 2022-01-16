В Центральном военном округе военнослужащих попросили «затюнинговать» салоны машин — добавить фотографии семьи и памятки Статьи редакции
По мнению руководства, такие нововведения должны помочь снизить количество аварий на дорогах.
С 15 января военнослужащим Центрального военного округа, у кого есть личный автомобиль, рекомендовали добавить в салон машины несколько нововведений и памяток. Например, приклеить на отметке 60 км/ч на спидометре фотографию семьи, а на бардачке — надпись «Помни, они ждут тебя дома». Об этом пишет Baza.
Также согласно документу от руководства округа, опубликованному телеграм-каналом, обладателям личного транспорта необходимо разместить на ремнях безопасности оранжевую тканевую повязку. На приборной панели военнослужащим рекомендуется наклеить памятки с надписями «Пристегни ремень» и «Ограничение скорости 70 км/ч».
Надо еще законодательно обязать всех водителей РФ затюнинговать салон авто иконками, научно доказано, что это снижает ̶к̶о̶л̶и̶ч̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶а̶в̶а̶р̶и̶й̶ уровень интеллекта
Подушки безопасности выстрелят этим всем в ездаков, получится этакая осколочная мина. Попадание в рай гарантированно.
Все русские попадут в рай! А Запад этот, гейропка, ха, сгниют и ничё от них не останется!
Ты считаешь, что эмоциональное состояние не влияет на решения?
Вот парочка примеров:
Его участники среди прочих отвечали на следующие два вопроса:
Насколько вы счастливы в последнее время?
Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц?
Исследователей интересовала корреляция между ответами. Окажется ли, что студенты, у
которых было много свиданий, счастливее других? Как ни странно, корреляция оказалась
практически нулевой. Очевидно, личная жизнь при оценке собственного счастья приходила в
голову не первой. Другая группа студентов видела те же два вопроса, но в обратном порядке:
Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц?
Насколько вы счастливы в последнее время?
На этот раз результаты опроса выглядели совершенно иначе: корреляция между
количеством свиданий и общим ощущением счастья оказалась необычайно высокой для
соотносимых психологических показателей. Что же произошло?
Объяснение простое, и оно – хороший пример подстановки. Свидания, очевидно, были не
главным в жизни студентов (в первом исследовании счастье и свидания не коррелировали), но
вопрос о личной жизни вызывал эмоциональную реакцию. Студенты, часто ходившие на
свидания, вспомнили о радостной стороне своей жизни, а те, кто делал это реже, вспомнили об
одиночестве и неудачах. В такой последовательности при ответе на вопрос об общем счастье
эмоции, возникшие в связи с вопросом о личной жизни, еще были свежи.
Еще одним достижением в нашем понимании памяти стало открытие, что эффект
предшествования (прайминг) распространяется не только на концепции и слова. Сознательный
опыт вам этого, конечно же, не подскажет, а потому вам придется принять чуждую мысль о том,
что события, которых вы не осознаете, дают установку на ваши действия и эмоции. Психолог
Джон Барг и его коллеги провели эксперимент, который мгновенно стал классическим
примером такого эффекта. Студентам Нью-Йоркского университета в возрасте от восемнадцати
до двадцати двух лет предложили составить фразы длиной в четыре слова из наборов по пять
слов (например, «находит», «он», «желтый», «сразу», «дом»). Наборы для одной группы
студентов содержали слова, которые ассоциируются с пожилыми людьми: «Флорида»,
«забывчивый», «лысый», «седой» или «морщины». Закончив задание, молодые люди должны
были перейти в другой кабинет для выполнения следующего теста. Суть эксперимента
заключалась в этом коротком переходе. Исследователи незаметно засекали время, которое
требовалось для прохождения коридора. Как Барг и предсказывал, молодые люди, составлявшие
предложения из слов, связанных с пожилыми людьми, шли по коридору значительно медленнее.
У «флоридского эффекта» выделяют две стадии прайминга. На первой стадии набор слов
подготавливает мысли о старости, хотя слово «старый» ни разу не встречается, на второй эти
мысли дают установку на поведение, связанное с пожилым возрастом, то есть медленную ходьбу.
Все это происходит совершенно неосознанно. Ни один из студентов на последующем опросе не
сказал, что заметил общую тему слов, и все испытуемые настаивали, что прочитанные слова
никак не повлияли на их поступки после первого эксперимента. Идею старости они не
осознали, но их действия изменились. Этот примечательный феномен – влияние идеи на
действие – называют идеомоторным эффектом. Хотя вы, конечно же, этого не заметили, но и
чтение данного абзаца вас тоже настроило на определенный лад. Если бы вам понадобилось
встать за стаканом воды, вы бы сделали это чуть медленнее, чем обычно. Впрочем, согласно
исследованиям, если вы испытываете неприязнь к пожилым людям, то двигались бы быстрее!
Идеомоторная связь работает и в обратную сторону. В одном немецком университете
провели исследование, которое было зеркальным отражением эксперимента группы Барга в
Нью-Йорке. Студентов попросили пять минут ходить по комнате со скоростью 30 шагов в
минуту, что составляло примерно треть их нормальной скорости. После этого краткого
упражнения участники гораздо быстрее опознавали слова, относящиеся к старости, например
«забывчивый», «пожилой» и «одинокий». Двусторонние эффекты предшествования, как
правило, дают согласованную реакцию: если вас навели на мысли о старости, вы будете вести
себя как старик, а «стариковские» действия вызовут мысли о старости.
В ассоциативных сетях двусторонние связи – обычное дело. Например, если вам весело, вы улыбаетесь, а если вы улыбаетесь, то вам становится веселее. Попробуйте на несколько секунд
зажать в зубах карандаш так, чтобы его концы выглядывали с обеих сторон рта. Затем зажмите карандаш губами так, чтобы его конец указывал прямо вперед. Вероятно, вы не знаете, что одно
из этих действий заставило вас нахмуриться, а другое – улыбнуться. Студентов колледжа попросили с карандашом во рту оценить, насколько смешны комиксы Гэри Ларсона. Те, кто,
сами того не зная, «улыбались», решили, что комиксы смешнее, чем те, кто «хмурились». В другом эксперименте участников попросили насупиться (свести брови), и в результате
испытуемые эмоциональнее реагировали на фотографии голодающих детей, спорящих собеседников или жертв несчастных случаев.
Простые, привычные жесты также неосознанно влияют на наши мысли и чувства. В одном из экспериментов испытуемых просили слушать сообщения через новые наушники. Участникам эксперимента было сказано, что цель испытаний – проверить качество оборудования. Для выявления искажений звука некоторых участников попросили кивать, а остальные должны были качать головой из стороны в сторону. Все слушали одинаковые сообщения радиокомментаторов.
Те, кто кивал, то есть делал жест согласия, чаще соглашались с услышанным сообщением, а те, кто качал головой, чаще отвергали услышанное. Опять-таки это происходило неосознанно, за счет привычной связи между отказом или согласием и его обычным физическим выражением.
Я не говорю, что связи нет. Но если это будет всегда перед глазами, и отношение водителя к этому всему заведомо негативное (очевидно), я думаю что, как минимум, мозг будет через какое-то время игнорировать все это, как максимум, - будет постоянно в пути создавать эмоциональное напряжение и негатив
Мне кажется, быстро появится что-то вроде банерной слепоты. Тот же звуковой сигнал о превышении от навигатора куда информативнее. Если уж хочется вмешивать семью, то голоса близких, оповещающие о конкретных действиях, возможно были бы действеннее.
Впрочем, мерзкий писк от непристёгнутого ремня некоторые водители обходят, садясь на ремень или используя заглушку.
Кажется, ещё эффективнее было бы что-то в духе медвежьего фарша и отчётов о том, как скорость влияет на смертность — так и риски нагляднее, и что и почему делать очевиднее
конечно, так оно и работает) все, кто имел или имеет какое-то отношение как армии - улыбнулись, смеяться нет сил даже в цирке...
прощен, такие же мысли
Глядя на такой плакат, я бы домой не торопился
Теперь прям в салоне автомобиля можно крестить детей.
Кринж
Мне кажется у меня кринжовая пружинка сломалась. В органичным кажется.
Почему?
А ты сам не видишь? От самой ситуации до стилистики наклеек; самое охуительное это фотография пиздюка на спидометре - адовое пидорашество
Стилистика - пофиг, это военные. Хочется стилистики - пусть вайтишниками становятся или ещё какими-то геями.
Ситуация норм, кмк
Дурак, какой дурак
Если ты такой умный - почему не генерал?
Так поэтому и умный
В правилах 80
Я Паша из Львова
А, тот самый город, который первым из украинских больше всего ненавидит Россию. Город про который говорят, что он скорее больше принадлежит Польше чем Украине. Ещё в советские времена наших туристов там не любили. Что забавно, насколько знаю, у самого в роду где-то там далеко среди предков были поляки, но так-то после них много поколений в России прожило. Получается вот так перемешивает людей земля и раскидывает по разным странам. А с поляками история давняя. Столько войн с ними было. Ещё давно когда в Угличе были, там рассказывали как поляки и литовцы в самом Угличе и других городах местное население вырезали, никого в живых не оставляли. Вот оттуда наверное, из тех войн проблемы и тянутся, что до сих пор жить людям мирно не дают.
Вообще как по мне тоже по-дурацки выглядит эта идея с картинками семьи для военных, но тут наверное расчёт на психику вояк, может к ним лучше со стороны эмоций заходить, чем со стороны правил.
Все вояки ебанутые
Он украинец что-ли?
Если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придёт за тобой (с)
А про тёщу или хорошо или никак, гыгы
А что, есть статистика такая по прулям?
вообще есть. Но дальний восток люто не хочет это признать. Достаточно просто быть водителем, что бы понять - при правостороннем движении, праворульные авто небезопасны, в частности при перестроении и обгоне. Вопрос безопасности абсолютно точно закрыт, всё нытьё только из-за дешевизны распилов и мифов о неломающихся маркообразных тойотах
Наверное когда в собственной стране собственное население поносит собственный автопром из-за плохого качества, из-за плохой безопасности автомобилей, из-за отсталости собственного автопрома от автопромов других стран люди действительно будут держаться за хорошие поддержанные автомобили, пусть они и с рулём справа, и с педалью тормоза на крыше, и с ручником в двери…
Наверное, вопрос безопасности решается нормальными зеркалами...
Хз, мотоциклы и велосипеды тоже очень сильно не безопасны, но всем пох. Чем прули хуже
мотоциклы и велосипеды больше опасности несут своим наездникам, в случае автомобиля дело обстоит несколько иначе. Я понимаю почему праворульные автомобили не запрещают в России, но то, что праворульные автомобили при правостороннем движении в большей степени небезопасны, чем леворульные считаю закрытым вопросом
Скрепно
А иконку, иконку надо на приборную панель ставить?
Ахахахахахах
НЛП-техники подвезли )
Я хуею )
почему бы просто не брать письменное обязательство с военнослужащих?
"я такой-то такой-то обязуюсь не привышать скорость и не попадать в ДТП"
Наоборот, чтобы не видеть этот кринж - смотришь только на дорогу.
Я конечно не обвешивала тачку чем-то подобным (ну разве что транспондер, пропуска и всё такое), но что-то мне подсказывает, что при езде это всё очень легко игнорировать, поэтому очень сомневаюсь в эффективности.
Является ли это очередным свидетельством готовящегося вторжения на Украину?
Какое же у телеграм-канала Baza ироничное название для таких новостей.