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Новости
Яна Ломакина

Мэрия Москвы закупила для школ и вузов продукты Microsoft. Российские разработчики выступили против Статьи редакции

Закупку обжалуют.

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Департамент информационных технологий Москвы закупил для образовательных учреждений города софт Microsoft на 25,8 миллиона рублей, обнаружил «Коммерсантъ» на портале госзакупок.

В мэрии уверены, что продукты компании — Microsoft Office 365, облачная платформа Microsoft Azure и другие — помогут расширить технологические возможности вузов и школ. В тендерной документации отмечается, что в реестре российского ПО нет программ, соответствующих требованиям заказчика.

Российские разработчики посчитали, что ДИТ грубо нарушил «все постановления правительства и указания президента по переходу на отечественные решения». Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) Илья Массух добавил, что у отечественных поставщиков есть «конкурентные решения», схожие с нужными характеристиками — например, «Мой офис» и Yandex.Cloud.

ЦКИКТ запланировал обжаловать закупку в Минцифры и ФАС. «Коммерсантъ» отмечает, что в 2021 году по жалобе организации «Транснефти» пришлось отменить тендер на закупку софта Microsoft на 600,9 миллиона рублей.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу. В январе 2022 года Минпромторг запланировал ужесточить требования для госзаказчиков: их захотели обязать отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания.

Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании. Заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.

#новости #техника #microsoft

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159 комментариев
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Стас Фарбер

Что за магические российские разработчики, которые могут предложить аналогичное ПО которое может нормально конкурировать без господдержки и санкций?

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61
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Сеня

Не жили технологично, ну и нехуй начинать

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35
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Vako Ross

Как что? ИКТ ЦКИКТ ДИТ РОСПРОГРАММАШ

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5
8 комментариев
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Vako Ross

Меня одно радует). Какая же скорая ГАБЭЛЛА этой стране с такими гениями во всех эшелонах😂 насвязи чо эээ🤙🏼🤙🏼. Наберёте через 10 лет за консервами и гумпомощью 😂

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0
2 комментария
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Главный нос

Такие которые договорились что они получат свои откаты

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3
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Главный нос

Опенофис с новыми скинами.

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2
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Главный нос

«Мой офис» и Yandex.Cloud
 здоровья умершим

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46
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Женя К

Типичная "конкуренция".

Microsoft Office 365 - 3000р
Мой Офис на год - 8000р

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12
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Харитон Стиб

Microsoft Office 365 по НГ скидке за 2250 купил и это на семью из 5 человек. + 1 терабайт на каждого в OneDrive. Выбор очевиден.

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0
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Главный нос

Рак при рождении

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2
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Главный нос

в дом семьи Школьномосквиных пришла беда…

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2
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Pancake

Даже не слышал о таких программных решениях

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0
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Главный нос

оно и к лучшему. благо на домашних компутарах не обязывают ставить «отечественные» программные решения.

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1
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Главный нос

"Мой офис" уже пару раз ебали за попытку обмануть лицензии

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0
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Главный нос

Не дадим молодежи писать документы в нормальных продуктах!!! Ебитесь в переделанном опенофисе! Расия!

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31
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Главный нос

Прямо скажем, они нихуя не будут делать что так что так

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7
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Главный нос

Потому что для учебы достаточно txt и pdf

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0
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Главный нос

Кто пользуется опенофисом? Уже перешли на либреофис.

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6
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Главный нос

кто не обновлялся)))

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0
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BTopHuk

На бересте, как диды 💪

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1
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Len Stepanov

Если в учебной программе указано "обучение Microsoft Word", то о каких "конкурентных решениях" вообще речь может идти.

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6
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Anton NS

Изи

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Главный нос

Прочитал сначала "микрочлеников"

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2
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Главный нос

Как можно пользоваться российскими офисными программами? Ладно, базовую редактуру сделать можно, но больше - получай хуй

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2
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Рыжий

Учитывая, что под капотом у большинства рос офис программ форк Libre Office - можно многое делать. Люди годами работают в таких программах и норм

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9
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Главный нос

это то конечно можно и хуй на узел завязать, только зачем и для чего? есть общепринятый пакет офисный, так уж исторически вышло что это майкрософтовский, так почему бы не работу работать просто, а не выёбываться?

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3
38 комментариев
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Aleksandr Dolgikh

Вот конкретно ты работал?

По тому, что когда Я последний раз работал, там банально не тот цвет и размер ячеек был в word таблицах, который Я выставил в этих подделках. Принтеры тоже эти файлы не очень качественно печатали.

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2
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Главный нос

Я почти каждый день работаю с регулярными выражениями и сложными заменами. Может, в условном опен офисе это есть, но в российском софте пока такое не встречал

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2
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Bad Mother Fucker

Calc с экселем некорректно работает

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1
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Пп Пп

Libre Office очень хуёво работает на жёстких дисках.

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6 комментариев
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Anton Golovanov

Наиболее известные (Мой офис и Р7, он же OnlyOffice) вроде никакого отношения к Libre не имеют. Как ни странно, но у OnlyOffice поддержка форматов Microsoft сильно лучше, чем в Libre.

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0
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Имя И Фамилия

Интересно, что нужно школам и вузам от ворда и эксцеля, кроме базовой редактуры

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1
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othige9iz relay.firefox.com

Ага, а потом выходят в мир бухгалтера, которые абзацы пробелами отбивают, а формулы — это что такое

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1
1 комментарий
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Главный нос

Если только так

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0
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Плодово-ягодная Трансмиссия

За веру, царя и отечественный софт

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6
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IO

Русские - ррряяя зарплаты низкие, IT не развивается, промышленность мертвая

Они же - ррряяяя дайте нам купить MS Office, Cisco и Intel на деньги налогоплатильщиков

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4
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Сталин спас Россию

Самый лулз в этой ситуации - это поклонники Линукса и прочего опенсорца. Они годами кричали, что покупать закрытое ПО от Microsoft и прочих забугорных компаний в госсектор - это недальновидность и чуть ли не диверсия против страны, а когда госсектор начали переводить на опернсорц - резко переобулись в воздухе и начали вопить, что это попилы, всё неправильно и вообще без проприетарного ПО всё встанет.

А причина проста: переводить на опенсорц начали при клятом Путине, а это ж как красная тряпка для быка. Я даже подозреваю, что у либерасни Путин это что-то вроде опухоли, которая давит на весь мозг и пропускает через себя буквально все мыслительные процессы.

- Глянь, какую крутую штуку придумали/делают в $любой_регион_России.
- Чё ты мне эти агитки под нос суёшь, ВСЁ РАВНО ЕБУЧИЙ ПУТИН ЖИТЬ НЕ ДАЁТ

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0
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Aleksandr Dolgikh

Чувак, Линукс не равно опенсорс.

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2
7 комментариев
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Главный нос

ебать кукуха течет. переводить на линукс начинали когда захотели части инфраструктуры перевести на более дешевые решения без потери качества и производительности.
это не значит что всё надо переводить. а вообще рекмоендую изучить, какие бывают лицензии. если apache, то это нихуя не опенсорс, а очень вполне себе даже платная хуйня

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1
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DosRaven

Есть имитация великой видимости, под что выделяется огромные (очень большие) деньги на создание «отечественной» системы, софта и прочего. А на деле в лучшем случае чуть изменяют интерфейс уже готовых опенсорс решений.
Это как «школьными» планшетами. Почти 25млрд выделили, а на выходе родился американский планшет, который где то раздобыли. Вроде результат есть, но соотношение его качества с ценой… оставляет много вопросов.

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1
1 комментарий
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Aleksandr Dolgikh

Кто начал переводить на опенсорс? Первый раз слышу.

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3 комментария
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Главный нос

отечественных поставщиков
Yandex.Cloud
У них всех отечество - Нидерланды?

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4
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Главный нос

сейчас подъедет секта свидетелей отечественного яндекса, которая никогда тебе внятно не ответит , почему яндексу слабо переехать в москоу сити на постоянку

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2
2 комментария
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Рыжий

Саботаж какой-то
В тендерной документации отмечается, что в реестре российского ПО нет программ, соответствующих требованиям заказчика.
 А есть у них пруфы на это, интересно, или так, просто отписка. С теми же процессорами прям тесты были, графики показали, все такое

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–1
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Главный нос

требования заказчика - удобно, без гемора и чтобы документы потом везде читались

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3
6 комментариев
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Aleksandr Dolgikh

Блять, с теми же процессорами которые стоят дохуя дороже и на которых особым образом надо софт компилить, чтобы он работал? Это если есть, что компилить.

Все пруфы в ТЗ надо смотреть. У Рос ПО и так преимущество во сколько-то там процентов при одинаковой цене с аналогами. Если они закупили microsoft, значит ни кто не смог поставить отечественные аналоги. Это так то конкурентная процедура.

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16 комментариев
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Сталин спас Россию

Одобряю

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1
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Главный нос

Ты и собаку одобришь.

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4
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Главный нос
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4
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Главный нос

Так их!

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2
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Plan 🇧&🇨

мне кажется, Транснефть в следующий раз просто посадку организует вот таких критиков, а софт закупит, какой ей нужен

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Стас Фарбер

какое дело добывающей шараге до тёрок у айтишников?

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1 комментарий
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Главный нос
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Главный нос

Жаба заигрывает с гадюкой

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Anton NS

Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами
 Через годик за такие разговоры будут назначать живительное швабрирование, даже топ манагерам.

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Aleksandr Dolgikh

Бля, помню сам писал ТЗ на закупку так, чтобы русские разработчики сосабл. Как меня сука это бесило! Почему нельзя было просто купить то, что мы хотим? Мы ведь даже не гос ускорение, мы были заводом у которого собственник росколхоз банк

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Пётр Козлов

Российские разработчики посчитали, что ДИТ грубо нарушил «все постановления правительства и указания президента по переходу на отечественные решения».
Что за сферические российские разработчики в вакууме?

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Dmitry Sursin

Те кто понял что они не очередная монополия в узконаправленной области и им надо конкурировать...
UPD:
Как например вот эти узконаправленники: http://www.zdaspb.ru/ru/prajs-list
Интерфейс из 2000-го, всё работает на HASP-ключах, студенты на WorldSkills в декабре уже баг поймали

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Robo Krabe

Ну есть что то бесплатное и не такое прям херовое. Идет вместе с Ubuntu.
Libre Office называется.
Но это тоже вроде бы пендосы проклятые сотворили.

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Главный нос

и как мы на этом заработаем?

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2 комментария
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Рыжий

Но это тоже вроде бы пендосы проклятые сотворили
 Дело не в этом, а в том, могут ли они запретить пользоваться этим

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3 комментария
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Shenmue

Сбергамотом если бы вложился в проекты российских компаний в долгосрочной перспективе у них был бы шанс подтянуть производительность и снизить потребление энергии и стоимости, Сбергамотом не собирается вкладывать в российских разработчиков, собирается продолжать доить пенсионеров и критиковать российские процессоры) таков путь

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Ярослав Михайлов

В итоге демонстративно и театрально купят патриотичный софт, а будут работать в гугл-доках и гугл-таблицах по классике.

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