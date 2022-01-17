Закупку обжалуют.

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Департамент информационных технологий Москвы закупил для образовательных учреждений города софт Microsoft на 25,8 миллиона рублей, обнаружил «Коммерсантъ» на портале госзакупок.

В мэрии уверены, что продукты компании — Microsoft Office 365, облачная платформа Microsoft Azure и другие — помогут расширить технологические возможности вузов и школ. В тендерной документации отмечается, что в реестре российского ПО нет программ, соответствующих требованиям заказчика.

Российские разработчики посчитали, что ДИТ грубо нарушил «все постановления правительства и указания президента по переходу на отечественные решения». Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) Илья Массух добавил, что у отечественных поставщиков есть «конкурентные решения», схожие с нужными характеристиками — например, «Мой офис» и Yandex.Cloud.

ЦКИКТ запланировал обжаловать закупку в Минцифры и ФАС. «Коммерсантъ» отмечает, что в 2021 году по жалобе организации «Транснефти» пришлось отменить тендер на закупку софта Microsoft на 600,9 миллиона рублей.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу. В январе 2022 года Минпромторг запланировал ужесточить требования для госзаказчиков: их захотели обязать отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания.