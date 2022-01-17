Мэрия Москвы закупила для школ и вузов продукты Microsoft. Российские разработчики выступили против Статьи редакции
Закупку обжалуют.
Департамент информационных технологий Москвы закупил для образовательных учреждений города софт Microsoft на 25,8 миллиона рублей, обнаружил «Коммерсантъ» на портале госзакупок.
В мэрии уверены, что продукты компании — Microsoft Office 365, облачная платформа Microsoft Azure и другие — помогут расширить технологические возможности вузов и школ. В тендерной документации отмечается, что в реестре российского ПО нет программ, соответствующих требованиям заказчика.
Российские разработчики посчитали, что ДИТ грубо нарушил «все постановления правительства и указания президента по переходу на отечественные решения». Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) Илья Массух добавил, что у отечественных поставщиков есть «конкурентные решения», схожие с нужными характеристиками — например, «Мой офис» и Yandex.Cloud.
ЦКИКТ запланировал обжаловать закупку в Минцифры и ФАС. «Коммерсантъ» отмечает, что в 2021 году по жалобе организации «Транснефти» пришлось отменить тендер на закупку софта Microsoft на 600,9 миллиона рублей.
По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу. В январе 2022 года Минпромторг запланировал ужесточить требования для госзаказчиков: их захотели обязать отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания.
Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании. Заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.
Что за магические российские разработчики, которые могут предложить аналогичное ПО которое может нормально конкурировать без господдержки и санкций?
Не жили технологично, ну и нехуй начинать
Как что? ИКТ ЦКИКТ ДИТ РОСПРОГРАММАШ
Меня одно радует). Какая же скорая ГАБЭЛЛА этой стране с такими гениями во всех эшелонах😂 насвязи чо эээ🤙🏼🤙🏼. Наберёте через 10 лет за консервами и гумпомощью 😂
Типичная "конкуренция".
Microsoft Office 365 - 3000р
Мой Офис на год - 8000р
Microsoft Office 365 по НГ скидке за 2250 купил и это на семью из 5 человек. + 1 терабайт на каждого в OneDrive. Выбор очевиден.
Даже не слышал о таких программных решениях
На бересте, как диды 💪
Если в учебной программе указано "обучение Microsoft Word", то о каких "конкурентных решениях" вообще речь может идти.
Изи
Учитывая, что под капотом у большинства рос офис программ форк Libre Office - можно многое делать. Люди годами работают в таких программах и норм
Вот конкретно ты работал?
По тому, что когда Я последний раз работал, там банально не тот цвет и размер ячеек был в word таблицах, который Я выставил в этих подделках. Принтеры тоже эти файлы не очень качественно печатали.
Calc с экселем некорректно работает
Libre Office очень хуёво работает на жёстких дисках.
Наиболее известные (Мой офис и Р7, он же OnlyOffice) вроде никакого отношения к Libre не имеют. Как ни странно, но у OnlyOffice поддержка форматов Microsoft сильно лучше, чем в Libre.
Интересно, что нужно школам и вузам от ворда и эксцеля, кроме базовой редактуры
Ага, а потом выходят в мир бухгалтера, которые абзацы пробелами отбивают, а формулы — это что такое
За веру, царя и отечественный софт
Русские - ррряяя зарплаты низкие, IT не развивается, промышленность мертвая
Они же - ррряяяя дайте нам купить MS Office, Cisco и Intel на деньги налогоплатильщиков
Самый лулз в этой ситуации - это поклонники Линукса и прочего опенсорца. Они годами кричали, что покупать закрытое ПО от Microsoft и прочих забугорных компаний в госсектор - это недальновидность и чуть ли не диверсия против страны, а когда госсектор начали переводить на опернсорц - резко переобулись в воздухе и начали вопить, что это попилы, всё неправильно и вообще без проприетарного ПО всё встанет.
А причина проста: переводить на опенсорц начали при клятом Путине, а это ж как красная тряпка для быка. Я даже подозреваю, что у либерасни Путин это что-то вроде опухоли, которая давит на весь мозг и пропускает через себя буквально все мыслительные процессы.
- Глянь, какую крутую штуку придумали/делают в $любой_регион_России.
- Чё ты мне эти агитки под нос суёшь, ВСЁ РАВНО ЕБУЧИЙ ПУТИН ЖИТЬ НЕ ДАЁТ
Чувак, Линукс не равно опенсорс.
ебать кукуха течет. переводить на линукс начинали когда захотели части инфраструктуры перевести на более дешевые решения без потери качества и производительности.
это не значит что всё надо переводить. а вообще рекмоендую изучить, какие бывают лицензии. если apache, то это нихуя не опенсорс, а очень вполне себе даже платная хуйня
Есть имитация великой видимости, под что выделяется огромные (очень большие) деньги на создание «отечественной» системы, софта и прочего. А на деле в лучшем случае чуть изменяют интерфейс уже готовых опенсорс решений.
Это как «школьными» планшетами. Почти 25млрд выделили, а на выходе родился американский планшет, который где то раздобыли. Вроде результат есть, но соотношение его качества с ценой… оставляет много вопросов.
Кто начал переводить на опенсорс? Первый раз слышу.
Саботаж какой-то
В тендерной документации отмечается, что в реестре российского ПО нет программ, соответствующих требованиям заказчика.
А есть у них пруфы на это, интересно, или так, просто отписка. С теми же процессорами прям тесты были, графики показали, все такое
Блять, с теми же процессорами которые стоят дохуя дороже и на которых особым образом надо софт компилить, чтобы он работал? Это если есть, что компилить.
Все пруфы в ТЗ надо смотреть. У Рос ПО и так преимущество во сколько-то там процентов при одинаковой цене с аналогами. Если они закупили microsoft, значит ни кто не смог поставить отечественные аналоги. Это так то конкурентная процедура.
Одобряю
мне кажется, Транснефть в следующий раз просто посадку организует вот таких критиков, а софт закупит, какой ей нужен
какое дело добывающей шараге до тёрок у айтишников?
Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами
Через годик за такие разговоры будут назначать живительное швабрирование, даже топ манагерам.
Бля, помню сам писал ТЗ на закупку так, чтобы русские разработчики сосабл. Как меня сука это бесило! Почему нельзя было просто купить то, что мы хотим? Мы ведь даже не гос ускорение, мы были заводом у которого собственник росколхоз банк
Российские разработчики посчитали, что ДИТ грубо нарушил «все постановления правительства и указания президента по переходу на отечественные решения».
Что за сферические российские разработчики в вакууме?
Те кто понял что они не очередная монополия в узконаправленной области и им надо конкурировать...
UPD:
Как например вот эти узконаправленники: http://www.zdaspb.ru/ru/prajs-list
Интерфейс из 2000-го, всё работает на HASP-ключах, студенты на WorldSkills в декабре уже баг поймали
Ну есть что то бесплатное и не такое прям херовое. Идет вместе с Ubuntu.
Libre Office называется.
Но это тоже вроде бы пендосы проклятые сотворили.
Но это тоже вроде бы пендосы проклятые сотворили
Дело не в этом, а в том, могут ли они запретить пользоваться этим
Сбергамотом если бы вложился в проекты российских компаний в долгосрочной перспективе у них был бы шанс подтянуть производительность и снизить потребление энергии и стоимости, Сбергамотом не собирается вкладывать в российских разработчиков, собирается продолжать доить пенсионеров и критиковать российские процессоры) таков путь
В итоге демонстративно и театрально купят патриотичный софт, а будут работать в гугл-доках и гугл-таблицах по классике.