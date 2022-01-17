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vc.ru

Исследователи нашли уязвимость в Safari — она позволяет узнать историю браузера и имена пользователей Google Статьи редакции

При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.

Уязвимость есть в Safari 15 на всех устройствах и в сторонних браузерах, которые работают на iOS 15 и iPadOS 15, выяснили исследователи из FingerprintJS.

Она связана со стандартом IndexedDB, который позволяет сайтам сохранять базы данных на устройствах пользователя. Обычно при его нормальной работе доступ к базе данных, которую создаёт сайт, может получить только он. В Safari при доступе сайта к своей базе браузер создаёт новую пустую базу данных с тем же именем во всех вкладках и окнах в сессии. В результате сайты могут узнавать, какие другие сайты посещает пользователь.

Сервисы Google, в том числе YouTube и календарь, заносят имя пользователя в название базы данных. Получив логин, мошенники могут узнать другую информацию — например, фамилию, имя и фотографию аккаунта.

FingerprintJS создала сайт, на котором можно посмотреть, как работает уязвимость — при его посещении с Safari 15 отображается недавняя активность пользователя.

Специалисты сообщили Apple об ошибке 28 ноября 2021 года, но её до сих пор не устранили.

#новости #уязвимости #apple #safari

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17 комментариев
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Сырно

Ну не контора пидарасов ли???

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некипишуй

Какая из ?

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1
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Имя И Фамилия
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8
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Главный нос

Специалисты сообщили Apple об ошибке 28 ноября 2021 года, но её до сих пор не устранили.
продажа салфеток важнее

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3
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Bibba La Bibba

Моя, кстати, сегодня приезжает. Заказал на релизе

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2
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Главный нос

береги это чудо технологий

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9
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Petr

Пылинки с нее сдувай

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0
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Главный нос

Самая надежная экосистема.

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1
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Из всего того говна что предлагает рынок - так и есть 🤷‍♂️

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Главный нос

Чем хром хуже?

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0
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Главный нос

Он не хуже

Просто сафари удобнее

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–3
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Главный нос

Удобнее для слива данных?

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Vladimir Ignatov

Эммм, пользователя Гугл хром внезапно забеспокоил слив данных?:) вот это прикол.

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3
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Главный нос
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2
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Mitya 🍀🔰⚡

И хром и сафари это одинаковые окна с адресной строкой и горизонтальным списком вкладок в верхней части, что там может быть удобнее?

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–3
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Александр Звездай

А как же вот эта напускная безопасность?

Я, конечно, молчу про дырявый хром, но он и не заявляет на каждом шагу, что самый приватный 🤷🏻‍♀️

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Матвей Коновалов

Уязвимость может быть результатом ошибок программирования (...)

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