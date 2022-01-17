При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.

Уязвимость есть в Safari 15 на всех устройствах и в сторонних браузерах, которые работают на iOS 15 и iPadOS 15, выяснили исследователи из FingerprintJS.

Она связана со стандартом IndexedDB, который позволяет сайтам сохранять базы данных на устройствах пользователя. Обычно при его нормальной работе доступ к базе данных, которую создаёт сайт, может получить только он. В Safari при доступе сайта к своей базе браузер создаёт новую пустую базу данных с тем же именем во всех вкладках и окнах в сессии. В результате сайты могут узнавать, какие другие сайты посещает пользователь.

Сервисы Google, в том числе YouTube и календарь, заносят имя пользователя в название базы данных. Получив логин, мошенники могут узнать другую информацию — например, фамилию, имя и фотографию аккаунта.

FingerprintJS создала сайт, на котором можно посмотреть, как работает уязвимость — при его посещении с Safari 15 отображается недавняя активность пользователя.

Специалисты сообщили Apple об ошибке 28 ноября 2021 года, но её до сих пор не устранили.