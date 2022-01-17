За два года самые богатые предприниматели увеличили свой капитал больше, чем за предыдущие 14 лет, говорится в докладе «Неравенство убивает».

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Обложка доклада «Неравенство убивает» Oxfam

17 января международная организация Oxfam, изучающая проблемы бедности и неравенства, опубликовала доклад о влиянии первых двух лет пандемии на состояние мирового населения. Согласно исследованию, доходы абсолютного большинства жителей Земли заметно снизились. В то же время, десять самых богатых людей планеты извлекли выгоду из сложившейся ситуации, увеличив суммарное состояние с 700 миллиардов до 1,5 триллионов долларов.

С марта 2020 года за чертой бедности оказались более 160 миллионов людей по всему миру. По словам авторов доклада, от различных причин, связанных с неравенством, каждые четыре секунды погибает один человек: от отсутствия доступа к здравоохранению, гендерного насилия, изменения климата и голода.

Успешные предприниматели и миллиардеры, в свою очередь, за эти два года смогли приумножить свой капитал за счёт перемен в глобальной экономике: от непредсказуемых курсов акций до попыток государств решить внутренние проблемы. Oxfam посчитал, что суммарное состояние десятки самых богатых людей мира увеличивалось на 1,3 миллиарда долларов каждый день.

Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они всё равно останутся богаче 99% населения планеты. Габриэла Бухер исполнительный директор Oxfam International

В Oxfam предложили ввести дополнительный налог для элит и направить его на социальную защиту и здравоохранение. По расчётам организации, налог в 99% от сверхдоходов покрыл бы создание вакцин для людей по всему миру, а также помог бы профинансировать инициативы по адаптации к изменениям климата и снижению насилия в 80 странах. При этом у предпринимателей всё ещё останется на 8 миллиардов долларов больше, чем до пандемии.

В отчёте говорится о десяти богатейших людях мира, куда входят Илон Маск, Джеффри Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет. Хотя их коллективное состояние выросло более, чем в два раза, прирост личного капитала разнится. Например, Илон Маск увеличил его на 1000%, тогда как Билл Гейтс — на 30%.