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Новости
Максим Друковский

Oxfam: за время пандемии состояние десяти богатейших людей мира выросло вдвое, а доходы 99% населения сократились Статьи редакции

За два года самые богатые предприниматели увеличили свой капитал больше, чем за предыдущие 14 лет, говорится в докладе «Неравенство убивает».

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Обложка доклада «Неравенство убивает» Oxfam

17 января международная организация Oxfam, изучающая проблемы бедности и неравенства, опубликовала доклад о влиянии первых двух лет пандемии на состояние мирового населения. Согласно исследованию, доходы абсолютного большинства жителей Земли заметно снизились. В то же время, десять самых богатых людей планеты извлекли выгоду из сложившейся ситуации, увеличив суммарное состояние с 700 миллиардов до 1,5 триллионов долларов.

С марта 2020 года за чертой бедности оказались более 160 миллионов людей по всему миру. По словам авторов доклада, от различных причин, связанных с неравенством, каждые четыре секунды погибает один человек: от отсутствия доступа к здравоохранению, гендерного насилия, изменения климата и голода.

Успешные предприниматели и миллиардеры, в свою очередь, за эти два года смогли приумножить свой капитал за счёт перемен в глобальной экономике: от непредсказуемых курсов акций до попыток государств решить внутренние проблемы. Oxfam посчитал, что суммарное состояние десятки самых богатых людей мира увеличивалось на 1,3 миллиарда долларов каждый день.

Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они всё равно останутся богаче 99% населения планеты.

Габриэла Бухер
исполнительный директор Oxfam International

В Oxfam предложили ввести дополнительный налог для элит и направить его на социальную защиту и здравоохранение. По расчётам организации, налог в 99% от сверхдоходов покрыл бы создание вакцин для людей по всему миру, а также помог бы профинансировать инициативы по адаптации к изменениям климата и снижению насилия в 80 странах. При этом у предпринимателей всё ещё останется на 8 миллиардов долларов больше, чем до пандемии.

В отчёте говорится о десяти богатейших людях мира, куда входят Илон Маск, Джеффри Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет. Хотя их коллективное состояние выросло более, чем в два раза, прирост личного капитала разнится. Например, Илон Маск увеличил его на 1000%, тогда как Билл Гейтс — на 30%.

Организация Oxfam ежегодно выпускает подобный отчёт к экономическому форму в Давосе, чтобы привлечь внимание экономических и политических мировых элит. Из-за вспышки штамма «омикрон» мероприятие в 2022 году перенесли на начало лета.

#новости #исследования #экономика

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Главный нос

я оригинальную статью не читал, но леваки правда не понимают разницу между стоимостью компаний и кеша в сейфе?

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1
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Главный нос

Это сильно меняет суть исследования?

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7
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groostlan

Полностью. Так как в этом исследовании говорится о том, что есть богатые люди

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2
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Главный нос

А их компании - это не состояние?

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1
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groostlan

Как бы нет, изучите строение компаний. Основатель- не равно владелец.

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0
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Главный нос

И что дальше? У кого большая часть акций?

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Tannim

Если условный Илон Маск(самый богатый человек в мире, ну или почти) решит продать все свои акции, и получить свои миллиарды — акции обесценятся, и никаких миллиардов он не получит.

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Главный нос

Капец он лох, конечно.

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Tannim

Само собой эти люди богатые, и денег у них больше чем у нас всех.

Но если ты видишь что некто в списке Форбс владеет N-миллиардами долларов, это не значит что он может эти миллиарды потратить.

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2
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groostlan

Я ебу чтоль? Но явно контрольный пакет акций не всегда у основателя

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Главный нос

да, потому что потерять 99,999% своего состояния это
- закрыть Tesla
- закрыть Amazon
- закрыть Microsoft
- закрыть Google
- закрыть Apple
- закрыть Louis Vuitton
- закрыть Facebook

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2
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Главный нос

"потерять 99,999% своего состояния"

это что вообще?

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Главный нос
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Anton NS

Почему же закрыть то, компании публичные, акции на бирже.

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Алексей Леонидыч

Нахуй Louis Vuitton, остальные оставьте

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Павел Пьяных

Не вижу ниче плохого в закрытии этих компаний

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Konstantin Wirz

Значительно

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Пп Пп

В том, что это хуёвый перевод.
meanwhile 99% of the world's population are worse off because of lockdowns, lower international trade, less international tourism, and as a result of that, 160 million more people have been pushed into poverty
 Тут не говорится, что 99 стали получать меньше.

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Konstantin Wirz

Да с этим у многих проблемы

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William Nash

от тебя гнилью за версту ваняет

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–1
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Главный нос

Предлагаю всё отобрать и поделить, и сразу наступит равенство

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5
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Anton NS

Как делить будем, по-братски или поровну?

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Главный нос

на одну секунду

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Имя И Фамилия

По расчётам организации, налог в 99% от сверхдоходов
Охуенные расчёты, если я правильно понял. Сверхбогачи уже бегут отдавать хуй пойми кому хуй пойми на что весь свой доход, история с решением проблем голода и обращение к Маску как пример - мамкины решатели мировых проблем через сверхналоги пукают в лужу после требования предоставить конкретный план трат

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2
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Главный нос

решения у них конечно - богатые страны должны раздавать деньги бедным странам

And rich countries must also deliver on their commitment to spend 0.7% of gross national income (GNI) on aid to low- and middle-income countries.

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Главный нос

и технологии тоже раздавайте
For example, it is crucial to allow for the sharing of technologies and knowledge critical for climate mitigation and adaptation if we are to be able to overcome the climate crisis.

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Konstantin Wirz

Лучше золотыми унитазами

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Alexander the Nth

Ну фарма компании точно срубили денег. Вместо опен-сорс вакцины продавили патенты и пошло-поехало.

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rustyrazor

Действительно, надо же вбухивать миллиарды в разработку, а потом бесплатно раздавать.

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3
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AttentiveMilk

А вот при Сталине...

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rustyrazor

...разработчиков спутника бы расстреляли за то, что он уступает западным вакцинам ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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3
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Главный нос

предлагаешь на 3D принтерах вакцины печатать?

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Главный нос

Вообще это не значит, что они эпидемию и устроили. Они просто умеют извлекать пользу из кризисных ситуаций.
Вы кстати задумывались, что умным людям реально везёт больше? Например, умный человек знает, что трёхцветными бывают не только кошки, но и коты. Правда они довольно редкие - только 1 такой кот из 400 тысяч. И стоит он соответственно дохуя.
Но тем не менее каждый день десятки людей видят таких котов на улице. Но только тот, кто этот факт знает, может обратить на это внимание и срубить денег.
И чем больше ты знаешь, тем больше вероятность, что ты сможешь распознать удачу. И следовательно удача с тобой случается значительно чаще.

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1
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Главный нос

Если ты такой умный, почему до сих пор на тж?

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Chikk

Аллергия на котиков, наверное. :)

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Котик Ботик
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Chikk

Монохромные котики гораздо пизже. Особенно чистого чёрного цвета.

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Котик Ботик
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Берг

Представил как умный человек ходит и заглядывает бродячим кошакам под хвост что бы определить кошка это или кот.

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Главный нос

Будто что-то плохое.
Но не обязательно это делать. Достаточно будет просто знания одного этого факта - ты можешь случайно попасть в такую ситуацию, где и без заглядываний ты узнаешь, что перед тобой кот.
Это не бизнес-идея. Это просто наглядная иллюстрация как знания повышают уровень удачи. Понятное дело, в данном случае, удача повышается на незначительную долю процента.
Хотя при наличии других идей и навыков, даже это можно было бы превратить в бизнес-идею, ну или хотя бы попытаться. Например, придумать алгоритм распознания трёхцвеных котов через уличные камеры. Или добазариться с людьми, которые занимаются отловом. Или придумать ещё какой-нибудь алгоритм.

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Главный нос

У меня доход тоже вырос.

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Gedevan

Теперь можешь дошик 3 раза в неделю покупать вместо двух?)

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Михаил Пироженский

Да не, все случайно, вирус из за простого китайца, который сожрал мышь.

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Konstantin Wirz

Да да, Маск с Безосом его заставили

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Алексей Леонидыч

Несите Сталена

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Konstantin Wirz

Фед и прочие раскидываются деньгами направо и налево, где то они же должны оседать. Если бы условный Васян вложился в индекс в начале коронокризиса, то он бы тоже удвоил своё состояние

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Пп Пп

А Oxfam является достоверным источником или нет?

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Коровка говорит мууу

Вот пидоры, предлагаю все отдать мне, чтобы им неповадно было быть такими богатыми

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Дядя Богдан

печатный станок ФРС порешал.

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Пп Пп

meanwhile 99% of the world's population are worse off because of lockdowns, lower international trade, less international tourism, and as a result of that, 160 million more people have been pushed into poverty
 @Максим Друковский тут не говорится, что доходы сократились у 99% населения.

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Сталин спас Россию

Экономическое неравенство - просто следствие того, что некоторые люди лучше умеют управляться с деньгами, т.е. генерировать новое бабло из имеющегося.

И это вроде как естественно, но проблема ещё в том, что бедные имеют очень ограниченный доступ к деньгам. Если миллионер может без особых проблем взять кредиты или получить инвестиции для своего проекта, то средний человек сможет получить нормальный кредит на бизнес разве что под залог жилья. Т.е. если дело его не взлетит - он станет бездомным. Риски несравнимы.

А без этого людям остаётся только работать по найму за мелкий прайс. И в целом получается как-то не очень хорошо, не очень справедливо.

Неолибералы предлагают решать проблему, раздавая кредиты налево и направо, но это чревато пузырями и кризисами по типу 2008 года. А других методов как-то даже не видно.

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Chikk

Что и требовалось доказать. Пандемия, ога ога... :)

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