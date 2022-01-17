Oxfam: за время пандемии состояние десяти богатейших людей мира выросло вдвое, а доходы 99% населения сократились Статьи редакции
За два года самые богатые предприниматели увеличили свой капитал больше, чем за предыдущие 14 лет, говорится в докладе «Неравенство убивает».
17 января международная организация Oxfam, изучающая проблемы бедности и неравенства, опубликовала доклад о влиянии первых двух лет пандемии на состояние мирового населения. Согласно исследованию, доходы абсолютного большинства жителей Земли заметно снизились. В то же время, десять самых богатых людей планеты извлекли выгоду из сложившейся ситуации, увеличив суммарное состояние с 700 миллиардов до 1,5 триллионов долларов.
С марта 2020 года за чертой бедности оказались более 160 миллионов людей по всему миру. По словам авторов доклада, от различных причин, связанных с неравенством, каждые четыре секунды погибает один человек: от отсутствия доступа к здравоохранению, гендерного насилия, изменения климата и голода.
Успешные предприниматели и миллиардеры, в свою очередь, за эти два года смогли приумножить свой капитал за счёт перемен в глобальной экономике: от непредсказуемых курсов акций до попыток государств решить внутренние проблемы. Oxfam посчитал, что суммарное состояние десятки самых богатых людей мира увеличивалось на 1,3 миллиарда долларов каждый день.
В Oxfam предложили ввести дополнительный налог для элит и направить его на социальную защиту и здравоохранение. По расчётам организации, налог в 99% от сверхдоходов покрыл бы создание вакцин для людей по всему миру, а также помог бы профинансировать инициативы по адаптации к изменениям климата и снижению насилия в 80 странах. При этом у предпринимателей всё ещё останется на 8 миллиардов долларов больше, чем до пандемии.
В отчёте говорится о десяти богатейших людях мира, куда входят Илон Маск, Джеффри Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет. Хотя их коллективное состояние выросло более, чем в два раза, прирост личного капитала разнится. Например, Илон Маск увеличил его на 1000%, тогда как Билл Гейтс — на 30%.
Организация Oxfam ежегодно выпускает подобный отчёт к экономическому форму в Давосе, чтобы привлечь внимание экономических и политических мировых элит. Из-за вспышки штамма «омикрон» мероприятие в 2022 году перенесли на начало лета.
Полностью. Так как в этом исследовании говорится о том, что есть богатые люди
Как бы нет, изучите строение компаний. Основатель- не равно владелец.
Если условный Илон Маск(самый богатый человек в мире, ну или почти) решит продать все свои акции, и получить свои миллиарды — акции обесценятся, и никаких миллиардов он не получит.
Само собой эти люди богатые, и денег у них больше чем у нас всех.
Но если ты видишь что некто в списке Форбс владеет N-миллиардами долларов, это не значит что он может эти миллиарды потратить.
Я ебу чтоль? Но явно контрольный пакет акций не всегда у основателя
Почему же закрыть то, компании публичные, акции на бирже.
Нахуй Louis Vuitton, остальные оставьте
Не вижу ниче плохого в закрытии этих компаний
Значительно
В том, что это хуёвый перевод.
meanwhile 99% of the world's population are worse off because of lockdowns, lower international trade, less international tourism, and as a result of that, 160 million more people have been pushed into poverty
Тут не говорится, что 99 стали получать меньше.
Да с этим у многих проблемы
от тебя гнилью за версту ваняет
Как делить будем, по-братски или поровну?
По расчётам организации, налог в 99% от сверхдоходов
Охуенные расчёты, если я правильно понял. Сверхбогачи уже бегут отдавать хуй пойми кому хуй пойми на что весь свой доход, история с решением проблем голода и обращение к Маску как пример - мамкины решатели мировых проблем через сверхналоги пукают в лужу после требования предоставить конкретный план трат
Лучше золотыми унитазами
Ну фарма компании точно срубили денег. Вместо опен-сорс вакцины продавили патенты и пошло-поехало.
Действительно, надо же вбухивать миллиарды в разработку, а потом бесплатно раздавать.
А вот при Сталине...
...разработчиков спутника бы расстреляли за то, что он уступает западным вакцинам ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Вообще это не значит, что они эпидемию и устроили. Они просто умеют извлекать пользу из кризисных ситуаций.
Вы кстати задумывались, что умным людям реально везёт больше? Например, умный человек знает, что трёхцветными бывают не только кошки, но и коты. Правда они довольно редкие - только 1 такой кот из 400 тысяч. И стоит он соответственно дохуя.
Но тем не менее каждый день десятки людей видят таких котов на улице. Но только тот, кто этот факт знает, может обратить на это внимание и срубить денег.
И чем больше ты знаешь, тем больше вероятность, что ты сможешь распознать удачу. И следовательно удача с тобой случается значительно чаще.
Аллергия на котиков, наверное. :)
Монохромные котики гораздо пизже. Особенно чистого чёрного цвета.
Представил как умный человек ходит и заглядывает бродячим кошакам под хвост что бы определить кошка это или кот.
Будто что-то плохое.
Но не обязательно это делать. Достаточно будет просто знания одного этого факта - ты можешь случайно попасть в такую ситуацию, где и без заглядываний ты узнаешь, что перед тобой кот.
Это не бизнес-идея. Это просто наглядная иллюстрация как знания повышают уровень удачи. Понятное дело, в данном случае, удача повышается на незначительную долю процента.
Хотя при наличии других идей и навыков, даже это можно было бы превратить в бизнес-идею, ну или хотя бы попытаться. Например, придумать алгоритм распознания трёхцвеных котов через уличные камеры. Или добазариться с людьми, которые занимаются отловом. Или придумать ещё какой-нибудь алгоритм.
Теперь можешь дошик 3 раза в неделю покупать вместо двух?)
Да не, все случайно, вирус из за простого китайца, который сожрал мышь.
Да да, Маск с Безосом его заставили
Несите Сталена
Фед и прочие раскидываются деньгами направо и налево, где то они же должны оседать. Если бы условный Васян вложился в индекс в начале коронокризиса, то он бы тоже удвоил своё состояние
А Oxfam является достоверным источником или нет?
Вот пидоры, предлагаю все отдать мне, чтобы им неповадно было быть такими богатыми
печатный станок ФРС порешал.
meanwhile 99% of the world's population are worse off because of lockdowns, lower international trade, less international tourism, and as a result of that, 160 million more people have been pushed into poverty
@Максим Друковский тут не говорится, что доходы сократились у 99% населения.
Экономическое неравенство - просто следствие того, что некоторые люди лучше умеют управляться с деньгами, т.е. генерировать новое бабло из имеющегося.
И это вроде как естественно, но проблема ещё в том, что бедные имеют очень ограниченный доступ к деньгам. Если миллионер может без особых проблем взять кредиты или получить инвестиции для своего проекта, то средний человек сможет получить нормальный кредит на бизнес разве что под залог жилья. Т.е. если дело его не взлетит - он станет бездомным. Риски несравнимы.
А без этого людям остаётся только работать по найму за мелкий прайс. И в целом получается как-то не очень хорошо, не очень справедливо.
Неолибералы предлагают решать проблему, раздавая кредиты налево и направо, но это чревато пузырями и кризисами по типу 2008 года. А других методов как-то даже не видно.
Что и требовалось доказать. Пандемия, ога ога... :)