Пользователи могут создавать на онлайн-платформе генеалогические древа, загрузить результаты ДНК-теста и найти родственников.

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Мировой суд Москвы оштрафовал один из наиболее популярных в мире сервисов для генеалогических исследований, израильский сайт MyHeritage, за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Компания MyHeritage — основанная в 2003 году международная соцсеть, участники которой могут создавать семейные сайты, родовые древа, искать родственников, обмениваться фото и видео, загружать результаты генеалогических ДНК-тестов. Онлайн-платформой пользуются более 70 миллионов пользователей.

Протокол Роскомнадзора в отношении MyHeritage поступил в мировой суд в конце декабря. По ч.8 ст.13.11 КоАП сервис оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

В 2020 году Генпрокуратура проверяла MyHeritage на предмет законности сбора ДНК-анализов у россиян для поиска родственников и выяснения этнической принадлежности. Запрос в ведомство направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.