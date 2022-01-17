{"id":1021,"title":"\u0412\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e ZHU \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=1021&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/503131-poslushat-novoe-zhu-priglashaet-na-reyv-v-obnovlennom-albome&placeBit=1&hash=5a1eabc8ce3fcd372b7e444efcc94d4e5b48d776e8b3a540b0c0e5191fdac8fa","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Генеалогический сайт MyHeritage оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

Пользователи могут создавать на онлайн-платформе генеалогические древа, загрузить результаты ДНК-теста и найти родственников.

11
1098 просмотров

Мировой суд Москвы оштрафовал один из наиболее популярных в мире сервисов для генеалогических исследований, израильский сайт MyHeritage, за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Компания MyHeritage — основанная в 2003 году международная соцсеть, участники которой могут создавать семейные сайты, родовые древа, искать родственников, обмениваться фото и видео, загружать результаты генеалогических ДНК-тестов. Онлайн-платформой пользуются более 70 миллионов пользователей.

Протокол Роскомнадзора в отношении MyHeritage поступил в мировой суд в конце декабря. По ч.8 ст.13.11 КоАП сервис оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

В 2020 году Генпрокуратура проверяла MyHeritage на предмет законности сбора ДНК-анализов у россиян для поиска родственников и выяснения этнической принадлежности. Запрос в ведомство направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

1 сентября 2015 года в России вступили в силу поправки в закон «О персональных данных». Они обязали операторов обрабатывать и хранить персональные данные россиян, используя базы данных только на территории России. За отказ локализовать данные россиян в 2016 году на территории страны заблокировали соцсеть LinkedIn. Facebook, Twitter, Google и другие компании неоднократно штрафовали за неисполнение закона.

#новости #генеалогия #соцсети

11
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alex Blake

Правильно! Негоже пиндосам воровать русское ДНК, ибо оно уникально!

Ответить
14
Развернуть ветку
Лев Толстой

Я охуел, что это реальная цитата

Ответить
5
Развернуть ветку
Главный нос

Плоти нологи за лишнюю хромосому

Ответить
2
Развернуть ветку
Главный нос

И я уверен, что сами люди разрешают использование своего ДНК. Но Путин считает, что ДНК россиян - это собственность государства.

Ответить
8
Развернуть ветку
Дмитрий Семёнов

Моя тётя создала там геологическое древо нашей семья: наконец-то, узнал про всех своих двоюродных и троюродных родственников (никогда не мог запомнить, кто чей сын-брат-муж). Удобный сервис, очень полезный (оказалось достаточно бесплатного аккаунта). Штраф - это, видимо, такая форма благодарности.

Ответить
2
Развернуть ветку
Яна Ломакина

Я так пыталась просто узнать, как звали отца прабабушки и где он умер, а в итоге у меня получилось древо на 200 человек 🧐 Загрузила на MyHeritage, вдруг кому тоже пригодится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Главный нос

У меня одного похоже никого не нашлось там...

Ответить
0
Развернуть ветку
Alfred Zakirov

За графики деревьев я бы на них еще наложил штраф. У меня в дереве 300 персон и при генерации солнечного графика они зачем то добавляют кружочки для фотографий. Если фотографии не добавлены, то вместо них добавляются заглушки.
Получается не очень (

Ответить
1
Развернуть ветку
Главный нос

Да как вы это делаете

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Нркмны. Скоро так начнут штрафовать племена Амазонии за нарушение законов РФ.

Ответить
1
Развернуть ветку
Лев Толстой

Учитывая, как сейчас компании прогибаются под тоталитарные режимы. Предоставлять свои данные подобным компаниям - это ошибка

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null