Генеалогический сайт MyHeritage оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
Пользователи могут создавать на онлайн-платформе генеалогические древа, загрузить результаты ДНК-теста и найти родственников.
Мировой суд Москвы оштрафовал один из наиболее популярных в мире сервисов для генеалогических исследований, израильский сайт MyHeritage, за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Компания MyHeritage — основанная в 2003 году международная соцсеть, участники которой могут создавать семейные сайты, родовые древа, искать родственников, обмениваться фото и видео, загружать результаты генеалогических ДНК-тестов. Онлайн-платформой пользуются более 70 миллионов пользователей.
Протокол Роскомнадзора в отношении MyHeritage поступил в мировой суд в конце декабря. По ч.8 ст.13.11 КоАП сервис оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.
В 2020 году Генпрокуратура проверяла MyHeritage на предмет законности сбора ДНК-анализов у россиян для поиска родственников и выяснения этнической принадлежности. Запрос в ведомство направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
1 сентября 2015 года в России вступили в силу поправки в закон «О персональных данных». Они обязали операторов обрабатывать и хранить персональные данные россиян, используя базы данных только на территории России. За отказ локализовать данные россиян в 2016 году на территории страны заблокировали соцсеть LinkedIn. Facebook, Twitter, Google и другие компании неоднократно штрафовали за неисполнение закона.
Правильно! Негоже пиндосам воровать русское ДНК, ибо оно уникально!
Я охуел, что это реальная цитата
Моя тётя создала там геологическое древо нашей семья: наконец-то, узнал про всех своих двоюродных и троюродных родственников (никогда не мог запомнить, кто чей сын-брат-муж). Удобный сервис, очень полезный (оказалось достаточно бесплатного аккаунта). Штраф - это, видимо, такая форма благодарности.
Я так пыталась просто узнать, как звали отца прабабушки и где он умер, а в итоге у меня получилось древо на 200 человек 🧐 Загрузила на MyHeritage, вдруг кому тоже пригодится.
За графики деревьев я бы на них еще наложил штраф. У меня в дереве 300 персон и при генерации солнечного графика они зачем то добавляют кружочки для фотографий. Если фотографии не добавлены, то вместо них добавляются заглушки.
Получается не очень (
Нркмны. Скоро так начнут штрафовать племена Амазонии за нарушение законов РФ.
Учитывая, как сейчас компании прогибаются под тоталитарные режимы. Предоставлять свои данные подобным компаниям - это ошибка