WSJ: 66% подводных кабелей связи принадлежат четырём компаниям — Google, Amazon, Meta и Microsoft Статьи редакции
Сумма их расходов на коммуникации только в 2020 году превысила 90 миллиардов долларов.
Четыре компании из США — Google, Amazon, Meta и Microsoft — увеличили свою долю на рынке подводных трансконтинентальных кабелей до 66%. До 2012 года они владели менее 10%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании TeleGeography.
Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов. Выход Google, Amazon, Meta и Microsoft на «подводный рынок» привёл к снижению прибыли традиционных участников бизнеса по прокладке кабелей, таких как NEC, ASN и Subcom.
При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.
По прогнозам TeleGeography, в 2024 году Google, Amazon, Meta и Microsoft будут владеть более 30 подводными кабелями протяжённостью тысяча миль каждый, соединяющими все континенты мира.
Спасибо за предложение, передали начальнику по лонгридам 👌
И лонгрид про героизм единственного в стране судна пожалуйста тоже
Как минимум "Академик Черский" есть ещё.
Зачем гугл топит собак
Это Рогозин
Понял, спасибо
«При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.»
А не наоборот? Пропускная способность выросла на 41%, что позволило снизить стоимость передачи данных?
Стоимость передачи не может влиять на пропускную способность. Может влиять на фактический трафик, но сомневаюсь, что интерконтинентальные кабели были недозагружены на 40% из-за высокой стоимости.
Ой как может. Представь что ты местячковый провайдер города Нижние Угри. Мегафон предлагает тебе 10 уе за 100 гигабит. Произведя расчёты, ты прикидываешь хрен к носу и говоришь мне, клиенту, что я буду платить 1000 рублей за 50 Мбит. Проходит год, в город приходит, например, Билайн и говорит тебе, что продаст 200 Гигабит, ты на радостях мне, клиенту, говоришь, что теперь живём, за 500 рублей можно теперь получить 200 Мбит. Мегафон понимает, что дело дрянь, приводит модернизацию и выкатывает новые условия, коими пользуется твой локальный конкурент. И тут в Нижние Угри приходит МТС, всё начинается по новой.
Но человек, он сука такой, в среднем ему бы хватило и 20 Мбит за глаза, но ему подавай быстрее только. Но на деле скачав сериальчик и игру в Стиме он как качал условные 50 гигов в день, так и качал бы их при других условиях. Ну может чуть больше может скачает, ок. Доходы бюджета уве… ой, пропускная способность выросла.
да и пропускная способность понятие растяжимое, т.к. существуют разного рода уплотнения
Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов
инвестировали
знания вестник скорби
взять бы и поделить конечно
сдать на цветмет
Вот вам картинок по запросу "подводные собаки".
Кабелями владеет Google, а не Alphabet?
Срочно всё отнять, поделить и зарегулировать на государственном уровне. И останемся без кабелей через полгодика.
Какие подводные камни?
Эти четыре крепких парня перестанут удерживать морскую черепаху.
А не удар данными?
Как хорошо что интернет находится в надежных руках
Да уж понадёжнее чем у эРэФ
Что надежнее чем рф? Рф владеет кабелями связи по миру?
РФ владеет интернетом, на своей территории.
Сможешь кинуть мне ссылку на видео с лаптоп сына Байдена?
Ты сможешь найти миллион статей о том как он раскаивается, найдёшь его книгу об этом, его интервью, но сами видео ты не найдёшь.
А ещё если у тебя фамилия Хохлов то тебе в свободном мире делать нечего. А про Юхань если вспомнишь или вопрос про прививку задашь то все, досвидос.
Меня бы это ахуенно ебало (наверное, может быть), если бы Я жил в этих местах про которые ты рассказываешь. К сожалению Я живу в РФ и меня ебут в основном местные проблемы с интернетом.
Так вон, 66 процентов проводов захвачены этими ребятами, ты сейчас скорее всего на амазоновский сервер этот коммент отправил. И в русском Фейсбуке про Хохлова не можешь написать. Как это не твои проблемы?
Тебе надо просто спиздануть что царь-говно, а эРэФ никчемная и дальше сидеть планктониной ничего не делать.
Что значит "захвачены"? Остальным операторам кто-то запрещал строить свои подводные кабели?
Свободный рынок, так просто получается что четыре самые дорогие компании в мире владеют всем чем могут.
Вон сейчас антимонопольная служба начала проверять Фейсбук по поводу VR очков. Проверяет захватывает тот рынок или нет(захватывает).
Они так почти колонизировали Индию пять лет назад когда почти договорились о бесплатном Фейсбуке у всех провайдеров. Только государство помогло отбиться от такого бабла.
В данном случае эти компании сами и генерируют большую часть мирового трафика, поэтому они строят для себя эти линии, чтобы меньше зависеть от других провайдеров.
Корпорации очень грешат монопольным поведением, но тут я его не вижу. Обычная вертикальная интеграция, чтобы всю контролировать цепочку поставки (не знаю, уместно ли это слово) контролировать.
Когда будет новость через два года что эти 4 корпорации владеют 80 процентами рынка можно будет говорить про захват и монополию?
Если они задерут цены для своих конкурентов и воспользуются своим положения чтобы задавить конкурентов, то можно будет. Но если они будут владеть 80% рынка и при этом генерировать такую же долю трафика, то нет.
4 владельца рынка это скорее олигополия, чем монополия.
Начни с того, что бы загуглить, что значит «моно», в слове монополия. Потом фантазирую о будущем.
У тебя в парламенте плюрализм я ебу по бумагам. А по факту
Ну не у меня, а в РФ и да, это проблема.
почти колонизировали, почти договорились)))
Вот это блять почти угроза. На много серьёзнее, чем если тебя почти посадят или почти весь интернет отключат.
самая дорогая эппл, она кладет кабеля?
Вот к Эпл меньше всего предъяв. Они действительно держат дистанцию.
Они создают ложку, а люди уже сами говно ей есть начинают.
Но и у них не получится находится в стороне. Вот эта проверка детского порно на каждом телефоне это неизбежная тотальная слежка.
эппл не говноеды и четко сфокусированы на своих рынках и продуктах, это всякие бляди суются во всё подряд, потому что нигде не успешны
Да там каждое решение двести раз обдумывается. Они пытались в соцсети в самом начале, у них в айтюнсе была соцсеть, но не поперло.
А потом наверное увидели данные с телефонов об активности и поняли какой вред могут наносить алгоритмы. И в iCloud у тебя по сути получается та же соцсеть с фотками и сообщениями, но без алгоритма, который изменяет твоё настроение и кормится с тебя.
какая соц сеть то
так причем тут айклауд
Почти 90 процентов подростков в сша на iOS сейчас. Когда юзер пошёл погулять с друзьями, в конце друг другу фотки надо расшарить, то используешь iCloud. Там можно ставить лайки, шарить и комментить. Полная функциональная замена фейсбука только без алгоритмов.
Ну вот я взял телефон, общаюсь со своими друзьями через iMessage, куда я шарю с ними свои фотки? Я их шарю прямо через iMessage, мы не идём все вместе на Фейсбук делать то же самое.
Это не заменяет социальную составляющую, которая есть у тиктокта, инстаграма или фейсбука, где ты чувствуешь что ты часть чего-то огромного. Но чисто функционал там.
И это больше не про мое поколение, а про подростков. Они очень подкованные в этих роблоксах и твичах и понимают чего стоит дата.
Ну такое, от пизды данные взял?
снапчаты там юзают для этого и иже с ними, от знакомых слышал.
Юзают, но это не главное место общения. Личное в iMessage, публичное в инсте или тиктоке и тд. Личные сообщения большей частью iMessage.
Вот цифры из головы. На ТЖ была новость кажется.
Зелёный бабл в общем чате это зашквар.
А причем тут амазоновские сервера? Да и если всё отправилось на амазоновские сервера значит всё работает и проблем нет.
Хохлова на Фейсбуке тегать, у меня необходимости намного меньше, чем например зайти на какой Я хочу сайт или пользоваться каким Я хочу месанджером, или постить/смотреть/слушать какой Я хочу клип/фильм/музыку.
Не говоря уже о том, что бы публиковать своё мнение о представителях власти. Без угрозы сесть на бутылку по воле рандомного мента или какого-то там дворового суда из мухосранска.
А что мне, по твоему, надо... Обязательно держи в курсе. Очень интересно.
Не можешь ты на любой сайт зайти. Ты даже на сайхаб не сможешь зайти на западе. И в телеге на айфоне тебе не доступны некоторые чаты и сервера Амазона работают до тех пор пока Амазоне это нужно. Когда надо было отрубили Парлер за один день.
А про писать свободно в интернете - 30 000 звоночков пришло к фбр по поводу Капитолия, все протрамповские сайты закрыты, он сам забанен и 700 человек судят.
Слабо на мой вопрос ответить прежде чем хуйню писать?
Айфоном Я не пользуюсь в частности из-за этого, но через веб всё работает и на Айфоне.
сервера Амазона работают до тех пор пока Амазоне это нужно.
Про что угодно, так можно сказать.
Остальное, опять же проблемы тех мест, где меня нет, по этому не сильно ебёт.
Какой вопрос? Про Амазон я ответил.
Ты пытаешься рассказать что на западе свободный интернет, а у тебя закрутились гайки и поэтому нет восстания.
А я тебе говорю что интернет захвачен так же как и телефон или радио или телевидение и оно полностью контролируется теми кому это выгодно для своей выгоды. И разница между Роскомнадзором и цензурой фейсбука в том что Роскомнадзор выступает от твоего лица на твои налоги, а Фейсбук выступает от лица акционеров с целью максимальной прибыли через user engagement.
Какой вопрос?
Не ответил. Мы тут кабеля океанические обсуждаем, а сервера Амазона ближе. Ну ок, ты просто не так понял. Поехали.
Ты пытаешься рассказать что на западе свободный интернет.
Интернет и жизнь на западе посвободнее. Про это первый мой коммент. По этому у тебя и наборосы такие жидкие, типа кого-то, где-то забанили, против российского что-то с нихуя непонятно кто и за что запретили или вообще посадили.
полностью контролируется теми кому это выгодно для своей выгоды.
Спасибо, что объяснил. Только в России этот контролёр один - государство, а там их просто дохуя. Есть из чего выбрать.
И разница между Роскомнадзором и цензурой фейсбука в том что Роскомнадзор выступает от твоего лица на твои налоги, а Фейсбук выступает от лица акционеров.
Ахуенная разница.
Я как акционер Фейсбука что-то не заметил.
Фейсбук это сайт в интернете, с персональными санкциями в виде бана аккаунта.
Роскомнадзор хуйня, которое банит для целого государства или вообще интернет ломает.
Почувствуйте разницу.
Аж 700 человек судят за штурм Капитолия, ну ахуеть.
В РФ за митинги 5к человек, за один день приняли, а они даже ни одного окна не разбили. Надеюсь тебя не разорвёт от этой ШОКИРУЮЩЕЙ новости.
В Твиттере заблокировали? Ну допустим, до Трампа меня тоже в Твиттере заблокировали перманентно, ну и пошёл на хуй этот твиттер. Вот в Калининграде чувака на 5 лет посадили за строчки в Твиттере. Интересно, что бы выбрало большинство, если бы такой вопрос встал? 🤔
Так я и говорю что одно и то же. Только твои интересы защищает Роскомнадзор и больше никто. Вот в такой вот ты ситуации.
Но Я то не говорю, что одно и то же. Я вообще тождество вещей, как-то не очень исповедую.
Какие мои интересы, защитил Роскомнадзор? Расскажи, очень интересно.
И в России не сидит даже тысяча политзаключенных. По 228 пол страны сидит, а за политику даже тысячи нет и у всех минимальные сроки.
Не, ну если даже 1000 не сидит, тогда конечно ладно. Можно не обращать внимание, что сидят они за нехуя?
Сколько по 228 сидит активистов, которым просто подкинули? Наверное тоже не так много, чтобы обращать внимание?!
Давайте лучше порвёмся из-за беспредела Фейсбука который банит за фамилию Хохлов и то, что Твиттер заблочил Трампа! Вот оказывается, что действительно должно беспокоить живущего в РФ, пользователя интернет. Спасибо, что помог разобраться.
Ты путаешь немного. Государство у тебя останется, технология соцсетей тоже останется, законы останутся. Единственный вопрос какие законы и кем контролируемые.
Ты никак не можешь воздействовать на Фейсбук и Фейсбук полностью контролирует все что ты видишь и тебя. Одно не убирает другого. Если завтра будет Навальный президентом, то Фейсбук будет дальше делать то что фейсбуку надо и хуй они на тебя клали потому что кто ты такой чтобы твои интересы учитывать.
И тут внезапно Роскомнадзор ставит такие конские штрафы что вынуждает корпорации открывать свои представительства чтобы было с кем разговаривать. Чтобы не было такого что приставы приходят в дорогущий офис в центре Москвы а над ними девочка смеётся, говорит вам в Маунтин Вью ехать надо было.
Ты путаешь немного.
Что Я немного путаю?
Государство у тебя останется.
В этом и проблема.
Единственный вопрос какие законы и кем контролируемые.
Это два вопроса. Кем контролируются законы (которые для разных людей по разному работают), не то, чтобы большой вопрос в РФ.
Ты никак не можешь воздействовать на Фейсбук.
Как и ментов и чинушь, только Фейсбук меня не посадит за посты о чинушах которые Я не на Фейсбуке напишу.
Фейсбук полностью контролирует все что ты видишь и тебя.
Вот это блять откровение😳. Ты случайно на учёте в ПНИ не состоишь?
Если завтра будет Навальный президентом...
Давно профессионально вангуешь? Если это не пиздёшь, то могу помочь очень много заработать. Хотя, очевидно, что пиздёжь.
И тут внезапно Роскомнадзор ставит такие конские штрафы что вынуждает корпорации открывать свои представительства чтобы было с кем разговаривать.
И о чем они договорятся интересно? 🤔Выдавать по звонку мента все данные тех, кто, что-то не то запостил?
Чтобы не было такого что приставы приходят в дорогущий офис в центре Москвы а над ними девочка смеётся, говорит вам в Маунтин Вью ехать надо было.
Это внатуре была ржака🤣🤣🤣. Но выход тут простой, не надо тупых людей на гос службу брать и уничтожать политическую конкуренцию.
Бро, у тебя проблема в том что есть государство. На этом беседу прекращаю. Анархии в ближайшие лет 100 не будет.
Я тебе не бро, но у тебя просто проблема с головой. Вероятно mozgutos deficitus.
P. S.
Знал бы ты ещё, что такое анархия, не так бы позорился)))
а зачем тебе видео с лэптопа сына Байдена?
Это был гигантский компромат против Байдена во время выборов и с него началась открытая война. Они просто забанили все что могли.
Он там часами курит крэк и рассказывает проституткам как он передознулся несколько раз и какие мутки в демпартии мутятся. Он очень близок к отцу. Он ещё начал работать в совете директоров в Бурисме когда власть в Киеве поменялась не имея к нефти вообще никакого отношения всю жизнь.
так, и почему ты должен это посмотреть
Что ты и едешь ввиду? Почему важен сын Байдена или почему важен факт того что этих видео невозможно найти в свободном интернете?
нет, я очень хорошо понимаю, почему этих видео нет в интернете
я не понимаю, почему ты считаешь, что должен их смотреть
Вымысле должен. Кому должен?
Прикинь через 10 лет появляется видео где сын Навального рассказывает как на самом деле обстоят дела и после этого весь интернет зачищен добрыми и честными корпорациями. Я бы напрягся на месте россиянина, начал бы спрашивать почему так происходит.
в смысле почему ты считаешь, что у тебя есть какое-то право или даже необходимость смотреть что-то, что было не для тебя снято, и явно не предназначено для публичного просмотра
Это ты про расследования ФБК?
Мне похуй на его крэк. Я может сам сейчас под крэком, не важно. Важно то что кто-то наверху решает и я это вижу. То есть картина от Российской не очень отличается. Отличается конечно, но не очень. В Азии сильно отличается, мусульманский мир очень очень отличается, а в России не очень.
Я может сам сейчас под крэком
да, похоже на то
Ту дум тссс
Вот пидорасы, своё же видео с компроматом на себя забанили. Интересно, почему почти всем можно против себя и близких не свидетельствовать, а им нельзя?
Вероятно он хочет подрочить, но Фейсбук его полностью контролирует и то, что он видит
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1000 миль это 1600 км.
Только на 2021 год общая протяженность подводных каналов интернет-связи превысила 1,3 млн км.
имеется ввиду морских ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Там разница в 243 метра, сути вообще не меняет.
Спасибо Америке за интернет
Атомная мини-подлодка специального назначения АС-31, на которой в июле 2019 года случился пожар с гибелью 14 офицеров-подводников, будет восстановлена с одновременной модернизацией
4 кабеля бесконечности
Волокно кстати имеет свойство затухать с течением времени его эксплуатации.
Так что к моменту окончания прокладки одной линии пора начинать прокладку следующей. Процесс бесконечный (как ремонт впп в аэропорту).
что за волокно
Я думал, тут будет раскрыта тема мужественных российских подводников и норвежского кабеля.
А могли бы на эти деньги построить дворцы и купить яхты.
"Единой России" на них нет.