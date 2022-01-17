Сумма их расходов на коммуникации только в 2020 году превысила 90 миллиардов долларов.

Четыре компании из США — Google, Amazon, Meta и Microsoft — увеличили свою долю на рынке подводных трансконтинентальных кабелей до 66%. До 2012 года они владели менее 10%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании TeleGeography.

Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов. Выход Google, Amazon, Meta и Microsoft на «подводный рынок» привёл к снижению прибыли традиционных участников бизнеса по прокладке кабелей, таких как NEC, ASN и Subcom.

При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.

По прогнозам TeleGeography, в 2024 году Google, Amazon, Meta и Microsoft будут владеть более 30 подводными кабелями протяжённостью тысяча миль каждый, соединяющими все континенты мира.