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Яна Ломакина

WSJ: 66% подводных кабелей связи принадлежит четырём компаниям — Google, Amazon, Meta и Microsoft Статьи редакции

Сумма их расходов на коммуникации только в 2020 году превысила 90 миллиардов долларов.

Четыре компании из США — Google, Amazon, Meta и Microsoft — увеличили свою долю на рынке подводных трансконтинентальных кабелей до 66%. До 2012 года они владели менее 10%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании TeleGeography.

Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов. Выход Google, Amazon, Meta и Microsoft на «подводный рынок» привёл к снижению прибыли традиционных участников бизнеса по прокладке кабелей, таких как NEC, ASN и Subcom.

При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.

По прогнозам TeleGeography, в 2024 году Google, Amazon, Meta и Microsoft будут владеть более 30 подводными кабелями протяжённостью тысяча миль каждый, соединяющими все континенты мира.

#новости #google #meta #amazon #microsoft

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Главный нос

Подготовьте, пожалуйста, лонгрид про историю прокладки этих коммуникаций и физическое устройство интернета в целом.

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Яна Ломакина

Спасибо за предложение, передали начальнику по лонгридам 👌

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Русский Кексик

И лонгрид про героизм единственного в стране судна пожалуйста тоже

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2
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Русский Кексик

Зачем гугл топит собак

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13
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Имя И Фамилия

Понял, спасибо

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9
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SadDamnWhoSaid

взять бы и поделить конечно

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1
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Слава Инженеров

сдать на цветмет

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2
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испанский смех

Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов
 инвестировали

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Главный нос

Самый умный чтоли?

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испанский смех

знания вестник скорби

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Главный нос

утопили

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aliftin

Вот вам картинок по запросу "подводные собаки".

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Дима Внезапно

«При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.»
А не наоборот? Пропускная способность выросла на 41%, что позволило снизить стоимость передачи данных?
Стоимость передачи не может влиять на пропускную способность. Может влиять на фактический трафик, но сомневаюсь, что интерконтинентальные кабели были недозагружены на 40% из-за высокой стоимости.

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Selfish Ledger

Как хорошо что интернет находится в надежных руках

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Главный нос

Не ожидали Испанскую инквизицию?

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Главный нос

на россию надо было параллелить

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Коровка говорит мууу

Какие подводные камни?

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Главный нос

Удар током в воде.

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Просто Тимуррр

А не удар данными?

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Tauraloke Esteru

Эти четыре крепких парня перестанут удерживать морскую черепаху.

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VladimirV

Спасибо Америке за интернет

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BTopHuk

Атомная мини-подлодка специального назначения АС-31, на которой в июле 2019 года случился пожар с гибелью 14 офицеров-подводников, будет восстановлена с одновременной модернизацией

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Александр Кузнецов

Кабелями владеет Google, а не Alphabet?

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Николай Воронов

4 кабеля бесконечности

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Сергей Я

Волокно кстати имеет свойство затухать с течением времени его эксплуатации.
Так что к моменту окончания прокладки одной линии пора начинать прокладку следующей. Процесс бесконечный (как ремонт впп в аэропорту).

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