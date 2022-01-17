WSJ: 66% подводных кабелей связи принадлежит четырём компаниям — Google, Amazon, Meta и Microsoft Статьи редакции
Сумма их расходов на коммуникации только в 2020 году превысила 90 миллиардов долларов.
Четыре компании из США — Google, Amazon, Meta и Microsoft — увеличили свою долю на рынке подводных трансконтинентальных кабелей до 66%. До 2012 года они владели менее 10%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании TeleGeography.
Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов. Выход Google, Amazon, Meta и Microsoft на «подводный рынок» привёл к снижению прибыли традиционных участников бизнеса по прокладке кабелей, таких как NEC, ASN и Subcom.
При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.
По прогнозам TeleGeography, в 2024 году Google, Amazon, Meta и Microsoft будут владеть более 30 подводными кабелями протяжённостью тысяча миль каждый, соединяющими все континенты мира.
Спасибо за предложение, передали начальнику по лонгридам 👌
И лонгрид про героизм единственного в стране судна пожалуйста тоже
Зачем гугл топит собак
Понял, спасибо
взять бы и поделить конечно
сдать на цветмет
Только в 2020 году четыре компании потратили на подводные коммуникации более 90 миллиардов долларов
инвестировали
знания вестник скорби
Вот вам картинок по запросу "подводные собаки".
«При этом стоимость передачи данных через океан снизилась для всех в индустрии, в том числе и для конкурентов американских IT-гигантов. Это помогло увеличить пропускную способность кабелей на 41%.»
А не наоборот? Пропускная способность выросла на 41%, что позволило снизить стоимость передачи данных?
Стоимость передачи не может влиять на пропускную способность. Может влиять на фактический трафик, но сомневаюсь, что интерконтинентальные кабели были недозагружены на 40% из-за высокой стоимости.
Как хорошо что интернет находится в надежных руках
Какие подводные камни?
А не удар данными?
Эти четыре крепких парня перестанут удерживать морскую черепаху.
Спасибо Америке за интернет
Атомная мини-подлодка специального назначения АС-31, на которой в июле 2019 года случился пожар с гибелью 14 офицеров-подводников, будет восстановлена с одновременной модернизацией
Кабелями владеет Google, а не Alphabet?
4 кабеля бесконечности
Волокно кстати имеет свойство затухать с течением времени его эксплуатации.
Так что к моменту окончания прокладки одной линии пора начинать прокладку следующей. Процесс бесконечный (как ремонт впп в аэропорту).