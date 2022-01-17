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Новости
Даша Лейзаренко

В Петербурге — катастрофа из-за снега и гололёда. Жители травмируются, винят губернатора и катаются на коньках по улицам Статьи редакции

К критике властей присоединился Сергей Шнуров: тезисы не оспаривают, но его самого подозревают в «заказе» и связях с Евгением Пригожиным.

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С начала зимы петербуржцы жалуются на неубранный снег, гололёд и сосульки. Ситуация достигла пика к середине января, когда температура начала скакать от -1 до +1 градуса, сопровождаясь обильными снегопадами. Улицы города покрылись наледью, в травмпунктах собираются очереди из пострадавших, а местные жители винят в проблемах местные власти.

Что происходит в Петербурге

Местные жители массово делятся в соцсетях фото и видео обледенелых тротуаров, по которым передвигаются с трудом. Многие винят коммунальщиков в том, что те не справляются с чисткой улиц.

Вадим Суходольский @sukhodolsky
Это атмосферное фото я снял 1,5 часа назад на улице Маяковского. Зима 2021-2022 в Петербурге ровно этим и запомнится. Прохожие, с трудом делая каждый шаг, осторожно пытаются преодолеть ледяной панцирь, сковавший тротуар.

Петербуржцы травмируются из-за наледи, а травматологические отделения перегружены. Местные СМИ пишут о травмах известных в Петербурге персон: музыкант группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу, а народная артистка Татьяна Малягина — руку.

Андрей Пивоваров @brewerov
Катастрофа какая-то в Петербурге. Травмпункты переполнены, по дорожкам проще передвигаться на коньках — а наледь всё равно никто не убирает. Петербуржцы боятся выходить на улицу, особенно тяжело пенсионерам.

Куда власти дели налоги? Уж точно не потратили на благоустройство.
🗡️ Доцент @cshooddack
Сколько ещё нужно травм, чтобы администрация Петербурга наконец посыпала тротуары песком?!

(Про то, чтобы убрать наледь я вообще молчу, им это не доступно)

Некачественная уборка снега также стала поводом для шуток.

Таня Щукина @tanchaizer
Снегоуборочные машины в СПБ

Летом/Зимой

Наледь заполонила большие пространства настолько, что петербуржцы начали кататься на коньках прямо по тротуарам.

Дикий Петербург @Wild_SPb
Еще один бесплатный каток открыт в ЖК «Царская Столица».
И чего такие кислые? Чем вот недовольны петербуржцы 😁

Четверых активистов, которые решили доехать до Смольного на коньках (один из них был с костылями), чтобы обратить внимание на проблему с уборкой снега, задержали. В итоге активиста отпустили, но оштрафовали на 4 тысячи рублей за проведение «массового мероприятия» во время режима повышенной готовности.

Кого винят в некачественной уборке снега и мусора

Проблему уборки улиц в Петербурге связывают с нехваткой дворников и техники, а также со спорами о компетенциях между городскими властями и органами местного самоуправления. При этом 26 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов взял ответственность за уборку снега в городе на себя — теперь его и винят в сложившейся в городе ситуации.

Максим Тесли @maxim_tesli
Мы — лёд под ногами Беглова.
Основной Богдан @OsmiyPanda
Единая Россия правит Петербургом уже больше 18 лет и до сих пор не научилась вовремя убирать с улиц снег и лёд. В городе сейчас натуральная бегловская катастрофа.
Right Now @R1ght_Now
Кто худший губернатор Санкт-Петербурга и почему сразу Беглов?
Себирь @_sebir_
Беглов. Доступная среда

17 января прокуратура Петербурга заявила, что проверяет сообщения в соцсетях о «некачественной уборке города». Там собираются оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом «нестабильных погодных условий».

Помимо наледи 1 января город столкнулся с ещё одной проблемой — мусорной реформой. В Петербурге сменился оператор по транспортировке отходов, который передаёт районы от «проверенных перевозчиков» к «никому неизвестным новичкам», а те не могут справиться с задачей. В соцсетях в этой проблеме также обвиняют Беглова.

Настя Кадетова @kadetovaa_
Что путинский губернатор Беглов делает с Петербургом… это не просто позор на весь мир, это настоящая катастрофа.
Единороссы засрали даже культурную столицу, самый туристический город, что уж говорить про регионы
Andy Schultz @AAglush
Беглов превратил Питер в помойку:
Андрей Пивоваров @brewerov
Санкт-Петербург при губернаторе Беглове это не только сугробы, гололёд и сосульки, это ещё и горы мусора.

С 1 января в городе началась мусорная реформа, её результаты можете наблюдать на фото:

Причём здесь Сергей Шнуров

16 января группа «Ленинград» записала песню и клип «Пока так», в которой фронтмен Сергей Шнуров спел об обеих проблемах Петербурга — гололёде и неубранном мусоре. «В Питере — говно. Пока так. Их [чиновников] наш город не е**т. А бегловская лопата — где она и что гребет?», — поётся в припеве песни.

Ролик набрал почти миллион просмотров и тысячи комментариев со словами поддержки. Однако в соцсетях заподозрили, что клип Шнурова может быть заказан бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина» и предположительно связанным с ЧВК Вагнера и «фабрикой троллей». Судя по сообщениям «Ротонды» и The Insider, предприниматель ведёт затяжной конфликт с Бегловым.

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Осенью 2021 года кандидат Максим Шугалей, которого считают приближённым Пригожина, не прошёл в петербургское Заксобрание. После этого принадлежащий Юрию Ковальчуку телеканал «78» и сайты, связанные с Пригожиным, начали критиковать администрацию города, хотя раньше относились к ним лояльно, отмечает телеграм-канал «Ротонда», который ведут политические журналисты из Петербурга.

Кроме того, Шугалей написал книгу о обветшавших исторических зданиях Петербурга, заказал ёлочные игрушки с фотографиями домов и пообещал подарить их на Новый год Беглову. После праздников Шугалей пожаловался, что сотрудники Смольного выставили «единственный экземпляр» ёлочных украшений на «Авито».

Как обратил внимание The Insider, Шнуров написал саундтрек к трём фильмам, которые спонсировал Пригожин: два про ЧВК Вагнера «Гранит» и «Турист», а третий — комедия «16-й. Исповедь Евгения Пригожина», в котором рассказывается о «фабрике троллей», скрывающихся от американского правительства. Журналисты The Insider отмечают, что музыкант «не мог не знать», что Пригожин связан с этими фильмами.

17 января вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв ответил на просьбу журналистов прокомментировать клип Шнурова. Чиновник, курирующий мусорную реформу, назвал видео «примитивным хайпом».

Мы живём в свободной стране. Каждый свободно формулирует свои мысли, тем более такие творческие личности. Весь клип не смотрел, начало было просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно скажу, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешёл на личности и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несёт.

Валерий Пикалёв
вице-губернатор Петербурга

#соцсети #петербург

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84 комментария
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Главный нос

Шнуров — говно. Пока так.

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40
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Главный нос

Всегда

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7
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Главный нос

Любит наш народ всякого Шнура

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5
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Соколов Андрей

шлюха пригожинская

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1
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Aleksandr Dolgikh

К критике властей присоединился Сергей Шнуров — но его подозревают в «заказе» и связях с Евгением Пригожиным.
Как будто, это отменяет того факта, что весь город завалило снегом и говном так, что реально не пройти?

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19
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Дизайнер Павленко

кадры из клипа — пиздец полный. никогда такого не видел, даже в ростове во время «нестабильных погодных условий». разве что похожие мусорные кучи можно отыскать где-нибудь на окраинах в промзоне, но вот тропинка между забором и горой из снега и дриста — это жесть

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0
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Папуша

Лично наблюдала как с этих самых горок дети катались на ледянках

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0
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Папуша

Имею в виду мусорные горки

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0
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Дизайнер Павленко

а, так это все ради деток?)))

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0
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Папуша

Да, ради наших с тобой заек)))

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1
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Главный нос

Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Сирию выдвинутся что бы выпиливать ИГИЛ везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо и до выборов. После того как все сделают, все будет заебок. Всем устроят довольствие как Саудовским гражданам – каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.

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13
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Candy Boy

Тоже слышал, что скоро землю ТЕРРАФОРМИРУЮТ. Гололеда больше не БУДЕТ

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5
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Vladimir Medvedev

Какой же шнур мудила редкостный

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14
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Папуша
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2
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Главный нос

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв, курирующий мусорную реформу, назвал клип Шнурова «примитивным хайпом».
Больше ему конечно нечего комментировать?

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12
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Максим Шпилёв

Как чистить такое?

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2
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Chikk

Убрать нахуй кредитоповозки. Но пипл сразу начнёт стонать: нарушение прав, предоставьте нам парковки у подъезда и бесплатно... Замкнутый круг.

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8
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Секта свидетелей повесточки

ебать, цветовая палитра

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5
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Главный нос

50 оттенков дриста

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2
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Михаил Зеленин

C тротуаров? Ломиками и таджиком с лопатой всегда справлялись.
С дорог - справляются бобкатами.

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6
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Главный нос

Лопатой?

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0
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Максим Шпилёв

Вокруг каждой железяки, а потом ещё ждать, чтобы почистить, когда её уберут

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0
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Михаил Зеленин

Да и не нужно. В целом на это всегда всем пофиг было. Подснежники в СПБ традиционно обрастают айсбергом. Нужно с тротуаров и с той части дороги, где ездят.

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3
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Главный нос

Есть другие идеи?

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0
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Максим Шпилёв

Запретить такую парковку

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2
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Главный нос

Запретил, всё равно припарковались, дальше что?

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0
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Максим Шпилёв

На штрафстоянку, не?

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4
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Главный нос

Они снег лопатой убрать не могут, а ты про эвакуаторы

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0
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Максим Шпилёв

Будет приказ - уберут

Вот сегодня интересный пост был:

Запись в подсайте Twitter
Запись в подсайте Twitter
tjournal.ru
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0
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Главный нос

Это они умеют, только когда выгодно

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Chikk

А нахуя столько танков в нашей стране? Давить.

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2
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Главный нос

Танки сейчас все заняты

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Chikk

Ладно. Пусть тогда весной давят. В любом случае речь шла про dura lex sed lex.

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1
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Ипполит Воробьянинов

Ой, да ладно. Когда им нужно, они перекрывают улицу, вызывают эвакуаторы, убирают автомобили, чистят улицу и ставят их обратно. Лично наблюдал такое на Бородинской улице лет пять назад.
У друга во дворе плохо чистили снег, мусоровоз ехал по узкой дорожке и задавил ребёнка на санках. Через два дня двор был идеально вычищен до асфальта, даже под стоящими автомобилями снег выгребли, они до весны на столбиках стояли.

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0
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norm

Сообщение удалено

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0
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Сталин спас Россию

Есть же компактная техника

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0
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Chikk

А вообще странно ожидать от города, расположенного в около залива и на болоте, отсутствия льда зимой. Равно как и странно песни петь, а не взять лом в руки и попиздовать чистить то, что так сильно любишь якобы. :)

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–10
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Alex

в Хельсинки климат что ли другой? тут проблема в одном конкретном человеке, который не может в управление городом (ни в какой аспект, уборка только 1 из 100 провалов)

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16
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Chikk

В душе не ебу, что и как в Хельсинки. Думаю, что там негров линчуют.

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0
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Главный нос

Не, сейчас не то время. Сейчас уже негры финок линчуют. По нескольку раз за ночь.

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1
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Chikk

Финки красивые существуют?

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0
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Alex

зачем финки если есть финны

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4
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Chikk

Фубля, срамота.

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0
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Главный нос

Ниже ответили

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0
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Главный нос

В двух конкретных

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0
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Соколов Андрей

вторая очень снежная зима и второй пиздец. Если первую можно было списать, но то что он только-только заступил на должность и виноват предыдущий, то в эту зиму глобальный просос усатого пидораса. Когда центральный улицы районов не чистятся по несколько дней вообще, это фиаско

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0
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Ra

проблем попиздовать нет, просто тогда не надо с нас налоги брать. Вы не берете налоги, мы сами все делаем, меня такое устраивает

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2
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Alex

вместо того, чтобы гонять войска к границам - прислали бы в Питер. убирать снег солдаты умеют лучше, чем воевать

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3
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Главный нос

Коненчно. Артиллерия уберёт. Нет крыш- нет проблем.

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0
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norm

катастрофа
 грязь и гололёд

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–2
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Aleksandr Dolgikh

Для терпилойда конечно не катастрофа

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4
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Миша Рашкин

Местные СМИ пишут о травмах известных в Петербурге персон: музыкант группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу, а народная артистка Татьяна Малягина — руку.
 Неизвестных, блядь, ноунеймов!

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1
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Alex

Гитаркин делает редкий музыкальный экспортный продукт России, за который не стыдно. просто не шаришь за Букву О, Messer Chups, НДФМ - для российского андера это культовые группы.

Олегу выздоровления (у него кстати был дуэт-группа со Шнуровым - Гитаркин Шнур, иронично)

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1
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Главный нос

А как то что Шнур поёт по команде Пригожина отменяет то, что Беглов - бездарный мудак?

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2
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Даша Лейзаренко

не отменяет, просто интерестинг

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2
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Artur Lyudvikov

Живу в Питере, проблема не в том, что снег не убирают, убирают то его как раз таки нормально, и крыши чистят часто и сосули сбивают. Подводит городская инфраструктура, ливневок нет нормальных нефига, потеплело - с водосточных труб талая вода прям на тротуар льется, ночью похолодало, сразу каток из тротуара. Несколько лет уже реагентами не посыпают тротуары, в случае стабильной погоды это плюс, потому что тротуар в месиво не превращается. В случае такой погоды которая была в начале января, имеем каток, а не город. Тут надо не коммунальщиков пинать с их снегоуборочной техникой, а брать нормальных урбанистов, нормальный бюджет и подготавливать город для зимы, а также ебать застройщиков которые в городе человейники возводят, забив на нормальную среду. (теплые тротуары как в Исландии было бы вообще заебись). Такая херня кстати и до Белова была и думаю будет после.

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2
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Alex

а брать нормальных урбанистов, нормальный бюджет и подготавливать город для зимы
хех. короче проще взять билет на сапсан и обнулить двушку в Купчаге на однушку в Чертаново, а потом раздуплиться на расширение.

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1
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Artur Lyudvikov

Тоже вариант, но дайте помечтать о том, что Питер будет отличным европейским городом, а не как какойнить Неаполь в снегу.

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0
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Alex

скорее всего таковым станет Казань... Бегловщина это надолго

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glimpse unthinkable

Ну нахуй, я лучше по ноге в год ломать буду, чем в Чертаново.

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Соколов Андрей

ООО! дочь офицера, не всё так однозначно©

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Daniel Shnaider

Don't look down)

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2
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unidentified flying BASTARD 🌈

в петербурге — катастрофа из-за того, он превратился в среднестатистический российский город

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Секта свидетелей повесточки

Мы живем в свободной стране. Каждый свободно формулирует свои мысли, тем более такие творческие личности. Весь клип не смотрел, начало было просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно скажу, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешёл на личности и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несёт.
Валерий Пикалёв
вице-петушок Петербурга

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Главный нос

Толи дело Сергей Семёнович

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Михаил Зеленин

на фоне Беглова и Полтавченко - Собянин просто бог управления.

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Главный нос

Всё так

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Ra

эх, а раньше можно было на сугробах написать "НАВАЛЬНЫЙ" и их сразу же убирали...

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Владимир Старик

Навальный сидит только год, а в России уже пиздец

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Дима Щербаков

Понаехи - первогодки удивляются Питеру, держите в курсе

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Уютный Багажник

Помойка стала ещё больше помойкой. Тоже мне новость. А гололёд лютый там каждую зиму, это золотой стандарт.

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Михаил Зеленин

Беглов конечно самый слабый губернатор Петербурга, по крайней мере в 21 веке.
Но вот в случае со льдом так косячил каждый губернатор, включая Матвиенко (запомнившуюся борьбой с сосулями)

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Alex

такой жопы не было ни при одном губере

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Михаил Зеленин

Моя ножная память говорит о том что такое было при каждом. Ну а первое видео в посте- так такое вообще каждую зиму.

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Alex

я столько раз не падал еще ни одну зиму... это просто п-ц. дважды чуть не р-ал ноутбук за неделю.

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Соколов Андрей

При Матвиенке было, после чего её пидорнули в совфед. Полставченке везло все эти годы, зим нормальных не было поэтому просрали вообще всё.

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Ra

жителей петербурга смольный обвинил в связях с пригожиным

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Главный нос

Опять в Питер неожиданно пришла зима

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Соколов Андрей

с декабря и каждый снегопад неожиданно происходит.

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Главный нос

Тем временем в Санкт-Петербурге: https://www.facebook.com/watch?v=380275306040073

Зима в Голландии
Голландия зимой 1917 года. Видео восстановлено в Нидерландском институте кино EYE.
www.facebook.com
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Дизайнер Павленко

и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несёт.
Несет посыл чинушам, занятым политическими игрищами, вроде Пикалева и Беглова — начать убирать улицы или убираться самим из города

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Владимир Старик

Главное, чтоб не как в 90-ые

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Коровка говорит мууу

Я думал до весны, пока само не растает, придётся пост ждать

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Dmitry N

Ок

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