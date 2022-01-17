В Петербурге — катастрофа из-за снега и гололёда. Жители травмируются, винят губернатора и катаются на коньках по улицам Статьи редакции
К критике властей присоединился Сергей Шнуров: тезисы не оспаривают, но его самого подозревают в «заказе» и связях с Евгением Пригожиным.
С начала зимы петербуржцы жалуются на неубранный снег, гололёд и сосульки. Ситуация достигла пика к середине января, когда температура начала скакать от -1 до +1 градуса, сопровождаясь обильными снегопадами. Улицы города покрылись наледью, в травмпунктах собираются очереди из пострадавших, а местные жители винят в проблемах местные власти.
Что происходит в Петербурге
Местные жители массово делятся в соцсетях фото и видео обледенелых тротуаров, по которым передвигаются с трудом. Многие винят коммунальщиков в том, что те не справляются с чисткой улиц.
Петербуржцы травмируются из-за наледи, а травматологические отделения перегружены. Местные СМИ пишут о травмах известных в Петербурге персон: музыкант группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу, а народная артистка Татьяна Малягина — руку.
Некачественная уборка снега также стала поводом для шуток.
Наледь заполонила большие пространства настолько, что петербуржцы начали кататься на коньках прямо по тротуарам.
Четверых активистов, которые решили доехать до Смольного на коньках (один из них был с костылями), чтобы обратить внимание на проблему с уборкой снега, задержали. В итоге активиста отпустили, но оштрафовали на 4 тысячи рублей за проведение «массового мероприятия» во время режима повышенной готовности.
Кого винят в некачественной уборке снега и мусора
Проблему уборки улиц в Петербурге связывают с нехваткой дворников и техники, а также со спорами о компетенциях между городскими властями и органами местного самоуправления. При этом 26 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов взял ответственность за уборку снега в городе на себя — теперь его и винят в сложившейся в городе ситуации.
17 января прокуратура Петербурга заявила, что проверяет сообщения в соцсетях о «некачественной уборке города». Там собираются оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом «нестабильных погодных условий».
Помимо наледи 1 января город столкнулся с ещё одной проблемой — мусорной реформой. В Петербурге сменился оператор по транспортировке отходов, который передаёт районы от «проверенных перевозчиков» к «никому неизвестным новичкам», а те не могут справиться с задачей. В соцсетях в этой проблеме также обвиняют Беглова.
Причём здесь Сергей Шнуров
16 января группа «Ленинград» записала песню и клип «Пока так», в которой фронтмен Сергей Шнуров спел об обеих проблемах Петербурга — гололёде и неубранном мусоре. «В Питере — говно. Пока так. Их [чиновников] наш город не е**т. А бегловская лопата — где она и что гребет?», — поётся в припеве песни.
Ролик набрал почти миллион просмотров и тысячи комментариев со словами поддержки. Однако в соцсетях заподозрили, что клип Шнурова может быть заказан бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина» и предположительно связанным с ЧВК Вагнера и «фабрикой троллей». Судя по сообщениям «Ротонды» и The Insider, предприниматель ведёт затяжной конфликт с Бегловым.
Осенью 2021 года кандидат Максим Шугалей, которого считают приближённым Пригожина, не прошёл в петербургское Заксобрание. После этого принадлежащий Юрию Ковальчуку телеканал «78» и сайты, связанные с Пригожиным, начали критиковать администрацию города, хотя раньше относились к ним лояльно, отмечает телеграм-канал «Ротонда», который ведут политические журналисты из Петербурга.
Кроме того, Шугалей написал книгу о обветшавших исторических зданиях Петербурга, заказал ёлочные игрушки с фотографиями домов и пообещал подарить их на Новый год Беглову. После праздников Шугалей пожаловался, что сотрудники Смольного выставили «единственный экземпляр» ёлочных украшений на «Авито».
Как обратил внимание The Insider, Шнуров написал саундтрек к трём фильмам, которые спонсировал Пригожин: два про ЧВК Вагнера «Гранит» и «Турист», а третий — комедия «16-й. Исповедь Евгения Пригожина», в котором рассказывается о «фабрике троллей», скрывающихся от американского правительства. Журналисты The Insider отмечают, что музыкант «не мог не знать», что Пригожин связан с этими фильмами.
17 января вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв ответил на просьбу журналистов прокомментировать клип Шнурова. Чиновник, курирующий мусорную реформу, назвал видео «примитивным хайпом».
шлюха пригожинская
К критике властей присоединился Сергей Шнуров — но его подозревают в «заказе» и связях с Евгением Пригожиным.
Как будто, это отменяет того факта, что весь город завалило снегом и говном так, что реально не пройти?
кадры из клипа — пиздец полный. никогда такого не видел, даже в ростове во время «нестабильных погодных условий». разве что похожие мусорные кучи можно отыскать где-нибудь на окраинах в промзоне, но вот тропинка между забором и горой из снега и дриста — это жесть
Лично наблюдала как с этих самых горок дети катались на ледянках
Имею в виду мусорные горки
а, так это все ради деток?)))
Да, ради наших с тобой заек)))
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Сирию выдвинутся что бы выпиливать ИГИЛ везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо и до выборов. После того как все сделают, все будет заебок. Всем устроят довольствие как Саудовским гражданам – каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
Тоже слышал, что скоро землю ТЕРРАФОРМИРУЮТ. Гололеда больше не БУДЕТ
Какой же шнур мудила редкостный
Как чистить такое?
Убрать нахуй кредитоповозки. Но пипл сразу начнёт стонать: нарушение прав, предоставьте нам парковки у подъезда и бесплатно... Замкнутый круг.
ебать, цветовая палитра
C тротуаров? Ломиками и таджиком с лопатой всегда справлялись.
С дорог - справляются бобкатами.
Вокруг каждой железяки, а потом ещё ждать, чтобы почистить, когда её уберут
Да и не нужно. В целом на это всегда всем пофиг было. Подснежники в СПБ традиционно обрастают айсбергом. Нужно с тротуаров и с той части дороги, где ездят.
Запретить такую парковку
На штрафстоянку, не?
Будет приказ - уберут
Вот сегодня интересный пост был:
А нахуя столько танков в нашей стране? Давить.
Ладно. Пусть тогда весной давят. В любом случае речь шла про dura lex sed lex.
Ой, да ладно. Когда им нужно, они перекрывают улицу, вызывают эвакуаторы, убирают автомобили, чистят улицу и ставят их обратно. Лично наблюдал такое на Бородинской улице лет пять назад.
У друга во дворе плохо чистили снег, мусоровоз ехал по узкой дорожке и задавил ребёнка на санках. Через два дня двор был идеально вычищен до асфальта, даже под стоящими автомобилями снег выгребли, они до весны на столбиках стояли.
Сообщение удалено
Есть же компактная техника
А вообще странно ожидать от города, расположенного в около залива и на болоте, отсутствия льда зимой. Равно как и странно песни петь, а не взять лом в руки и попиздовать чистить то, что так сильно любишь якобы. :)
в Хельсинки климат что ли другой? тут проблема в одном конкретном человеке, который не может в управление городом (ни в какой аспект, уборка только 1 из 100 провалов)
В душе не ебу, что и как в Хельсинки. Думаю, что там негров линчуют.
Финки красивые существуют?
зачем финки если есть финны
Фубля, срамота.
вторая очень снежная зима и второй пиздец. Если первую можно было списать, но то что он только-только заступил на должность и виноват предыдущий, то в эту зиму глобальный просос усатого пидораса. Когда центральный улицы районов не чистятся по несколько дней вообще, это фиаско
проблем попиздовать нет, просто тогда не надо с нас налоги брать. Вы не берете налоги, мы сами все делаем, меня такое устраивает
вместо того, чтобы гонять войска к границам - прислали бы в Питер. убирать снег солдаты умеют лучше, чем воевать
катастрофа
грязь и гололёд
Для терпилойда конечно не катастрофа
Местные СМИ пишут о травмах известных в Петербурге персон: музыкант группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу, а народная артистка Татьяна Малягина — руку.
Неизвестных, блядь, ноунеймов!
Гитаркин делает редкий музыкальный экспортный продукт России, за который не стыдно. просто не шаришь за Букву О, Messer Chups, НДФМ - для российского андера это культовые группы.
Олегу выздоровления (у него кстати был дуэт-группа со Шнуровым - Гитаркин Шнур, иронично)
не отменяет, просто интерестинг
Живу в Питере, проблема не в том, что снег не убирают, убирают то его как раз таки нормально, и крыши чистят часто и сосули сбивают. Подводит городская инфраструктура, ливневок нет нормальных нефига, потеплело - с водосточных труб талая вода прям на тротуар льется, ночью похолодало, сразу каток из тротуара. Несколько лет уже реагентами не посыпают тротуары, в случае стабильной погоды это плюс, потому что тротуар в месиво не превращается. В случае такой погоды которая была в начале января, имеем каток, а не город. Тут надо не коммунальщиков пинать с их снегоуборочной техникой, а брать нормальных урбанистов, нормальный бюджет и подготавливать город для зимы, а также ебать застройщиков которые в городе человейники возводят, забив на нормальную среду. (теплые тротуары как в Исландии было бы вообще заебись). Такая херня кстати и до Белова была и думаю будет после.
а брать нормальных урбанистов, нормальный бюджет и подготавливать город для зимы
хех. короче проще взять билет на сапсан и обнулить двушку в Купчаге на однушку в Чертаново, а потом раздуплиться на расширение.
Тоже вариант, но дайте помечтать о том, что Питер будет отличным европейским городом, а не как какойнить Неаполь в снегу.
скорее всего таковым станет Казань... Бегловщина это надолго
Ну нахуй, я лучше по ноге в год ломать буду, чем в Чертаново.
ООО! дочь офицера, не всё так однозначно©
Don't look down)
в петербурге — катастрофа из-за того, он превратился в среднестатистический российский город
Мы живем в свободной стране. Каждый свободно формулирует свои мысли, тем более такие творческие личности. Весь клип не смотрел, начало было просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно скажу, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешёл на личности и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несёт.
Валерий Пикалёв
вице-петушок Петербурга
на фоне Беглова и Полтавченко - Собянин просто бог управления.
эх, а раньше можно было на сугробах написать "НАВАЛЬНЫЙ" и их сразу же убирали...
Навальный сидит только год, а в России уже пиздец
Понаехи - первогодки удивляются Питеру, держите в курсе
Помойка стала ещё больше помойкой. Тоже мне новость. А гололёд лютый там каждую зиму, это золотой стандарт.
Беглов конечно самый слабый губернатор Петербурга, по крайней мере в 21 веке.
Но вот в случае со льдом так косячил каждый губернатор, включая Матвиенко (запомнившуюся борьбой с сосулями)
такой жопы не было ни при одном губере
Моя ножная память говорит о том что такое было при каждом. Ну а первое видео в посте- так такое вообще каждую зиму.
я столько раз не падал еще ни одну зиму... это просто п-ц. дважды чуть не р-ал ноутбук за неделю.
При Матвиенке было, после чего её пидорнули в совфед. Полставченке везло все эти годы, зим нормальных не было поэтому просрали вообще всё.
жителей петербурга смольный обвинил в связях с пригожиным
с декабря и каждый снегопад неожиданно происходит.
Тем временем в Санкт-Петербурге: https://www.facebook.com/watch?v=380275306040073
и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несёт.
Несет посыл чинушам, занятым политическими игрищами, вроде Пикалева и Беглова — начать убирать улицы или убираться самим из города
Главное, чтоб не как в 90-ые
Я думал до весны, пока само не растает, придётся пост ждать
Ок