К критике властей присоединился Сергей Шнуров: тезисы не оспаривают, но его самого подозревают в «заказе» и связях с Евгением Пригожиным.

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С начала зимы петербуржцы жалуются на неубранный снег, гололёд и сосульки. Ситуация достигла пика к середине января, когда температура начала скакать от -1 до +1 градуса, сопровождаясь обильными снегопадами. Улицы города покрылись наледью, в травмпунктах собираются очереди из пострадавших, а местные жители винят в проблемах местные власти.

Что происходит в Петербурге

Местные жители массово делятся в соцсетях фото и видео обледенелых тротуаров, по которым передвигаются с трудом. Многие винят коммунальщиков в том, что те не справляются с чисткой улиц.

Вадим Суходольский @sukhodolsky Это атмосферное фото я снял 1,5 часа назад на улице Маяковского. Зима 2021-2022 в Петербурге ровно этим и запомнится. Прохожие, с трудом делая каждый шаг, осторожно пытаются преодолеть ледяной панцирь, сковавший тротуар.

Петербуржцы травмируются из-за наледи, а травматологические отделения перегружены. Местные СМИ пишут о травмах известных в Петербурге персон: музыкант группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин сломал ногу, а народная артистка Татьяна Малягина — руку.

Андрей Пивоваров @brewerov Катастрофа какая-то в Петербурге. Травмпункты переполнены, по дорожкам проще передвигаться на коньках — а наледь всё равно никто не убирает. Петербуржцы боятся выходить на улицу, особенно тяжело пенсионерам.



Куда власти дели налоги? Уж точно не потратили на благоустройство.

🗡️ Доцент @cshooddack Сколько ещё нужно травм, чтобы администрация Петербурга наконец посыпала тротуары песком?!



(Про то, чтобы убрать наледь я вообще молчу, им это не доступно)

Некачественная уборка снега также стала поводом для шуток.

Наледь заполонила большие пространства настолько, что петербуржцы начали кататься на коньках прямо по тротуарам.

Дикий Петербург @Wild_SPb Еще один бесплатный каток открыт в ЖК «Царская Столица».

И чего такие кислые? Чем вот недовольны петербуржцы 😁

Четверых активистов, которые решили доехать до Смольного на коньках (один из них был с костылями), чтобы обратить внимание на проблему с уборкой снега, задержали. В итоге активиста отпустили, но оштрафовали на 4 тысячи рублей за проведение «массового мероприятия» во время режима повышенной готовности.

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Кого винят в некачественной уборке снега и мусора

Проблему уборки улиц в Петербурге связывают с нехваткой дворников и техники, а также со спорами о компетенциях между городскими властями и органами местного самоуправления. При этом 26 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов взял ответственность за уборку снега в городе на себя — теперь его и винят в сложившейся в городе ситуации.

Основной Богдан @OsmiyPanda Единая Россия правит Петербургом уже больше 18 лет и до сих пор не научилась вовремя убирать с улиц снег и лёд. В городе сейчас натуральная бегловская катастрофа.

Right Now @R1ght_Now Кто худший губернатор Санкт-Петербурга и почему сразу Беглов?

17 января прокуратура Петербурга заявила, что проверяет сообщения в соцсетях о «некачественной уборке города». Там собираются оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом «нестабильных погодных условий».

Помимо наледи 1 января город столкнулся с ещё одной проблемой — мусорной реформой. В Петербурге сменился оператор по транспортировке отходов, который передаёт районы от «проверенных перевозчиков» к «никому неизвестным новичкам», а те не могут справиться с задачей. В соцсетях в этой проблеме также обвиняют Беглова.

Настя Кадетова @kadetovaa_ Что путинский губернатор Беглов делает с Петербургом… это не просто позор на весь мир, это настоящая катастрофа.

Единороссы засрали даже культурную столицу, самый туристический город, что уж говорить про регионы [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50b19192-1342-594f-ab6c-ee3a6910c3c7\/","width":960,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5928af5b-ab27-5dc3-bec2-1e92a161d122\/","width":675,"height":900}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4cded0c8-3d58-54e1-b9ae-de8ec120882f\/","width":960,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dbfbfa60-f889-5ef8-85fe-c35d612c4e90\/","width":960,"height":1280}}}]

Андрей Пивоваров @brewerov Санкт-Петербург при губернаторе Беглове это не только сугробы, гололёд и сосульки, это ещё и горы мусора.



С 1 января в городе началась мусорная реформа, её результаты можете наблюдать на фото: [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f89dd3ab-51b5-54a3-aac4-c096e643f5b8\/","width":666,"height":888}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e40885a-0509-5806-9275-824c99426f5e\/","width":666,"height":499}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7786032e-0b54-59e7-85a1-9c420eaf6132\/","width":666,"height":375}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/75a9af46-6572-5349-ab96-9e6174acffca\/","width":666,"height":509}}}]

Причём здесь Сергей Шнуров

16 января группа «Ленинград» записала песню и клип «Пока так», в которой фронтмен Сергей Шнуров спел об обеих проблемах Петербурга — гололёде и неубранном мусоре. «В Питере — говно. Пока так. Их [чиновников] наш город не е**т. А бегловская лопата — где она и что гребет?», — поётся в припеве песни.

Ролик набрал почти миллион просмотров и тысячи комментариев со словами поддержки. Однако в соцсетях заподозрили, что клип Шнурова может быть заказан бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина» и предположительно связанным с ЧВК Вагнера и «фабрикой троллей». Судя по сообщениям «Ротонды» и The Insider, предприниматель ведёт затяжной конфликт с Бегловым.

Осенью 2021 года кандидат Максим Шугалей, которого считают приближённым Пригожина, не прошёл в петербургское Заксобрание. После этого принадлежащий Юрию Ковальчуку телеканал «78» и сайты, связанные с Пригожиным, начали критиковать администрацию города, хотя раньше относились к ним лояльно, отмечает телеграм-канал «Ротонда», который ведут политические журналисты из Петербурга.

Кроме того, Шугалей написал книгу о обветшавших исторических зданиях Петербурга, заказал ёлочные игрушки с фотографиями домов и пообещал подарить их на Новый год Беглову. После праздников Шугалей пожаловался, что сотрудники Смольного выставили «единственный экземпляр» ёлочных украшений на «Авито».

Как обратил внимание The Insider, Шнуров написал саундтрек к трём фильмам, которые спонсировал Пригожин: два про ЧВК Вагнера «Гранит» и «Турист», а третий — комедия «16-й. Исповедь Евгения Пригожина», в котором рассказывается о «фабрике троллей», скрывающихся от американского правительства. Журналисты The Insider отмечают, что музыкант «не мог не знать», что Пригожин связан с этими фильмами.

17 января вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв ответил на просьбу журналистов прокомментировать клип Шнурова. Чиновник, курирующий мусорную реформу, назвал видео «примитивным хайпом».