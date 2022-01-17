Связи с художником и информации о его местоположении нет уже больше суток. Предположительно, его обвиняют в «надругательстве над местами захоронения».

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О задержании московского художника Ивана Волкова сообщила автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова. Она рассказала «Бумаге», что того сняли с поезда в Москву утром 16 января и доставили в один из отделов полиции Санкт-Петербурга.

По словам знакомых Волкова, связи с ним нет, как и информации о причинах задержания. Предположительно, это связано с его арт-инсталляцией из снега в виде пятиметровой фекалии, которая 15 января появилась в центре города на Марсовом поле.

Я больше суток нахожусь без информации, получила от него только два сообщения: «Мамочка, держись» и «Все будет хорошо» Лариса Волкова мать Ивана Волкова

В отделе полиции № 78, куда предположительно доставили задержанного, отказались давать информацию по поводу Волкова, сообщает «Бумага». В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что никаких материалов по нему также не поступало.

Обновлено в 17:15. Издание Mash со ссылкой на галериста Александра Шарова сообщает, что на Ивана Волкова завели дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По версии правоохранительных органов, художник создал произведение современного искусства недалеко от массового захоронения и вечного огня , действуя «из хулиганских побуждений» и «пренебрегая правилами поведения».