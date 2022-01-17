В Петербурге задержали автора снежной скульптуры в виде фекалии — его сняли с поезда в Москву Статьи редакции
Связи с художником и информации о его местоположении нет уже больше суток. Предположительно, его обвиняют в «надругательстве над местами захоронения».
О задержании московского художника Ивана Волкова сообщила автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова. Она рассказала «Бумаге», что того сняли с поезда в Москву утром 16 января и доставили в один из отделов полиции Санкт-Петербурга.
По словам знакомых Волкова, связи с ним нет, как и информации о причинах задержания. Предположительно, это связано с его арт-инсталляцией из снега в виде пятиметровой фекалии, которая 15 января появилась в центре города на Марсовом поле.
В отделе полиции № 78, куда предположительно доставили задержанного, отказались давать информацию по поводу Волкова, сообщает «Бумага». В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что никаких материалов по нему также не поступало.
Обновлено в 17:15. Издание Mash со ссылкой на галериста Александра Шарова сообщает, что на Ивана Волкова завели дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По версии правоохранительных органов, художник создал произведение современного искусства недалеко от массового захоронения и вечного огня , действуя «из хулиганских побуждений» и «пренебрегая правилами поведения».
Волков рассказал, что не закладывал никаких смыслов в свою работу. При этом его коллеги из телеграм-канала Young Artists & Collectors Club написали, что скульптура является критикой городских властей и коммунальных служб из-за некачественной уборки снега.
Это же надо было так бездарно запороть шутку о том, что Россия – не КНДР и не Туркмения, здесь не принято ставить прижизненные памятники руководителям государства 😤
того сняли с поезда в Москву утром 16 января и доставили в один из отделов полиции Санкт-Петербурга.
Приятно понимать, что полиция так оперативно ловит опасных преступников.
Волков рассказал, что не закладывал никаких смыслов в свою работу. При этом его коллеги из телеграм-канала Young Artists & Collectors Club написали, что скульптура является критикой городских властей и коммунальных служб из-за некачественной уборки снега.
Охуенные коллеги, подставили типа на ровном месте.
«Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались: в Ленинграде – граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове – трое Володиных, в Казани – Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, – кандидат химических наук Ветчинкевич... Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет.
Попались в разных местах, кроме того, девять Коровиных, четыре Коровкина и двое Караваевых.»
(с) Мастер и Маргарита
Так и коллегам нужно было пиздеть в унисон с ним, а не строчить терерь тексты в телеге о том как "Ване грозит 5 лет".
Да что с тобой не так то. Когда у тебя последний раз был секс? От чего ты такой злой стал?
Да ты какой день так себя ведешь. Перфоманс затягивается.
У меня, кстати, секса давно не было. Чувствую себя прекрасно.
Нахера я это вообще написал? Ты же не спрашивал меня. НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ!)
Сразу видно, что у тебя секса давно не было.
Хипстеры по-любому
Да уж, коммунисты и фашисты пиздели бы складно.
Так они могли дать описание этой скульптуре еще до задержания.
Тут скорее не в подставе дело, а в том, что за другого человека решают, о чем он думал, приписывают то, чего не было
Автор:
Ля ребята, я какаху замутил из снега! Зацените!
Коллеги:
В данной композиции сокрыт столь глубокий смысл. Когда мы увидели, наш восторг был неописуем. До сих пор мурашки по коже. Потрясающая работа! Браво скульптору!
Collectors Club
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
другой оппозиции не осталось
как и информации о причинах задержания
Оскорбление верующих, ветеранов, беглова, путина, заводчиков кошек, *** соц группы
выбирайте любой вариант
первым пунктом у меня ;)
боко?
Не угадал
Добро пожаловать в МВД
Но ведь это не фекалия. Она только с виду как фекалия
Аллегория России получается. А вы говорите современное искусство мертво.
- За что меня задерживаете?
- За то, что на Марсовом поле насрал.
- Это не я насрал.
- Нам сигнал поступил. Там уже сами пусть решают, кто насрал!
То есть просто говно на улице в Спб это нормально, а за это значит уголовная статья?!
Неповторимый оригинал, а это у него жалкая копия
ГЭС- 2 недавно открыли, огромная площадка для современного искусства. И не понятно, на что был расчёт. Это как если бы открыть музей современного искусства году в 1975. Застой, духота и всё такое.
И вот очередная новость по очередного современного художника, и вовсе не про получение премии (вернее премию кое-кто получит, но не он, а за него, кхе-кзе).
Зачем вы этого дегенерата художником называете?
Ты ещё скажи что обмазываться говном это не искусство
товарищ беглов, я понимаю, вам очень обидно
Такое уже было в "южном парке"
Если кто хочет посмотреть как Ренди тужится - e1109
Садить людей за говно из снега - это сильно, конечно. Страна возможностей. А потом весь Tj защищает своего диктатора, что он ни на кого нападать не будет
Современное искусство be like
а если насрал на газетку и поджег?
Ему эту какаху обратно в жопу запихивают.
Помянем хлопца.
Ща чувак узнает, что такое настоящее говно
Автор пятиметровой фекалии
Классика
С ротонды.
Еще и на фоне конфликта беглого и Приг0жина, любопытно
«Разместил арт-объект в виде гигантских фекалий, цинично и безнравственно осквернил место захоронения». Против автора инсталляции в виде какашки в Петербурге возбудили уголовное дело
В Петербурге возбудили уголовное дело против московского художника Ивана Волкова, который слепил из снега гигантскую какашку на Марсовом поле. Как сообщила подруга Волкова, автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова, 16 января художника сняли с поезда в Москву и доставили в петербургский отдел полиции №78. Он до сих пор находится в отделе, пишет «Фонтанка».
По данным «Фонтанки», уголовное дело против художника возбудили по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Максимальный срок лишения свободы по этой статье — пять лет.
В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Волков «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших».
Пятиметровый арт-объект появился на Марсовом поле 13 января и сразу приковал к себе внимание журналистов. «Бумаге» Волков рассказал, что «не вкладывал какого-то определенного смысла» в произведение. Его коллега-художница написала, что эта инсталляция — «ирония на тему того, что в этом году в городе коммунальные службы плохо убирали снег».
На Марсовом поле находится мемориал «Героям-борцам за свободу России». В прошлом власти Петербурга уже ссылались на то, что Марсово поле — это место захоронения, которое нельзя осквернять, когда запрещали проводить там митинги.
Сажать надо
ебучий постмодерн сука какие же бесталанные хуесосы