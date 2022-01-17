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Новости
Максим Друковский

В Петербурге задержали автора снежной скульптуры в виде фекалии — его сняли с поезда в Москву Статьи редакции

Связи с художником и информации о его местоположении нет уже больше суток. Предположительно, его обвиняют в «надругательстве над местами захоронения».

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О задержании московского художника Ивана Волкова сообщила автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова. Она рассказала «Бумаге», что того сняли с поезда в Москву утром 16 января и доставили в один из отделов полиции Санкт-Петербурга.

По словам знакомых Волкова, связи с ним нет, как и информации о причинах задержания. Предположительно, это связано с его арт-инсталляцией из снега в виде пятиметровой фекалии, которая 15 января появилась в центре города на Марсовом поле.

Я больше суток нахожусь без информации, получила от него только два сообщения: «Мамочка, держись» и «Все будет хорошо»

Лариса Волкова
мать Ивана Волкова

В отделе полиции № 78, куда предположительно доставили задержанного, отказались давать информацию по поводу Волкова, сообщает «Бумага». В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что никаких материалов по нему также не поступало.

Обновлено в 17:15. Издание Mash со ссылкой на галериста Александра Шарова сообщает, что на Ивана Волкова завели дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По версии правоохранительных органов, художник создал произведение современного искусства недалеко от массового захоронения и вечного огня , действуя «из хулиганских побуждений» и «пренебрегая правилами поведения».

Волков рассказал, что не закладывал никаких смыслов в свою работу. При этом его коллеги из телеграм-канала Young Artists & Collectors Club написали, что скульптура является критикой городских властей и коммунальных служб из-за некачественной уборки снега.

#петербург #арт #задержания #новости

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Главный нос

Путину не понравилось, какой ему памятник посвятили.

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73
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Николай Бойко
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–45
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Главный нос
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15
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Юрий Ручимский

Это же надо было так бездарно запороть шутку о том, что Россия – не КНДР и не Туркмения, здесь не принято ставить прижизненные памятники руководителям государства 😤

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3
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Трансгендолет

того сняли с поезда в Москву утром 16 января и доставили в один из отделов полиции Санкт-Петербурга.
Приятно понимать, что полиция так оперативно ловит опасных преступников.

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53
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aliftin

Волков рассказал, что не закладывал никаких смыслов в свою работу. При этом его коллеги из телеграм-канала Young Artists & Collectors Club написали, что скульптура является критикой городских властей и коммунальных служб из-за некачественной уборки снега.
 Охуенные коллеги, подставили типа на ровном месте.

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26
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Главный нос

Это человек с запрещённой фамилией.
Задерживать по всей стране так же будут всех Ждановых, Навальных и Соболей.

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8
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Alex Blake

«Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались: в Ленинграде – граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове – трое Володиных, в Казани – Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, – кандидат химических наук Ветчинкевич... Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет.
Попались в разных местах, кроме того, девять Коровиных, четыре Коровкина и двое Караваевых.»
(с) Мастер и Маргарита

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6
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Главный нос

Он просто пиздит очевидно же

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1
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aliftin

Так и коллегам нужно было пиздеть в унисон с ним, а не строчить терерь тексты в телеге о том как "Ване грозит 5 лет".

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7
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Главный нос

Вот такие они гнилые либеральные натуры

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2
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aliftin

Да что с тобой не так то. Когда у тебя последний раз был секс? От чего ты такой злой стал?

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2
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Главный нос

Протестую, то был рофел без претензии на истинность

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0
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aliftin

Да ты какой день так себя ведешь. Перфоманс затягивается.

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1
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Главный нос

Какой перфоманс, чуть гайки ослабил

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0
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пирог же

У меня, кстати, секса давно не было. Чувствую себя прекрасно.

Нахера я это вообще написал? Ты же не спрашивал меня. НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ!)

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0
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Уютный Багажник

Сразу видно, что у тебя секса давно не было.

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0
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Сергей Сергеич

Хипстеры по-любому

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1
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Aleksandr Dolgikh

Да уж, коммунисты и фашисты пиздели бы складно.

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0
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Главный нос

Хайп>Безопасность

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Главный нос

Норм чувак, художник, деятель искусств!

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Сергей Лукин

Так они могли дать описание этой скульптуре еще до задержания.

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Секта свидетелей повесточки

Тут скорее не в подставе дело, а в том, что за другого человека решают, о чем он думал, приписывают то, чего не было

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ИгорьOK

Автор:
Ля ребята, я какаху замутил из снега! Зацените!

Коллеги:
В данной композиции сокрыт столь глубокий смысл. Когда мы увидели, наш восторг был неописуем. До сих пор мурашки по коже. Потрясающая работа! Браво скульптору!

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0
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испанский смех

Collectors Club
 ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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Главный нос

Классно, год назад сняли Навального. Сегодня автора какахи.

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14
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Артур Мудрик

другой оппозиции не осталось

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21
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FOX

как и информации о причинах задержания
 Оскорбление верующих, ветеранов, беглова, путина, заводчиков кошек, *** соц группы
выбирайте любой вариант

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10
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Главный нос

Ты приглядись, там ещё и хр*м на фото.

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13
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FOX

первым пунктом у меня ;)

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2
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Главный нос

Харам

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1
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испанский смех

боко?

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0
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Главный нос

и жоко

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1
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Человекоподобный кот

Не угадал

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0
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Главный нос

Штраф за неубранную фекалию 1000 до 2000 рублей.
Но так как фекалия большая, её можно рассматривать по весу - она тяжелее обычной фекалии где-то в 1000 раз.
То есть штраф от 1 до 2 млн рублей.

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11
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encake

Добро пожаловать в МВД

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10
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Alexandr Strijov

Но ведь это не фекалия. Она только с виду как фекалия

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1
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Юрий Коновалов

Аллегория России получается. А вы говорите современное искусство мертво.

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1
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ИгорьOK

- За что меня задерживаете?
- За то, что на Марсовом поле насрал.
- Это не я насрал.
- Нам сигнал поступил. Там уже сами пусть решают, кто насрал!

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5
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Aleksandr Dolgikh

То есть просто говно на улице в Спб это нормально, а за это значит уголовная статья?!

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5
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Nikolay Kapustin

Неповторимый оригинал, а это у него жалкая копия

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4
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робот-бёрдвотчер

ГЭС- 2 недавно открыли, огромная площадка для современного искусства. И не понятно, на что был расчёт. Это как если бы открыть музей современного искусства году в 1975. Застой, духота и всё такое.
И вот очередная новость по очередного современного художника, и вовсе не про получение премии (вернее премию кое-кто получит, но не он, а за него, кхе-кзе).

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2
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Йохан Ирвинг

Зачем вы этого дегенерата художником называете?

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3
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Главный нос

Хороший вопрос. Вот ты прямо поднял интересную мысль. Дайствительно, а почему? Вопросов больше чем ответов

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0
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Сталин спас Россию

Ты ещё скажи что обмазываться говном это не искусство

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0
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Главный нос

Искусство - это эта история в целом: уличный скульптор-москвич просто (с его слов) приехал в Питер и насрал там в людном месте

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0
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Ra

товарищ беглов, я понимаю, вам очень обидно

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Денис Ваймс

Такое уже было в "южном парке"

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4
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Денис Ваймс

Если кто хочет посмотреть как Ренди тужится - e1109

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0
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Mikhail Efremov

Садить людей за говно из снега - это сильно, конечно. Страна возможностей. А потом весь Tj защищает своего диктатора, что он ни на кого нападать не будет

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4
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Андрей Охапкин

Современное искусство be like

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Главный нос

Беглов:
Навести порядок в городе - нахуй надо
Задерживать за какаху - СРОЧНО

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3
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Petr
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испанский смех

а если насрал на газетку и поджег?

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Нулевой

Ему эту какаху обратно в жопу запихивают.
Помянем хлопца.

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–8
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Пкшаашер

Ща чувак узнает, что такое настоящее говно

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Petr
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Слава Инженеров

Автор пятиметровой фекалии

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artemykairyak

Классика

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Auto

С ротонды.
Еще и на фоне конфликта беглого и Приг0жина, любопытно

«Разместил арт-объект в виде гигантских фекалий, цинично и безнравственно осквернил место захоронения». Против автора инсталляции в виде какашки в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело против московского художника Ивана Волкова, который слепил из снега гигантскую какашку на Марсовом поле. Как сообщила подруга Волкова, автор телеграм-канала Young Artists & Collectors Club Мария Крючкова, 16 января художника сняли с поезда в Москву и доставили в петербургский отдел полиции №78. Он до сих пор находится в отделе, пишет «Фонтанка».

По данным «Фонтанки», уголовное дело против художника возбудили по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Максимальный срок лишения свободы по этой статье — пять лет.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Волков «умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших».

Пятиметровый арт-объект появился на Марсовом поле 13 января и сразу приковал к себе внимание журналистов. «Бумаге» Волков рассказал, что «не вкладывал какого-то определенного смысла» в произведение. Его коллега-художница написала, что эта инсталляция — «ирония на тему того, что в этом году в городе коммунальные службы плохо убирали снег».

На Марсовом поле находится мемориал «Героям-борцам за свободу России». В прошлом власти Петербурга уже ссылались на то, что Марсово поле — это место захоронения, которое нельзя осквернять, когда запрещали проводить там митинги.

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Главный нос

на фоне храма потому что

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Гюндуз Гусейнли

Сажать надо

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Далер Киргизов

ебучий постмодерн сука какие же бесталанные хуесосы

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