Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Поручение Путина тоже аннулируют Статьи редакции
Законопроект решили не рассматривать после критики граждан.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект сняли с рассмотрения «единогласно». Он поблагодарил читателей телеграм-канала «за обратную связь». «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — добавил чиновник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль также аннулирует опубликованное 15 января поручение Владимира Путина по совершенствованию этого законопроекта. Президент дал поручение по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, но из-за долгих согласований его опубликовали только сейчас.
Изначально планировалось, что с 1 февраля посещать общественные места смогут только имеющие QR-код люди. После внесения законопроекта Володин открыл комментарии к посту про QR-коды. За ночь пользователи написали более 240 тысяч сообщений, многие высказались против обязательной вакцинации.
Правительство РФ 14 января рассказало, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили. Он готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта», но сейчас в мире начинает доминировать «омикрон», поэтому ситуация поменялась.
после критики граждан.
Такc такc такc, что это тут у нас
Запрещённая организация
Не запрещенная организация, а гражданское общество 💪
гражданское общество
Ещё одна запрещённая организация
Инагент?
Ряяяяя!!!111 Какое это гражданское общество!!!!!!11! Они молчали, когда сажали оппозиционеров, когда травили Навального, когда СМИ признавали иноагентами, в конце концов когда пришли за евреями, а теперь из-за алкомаркетов сразу всполошились!!!1!!!1 И Возраст у них не тот, чтобы быть в нашем молодёжном прогрессивном движении!!!!11 Выписаны из оппозиции.
напоминает одно видео Варламова
На самом деле, далеко не только его, одно время буквально этими формулировками писала\говорила куча людей, я, с одной стороны, сомневаюсь, что это всё боты, но с другой, сложно это как-то адекватно объяснить.
Скоро выборы
хуиборы
извините
Будет не удивительно, если этими гражданами были фсб и фсо, которые не хотели светится. Как уже было летом в Москве.
Так и есть. Решили что свой рейтинг важнее жизней неразумных холопов. Тем более холопы сами дохнуть хотят
#бездоннаястрана
как какое то говно так пожалуйста. нужные вещи - "ну не, не будем"
Тебе нужно - сиди дома
Хз. Пока мансую от ковида как батя, надеюсь и дальше получится так же
Победили корону?
А жаль, мне понравилось, сразу такой отсев. И интересно наблюдать как люди взбесились, так как им не дали в ресторанчики ходить и некоторые магазины.
Только страдает всегда сильно бизнес от такого, к сожалению.
интересно наблюдать как люди взбесились, так как им не дали в ресторанчики ходить и некоторые магазины
Больше не сможешь чувствовать себя илиткой?
Антиваксеры и не кололись. Камон, qr-код летом стоил 500р-1к за 2 "укола" (в нашем регионе). Кому надо было - тот "вакцинировался"
А сейчас сколько?
Сейчас хз, не интересовался
че попутал штоли Путина отменять вздумали совсем уже
Хайп прошёл
Где-то плачет один @qq
Ура, демократия
Но он не затрагивает базовые потребности людей
не понимаю бубнежа на эту тему
фан айди слишком локальная тема
Чисто технически деньги на карте это не твои деньги. Поэтому ничего удивительного, если сделают верхнюю границу или типа того
Ща вакцинированные вой поднимут
Через пару часов зайди почитай комментарии
Опросы не на тж же
Это всё из-за Навального! Истинно говорю вам! :)
А с какого числа отменят qr? Или уже?
ну все, ждем пятой волны
Казахстан снял закон о QR кодах
Нахуй это гавно
Шота я не понял, а в Татарстане, где эти ебучие коды уже ввели, теперь отменят? Вообще, похоже, с казахских событий так подгорело, что щас пойдет волна омикрона без ограничений.