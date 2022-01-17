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Новости
Артём Мазанов

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Поручение Путина тоже аннулируют Статьи редакции

Законопроект решили не рассматривать после критики граждан.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект сняли с рассмотрения «единогласно». Он поблагодарил читателей телеграм-канала «за обратную связь». «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — добавил чиновник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль также аннулирует опубликованное 15 января поручение Владимира Путина по совершенствованию этого законопроекта. Президент дал поручение по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, но из-за долгих согласований его опубликовали только сейчас.

Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Изначально планировалось, что с 1 февраля посещать общественные места смогут только имеющие QR-код люди. После внесения законопроекта Володин открыл комментарии к посту про QR-коды. За ночь пользователи написали более 240 тысяч сообщений, многие высказались против обязательной вакцинации.

Правительство РФ 14 января рассказало, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили. Он готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта», но сейчас в мире начинает доминировать «омикрон», поэтому ситуация поменялась.

#новости #право #qrкоды

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58 комментариев
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Иван Иваныч

после критики граждан.
Такc такc такc, что это тут у нас

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Уютный Багажник

Запрещённая организация

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9
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Иван Иваныч

Не запрещенная организация, а гражданское общество 💪

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2
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Уютный Багажник

гражданское общество
 Ещё одна запрещённая организация

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13
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Nick Rosenberg

Инагент?

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Hagotireno

Ряяяяя!!!111 Какое это гражданское общество!!!!!!11! Они молчали, когда сажали оппозиционеров, когда травили Навального, когда СМИ признавали иноагентами, в конце концов когда пришли за евреями, а теперь из-за алкомаркетов сразу всполошились!!!1!!!1 И Возраст у них не тот, чтобы быть в нашем молодёжном прогрессивном движении!!!!11 Выписаны из оппозиции.

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4
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Валенок

напоминает одно видео Варламова

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1
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Hagotireno

На самом деле, далеко не только его, одно время буквально этими формулировками писала\говорила куча людей, я, с одной стороны, сомневаюсь, что это всё боты, но с другой, сложно это как-то адекватно объяснить.

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1
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Главный нос

такс такс такс

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5
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Иван Иваныч

Скоро выборы

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0
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Валенок

хуиборы
извините

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0
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paul

Будет не удивительно, если этими гражданами были фсб и фсо, которые не хотели светится. Как уже было летом в Москве.

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Главный нос

Решили не злить глубинный народ, и не испытывать судьбу, пусть лучше мрут как мухи, бабы новых нарожают

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9
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solawind

Так и есть. Решили что свой рейтинг важнее жизней неразумных холопов. Тем более холопы сами дохнуть хотят

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6
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Главный нос

Ну тут как бэ и не поспоришь, определенно win win

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0
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Павел Бокарёв

#бездоннаястрана
как какое то говно так пожалуйста. нужные вещи - "ну не, не будем"

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4
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Рыжий

Тебе нужно - сиди дома

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4
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Главный нос

Когда прививку сделаешь заебал)))

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0
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Рыжий

Хз. Пока мансую от ковида как батя, надеюсь и дальше получится так же

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Главный нос

С чего вдруг коды нужны?))))

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1
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Главный нос

Хоть какая то хорошая новость, кукукодобесие отменили

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2
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Главный нос

Поручение Путина тоже аннулируют
Это госпереворот!

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4
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ИгорьOK

Победили корону?

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3
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Главный нос

Щас как омикрон победим, на всех телеканалах страны через 3 недели

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0
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Dan Lutece

А жаль, мне понравилось, сразу такой отсев. И интересно наблюдать как люди взбесились, так как им не дали в ресторанчики ходить и некоторые магазины.
Только страдает всегда сильно бизнес от такого, к сожалению.

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2
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Сознательный франт

интересно наблюдать как люди взбесились, так как им не дали в ресторанчики ходить и некоторые магазины
 Больше не сможешь чувствовать себя илиткой?

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Главный нос

Слышу бушующий ор и негодование антиваксеров, которые всёж вкололи прививку, потому что их любимый капучино без qr не выдавали

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1
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Главный нос

Пока слышен ор только ваксеров, которые «мы чо зря кололись что ли???»

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Рыжий

Антиваксеры и не кололись. Камон, qr-код летом стоил 500р-1к за 2 "укола" (в нашем регионе). Кому надо было - тот "вакцинировался"

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Alexander K

А сейчас сколько?

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Рыжий

Сейчас хз, не интересовался

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Сергей Сергеич

че попутал штоли Путина отменять вздумали совсем уже

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Главный нос

БАН ТРАМПА ДАЁТ О СЕБЕ ЗНАТЬ!!!

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Главный нос

Леваки опять ноют сжв 1234

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Уютный Багажник

Хайп прошёл

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Главный нос

Где-то плачет один @qq

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Главный нос

нихуя себе против пахана поперли

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Сеня

Ура, демократия

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Главный нос

я бы не расслаблялся. фан айди то внедрили

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Рыжий

Но он не затрагивает базовые потребности людей

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Сеня

не понимаю бубнежа на эту тему

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Главный нос

цепочка от фан ай ди до верхнего предела расходов по карте

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Сеня

фан айди слишком локальная тема

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Рыжий

Чисто технически деньги на карте это не твои деньги. Поэтому ничего удивительного, если сделают верхнюю границу или типа того

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Главный нос

она там и так есть в виде ежедневных лимитов, просто пока задрана до высот которых у россиян нет

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Владислав Недзвецкий

Ща вакцинированные вой поднимут

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Главный нос

Какой вой?

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Владислав Недзвецкий

Через пару часов зайди почитай комментарии

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Главный нос

Опросы показывают, что 90% населения против QR-темы. Вакцинированные, разумеется, тоже не дикие сторонники.

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Владислав Недзвецкий

Опросы не на тж же

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Chikk

Это всё из-за Навального! Истинно говорю вам! :)

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Главный нос

С учетом заразности омикрона решили не провоцировать один из немногих поводов для народного гнева почем зря

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Главный нос

Поручение Путина тоже аннулируют
А что так можно было?

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Павел Поликарпов

А с какого числа отменят qr? Или уже?

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испанский смех

ну все, ждем пятой волны

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amd

Казахстан снял закон о QR кодах

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Далер Киргизов

Нахуй это гавно

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Просто Тимуррр

Шота я не понял, а в Татарстане, где эти ебучие коды уже ввели, теперь отменят? Вообще, похоже, с казахских событий так подгорело, что щас пойдет волна омикрона без ограничений.

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