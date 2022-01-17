Законопроект решили не рассматривать после критики граждан.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект сняли с рассмотрения «единогласно». Он поблагодарил читателей телеграм-канала «за обратную связь». «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — добавил чиновник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль также аннулирует опубликованное 15 января поручение Владимира Путина по совершенствованию этого законопроекта. Президент дал поручение по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, но из-за долгих согласований его опубликовали только сейчас.

Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Изначально планировалось, что с 1 февраля посещать общественные места смогут только имеющие QR-код люди. После внесения законопроекта Володин открыл комментарии к посту про QR-коды. За ночь пользователи написали более 240 тысяч сообщений, многие высказались против обязательной вакцинации.