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Яна Ломакина

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с российскими процессорами Статьи редакции

По словам источников, в устройствах используют процессоры «Байкал».

Правительство предложило производителям электроники в рамках эксперимента создать партию в 50 тысяч ноутбуков, которые будут работать на процессорах отечественных разработчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания Минцифры.

Согласно протоколу, представители Lenovo выразили готовность к диалогу, «направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счёт использования российских процессоров». Аналогичное совещание провели с представителями американской HP. Acer пока «изучает возможности локализации производства продукции в стране», сказал генеральный директор компании в Росиии Дмитрий Кравченко.

Промышленное производство ноутбуков запланировали на 2023 год. Как рассказали источники издания, устройства оснастят процессорами «Байкал Электроникс».

Минцифры также начало переговоры о предустановке российских операционных систем на компьютеры HP, Acer и Lenovo. Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем. Министерство запланировало в 2022 году запустить эксперимент по оснащению минимум 100 тысяч устройств.

#новости #ноутбуки #hp #lenovo #acer

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Александр Воронин

вот они поржали поди)))

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Александр Воронин

Русские Операционные системы

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Александр Воронин

ну блять взяли федору, охуенный линукс, нахуй бабки пилить на свое

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Сталин спас Россию

федору, охуенный линукс
😂

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Александр Воронин

что лучше?

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Сталин спас Россию

Хуже Федоры ещё поискать нужно. Даже Убунта не настолько всратая.

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Государственный инструмент

я хз , если серьезно, как ты так пользуешься что федорой что она тебя не устраивает. она из коробки + добавить 2 репозитория выполняет любую задачу

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IO

https://twitter.com/ValdikSS/status/1421618483775873030?s=20

ValdikSS @ValdikSS
My Fedora 33→34 update:

* Black screen even before grub, shim bug https://github.com/rhboot/shim/issues/385#issuecomment-890388590
* SDL software crashes on OpenGL context creating in xcb(!), mesa regression https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/4763

God damn, I was waiting 2 months before updating, should have postponed for 5.
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Государственный инструмент

потом выяснилось что он сидел на устаревшем радеоне , а с грубом случилось потому что поставил на zfs , что пока не является частым случаем у большниства юзеров. при всём уважении к валдику, но это частный случай, я тоже обновлялся , всё штатно было, а у меня две оси на компах всегда

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IO

типично... это не ось плохая, это радеон у вас устарел и фс не та

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Государственный инструмент

ну я если установлю на атоме n400 свежую систему, очевиджно тоже траблы возникнут. фс в федоре включена в качестве эксперимента, я никогда не пользуюсь этими новинками и переключаю на старый добрый ext, потому что никто еще доступно не объхяснял их преимущества

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Сталин спас Россию

фс в федоре включена в качестве эксперимента
Там всё в качестве эксперимента. Тестовый полигон RHEL тому що.

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Государственный инструмент

так всегда так было, хошь стабильного ред хата - велком ту центос

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Сталин спас Россию

+ добавить 2 репозитория
Говно для пердолей

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Государственный инструмент

не то что на винде, через chocolatey ставить по быстрому ПО

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Сталин спас Россию

Да винда вообще параша, я про неё не говорю даже

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Государственный инструмент

у тебя всё параша

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Сталин спас Россию

Не всё

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Государственный инструмент

нук

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Сталин спас Россию

Манжара - прекрасная штука. Никакой ебли вообще, можно даже терминал не открывать никогда. Только в настройках менеджера программ включить галочку поддержки AUR и можно ехать.

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Государственный инструмент

я даже разочарован твоим выбором

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Сталин спас Россию

А я нет

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Государственный инструмент

серьезно, это просто будничная серость

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Государственный инструмент

ладно, я всё равно уважаю твой выбор, даже если не согласен. неправильный выбор

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Сталин спас Россию

Ну да, никакой красноты в глазах, полная серость)

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Государственный инструмент

щас че нить про генту или слаквар сказанет

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aliftin

Возможно на сегодня это самый интересный срач на tj. Жду с нетерпением продолжения.

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Сталин спас Россию

Гента это бессмысленная игрулька в конструктор для красноглазых (говорю как бывший гентушник с 5-летним стажем), а слакварь интересна разве что как музейный экспонат.

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Государственный инструмент

ну хоть в этом соглашусь

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Государственный инструмент

тот же dnf по сути

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Александр Воронин

убунта после десятки всратая полностью

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Сталин спас Россию

Deb-системы вообще говно для десктопа

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Александр Воронин

да можно фряху напильником доработать как надо под себя, мне этим туксы и нравятся, что напильником месяц хуяриш и потом всё работает как надо

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Сталин спас Россию

фряху напильником доработать как надо
Я вызываю санитаров

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Александр Воронин

псип тов сталин

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Государственный инструмент

та у него руки из жопы, не смог даже установщик anaconda осилить, много букв и нет больших переливающихся кнопачек!!!11

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Государственный инструмент

мак, надежная система
 😂😂😂

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Александр Воронин

мак надёжный опиат, а макось это по сути своей пингвин в красивой обёртке

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VladimirV

Мерседес попросили выпустить машины с двигателем от уазика

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Selfish Ledger

И машины начали ехать и доставлять людей туда куда они хотели

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VladimirV

Ведь это главное. Чтоб включалось. Основная характеристика

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1
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Selfish Ledger

Чтобы довозило. Чтобы поставленная задача была достигнута.

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VladimirV

Вы в администрации президента работаете?

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Государственный инструмент

создать партию в 50 тысяч ноутбуков, которые будут работать на процессорах отечественных разработчиков.
будут работать
 вы че в минцифры угораете что ли )))))

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Дмитрий Киселев
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Stanley H. Tweedle

Как скоро смартфоны на байкале???? Я патриот

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Рыжий

Ну кстати было бы интересно. Может у них автономность была бы получше с тем же объемом аккума, что у конкурентов

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Stanley H. Tweedle

Засчёт чего

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Рыжий

За счет проца

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Stanley H. Tweedle

Вот я у тебя и интересуюсь, за счёт чего

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Государственный инструмент

из ниоткуда возьмётся производительность и энергоэффектвинсть?
хотя если мы назовем байкалом arm...

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rustyrazor

Закупить у арм лицензию на самые последние ядра, сделать на них норм проц, заказать его производство на 5-нм TSMC и вуаля, вполне нормальный Байкал. Точно не хуже медиатеков современных будет (можно понизить немного частоту и будет незначительно слабее с более высокой автономностью).

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Государственный инструмент

есть правда проблема что по лицензии оно будет обязано называться ARM Baikal

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rustyrazor

Но все-равно ведь байкал.

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Государственный инструмент

бэйкал

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Никита Борисова

Процессору от калькулятора нужно гораздо меньше энергии, чем нормальному.

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Хрусталёв

Не была бы. 28нм техпроцесс, алло

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Секта свидетелей повесточки

Lenovo Petuhbook

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Al

Согласно протоколу
 Сначала прочитал
Согласно приколу
Хотя сути не меняет)0

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Сталин спас Россию

Не пон, а в России нет сборщиков ноутов что ли

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Государственный инструмент

днс-дексп

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Антон Коваленко

це китай же

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Stanley H. Tweedle

Не собирает же, а закупает у oem

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Государственный инструмент

ну как, это китай с наклейкой "сделано в россии"

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Рыжий

даже китай не такого гавеного качества(

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Государственный инструмент

у них есть бренд зет, который чуть получше , юзаю корпус для стационарника их, случайно потыкали ломом в металл и собрали более менее норм

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Рыжий

О я корпус сам долго выбирал. Такой чтобы не консервная банка и выглядел достойно и обязательно mesh вида. До 12к нашел только A-Data XPG DEFENDER PRO , все остальное говно какое-то

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Антон Коваленко

99% всей техники с наклейкой "сделано в России" это Китай, даже военная это как кекал с новости про рации кажется, мол новое поколение полностью отечественное, а когда разобрали, а там чипы китайские

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Сталин спас Россию

iRU ещё. Не знаю, живо ли.

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Государственный инструмент

можно было бы назвать покетбук , но эт немножечко запрещенное на тж слово

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Александр Воронин

Самое печальное то, что блять бабок хватит если не пилить их на создание процов таких что реально интел с амд и всяким подаст в отставку, но нет блять, надо дворцы и майбахи же

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rustyrazor

Нет, не хватит. Ну и будь вопрос только в бабках, давно бы уже интела и амд не было бы, а был бы народный юберпроцессор от товарища Си.

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Mr Hidden

Уже не спасти. Войдёт в истритю как Россия хотела выйти на рынок микроэоектроники, но не учли что рынок развивается. Купили у AMD оборудование (причём б/у) 10 лет строили завод, но как-то не учли, что технологии развиваются и если купить уже устаревшей оборудование, то за 10 лет оно ещё больше устареет, а архитектура процессоров так изменится, что на нем не произвести процессоры нового поколения.

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IO

ебать я даже не знаю что написать.... это даже не x86 процессоры

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