По словам источников, в устройствах используют процессоры «Байкал».

Правительство предложило производителям электроники в рамках эксперимента создать партию в 50 тысяч ноутбуков, которые будут работать на процессорах отечественных разработчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания Минцифры.

Согласно протоколу, представители Lenovo выразили готовность к диалогу, «направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счёт использования российских процессоров». Аналогичное совещание провели с представителями американской HP. Acer пока «изучает возможности локализации производства продукции в стране», сказал генеральный директор компании в Росиии Дмитрий Кравченко.

Промышленное производство ноутбуков запланировали на 2023 год. Как рассказали источники издания, устройства оснастят процессорами «Байкал Электроникс».

Минцифры также начало переговоры о предустановке российских операционных систем на компьютеры HP, Acer и Lenovo. Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем. Министерство запланировало в 2022 году запустить эксперимент по оснащению минимум 100 тысяч устройств.