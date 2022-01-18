Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с российскими процессорами Статьи редакции
По словам источников, в устройствах используют процессоры «Байкал».
Правительство предложило производителям электроники в рамках эксперимента создать партию в 50 тысяч ноутбуков, которые будут работать на процессорах отечественных разработчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания Минцифры.
Согласно протоколу, представители Lenovo выразили готовность к диалогу, «направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счёт использования российских процессоров». Аналогичное совещание провели с представителями американской HP. Acer пока «изучает возможности локализации производства продукции в стране», сказал генеральный директор компании в Росиии Дмитрий Кравченко.
Промышленное производство ноутбуков запланировали на 2023 год. Как рассказали источники издания, устройства оснастят процессорами «Байкал Электроникс».
Минцифры также начало переговоры о предустановке российских операционных систем на компьютеры HP, Acer и Lenovo. Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем. Министерство запланировало в 2022 году запустить эксперимент по оснащению минимум 100 тысяч устройств.
вот они поржали поди)))
Русские Операционные системы
ну блять взяли федору, охуенный линукс, нахуй бабки пилить на свое
федору, охуенный линукс
😂
что лучше?
Хуже Федоры ещё поискать нужно. Даже Убунта не настолько всратая.
* Black screen even before grub, shim bug https://github.com/rhboot/shim/issues/385#issuecomment-890388590
* SDL software crashes on OpenGL context creating in xcb(!), mesa regression https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/4763
God damn, I was waiting 2 months before updating, should have postponed for 5.
потом выяснилось что он сидел на устаревшем радеоне , а с грубом случилось потому что поставил на zfs , что пока не является частым случаем у большниства юзеров. при всём уважении к валдику, но это частный случай, я тоже обновлялся , всё штатно было, а у меня две оси на компах всегда
типично... это не ось плохая, это радеон у вас устарел и фс не та
фс в федоре включена в качестве эксперимента
Там всё в качестве эксперимента. Тестовый полигон RHEL тому що.
+ добавить 2 репозитория
Говно для пердолей
Да винда вообще параша, я про неё не говорю даже
Не всё
Манжара - прекрасная штука. Никакой ебли вообще, можно даже терминал не открывать никогда. Только в настройках менеджера программ включить галочку поддержки AUR и можно ехать.
А я нет
Ну да, никакой красноты в глазах, полная серость)
Возможно на сегодня это самый интересный срач на tj. Жду с нетерпением продолжения.
Гента это бессмысленная игрулька в конструктор для красноглазых (говорю как бывший гентушник с 5-летним стажем), а слакварь интересна разве что как музейный экспонат.
убунта после десятки всратая полностью
Deb-системы вообще говно для десктопа
да можно фряху напильником доработать как надо под себя, мне этим туксы и нравятся, что напильником месяц хуяриш и потом всё работает как надо
фряху напильником доработать как надо
Я вызываю санитаров
псип тов сталин
мак надёжный опиат, а макось это по сути своей пингвин в красивой обёртке
Мерседес попросили выпустить машины с двигателем от уазика
И машины начали ехать и доставлять людей туда куда они хотели
Ведь это главное. Чтоб включалось. Основная характеристика
Чтобы довозило. Чтобы поставленная задача была достигнута.
Вы в администрации президента работаете?
Как скоро смартфоны на байкале???? Я патриот
Ну кстати было бы интересно. Может у них автономность была бы получше с тем же объемом аккума, что у конкурентов
Засчёт чего
За счет проца
Вот я у тебя и интересуюсь, за счёт чего
Закупить у арм лицензию на самые последние ядра, сделать на них норм проц, заказать его производство на 5-нм TSMC и вуаля, вполне нормальный Байкал. Точно не хуже медиатеков современных будет (можно понизить немного частоту и будет незначительно слабее с более высокой автономностью).
Но все-равно ведь байкал.
Процессору от калькулятора нужно гораздо меньше энергии, чем нормальному.
Не была бы. 28нм техпроцесс, алло
Lenovo Petuhbook
Согласно протоколу
Сначала прочитал
Согласно приколу
Хотя сути не меняет)0
Не пон, а в России нет сборщиков ноутов что ли
це китай же
Не собирает же, а закупает у oem
даже китай не такого гавеного качества(
О я корпус сам долго выбирал. Такой чтобы не консервная банка и выглядел достойно и обязательно mesh вида. До 12к нашел только A-Data XPG DEFENDER PRO , все остальное говно какое-то
99% всей техники с наклейкой "сделано в России" это Китай, даже военная это как кекал с новости про рации кажется, мол новое поколение полностью отечественное, а когда разобрали, а там чипы китайские
iRU ещё. Не знаю, живо ли.
Самое печальное то, что блять бабок хватит если не пилить их на создание процов таких что реально интел с амд и всяким подаст в отставку, но нет блять, надо дворцы и майбахи же
Нет, не хватит. Ну и будь вопрос только в бабках, давно бы уже интела и амд не было бы, а был бы народный юберпроцессор от товарища Си.
Уже не спасти. Войдёт в истритю как Россия хотела выйти на рынок микроэоектроники, но не учли что рынок развивается. Купили у AMD оборудование (причём б/у) 10 лет строили завод, но как-то не учли, что технологии развиваются и если купить уже устаревшей оборудование, то за 10 лет оно ещё больше устареет, а архитектура процессоров так изменится, что на нем не произвести процессоры нового поколения.
ебать я даже не знаю что написать.... это даже не x86 процессоры