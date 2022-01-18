{"id":1021,"title":"\u0412\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e ZHU \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=1021&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/503131-poslushat-novoe-zhu-priglashaet-na-reyv-v-obnovlennom-albome&placeBit=1&hash=5a1eabc8ce3fcd372b7e444efcc94d4e5b48d776e8b3a540b0c0e5191fdac8fa","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
vc.ru

«Интерфакс»: «Яндекс» договорился о мировом соглашении с Avito, Profi.ru и другими по делу о «колдунщиках» Статьи редакции

Компания должна выплатить 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий», сообщают источники агентства.

9
1527 просмотров

«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, «2ГИС» и другими компаниями, но не с ФАС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения. В 2020 году они пожаловались на злоупотребление компании доминирующим положением в поисковой выдаче и продвижение только своих сервисов с помощью «колдунщиков» — модулей, которые отвечают за вопрос пользователей на странице с результатами поиска.

По соглашению компания выплатит 1,5 миллиарда рублей «Российскому фонду развития информационных технологий» — оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в России — в течение 10 рабочих дней после одобрения соглашения судом. «Яндекс» пояснил vc.ru, что «не будет комментировать слухи».

В качестве сторон мирового соглашения также указаны ООО «Зун» (Zoon.ru), ООО «Новые туристические технологии» (Tutu.ru), ООО «Иви.ру» (ivi.ru), ФАС и другие компании. Копия есть у vc.ru, её подлинность подтвердил источник, близкий к соглашению. При этом представители ФАС и ivi не поставили в документе свои подписи.

В тексте указано, что «Яндекс» обязан разработать и опубликовать «Политику непредвзятости поиска», технические требования и условия подключения к партнёрской интеграции, уведомлять ФАС об изменениях критериев ранжирования за 15 дней.

Также компания обязана каждый квартал передавать в ФАС информацию о количестве кликов по высокочастотным запросам о поиске товаров и услуг, о доле трафика из поиска «Яндекса» на сервисы компании, например, «Авто.ру», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Путешествия», «Кинопоиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Афиша» и другие. Такую же информацию должны передавать другие стороны соглашения. Обязательства действуют пять лет.

В тексте также указано, что мировое соглашение не может признаваться доказательством нарушения «Яндексом» антимонопольных законов.

Летом 2020 года Avito, «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ФАС на «колдунщиков» «Яндекса» — виджеты в верхней части поисковой выдачи. Компании посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.

В феврале 2021 года служба обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания отказалась. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело. «Яндекс» в ответ подал в суд на ФАС, обжалуя отказ в продлении срока исполнения предупреждения.

За нарушения «Яндексу» грозил штраф на сумму до 2% годовой выручки — около 4,4 млрд рублей по финансовым результатам за 2020 год, считают в «Атоне». В «Газпромбанке» оценивали размер штрафа от 0,68 до 4,3 млрд рублей (от 1 до 15% выручки поиска). ФАС также может потребовать изменить страницу и результаты поисковой выдачи.

#новости #яндекс #фас

9
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Бунцис

«Не может признаваться признанием в нарушении»

А что это если не признание, если нет уверенности что выиграешь суд) Полтора ярда по доброте душевной раздать…

Ответить
1
Развернуть ветку
Государственный инструмент

«Яндекс» пояснил vc.ru, что «не будет комментировать слухи».
 А чо вы не спросили "почему вы не будете комментировать слухи"? И называть это слухами - это не является уже отчасти комментарием?

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Ишутин

Является, поэтому его и вставили в материал)

Ответить
0
Развернуть ветку
Богдан Криницкий

Почему бы Авито, например, не создать свой поисковик?)0))

Ответить
–1
Развернуть ветку
Константин Лебедев

Мэйл вон пытался, знаем чем закончилось, авито не вытянет, имхо.

Ответить
1
Развернуть ветку
Богдан Криницкий

Вот у меня в голове сейчас дилемма: может ли компания пользоваться доминирующим положением в своём же сервисе?🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Лебедев

С одной стороны хочется сказать "да", ведь компания создала лучший сервис, и никому ничего не должна. Но с другой стороны, создавая другие сервисы она даёт им конкурентное преимущество, даже если сервисы хуже альтернатив. Из-за чего эти сервисы загибаются и монополия становится все больше. Поэтому существуют антимонопольная регуляторы, которые, в идеальном мире, пресекают такие ситуации.

Ответить
1
Развернуть ветку
Богдан Криницкий

Тут соглы 🤝

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Романов

Остальные идут лесом

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null