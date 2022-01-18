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Новости
DTF

Sony впервые предложит европейцам купить PlayStation 5 напрямую у неё по «талонам» Статьи редакции

Сперва акция будет действовать в шести странах.

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17 января Sony объявила, что жители Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга смогут приобрести ограниченную партию консолей PS5 по рекомендованной цене. Сделать это можно будет в случае, если покупателю достанется «талон» на покупку.

Для того, чтобы получить возможность купить консоль, желающим необходимо зарегистрироваться на специальной странице сайта PlayStation.

В компании не уточнили, по каким критериям будут выбирать людей, которые смогут купить консоль. Однако ранее, когда Sony впервые запустила эту акцию в США, она сообщала, что будет делать это на основе «предыдущих интересов и активности», чтобы исключить продажу PS5 перекупщикам.

Каждый отобранный покупатель сможет приобрести только одну консоль. В Sony предупредили, что это нужно будет сделать в течение ограниченного времени после получения «талона». Кроме того, компания не гарантирует, что каждый получит возможность купить PS5 — всё зависит от оставшихся запасов.

Станет ли эта акция доступна в будущем в других странах, неизвестно.

#новости #playstation5 #sony

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Государственный инструмент

Во запад загнивает - уже мыло по талонам

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46
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Государственный инструмент

Шутка про мыло не актуальна еще со времен пс4. Кстати, в наше непростое время консоль гораздо актуальнее пекарни, потому что игровую видевокарту сейчас вообще в ипотеку надо брать

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3
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АТВ

А ещё недавно все смеялись над совком

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17
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Государственный инструмент

Зато в совке можно было спать плейстейшн из схемы в журнале и запчастей с радиорынка

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6
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Он Самый

Плейстейшн в совке

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1
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Он Самый

Но есть нюанс. В совке по талонам была дрянная еда, дрянная одежда и дрянные вещи. Здесь топовый игровой аксессуар.

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4
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Государственный инструмент

Геймеры, объясните непосвященному человеку, почему эти консоли не производят большими партиями?

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1
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Sergey Michko

каких-то чипов не хватает

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6
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Николай Бойко

Так пусть производят больше чипов

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16
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Слава Инженеров

они все ушли на чипы в вакцины

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0
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Николай Бойко

Вот так и становятся антиваксерами

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Государственный инструмент

А почему не хватает чипов? Почему не увеличат их производство?

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0
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Кузькин отец

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/596335/

Проблема Тайваня: почему всемирная мастерская…
2020 год ударил по человечеству не только эпидемией Covid-19. Мировую экономику, а также…
habr.com
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4
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New

1. Кроме того, пожары в конце октября 2020 года на фабрике аудиочипов Asahi Kasei Microsystems (AKM) и 19 марта 2021 года на заводе компании Renesas Electronics затронули производство микросхем для автопромышленности.

2. На объёмы производства влияет и климат. Ситуацию с производством чипов усугубил экологический кризис на Тайване, где фабрики оставались без воды. В настоящее время остров страдает от самой сильной засухи за 56 лет из-за того, что количество осадков в 2020 году было рекордно низким. В итоге в мае резервуары воды фабрик TSMC оказались заполнены всего на 11-23 %[8][9]. А в Техасе в феврале прошли сильные снегопады, что привело к веерным отключениям электричества, в том числе и на заводах Samsung в Остине и на двух фабриках нидерландской NXP[10].

3. Среди причин кризиса — пандемия COVID-19[7], которая привела к увеличению спроса на вычислительную технику, бытовую электронику и медицинское оборудование[8].

4. Одним из серьёзных и постоянно усиливающихся факторов является рост сектора майнинга криптовалют, потребляющий значительное количество высокопроизводительных процессоров[12] и видеокарт[13][14]. С другой стороны, нехватка чипов замедляет рост мощностей майнинга,[15] потребляющих на 2021 год уже более 121 ТВт*час в год производимой в мире электроэнергии, что превышает потребление электроэнергии такими странами, как Саудовская Аравия или Норвегия[16]. Потребление майнерами ресурсов уже привлекает внимание правительства Китая[17], в котором расположены 2/3 мощностей майнинга, расходующих дешёвое электричество, получаемое на китайских угольных ТЭС.

______
Ожидается, что дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5 и Xbox Series X/S продержится как минимум до конца 2021 года, так как некоторые эксперты прогнозируют восстановление баланса спроса и предложения не ранее, чем через два года, другие предполагают, что рынок сможет восстановиться только через четыре-пять лет[21].
________

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дефицит_микросхем_(2020—2022)

ПОЖАЛУЙСТА!!!

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2
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Sergey Michko

Мне кажется, думают что корона и майнинг закончится, спрос упадёт, а дорогое оборудование останется.

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1
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Даулет Тургалиев

Потому-что это долго и дорого. Нельзя перепрофилировать кондитерскую под завод чипов. Нужны технологии, специалисты, сырьё. Как, например, в Тайване

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0
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Государственный инструмент

Есть инфа, что чипы производят определенные заводы только, у компаний типа АМД, которые заказывают чипы на этих заводах, есть определенная договоренность с заводом, квота на количество чипов. Поэтому что завод делает для многих компаний одновременно. Нельзя просто так взять быстро и поменять эту квоту в большую сторону. Там планирование сильно заранее происходит. Из за пандемии все начали дома играть в игори и создали спрос на консоли, квота исчерпалась и теперь дефицит.

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0
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Государственный инструмент

На техно рынке сейчас проблема с кремнием и выпускать большими партиями удовлетворяющими спрос рынка, невозможно, поэтому пытаются изебнуться разными методами

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1
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Государственный инструмент

А почему проблема с кремнием? Дефицитный материал?

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0
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Государственный инструмент

сожрали весь песок

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4
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New

Что делать, если ребенок ест песок
Ребенка, полюбившего употреблять в пищу песок, надо сводить к врачу. Вероятно, ему не хватает важных витаминов [1] и микроэлементов, и организм на свой манер старается восполнить недостающие вещества [2].

Как правило, если ребенок грызет мел, ему недостает кальция [3]. Дефицит сопровождается быстрой утомляемостью и частыми простудами. Проблему решают специальные биологически активные добавки с кальцием.

С поеданием угля, земли или акварельных красок и гуаши все не так однозначно. Некоторые специалисты видят причину того, что ребенок ест песок, в нехватке в организме кремния [4]. Если малыш жует землю, то у него низкий гемоглобин, дефицит железа или авитаминоз.

Попробовать этот мир «на вкус»
Психологи отмечают, что дети едят «то, что под запретом» из-за возрастных особенностей. Им хочется попробовать «на вкус» все новое. Игры в съедобное-несъедобное будут позже. Специфического лечения эта особенность не требует и проходит с возрастом.

Родителям остается внимательно следить за ребенком во время прогулок, чтобы он не тянул в рот землю или камни. Не стоит ругать детей за любопытство, так вы рискуете подстегнуть интерес к подобным действиям, а то и вовсе спровоцируете есть песок назло.

Спокойно заберите у ребенка «эту гадость», еще лучше — отвлеките его внимание, например, на голубя. Тревогу стоит бить в том случае, если вкусовые пристрастия малыша сменились внезапно или он тянет в рот песок с маниакальным упорством, сколько бы голубей перед ним ни маршировало. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом.

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0
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Кузькин отец

https://habr.com/ru/news/t/588512/

Sony сократила производство PlayStation 5 из-за…
Sony снизила прогноз по производству консолей PlayStation 5 на этот финансовый год из-за…
habr.com
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1
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Государственный инструмент

Совершенно нормальное решение. Сони не зарабатывает на продаже консолей, она зарабатывает на продаже игр и подписки. Для сони больше выгоды если консоль сразу попадет в руки к конечному покупателю, а не залежится на складе у перекупа. Можете сейчас открыть авито и убедиться что там лежит куча консолей по 100к. Для сони это плохо, потому что это упущенные подписчики пс+ и покупатели трипл эй по 5к

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4
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Государственный инструмент

а типа сразу нельзя было так делать, только через свои официальные магазы ?)))))

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2
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Рыжий

У ритейла вроде какие-то ограничения по законам. В РФ ДНС на форумах уже давно очень просят о похожей штуке. Чтобы в сути это было "1 товар в одни руки" и исключить чистых перекупов (т.е основываться на истории покупок или типа того). Нифига, отписывались что будут у них проблемы с законом

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3
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Имя И Фамилия

Я недавно собирал новый комп и на моей 3070ти была надпись НЕ БОЛЬШЕ ОДНОЙ В РУКИ, так что не

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1
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Рыжий

Пздц ты мажор яебуалибабу. 3070ti сейчас наверное 150к стоит?

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2
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Государственный инструмент

откладывай три месяца по полтосика просто

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Рыжий

Не, если я съеду к родителям жить - это вполне можно так сделать. Я так на макбук 13 накопил за 4 месяца несколько лет назад

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2
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Имя И Фамилия

Цпушная крипта взлетела, тон иксанулся после пашкиного поста, можно шикануть

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Рыжий

А где покупал?

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Имя И Фамилия

днс

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Государственный инструмент

очевидно что речь не о проводочках usb идет, а о искусственно солзданном дефиците на некоторые товары. да и потом, взять ту же игровую индустрию, у нас товары valve могут реализовываться только через Буку например, а та может продавать у ритейлеров только по договору

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Андрей Иванов

Вот и построили социализм)

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1
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Государственный инструмент

Почта России stonks

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Имя И Фамилия

будет делать это на основе «предыдущих интересов и активности»
 Анонимусы sosnooley получается, проверяют ИНТЕРЕС через трекеры

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Dmitry Smirnoff

Напоминает ситуацию с продажей машин с завода из соседнего поста.

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0
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Иван Дмитриев

Найс байт, обычная лотерея

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