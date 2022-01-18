Сперва акция будет действовать в шести странах.

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17 января Sony объявила, что жители Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга смогут приобрести ограниченную партию консолей PS5 по рекомендованной цене. Сделать это можно будет в случае, если покупателю достанется «талон» на покупку.

Для того, чтобы получить возможность купить консоль, желающим необходимо зарегистрироваться на специальной странице сайта PlayStation.

В компании не уточнили, по каким критериям будут выбирать людей, которые смогут купить консоль. Однако ранее, когда Sony впервые запустила эту акцию в США, она сообщала, что будет делать это на основе «предыдущих интересов и активности», чтобы исключить продажу PS5 перекупщикам.

Каждый отобранный покупатель сможет приобрести только одну консоль. В Sony предупредили, что это нужно будет сделать в течение ограниченного времени после получения «талона». Кроме того, компания не гарантирует, что каждый получит возможность купить PS5 — всё зависит от оставшихся запасов.