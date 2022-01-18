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Новости
Яна Ломакина

«Ъ»: Минцифры запланировало ограничить онлайн-получение части госуслуг для россиян, не сдавших биометрию Статьи редакции

Образцы лица и голоса должны загрузить на сайт из государственной базы до 2022 года.

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Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной Единой биометрической системой (ЕБС). В результате на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдавать образцы лица и голоса, пишет «Коммерсантъ».

Сумма контракта с «Ростелекомом» составила 1,2 миллиарда рублей, следует из документов на портале госзакупок. Компания должна завершить работы к 5 декабря 2022 года.

Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждают возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию.

Мобильное приложение «Биометрия» «Ростелекома» (оператор ЕБС) работает с 2018 года. В пресс-службе компании рассказали, что его скачали более 500 тысяч раз.

По мнению источника издания в правительстве, привязка биометрии к аккаунту на сайте госуслуг повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — сказал он.

Президент InfoWatch Наталья Касперская, однако, отметила риски утечек при использовании приложений для сдачи биометрии: их контролируют производители телефона и платформа для скачивания, поэтому им могут быть доступны биометрические данные. «Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake», — добавила Касперская.

#новости #биометрия #госуслуги

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Государственный инструмент

Да пошли они на хуй со своей биометрией. Эта ебучая биометрия буквально сочится из человека, а они хотят её для какой-то защиты использовать.

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Государственный инструмент

почему ты не хочешь добровольно сдать мазок из жопы?

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Государственный инструмент

Занят в субботу. Может займу очередь в пятницу.

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9
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Государственный инструмент

Сотруднику МВД у турникета в метро

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1
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Государственный инструмент

А эта биометрия сейчас с нами, в этой комнате?

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Александр Воронин

можно собраться всем ТЖ и сделать им букаке для анализов

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1
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Александр Воронин

с бабами хз чо делать, пусть сквиртят тогда

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Лысина Арика

Омерзительно, остановимся на букаке/

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2
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Государственный инструмент

харкнул в экран, принимайте

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13
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Слава Инженеров

осталось еще по кальчику закрыть вопросик

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Алексей Горячев

Насколько я понял, СПб план закрыл по данному вопросу, коллеги

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1
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Павел Каташев

А вот тут даже у меня подгорело, при всей моей обычной вере в лучшее это уже пиздец, моя биометрия - моя биометрия. Сдать отпечатки в базу мвд? Окей, но только в виде черных отпечатков на листочке бумаги, но голос и лицо то Вам мои зачем.

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6
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Имя И Фамилия

Отпечатки на листочке по камерам не пробиваются. План стоит иметь возможность следить за каждым

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6
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Государственный инструмент

зачем

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0
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Имя И Фамилия

Тебя это ебать не должно

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7
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Государственный инструмент

раз не должно, пусть не ебут

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5
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Государственный инструмент

Электронные отпечатки на визу поди без вопросов сдаёшь

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Рыжий

Электронные отпечатки пока что не используют чтобы кредит на тебя взять. А вот про голос уже было где-то, что мошенники использовали запись голоса для подтверждения. Да и с помощью электронных подписей вроде черные риелторы отбирали квартиры

Ну его нахуй, эту вашу цифровизацию и биометрию

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Neketa Fo

Ага, лицо твоё они же впервые увидят

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Сеня

Путин, помоги!!

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Kizitron3000

К врачу можно будет записаться и коммуналку оплатить? Загран уже не сильно нужен

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Елена Скрэтова

Мочу в баночке надо приносить?

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Рыжий

Будут ограничивать дистанционные услуги или услуги в принципе? Типа не сдал биометрию - никогда не получишь какую-то нужную справку по недвижке или как это вообще будет

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Jonny Odyssey

а потом эта база пойдет аферистам... идите на хуй

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Ваша Закладко

максуд с ребятами решил покрутить бейцы росиянцам

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Сергей Сергеич

Нам нужна новая Лига от Зака Снайдера, это сломалась.

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Александр Борродач

Сделают регистрацию ТС и запись к врачу только по биометрии и привет.

Но. Можно спеть фальцетом и надеть на голову силиконовую маску с Али, если это так принципиально.

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Государственный инструмент

Президент InfoWatch
 Сразу нахуй)

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Super 72

Проблема в том, что непонятно как эта биометрия хранится и что делать в случае её утечки.
Ну НЕ БЕЗОПАСНО ЭТО. И это очевидно почти всем. Это как пароль, который на всю жизнь.

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Антигравитационный торт

Не взлетит как с qr-кодами

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Антигравитационный торт

тут вам и чипирование, и мошенники, и 5G задействуются

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