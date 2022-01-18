«Ъ»: Минцифры запланировало ограничить онлайн-получение части госуслуг для россиян, не сдавших биометрию Статьи редакции
Образцы лица и голоса должны загрузить на сайт из государственной базы до 2022 года.
Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной Единой биометрической системой (ЕБС). В результате на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдавать образцы лица и голоса, пишет «Коммерсантъ».
Сумма контракта с «Ростелекомом» составила 1,2 миллиарда рублей, следует из документов на портале госзакупок. Компания должна завершить работы к 5 декабря 2022 года.
Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждают возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию.
Мобильное приложение «Биометрия» «Ростелекома» (оператор ЕБС) работает с 2018 года. В пресс-службе компании рассказали, что его скачали более 500 тысяч раз.
По мнению источника издания в правительстве, привязка биометрии к аккаунту на сайте госуслуг повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — сказал он.
Президент InfoWatch Наталья Касперская, однако, отметила риски утечек при использовании приложений для сдачи биометрии: их контролируют производители телефона и платформа для скачивания, поэтому им могут быть доступны биометрические данные. «Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake», — добавила Касперская.
можно собраться всем ТЖ и сделать им букаке для анализов
с бабами хз чо делать, пусть сквиртят тогда
Омерзительно, остановимся на букаке/
осталось еще по кальчику закрыть вопросик
Насколько я понял, СПб план закрыл по данному вопросу, коллеги
А вот тут даже у меня подгорело, при всей моей обычной вере в лучшее это уже пиздец, моя биометрия - моя биометрия. Сдать отпечатки в базу мвд? Окей, но только в виде черных отпечатков на листочке бумаги, но голос и лицо то Вам мои зачем.
Отпечатки на листочке по камерам не пробиваются. План стоит иметь возможность следить за каждым
Тебя это ебать не должно
Электронные отпечатки пока что не используют чтобы кредит на тебя взять. А вот про голос уже было где-то, что мошенники использовали запись голоса для подтверждения. Да и с помощью электронных подписей вроде черные риелторы отбирали квартиры
Ну его нахуй, эту вашу цифровизацию и биометрию
Ага, лицо твоё они же впервые увидят
Путин, помоги!!
К врачу можно будет записаться и коммуналку оплатить? Загран уже не сильно нужен
Мочу в баночке надо приносить?
Будут ограничивать дистанционные услуги или услуги в принципе? Типа не сдал биометрию - никогда не получишь какую-то нужную справку по недвижке или как это вообще будет
а потом эта база пойдет аферистам... идите на хуй
максуд с ребятами решил покрутить бейцы росиянцам
Нам нужна новая Лига от Зака Снайдера, это сломалась.
Сделают регистрацию ТС и запись к врачу только по биометрии и привет.
Но. Можно спеть фальцетом и надеть на голову силиконовую маску с Али, если это так принципиально.
Проблема в том, что непонятно как эта биометрия хранится и что делать в случае её утечки.
Ну НЕ БЕЗОПАСНО ЭТО. И это очевидно почти всем. Это как пароль, который на всю жизнь.
Не взлетит как с qr-кодами
тут вам и чипирование, и мошенники, и 5G задействуются