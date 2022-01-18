«Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана».

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к гражданам республики заявил, что никакого конфликта или противостояния в казахстанской элите нет. Видео опубликовано на официальном ютуб-канале Елбасы.

По его словам, президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он объявил, что Токаева изберут председателем партии «Nur Otan», которую сейчас возглавляет сам Назарбаев.

Русскоязычная часть обращения — 1:32

Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Нурсултан Назарбаев экс-президент и бывший глава Совета безопасности Казахстана

Назарбаев считает, что январские протесты в Казахстане стали «атакой» на страну с целью разрушить устои государства. Он призвал беречь независимость «как зеницу ока, как хрупкий сосуд».

После начала протестов в Казахстане зарубежные СМИ писали, что Назарбаев либо уехал из страны, либо остался в столице Нур-Султане и делил активы и доходы с Токаевым. Вопросы о местоположении бывшего президента породили мем «Где Назарбаев?».