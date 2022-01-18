«Никуда не уезжал»: Нурсултан Назарбаев впервые после протестов в Казахстане выступил с обращением Статьи редакции
«Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана».
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к гражданам республики заявил, что никакого конфликта или противостояния в казахстанской элите нет. Видео опубликовано на официальном ютуб-канале Елбасы.
По его словам, президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он объявил, что Токаева изберут председателем партии «Nur Otan», которую сейчас возглавляет сам Назарбаев.
Назарбаев считает, что январские протесты в Казахстане стали «атакой» на страну с целью разрушить устои государства. Он призвал беречь независимость «как зеницу ока, как хрупкий сосуд».
После начала протестов в Казахстане зарубежные СМИ писали, что Назарбаев либо уехал из страны, либо остался в столице Нур-Султане и делил активы и доходы с Токаевым. Вопросы о местоположении бывшего президента породили мем «Где Назарбаев?».
Тут такое дело. За 30 лет казахстан в буквальном смысле распродали. 30% нефти добывает США, 30% европейцы, 30% рф с китаем и ещё там местные на подсосе пару процентов, при этом в нефтянке работает 2% населения страны, а экспорт нефти составляет половину бюджета страны. Кроме нефти в казахстане осуществляется 40% мировой добычи урана (Карл!). Кроме всего этого казахстан продает кучу металлов и полезных ископаемых. Около 90% бюджета страны - это экспорт полезных ресурсов. Но при всём этом так очень грустные зарплаты и в целом работы нет, всё это успешно приправляется национальным вопросом и какими-то архаичными обычаями, которые никак не вяжутся с развитием государства в современной экономике.
Фактически, Казахстан - это квази страна, на территории которой обитает какое-то население, но при этом все ресурсы вывозятся во вне. Прям как в фильме Аватар, если бы Синие не победили. Поэтому там нет никаких внешних врагов, потому что эти внешние враги успешно промышляют ещё с 90х годов. Поэтому США и Европа лишь выразили озабоченность, потому что они прекрасно понимают, что правительство им лояльно и сделать ничего не получится. Если бы там были реальные внешние враги, то сша первые бы начали защищать свою кормушку ещё на подступах. Вся эта заварушка не что иное как стихийный бунт, приправленный долбоебами, которых там в мирное время предостаточно, которые тебя могут легко поставить на нож после ночного клуба.
Короче, к чему это я. Я к тому, что это обращение скорее нацеленно на инвесторов, которым нужна спокойная обстановка. Что Назарбаеву, что Токаеву нужно показать хороший климат, и тут уже не до личных обид. Поэтому этот видос не что иное, как демонстрация лояльности и контроля ситуации перед сша, европой и китаем. Да, судя по всему сейчас идет смена кланов, но у этих кланов так или иначе один путь к существованию, поэтому стараются не выносить сор из избы. Если бы они вступили в открытый конфликт, то всем текущим колбасам пришлось бы выйти на мороз, а на их место поставили бы нового короля Джулиана.
Такие дела. Жаль простых людей, которые может от безысходности или по своей глупости вышли на митинг и погибли. Никто перед ними не извинился.
30% нефти добывает США, 30% европейцы, 30% рф с китаем и ещё там местные на подсосе пару процентов
Зато в РФ все свои добывают, катаемся как сыр в масле
Не намного лучше Казахстана.
За 30 лет казахстан в буквальном смысле распродали
Зато в рейтинге свободы экономики место неплохое дали! Либерахены бы гордились
У казахов душа шире получается
Это полный пиздёж. В Казахстане и России +- одинаковый уровень жизни.
Почему об этом пишет Оренбург Медиа?
Назарбаев в Оренбурге?
Отвечайте!!
почему один из двух самых известных жителей казахстана на тж не в курсе, где находится их общий дед?
Уже поступило распоряжение отнять у него кружку кумыс и казашка-жена
ты чего злой такой? кобыла-жена уж хотя бы, почему конь-то?
Кобыла, конь, да какая в жопу разница?
Ты просто телевизор не включил
Просто они понимают, что при Касам Жемеле Кемельиче Оренбург станет частью Казахстана.
или одно из двух
Ленин Стрит Джорнал
потому что граничит, вестимо
Почему он без пачки Беломорканала?
Походу понял как это нелепо звучит
Прикиньте Путин такой "я пенсионер и в настоящее время нахожусь на отдыхе во Владимире"
да
Я ОБЫЧНЫЙ РОССИЯНИН
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СМОТРЕЛ ВОТ
Да это бурят какой-нибудь, нашли похожего
потому что все эти местные диалекты нафиг никому кроме националистов не нужны. Говорили бы все на языке империи. Как сейчас делают африканцы и южноамериканцы.
Английский гавно
Первая часть обращения на казахском или о чем речь?
-> Я пенсионер
Тыкни на карту стран бывшего СССР и так тупо любой при власти)
Сидел на подвале.
в элите?!
В Элантре.
В Элисте
Елбасы заебалсы?
Вот до чего нейросети дошли!
Классека
Офигеть, получается Путин помог Токаеву свергнуть живого Елбасы. Ну или это его дипфейк
Хорошо что не дикпик.
Окей дипфейк мы тебя поняли а теперь где его могила?
Это не мой кал, это кто то другой под меня обронил.....
объявил, что Токаева изберут председателем партии
свободные выборы, на которых победителя заранее объявляют - ha-ha, classic