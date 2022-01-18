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Новости
Яна Ломакина

«Никуда не уезжал»: Нурсултан Назарбаев впервые после протестов в Казахстане выступил с обращением Статьи редакции

«Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана».

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к гражданам республики заявил, что никакого конфликта или противостояния в казахстанской элите нет. Видео опубликовано на официальном ютуб-канале Елбасы.

По его словам, президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он объявил, что Токаева изберут председателем партии «Nur Otan», которую сейчас возглавляет сам Назарбаев.

Русскоязычная часть обращения — 1:32

Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Нурсултан Назарбаев
экс-президент и бывший глава Совета безопасности Казахстана

Назарбаев считает, что январские протесты в Казахстане стали «атакой» на страну с целью разрушить устои государства. Он призвал беречь независимость «как зеницу ока, как хрупкий сосуд».

После начала протестов в Казахстане зарубежные СМИ писали, что Назарбаев либо уехал из страны, либо остался в столице Нур-Султане и делил активы и доходы с Токаевым. Вопросы о местоположении бывшего президента породили мем «Где Назарбаев?».

Разборы
Саша Кириллова
От митингов за снижение цен до ввода войск союзников: главное о январских протестах в Казахстане Статьи редакции

Сжатая сводка событий для тех, кто не читал новости на праздниках.

Фото AP

#новости #казахстан

Спасибо за наводку Оренбург Медиа
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Государственный инструмент

Тут такое дело. За 30 лет казахстан в буквальном смысле распродали. 30% нефти добывает США, 30% европейцы, 30% рф с китаем и ещё там местные на подсосе пару процентов, при этом в нефтянке работает 2% населения страны, а экспорт нефти составляет половину бюджета страны. Кроме нефти в казахстане осуществляется 40% мировой добычи урана (Карл!). Кроме всего этого казахстан продает кучу металлов и полезных ископаемых. Около 90% бюджета страны - это экспорт полезных ресурсов. Но при всём этом так очень грустные зарплаты и в целом работы нет, всё это успешно приправляется национальным вопросом и какими-то архаичными обычаями, которые никак не вяжутся с развитием государства в современной экономике.

Фактически, Казахстан - это квази страна, на территории которой обитает какое-то население, но при этом все ресурсы вывозятся во вне. Прям как в фильме Аватар, если бы Синие не победили. Поэтому там нет никаких внешних врагов, потому что эти внешние враги успешно промышляют ещё с 90х годов. Поэтому США и Европа лишь выразили озабоченность, потому что они прекрасно понимают, что правительство им лояльно и сделать ничего не получится. Если бы там были реальные внешние враги, то сша первые бы начали защищать свою кормушку ещё на подступах. Вся эта заварушка не что иное как стихийный бунт, приправленный долбоебами, которых там в мирное время предостаточно, которые тебя могут легко поставить на нож после ночного клуба.

Короче, к чему это я. Я к тому, что это обращение скорее нацеленно на инвесторов, которым нужна спокойная обстановка. Что Назарбаеву, что Токаеву нужно показать хороший климат, и тут уже не до личных обид. Поэтому этот видос не что иное, как демонстрация лояльности и контроля ситуации перед сша, европой и китаем. Да, судя по всему сейчас идет смена кланов, но у этих кланов так или иначе один путь к существованию, поэтому стараются не выносить сор из избы. Если бы они вступили в открытый конфликт, то всем текущим колбасам пришлось бы выйти на мороз, а на их место поставили бы нового короля Джулиана.

Такие дела. Жаль простых людей, которые может от безысходности или по своей глупости вышли на митинг и погибли. Никто перед ними не извинился.

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17
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Bulat Akhmetshin

30% нефти добывает США, 30% европейцы, 30% рф с китаем и ещё там местные на подсосе пару процентов
 Зато в РФ все свои добывают, катаемся как сыр в масле

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5
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Государственный инструмент

Ты не поверишь, но мы реально катаемся как сыр в масле по сравнению с остальными странами СНГ :)

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–1
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Пп Пп

Не намного лучше Казахстана.

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0
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Государственный инструмент

Ты бы съездил туда, а потом высказал своё мнение :)

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0
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Сталин спас Россию

За 30 лет казахстан в буквальном смысле распродали
Зато в рейтинге свободы экономики место неплохое дали! Либерахены бы гордились

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0
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Государственный инструмент

Вот вот.

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–1
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Государственный инструмент

При этом Казахстан добывает на четверть больше нефти на душу населения чем в России, а зарплаты даже в нефтянке меньше. Это к визгам либерах КАКАЯ РАЗНИЦА КТО КАЧАЕТ НЕФТЬ, НАТА ИЛИ НАШИ

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–1
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Юрий Коновалов

У казахов душа шире получается

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0
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Государственный инструмент

Если честно, то в разница между РФ и Казахстаном, как с Германией и РФ :)

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–1
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Пп Пп

Это полный пиздёж. В Казахстане и России +- одинаковый уровень жизни.

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0
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Сталин спас Россию

Почему об этом пишет Оренбург Медиа?

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8
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Сталин спас Россию

Назарбаев в Оренбурге?

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12
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Сталин спас Россию

Отвечайте!!

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14
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Some Dude

почему один из двух самых известных жителей казахстана на тж не в курсе, где находится их общий дед?

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5
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Александр Добриневский

Уже поступило распоряжение отнять у него кружку кумыс и казашка-жена

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5
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Государственный инструмент

и казашка-жена
 конь-жена

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5
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Some Dude

ты чего злой такой? кобыла-жена уж хотя бы, почему конь-то?

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0
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FUNGAME

Кобыла, конь, да какая в жопу разница?

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Государственный инструмент

Оренбург будущая столица казахстана

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8
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Государственный инструмент

Бывшая

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Андрей Лузин

Ну, кстати

Казахская Автономная Социалистическая Советская…
Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика (Казахская АССР, Казахстан, КазАССР…
ru.wikipedia.org
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Михаил Павлович

Ты просто телевизор не включил

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rustyrazor

Просто они понимают, что при Касам Жемеле Кемельиче Оренбург станет частью Казахстана.

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Zn-otstc

или одно из двух

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Государственный инструмент

Воронеж Ньюс

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Сталин спас Россию

Ленин Стрит Джорнал

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2
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Государственный инструмент

так что тут у нас лсд

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1
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Marat Khamadeev

потому что граничит, вестимо

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Alexandr Blokhin

Почему он без пачки Беломорканала?

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13
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Государственный инструмент

Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана
 Лол, сам Нурсултаном не называет

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11
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Сталин спас Россию

Походу понял как это нелепо звучит

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4
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Сталин спас Россию

Прикиньте Путин такой "я пенсионер и в настоящее время нахожусь на отдыхе во Владимире"

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5
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Oldfag TV

да
Я ОБЫЧНЫЙ РОССИЯНИН
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СМОТРЕЛ ВОТ

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4
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Государственный инструмент

Почему по-русски? Он что не уважает казахов?

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2
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Сталин спас Россию

Да это бурят какой-нибудь, нашли похожего

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15
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Михаил Зеленин

потому что все эти местные диалекты нафиг никому кроме националистов не нужны. Говорили бы все на языке империи. Как сейчас делают африканцы и южноамериканцы.

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1
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Государственный инструмент

Да еслиб все на английском говорили было бы супер

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7
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Сталин спас Россию

Английский гавно

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–1
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Государственный инструмент

Африканцы и южноамериканцы были нарезаны рандомным образом, получается что разные народы живут в одной стране. Вот и приходится иметь язык который будет понятен всем

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0
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Roman Khegay

Первая часть обращения на казахском или о чем речь?

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4
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тим тим

-> Я пенсионер
Тыкни на карту стран бывшего СССР и так тупо любой при власти)

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Государственный инструмент

Долго ему «президентский кабинет» в дубаях строили

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Andrew Muralov

Сидел на подвале.

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Государственный инструмент

Так направил за 30+ лет, что хрупкий сосут

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испанский смех

в элите?!

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Государственный инструмент

В ядре

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Alexandr Blokhin

В Элантре.

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Михаил Октябрьский

В Элисте

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пепси

Елбасы заебалсы?

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BreezyEzy

Вот до чего нейросети дошли!

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Виктор Тарасов

Классека

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Михаил Зеленин

Офигеть, получается Путин помог Токаеву свергнуть живого Елбасы. Ну или это его дипфейк

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FUNGAME

Хорошо что не дикпик.

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SadDamnWhoSaid

Окей дипфейк мы тебя поняли а теперь где его могила?

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sergjjj

Это не мой кал, это кто то другой под меня обронил.....

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Dimakey Lekko

объявил, что Токаева изберут председателем партии
свободные выборы, на которых победителя заранее объявляют - ha-ha, classic

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