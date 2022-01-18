Сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сократили до семи дней Статьи редакции
Вице-премьер также отметила, что рост заболеваемости Covid-19 отмечается в 67 регионах России.
Срок карантина по коронавирусу в России сокращён с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства по ситуации с коронавирусом в стране сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала она.
Вице-премьер отметила, что в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном», а рост заболеваемости новым штаммом увеличивается среди детей. Также она заявила, что больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно.
На 18 января 2022 года в России выявили 31252 случая коронавируса. Больше всего суточный прирост увеличился в Москве — 7529 до 8342. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, а также Ставропольский и Пермский края.
срок сократили
отмечается рост заболеваемости
А, ну да, логично
Безотносительно этой новости, не оценивая правильность этого шага, теоретически такой шаг может быть эффективным.
Например в сценарии, где на самом деле необходимый карантин 1 неделя. В случае если оставить карантин на 2 недели, вероятность что его не будут соблюдать выше.
Например у тебя не особо много сбережений. И 2 недели сидеть на карантине для тебя вообще не вариант. Поэтому ты не сидишь и 1 дня - какой смысл оттягивать до 10 дня, если ты в любом случае его не намерен полностью сидеть.
А когда ты знаешь, что тебе сидеть всего 1 неделю, это ты выдержать можешь.
1. Вот только уханский никуда ни делся
2. Организм у всех разный и болезнь протекать может по разному. У вирусов нет таймера по истечению которого они такие - все ребят, рабочий день отработали, айда по домам.
Решение чисто популисткое, чтобы народ меньше возмущался.
Организм у всех разный и болезнь протекать может по разному. У вирусов нет таймера по истечению которого они такие - все ребят, рабочий день отработали, айда по домам.
Есть статистическое распределение. Если в 99.97% случаев ограничивается 1 неделей, с точки зрения эффективности может быть неэффективно дожидаться 100% случаев.
Если это не учитывать, как предлагаешь ты, тогда логичнее делать карантин не 2 недели, а на вечность.
ждем пятой волны
Не ждём, а готовимся
а еще бананы подорожали, связь найдешь?
рабам надо работать, нехер на больничных сидеть и удалёнках своих. Дешевый популизм.
мы не сидим сложа руки
Похуй же.
У Орлова в сарее прятался
Удалите украинца из русской новости немедленно.
У украинцев что нет своих новостей???
Сосед корову/дрова украл и т.п. - скукота.
Скорее вялые попытки хоть как-то оживить сериал, который уже порядком всех подзаебал и стал явно душным.
Ладно горки. В спб вообще графиком пеньки рисуют
Курс рубля
Карта у нее за спиной не актуальная
Давно заметил. Границы федеральных округов старые
Ох и веселье же начинается в ближайшие 2 месяца..
больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно
А без пандемии нельзя это было сделать?