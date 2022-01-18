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Новости
Сергей Исенеков

Сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сократили до семи дней Статьи редакции

Вице-премьер также отметила, что рост заболеваемости Covid-19 отмечается в 67 регионах России.

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2099 просмотров

Срок карантина по коронавирусу в России сокращён с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства по ситуации с коронавирусом в стране сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном», а рост заболеваемости новым штаммом увеличивается среди детей. Также она заявила, что больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно.

На 18 января 2022 года в России выявили 31252 случая коронавируса. Больше всего суточный прирост увеличился в Москве — 7529 до 8342. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, а также Ставропольский и Пермский края.

#новости #covid19

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Илья Захаров

срок сократили
 отмечается рост заболеваемости

А, ну да, логично

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22
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Государственный инструмент

Безотносительно этой новости, не оценивая правильность этого шага, теоретически такой шаг может быть эффективным.
Например в сценарии, где на самом деле необходимый карантин 1 неделя. В случае если оставить карантин на 2 недели, вероятность что его не будут соблюдать выше.
Например у тебя не особо много сбережений. И 2 недели сидеть на карантине для тебя вообще не вариант. Поэтому ты не сидишь и 1 дня - какой смысл оттягивать до 10 дня, если ты в любом случае его не намерен полностью сидеть.
А когда ты знаешь, что тебе сидеть всего 1 неделю, это ты выдержать можешь.

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7
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Государственный инструмент

Вроде бы две недели были обоснованы длительным инкубационным периодом уханьского штамма. У дельты и омикрона инкубационный период - пара дней, так что держать на карантине две недели избыточно.

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1
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Задумчивой Кот

1. Вот только уханский никуда ни делся
2. Организм у всех разный и болезнь протекать может по разному. У вирусов нет таймера по истечению которого они такие - все ребят, рабочий день отработали, айда по домам.
Решение чисто популисткое, чтобы народ меньше возмущался.

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3
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Государственный инструмент

Организм у всех разный и болезнь протекать может по разному. У вирусов нет таймера по истечению которого они такие - все ребят, рабочий день отработали, айда по домам.
 Есть статистическое распределение. Если в 99.97% случаев ограничивается 1 неделей, с точки зрения эффективности может быть неэффективно дожидаться 100% случаев.
Если это не учитывать, как предлагаешь ты, тогда логичнее делать карантин не 2 недели, а на вечность.

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2
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Государственный инструмент

1.Публиковались же исследования по секвенированию генома вируса в России, согласно которым уханьский штамм был полностью вытеснен дельтой.
2.Тут скорее соглашусь

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1
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испанский смех

ждем пятой волны

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Илья Захаров

Не ждём, а готовимся

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0
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Государственный инструмент

https://www.youtube.com/watch?v=ED60iIPY3rI

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0
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Romula Daraa

а еще бананы подорожали, связь найдешь?

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0
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VCHSLV

рабам надо работать, нехер на больничных сидеть и удалёнках своих. Дешевый популизм.

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0
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испанский смех

мы не сидим сложа руки

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16
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пепси

Похуй же.

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4
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Государственный инструмент

Реально там назарбаев нашелся а они про карантин какой-то пишут какая то баба чето несет

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6
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Государственный инструмент

Где?

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0
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пепси

У Орлова в сарее прятался

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1
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Государственный инструмент

Who is mr. Orlov?

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0
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Государственный инструмент

какая то баба чето несет
главное, чтобы коромыслом не задела

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0
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Сырно

Удалите украинца из русской новости немедленно.

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3
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Андрей Охапкин

У украинцев что нет своих новостей???

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3
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Сырно

Сосед корову/дрова украл и т.п. - скукота.

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Государственный инструмент

Оттепель.

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2
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Chikk

Скорее вялые попытки хоть как-то оживить сериал, который уже порядком всех подзаебал и стал явно душным.

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0
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Государственный инструмент

Кто-нибудь может объяснить такие горки?

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0
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Государственный инструмент

время докупать

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3
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Sanek Igoshev

Ладно горки. В спб вообще графиком пеньки рисуют

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1
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Антон Лисин

Курс рубля

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Михаил Зеленин

Карта у нее за спиной не актуальная

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1
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Сергей Панфилов

Давно заметил. Границы федеральных округов старые

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Государственный инструмент

Ещё бы сидел кто на этом карантине. Особенно сейчас, когда уже корона не так валит, как год назад.

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Государственный инструмент

слыш, работать

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0
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Алексей Иванов

Ох и веселье же начинается в ближайшие 2 месяца..

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БЕ3HOГNM
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Сергей Панфилов

больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно
 А без пандемии нельзя это было сделать?

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