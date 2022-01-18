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Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов Статьи редакции

Если сделку одобрит регулятор, то к Microsoft перейдут такие франшизы как Warcraft, Call of Duty и Overwatch.

  • Информацию о покупке Activision Blizzard другой крупной корпорацией первыми сообщили источники The Wall Street Journal. Позже это подтвердила сама Microsoft.
  • Сумма сделки составляет около 68,7 миллиарда долларов. Это почти на 20 миллиардов больше текущей рыночной капитализации ActiBlizz.
  • Вплоть до закрытия сделки компании будут работать независимо друг от друга, однако потом Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру как главе Microsoft Gaming.
  • Текущий гендиректор ActiBlizz Бобби Котик пока что останется на своём посту, однако неясно, сохранит ли он его после того, как компания перейдёт под контроль Microsoft.
  • Судя по всему, возможность для такого соглашения появилась на фоне череды скандалов, связанных с рабочей обстановкой в Activision Blizzard, а также непосредственно членами руководства. В компании всё ещё продолжается внутреннее расследование.
  • Пройдёт ли сделка проверку антимонопольных регуляторов, неизвестно.
  • Помимо прочего, Microsoft объявила, что количество подписчиков игрового сервиса Game Pass превысило 25 миллионов.

#новости #microsoft

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Уютный Багажник

Инвестировали в говно.

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Государственный инструмент

Заходит Microsoft в Activision Blizzard и говорит: @здравствуй, говно.

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10
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Уютный Багажник

И даёт ему 70 миллиардов долларов ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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6
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Андрей Охапкин

Решили забрать пока цена упала в связи со скандалами? По акции, так сказать

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Государственный инструмент

Я вот макароны по акции взял.

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2
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пепси

А я сердце куриное

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Государственный инструмент

Мне индюшачье больше нравится.

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пепси

Мне тоже. Оно больше. Я ваще потроха люблю пиздец.

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1
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Государственный инструмент

Ммм, куриная печень какая-нибудь.

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1
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Виктор Омай

а куриные анусы в кляре любишь?

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Государственный инструмент

Только говяжьи.

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Виктор Омай

логично - они же больше, сочнее

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пепси

Гурман!

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Государственный инструмент

всегда так делаю

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0
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Николай Бойко
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5
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Nagibator RusPro

..себя в рот заявлениями о кроссплатформенных банах

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Николай Бойко
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Имя И Фамилия

Исключительно хорошая новость, да и вообще разъёб

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aliftin

Это вообще законно? Как-то сильно много яиц в одной корзине складывается.

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2
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Имя И Фамилия

Сообщение удалено

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Уютный Багажник

Я всё видел, ты написал что это слухи и пиздёж, а потом удалил ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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4
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Имя И Фамилия

Как появилась официальная инфа не на уровне слухов так и удалил. Будешь писю?

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Уютный Багажник

Кушай сам, но спасибо за предложение ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Имя И Фамилия

Как напиханые закончатся обращайся, я всегда готов

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–3
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aliftin

Такие сделки не проводятся без одобрения антимонопольной службы и если пошли такие слухи, то скорее всего какие-то движения уже начались. Это очень такая себе новость в перспективе, не должны производители софта так сильно зависить от производителя железа.

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Это всего лишь консоледержатель купил три студии, это не конец света. Сони так же делает, ничего страшного

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aliftin

Да я тебе про вектор в целом. Сони скупала ноунейм студии и заставляла пилить себе эксклюзивы. Тут же покупка мамонта с его активами.

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Имя И Фамилия

https://i.imgur.com/v6xg7.jpg

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Слава Инженеров

это же про бренды, или за каждым новым брендом стоит покупка?

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Государственный инструмент

А какой из этой картинки надо было сделать вывод? Что рынок сладостей поделён между 10 абсолютно независимыми компаниями? А сколько их должно быть?
И картинка не показывает все сладости. Неизвестно какая часть не изображена, но вероятно существует достаточно много компаний поменьше и помимо изображённых на картинке.

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Миша

Главный вопрос — а Бобби Котика оставят на посту гендира Активижн? Хотя думаю, что он со сделки столько денег поднимет, что ему уже без разницы будет

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Котик Ботик
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пепси

Бобби Котик лежит под Майками

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Котик Ботик
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пепси

Удивлённые сонибои

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Государственный инструмент

https://twitter.com/jasonschreier/status/1483432118441099266

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Государственный инструмент

а нахуй он нужен

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Selfish Ledger

Мощно

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Государственный инструмент

Сильно.

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Коровка говорит мууу

Молодёжно

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Dr. Acula

патриотично

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Sail

Может хоть они их заставят новый варик или старкрафт сделать

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гчк

от той самой blizzard уже не осталось нихуя, так что и правда в говно инвестировали

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Государственный инструмент

Хорошо что я держал ATVI даже когда они рассыпались на глазах

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2
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Государственный инструмент

ой ахахахахааа лол

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0
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Государственный инструмент

что смешного?

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Государственный инструмент

говно купило говно

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–9
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Государственный инструмент

почему майкрософт говно, они поддерживают кучу проектов хороших

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Семен Прозов

подытожила гепард с компьютера на винде

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пепси

она ж макбояриня

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Семен Прозов

а, простити-извинити

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пепси

девочка-флекс

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пепси

ты так не говори э

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Имя И Фамилия

и другие заявления бабы не понимающей ничего ни в первом ни во втором говне

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Zakhar Zakharov

настоящая и хорошая журналистика!

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Государственный инструмент

Дьябла 3 говно, ХоТС забавен

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Государственный инструмент

игры бефезды вышли из чата

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Государственный инструмент

важен только overwatch

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Государственный инструмент

дебют Леры в игровой журналистике не удался

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пепси

10 ЛОГВИНОВЫХ ИЗ 10

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Государственный инструмент

"куда ты лезешь хуесосина" )))))

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Darklord.R.

Филл просто взял и выебал.
(А можно мне 3ю часть по Трансформерам, пожалуйста :з)

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Государственный инструмент

Кому-то несказанно повезло

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Государственный инструмент

фига

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I Never Asked For This

Уже приостановили торги

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Виктор Омай

ебать сколько-сколько? о_О
что майки купят в 2023? Молдову?

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пепси

2022 here we fucking go

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Dr. Acula

так и думал, что это случится, но не думал, что так быстро

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лала лало

Варкрафт 4 хачу

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Государственный инструмент

ебануться, а всего-то пара забастовок и скандалов в твиттере

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Государственный инструмент

Они встроят WoW в винду, как косынку?

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Имя И Фамилия

будет в геймпассе за сто рублей в год

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Государственный инструмент

Норм. Всё равно не вернусь

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Государственный инструмент

Фил Спенсер продолжает ебать

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Государственный инструмент

А как такие покупки происходят? Кому конкретно заплатят эти 70 лярдов? Поделят на всех акционеров?

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Vyacheslav Gorin

wide_phil.mp4

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Государственный инструмент
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Государственный инструмент

Давят бедную Соньку монополисты.

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Mahmud

ebat

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Dr. Acula

пздц пичет на дтф, новость с приложения даже не грузится

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