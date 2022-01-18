Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов Статьи редакции
Если сделку одобрит регулятор, то к Microsoft перейдут такие франшизы как Warcraft, Call of Duty и Overwatch.
- Информацию о покупке Activision Blizzard другой крупной корпорацией первыми сообщили источники The Wall Street Journal. Позже это подтвердила сама Microsoft.
- Сумма сделки составляет около 68,7 миллиарда долларов. Это почти на 20 миллиардов больше текущей рыночной капитализации ActiBlizz.
- Вплоть до закрытия сделки компании будут работать независимо друг от друга, однако потом Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру как главе Microsoft Gaming.
- Текущий гендиректор ActiBlizz Бобби Котик пока что останется на своём посту, однако неясно, сохранит ли он его после того, как компания перейдёт под контроль Microsoft.
- Судя по всему, возможность для такого соглашения появилась на фоне череды скандалов, связанных с рабочей обстановкой в Activision Blizzard, а также непосредственно членами руководства. В компании всё ещё продолжается внутреннее расследование.
- Пройдёт ли сделка проверку антимонопольных регуляторов, неизвестно.
- Помимо прочего, Microsoft объявила, что количество подписчиков игрового сервиса Game Pass превысило 25 миллионов.
Инвестировали в говно.
Заходит Microsoft в Activision Blizzard и говорит: @здравствуй, говно.
И даёт ему 70 миллиардов долларов ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Решили забрать пока цена упала в связи со скандалами? По акции, так сказать
А я сердце куриное
Мне тоже. Оно больше. Я ваще потроха люблю пиздец.
а куриные анусы в кляре любишь?
логично - они же больше, сочнее
Гурман!
..себя в рот заявлениями о кроссплатформенных банах
Исключительно хорошая новость, да и вообще разъёб
Это вообще законно? Как-то сильно много яиц в одной корзине складывается.
Сообщение удалено
Я всё видел, ты написал что это слухи и пиздёж, а потом удалил ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Как появилась официальная инфа не на уровне слухов так и удалил. Будешь писю?
Кушай сам, но спасибо за предложение ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Как напиханые закончатся обращайся, я всегда готов
Такие сделки не проводятся без одобрения антимонопольной службы и если пошли такие слухи, то скорее всего какие-то движения уже начались. Это очень такая себе новость в перспективе, не должны производители софта так сильно зависить от производителя железа.
Это всего лишь консоледержатель купил три студии, это не конец света. Сони так же делает, ничего страшного
Да я тебе про вектор в целом. Сони скупала ноунейм студии и заставляла пилить себе эксклюзивы. Тут же покупка мамонта с его активами.
это же про бренды, или за каждым новым брендом стоит покупка?
А какой из этой картинки надо было сделать вывод? Что рынок сладостей поделён между 10 абсолютно независимыми компаниями? А сколько их должно быть?
И картинка не показывает все сладости. Неизвестно какая часть не изображена, но вероятно существует достаточно много компаний поменьше и помимо изображённых на картинке.
Главный вопрос — а Бобби Котика оставят на посту гендира Активижн? Хотя думаю, что он со сделки столько денег поднимет, что ему уже без разницы будет
Бобби Котик лежит под Майками
Удивлённые сонибои
Мощно
Молодёжно
патриотично
Может хоть они их заставят новый варик или старкрафт сделать
от той самой blizzard уже не осталось нихуя, так что и правда в говно инвестировали
подытожила гепард с компьютера на винде
она ж макбояриня
а, простити-извинити
девочка-флекс
ты так не говори э
и другие заявления бабы не понимающей ничего ни в первом ни во втором говне
настоящая и хорошая журналистика!
10 ЛОГВИНОВЫХ ИЗ 10
Филл просто взял и выебал.
(А можно мне 3ю часть по Трансформерам, пожалуйста :з)
Уже приостановили торги
ебать сколько-сколько? о_О
что майки купят в 2023? Молдову?
2022 here we fucking go
так и думал, что это случится, но не думал, что так быстро
Варкрафт 4 хачу
будет в геймпассе за сто рублей в год
wide_phil.mp4
ebat
пздц пичет на дтф, новость с приложения даже не грузится