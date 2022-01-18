Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции Статьи редакции
Также компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.
Компания Nestle объявила, что переведёт фабрики в Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на строящееся предприятие в Новосибирской области на энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
В Nestle отметили, что фабрика в Калужской области уже перешла на «зеленую» электроэнергию. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.
Также к 2025 году компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на полное использование электроэнергии из возобновляемых источников. Такое решение связано с обязательством по снижению воздействия на климат.
Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков. Компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Веве ведёт бизнес в 186 странах мира.
давно такого кринжа не видел)
У белорусских силовиков сейчас начала дергаться рука
В окрестино?
а что не так?
никогда не понимал, чего эти ветряки не брендируют. Офигенная ж реклама, вот мы такие зеленые, вот наш брендированный ветряк. И видно далеко.
Там ещё доска почёта есть!
Перевожу на человеческий:
Они покупают у ветряных станций только энергетические сертификаты, тем самым по документам их деятельность ведется за счет энергии ветра.
Но фактическая работа осуществляется за счат газовой и угольной энергии.
А ветряки просто генерируют энергию в общую сеть.
На ветряные мельницы
Сокращение затрат и повышение цен продукции.
При входе дуть будешь в трубочку
Но ветряки ставят, значит окупается
Я не про Нестле
на Юге есть. Росатом строит. Плюс в Мурманске строят
Прямо в Краснодарском крае есть
Почаще выбирайся из города
а где много, в Германии? Там очень много ставят
За экологию они ага. За то, чтобы им втридорого свет наше государство не выставляла счет
я а думал закроются(((
Какой о пиздец у них с оформление здания
Как-то нескрепно
Так за это же скидки на электричество от государства.
У вас на Украине тоже, по-моему.
Ветряки это не экологично! Пусть перейдут на полностью безопасную энергию, например на негров.