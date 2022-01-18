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Новости
Сергей Исенеков

Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции Статьи редакции

Также компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.

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Фабрика Nestle в Пермском крае

Компания Nestle объявила, что переведёт фабрики в Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на строящееся предприятие в Новосибирской области на энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов углекислого газа в атмосферу суммарно составит более чем 80 тысяч тонн в год.

из заявления компании

В Nestle отметили, что фабрика в Калужской области уже перешла на «зеленую» электроэнергию. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.

Также к 2025 году компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на полное использование электроэнергии из возобновляемых источников. Такое решение связано с обязательством по снижению воздействия на климат.

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков. Компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Веве ведёт бизнес в 186 странах мира.

#новости

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Уютный Багажник

давно такого кринжа не видел)

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20
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испанский смех
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Михаил Зеленин

У белорусских силовиков сейчас начала дергаться рука

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7
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испанский смех

В окрестино?

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0
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Богдан Вертикальный

а что не так?

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3
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Государственный инструмент

выглядит как здание общежития колхозного института с рекламой китката

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23
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Государственный инструмент

А что не так?

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19
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Государственный инструмент

Какие нахуй ветряные мельницы с таким ремонтом...

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–3
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Юрий Коновалов
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21
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Михаил Зеленин

никогда не понимал, чего эти ветряки не брендируют. Офигенная ж реклама, вот мы такие зеленые, вот наш брендированный ветряк. И видно далеко.

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3
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Государственный инструмент

вот так поверю!

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1
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Государственный инструмент

Нестле поскупало в нулевые кондитерские фабрики ещё советской постройки. Шоколад в Самаре делали задолго до Нестле)

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2
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Государственный инструмент

Не удивлючсь, если это раньше была доска почёта ударников коммунистического труда

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6
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Государственный инструмент

А щас там так

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1
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new_comment

Там ещё доска почёта есть!

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1
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Slime Pronoun

Перевожу на человеческий:

Они покупают у ветряных станций только энергетические сертификаты, тем самым по документам их деятельность ведется за счет энергии ветра.

Но фактическая работа осуществляется за счат газовой и угольной энергии.

А ветряки просто генерируют энергию в общую сеть.

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14
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Государственный инструмент

Стиль пятерочки

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4
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Государственный инструмент

так жучки же в земле умирают от такого

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3
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Антон Лисин

На ветряные мельницы

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2
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Антон Лисин

Сокращение затрат и повышение цен продукции.

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2
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Государственный инструмент

эээээ у нас ветров как бы не особо много

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Антон Лисин

При входе дуть будешь в трубочку

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4
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Сталин спас Россию

Но ветряки ставят, значит окупается

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Государственный инструмент

пока что только сказали что поставят.сказать и сделать это не одно и то же

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Сталин спас Россию

Я не про Нестле

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0
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Государственный инструмент

я вот живу в России и ни одного не видел

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Таир Бакиев

на Юге есть. Росатом строит. Плюс в Мурманске строят

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Сталин спас Россию

Прямо в Краснодарском крае есть

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Сталин спас Россию

Почаще выбирайся из города

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Государственный инструмент

регулярно делаю

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Государственный инструмент

только если багажник сильно пукнет может пару киловатт

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Елена Скрэтова

а где много, в Германии? Там очень много ставят

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Максим Манчестер

За экологию они ага. За то, чтобы им втридорого свет наше государство не выставляла счет

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Государственный инструмент

Вот кста интересная лекция о перспективах возобновляемой энергетики

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Птичья Личность

я а думал закроются(((

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Антон Лисин

Какой о пиздец у них с оформление здания

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Государственный инструмент

Они всё равно делают шоколадки

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Елена Скрэтова

Как-то нескрепно

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Государственный инструмент

Их уже набутылили за саботаж?

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Veniamin Borzov

Так за это же скидки на электричество от государства.
У вас на Украине тоже, по-моему.

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Leha Shum

Ветряки это не экологично! Пусть перейдут на полностью безопасную энергию, например на негров.

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Александр Иванов

https://www.youtube.com/watch?v=mTnJTyeAUA8

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