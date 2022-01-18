Глава Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к созданию метавселенной Статьи редакции
Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.
После того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, глава издателя видеоигр Бобби Котик написал письмо сотрудникам.
По словам Котика, Activision Blizzard последние 30 лет постоянно стремилась доставлять игрокам «радость, веселье и острые ощущения». Компания помогла им «найти цели с помощью самой увлекательной формы развлечения – наших игр». Теперь Activision Blizzard хочет создать метавселенную. Глава компании уточнил, что такие же амбиции есть у других компаний.
Котик заявил, что конкуренты Activision Blizzard тоже видят возможности для создания виртуальных миров, наполненных профессионально созданным и пользовательским контентом, а также богатыми социальными связями.
По его мнению, сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной: у компании есть облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.
Котик пообещал изменить рабочую культуру в компании, чтобы после завершения сделки она была «образцовой» для Microsoft. Продажа всё ещё может не состояться, поскольку её пока не проверили и не одобрили регуляторы. Котик рассчитывает, что сделку закроют летом 2023 года. Но компания оставила сноску, что этот прогноз не точен.
Котик подтвердил, что пока остаётся главой компании. Он будет работать «с той же страстью и энтузиазмом», которые были в 1991 году, когда он занял этот пост.
18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. В библиотеку сервиса Game Pass планируют добавить большую часть игр из каталога издательства. По данным Bloomberg, Microsoft продолжит выпускать некоторые игры Activision Blizzard на консолях PlayStation.
Теперь любую парашу будут метавселенной обьяснять? Блокчейн и бигдата с облаками уже не в моде?
Да, с НФТ
С ДТФ
Успешный успех на виси вроде
А хочешь котика ?
Другого котика
И ещё одного котика, пожалуйста
Спасибо, котик
Комитет хочет метавселенную с VR зондами
Зачем им тогда продавать коуб
А зачем коуб на анальном зонде?
У меня есть пара идей, но они ебанутые.
Дисплей снаружи? Камера внутри? Путешествие по толстой кишке ЧЧ?
И всё это под смешную музыку
Под М. Магомаева
Не трож Магомаева слыш
Тут тонкая грань морали.
Для контекста добавлю, что М.М. - один из лучших музыкантов в истории человечества. На российской эстраде я не вижу ни одного хоть сколько-то близкого к нему.
Тем не менее, разве это ли не весело виртуально прогуляться, отплясывая твист, по толстой кишке ЧЧ под "лучший город земли"?
Я, кстати, тоже про лучший город земли подумала сразу.
Каким бы был мир, если бы любое длительное обсуждение заканчивалось упоминанием Магомаева...
Давай ты меня обнимешь (если ты не воняешь) и всё будет ещё лутьше
Вонь субъективна. Но если ты переживаешь, значит у тебя не ковид.
Так и быть, по-дружески обниму 20 секунд, чтобы зарядить окситоцином
Будут откупаться с помощью NFT
Котик гений
Гениально!
Котик
этот пидарас на низком старте на пенсию и такой дааааа давай ахахахаха
рубануть кеш и уйти, а там ебись оно в рот
это универсальный комментарий про любого старого пидараса 🤗
Геленджик тоже?
Объеденить в ненависти к Бобби Котику)
Ебать, хули лыбишься, у тебя кот больной
Зато огромный белый 2Д шлен
Мощный
В этом треде будет очень много котиков :З
Больше котиков хороших и котиков
Лол блять, уже увидели метавселенную в действии, когда дауны решили сливать последние тайтлы каловдутия в одну игру, ломая вообще всё.
Слава котику !
Чел свою мета вселенную в виде HotS в помойке забыл, а как хайпануть так сразу круто. Пей таблетки.
Мне кажется кто-то не очень понимает что такое метавселенная. Мне кажется вообще никто не понимает что значит эта хуйня
Котик: у меня лапки, дальше как-нибудь сами
Они рофлят что ли?
С одной стороны грустно – я хотел чтобы игры вышли на линуксе. С другой - может, движуха пойдёт в играх.
Ну да, как с Виндоус ос, скайпом и прочим)
Прах к праху.... Ой, т.е. говно к говну.
Надеюсь увидеть соупа мактавиша
Все… конец близзарду
Такими темпами котик в президенты России выдвигаться начнет
самой увлекательной формы развлечения
А как же кокс?
Я врубился, паззл сложился. Помойки в СПб растут, чтоб объединиться в одну огромную мета-помойку.
Далее - везде.