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Новости
Артём Мазанов

Глава Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к созданию метавселенной Статьи редакции

Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.

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После того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, глава издателя видеоигр Бобби Котик написал письмо сотрудникам.

По словам Котика, Activision Blizzard последние 30 лет постоянно стремилась доставлять игрокам «радость, веселье и острые ощущения». Компания помогла им «найти цели с помощью самой увлекательной формы развлечения – наших игр». Теперь Activision Blizzard хочет создать метавселенную. Глава компании уточнил, что такие же амбиции есть у других компаний.

Обьединение этих сообществ — следующий шаг. У Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney и других компаний есть амбиции в отношении собственных игровых и метавселенных инициатив.

Бобби Котик
глава Activision Blizzard

Котик заявил, что конкуренты Activision Blizzard тоже видят возможности для создания виртуальных миров, наполненных профессионально созданным и пользовательским контентом, а также богатыми социальными связями.

По его мнению, сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной: у компании есть облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.

Котик пообещал изменить рабочую культуру в компании, чтобы после завершения сделки она была «образцовой» для Microsoft. Продажа всё ещё может не состояться, поскольку её пока не проверили и не одобрили регуляторы. Котик рассчитывает, что сделку закроют летом 2023 года. Но компания оставила сноску, что этот прогноз не точен.

Закрытие подобных сделок может занять много времени. Мы продолжим работать полностью автономно, пока компании не получат все нужные разрешения регуляторов и не выполнят другие условия. Мы ожидаем, что это произойдет в 2023-м финансовом году, который заканчивается 30 июня.

Бобби Котик
глава Activision Blizzard

Котик подтвердил, что пока остаётся главой компании. Он будет работать «с той же страстью и энтузиазмом», которые были в 1991 году, когда он занял этот пост.

Я сильно горжусь нашей компанией, вами [сотрудниками] и той работой, которую мы вместе проделали. Теперь мы переходим к следующему этапу. Эта сделка откроет для нас бесконечные возможности.

Бобби Котик
глава Activision Blizzard

18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. В библиотеку сервиса Game Pass планируют добавить большую часть игр из каталога издательства. По данным Bloomberg, Microsoft продолжит выпускать некоторые игры Activision Blizzard на консолях PlayStation.

#новости #microsoft

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72 комментария
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Трансгендолет

Теперь любую парашу будут метавселенной обьяснять? Блокчейн и бигдата с облаками уже не в моде?

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31
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АТВ

Да, с НФТ

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12
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Сергей Сергеич

С ДТФ

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1
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АТВ

Успешный успех на виси вроде

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Anton NS
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3
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АТВ

А хочешь котика ?

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Котик Ботик
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1
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АТВ

Другого котика

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Котик Ботик
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АТВ

И ещё одного котика, пожалуйста

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Котик Ботик
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АТВ

Спасибо, котик

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Котик Ботик
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Серёга Иванов

Комитет хочет метавселенную с VR зондами

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2
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Некая Л.

Зачем им тогда продавать коуб

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1
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Серёга Иванов

А зачем коуб на анальном зонде?

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3
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Некая Л.

У меня есть пара идей, но они ебанутые.

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Серёга Иванов

Дисплей снаружи? Камера внутри? Путешествие по толстой кишке ЧЧ?

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Некая Л.

И всё это под смешную музыку

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Серёга Иванов

Под М. Магомаева

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Некая Л.

Не трож Магомаева слыш

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Серёга Иванов

Тут тонкая грань морали.
Для контекста добавлю, что М.М. - один из лучших музыкантов в истории человечества. На российской эстраде я не вижу ни одного хоть сколько-то близкого к нему.
Тем не менее, разве это ли не весело виртуально прогуляться, отплясывая твист, по толстой кишке ЧЧ под "лучший город земли"?

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Некая Л.

Я, кстати, тоже про лучший город земли подумала сразу.

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Серёга Иванов

Каким бы был мир, если бы любое длительное обсуждение заканчивалось упоминанием Магомаева...

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Некая Л.

Давай ты меня обнимешь (если ты не воняешь) и всё будет ещё лутьше

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Серёга Иванов

Вонь субъективна. Но если ты переживаешь, значит у тебя не ковид.
Так и быть, по-дружески обниму 20 секунд, чтобы зарядить окситоцином

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1
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Государственный инструмент

каждому кто носится с метавселенными желаю налоговых проверок и судебных тяжб

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24
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Mi Sui

Будут откупаться с помощью NFT

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Andrew Gladkov

Котик гений

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2
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Котик Ботик
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16
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Серёга Иванов

Гениально!

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1
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Государственный инструмент

Котик?

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0
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Котик Ботик
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1
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Judi Rodi

Котик

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Котик Ботик
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1
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гчк

этот пидарас на низком старте на пенсию и такой дааааа давай ахахахаха

рубануть кеш и уйти, а там ебись оно в рот

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6
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гчк

это универсальный комментарий про любого старого пидараса 🤗

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Александр Хмара

Геленджик тоже?

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гчк
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Уютный Багажник

Объеденить в ненависти к Бобби Котику)

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2
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Котик Ботик
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10
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Сырно

Ебать, хули лыбишься, у тебя кот больной

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Серёга Иванов

Зато огромный белый 2Д шлен

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0
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Уютный Багажник

Мощный

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Уютный Багажник

В этом треде будет очень много котиков :З

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4
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Котик Ботик
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3
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АТВ

Больше котиков хороших и котиков

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Котик Ботик
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3
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Nagibator RusPro

Лол блять, уже увидели метавселенную в действии, когда дауны решили сливать последние тайтлы каловдутия в одну игру, ломая вообще всё.

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Государственный инструмент

ДТФ до сих пор лежит))))

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1
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Государственный инструмент

просто метавселенная КОМИТЕТ попала под влияние черной дыры. Бывает. Новые реалии

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2
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АТВ

Слава котику !

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Котик Ботик
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diN Volodin

Чел свою мета вселенную в виде HotS в помойке забыл, а как хайпануть так сразу круто. Пей таблетки.

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artemykairyak

Мне кажется кто-то не очень понимает что такое метавселенная. Мне кажется вообще никто не понимает что значит эта хуйня

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Коровка говорит мууу

Котик: у меня лапки, дальше как-нибудь сами

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Котик Ботик
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Котик Ботик
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Государственный инструмент

За-е-бали со своей метой.
А Котику дайте кефир и забудьте.

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Котик Ботик
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Котик Ботик
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Sergey Saltuganov

Они рофлят что ли?

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Sergey Michko

С одной стороны грустно – я хотел чтобы игры вышли на линуксе. С другой - может, движуха пойдёт в играх.

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Некая Л.

Ну да, как с Виндоус ос, скайпом и прочим)

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Некая Л.

Прах к праху.... Ой, т.е. говно к говну.
Надеюсь увидеть соупа мактавиша

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Михаил Варкентин

Все… конец близзарду

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Государственный инструмент

Фил Догов

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Игорь Зимин
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Антон Лисин

Такими темпами котик в президенты России выдвигаться начнет

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Котик Ботик
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Сергей Сергеич

самой увлекательной формы развлечения
 А как же кокс?

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Leo Bonhart

Я врубился, паззл сложился. Помойки в СПб растут, чтоб объединиться в одну огромную мета-помойку.
Далее - везде.

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