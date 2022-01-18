«Его дух и культура никуда не денутся»: основатель популярного в мире веб-сервера Nginx Игорь Сысоев покинул компанию Статьи редакции
После ухода Сысоев хочет больше времени проводить с семьёй и друзьями, сказано в открытом письме компании.
Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и Nginx, чтобы развивать личные проекты. Об этом сказано в блоге F5.
Nginx в начале 2000-х создал бывший системный администратор Rambler Group Игорь Сысоев в свободное от работы в компании время. Первую публичную версию веб-сервера он выпустил в 2004 году в виде ПО с открытым исходным кодом. В 2019 году Nginx Inc. приобрела американская компания F5 Network за 670 миллионов долларов. По итогам сделки на рынке сохранялся бренд Nginx, а Сысоев продолжил руководить компанией.
При этом в Rambler заявила о правах на Nginx в декабре 2019 года. Она утверждала, что Игорь Сысоев разработал технологию, когда был сотрудником компании в начале 2000-х годов. В апреле 2020 года Rambler попросила прекратить уголовное дело о правах на Nginx и расторгла договор с Lynwood Investments, которая была акционером компании.
Познакомился с ним в далеком 2014, легендарная личность ИТ кругах
Ещё бы понимать кто из вас кто
Фотка сабжа тупо в посте, чел......
ты посты читаешь чтоли? не сразу комментируешь?
Ну ты и задрот
Блин )))
Ну типа мы тут пишем комменты не читая статей и не смотрим Аватарки комментирующих.
Прости и забей. Хотел пошутить.
а фотографировал tomcat)))
"Ещё бы понимать кто из вас кто"
Сысоев с красной ленточкой на фото.
Теперь понятно
Редакторы VC и TJ сегодня обменялись рабочими ноутбуками просто.
Т. е. вдвоём на одном месте?
Вероятно у этих двоих хуй в жопе, но есть нюанс.
Этот чел круче Илона Маска и в целом можно и потерпеть, читая про его пук
Зато каждый первый сайт в интернете работает с его штукой
каждый первый сайт с дохуя технологий работает, но никто же не пишет о мувах всех их авторов.
Потому что они не русские)
штош
Пчел, кроме nginx есть как минимум Apache
Ты первый курс закончи сначала чтобы мне чёто говорить бро
Закончил, дальше что. В любом случае nginx это круто, я сам только им пользуюсь для проектов на пхп и реверс прокси на ноде. Но все, что я хотел сказать это то, что далеко не каждый первый сайт сидит на нем.
Нет признаков
Ладно
Ты пишешь скорее всего отправляя запрос через сервер nginx он везде практически
Поебать чё ты там хотел
А когда не пишут, им что?
Так поебать на твое поебать, что аж комментарий оставлю
Игорь Сысоев уронил сосиску
На воротник Рамблеру
Такая цитата какбудто он умер
Нахуй с его деньгами вообще гнуть спину в этом ойти????
Занялся бы органическим земледелием
Для этого есть @Уютный Багажник
Великий человек. Да и хрен с ним
русский
Не
Ясно