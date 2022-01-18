После ухода Сысоев хочет больше времени проводить с семьёй и друзьями, сказано в открытом письме компании.

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Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и Nginx, чтобы развивать личные проекты. Об этом сказано в блоге F5.

Сегодня наши пути расходятся, а Игорь отступает на заслуженный перерыв. К счастью, его дух и культура, которую он создал, никуда не денутся. В великих компаниях, продуктах и проектах ДНК основателя постоянна и неизменна. Наш подход к продуктам, сообществу, прозрачности, открытому исходному коду и инновациям был сформирован Игорем и будет продолжен Максимом [Коноваловым] и командой Nginx.

Роб Уайтли

генеральный директор F5

Nginx в начале 2000-х создал бывший системный администратор Rambler Group Игорь Сысоев в свободное от работы в компании время. Первую публичную версию веб-сервера он выпустил в 2004 году в виде ПО с открытым исходным кодом. В 2019 году Nginx Inc. приобрела американская компания F5 Network за 670 миллионов долларов. По итогам сделки на рынке сохранялся бренд Nginx, а Сысоев продолжил руководить компанией.

При этом в Rambler заявила о правах на Nginx в декабре 2019 года. Она утверждала, что Игорь Сысоев разработал технологию, когда был сотрудником компании в начале 2000-х годов. В апреле 2020 года Rambler попросила прекратить уголовное дело о правах на Nginx и расторгла договор с Lynwood Investments, которая была акционером компании.