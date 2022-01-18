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Новости
Сергей Исенеков

«Его дух и культура никуда не денутся»: основатель популярного в мире веб-сервера Nginx Игорь Сысоев покинул компанию Статьи редакции

После ухода Сысоев хочет больше времени проводить с семьёй и друзьями, сказано в открытом письме компании.

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2849 просмотров

Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и Nginx, чтобы развивать личные проекты. Об этом сказано в блоге F5.

Сегодня наши пути расходятся, а Игорь отступает на заслуженный перерыв. К счастью, его дух и культура, которую он создал, никуда не денутся. В великих компаниях, продуктах и проектах ДНК основателя постоянна и неизменна. Наш подход к продуктам, сообществу, прозрачности, открытому исходному коду и инновациям был сформирован Игорем и будет продолжен Максимом [Коноваловым] и командой Nginx.

Роб Уайтли
генеральный директор F5

Nginx в начале 2000-х создал бывший системный администратор Rambler Group Игорь Сысоев в свободное от работы в компании время. Первую публичную версию веб-сервера он выпустил в 2004 году в виде ПО с открытым исходным кодом. В 2019 году Nginx Inc. приобрела американская компания F5 Network за 670 миллионов долларов. По итогам сделки на рынке сохранялся бренд Nginx, а Сысоев продолжил руководить компанией.

При этом в Rambler заявила о правах на Nginx в декабре 2019 года. Она утверждала, что Игорь Сысоев разработал технологию, когда был сотрудником компании в начале 2000-х годов. В апреле 2020 года Rambler попросила прекратить уголовное дело о правах на Nginx и расторгла договор с Lynwood Investments, которая была акционером компании.

Разборы
Дамир Камалетдинов
Rambler хочет получить права на веб-сервер Nginx, созданный сотрудником 15 лет назад. Компания считает это рэкетом Статьи редакции

Почему это важно и какое окажет влияние на российский IT-рынок.

@homeostasismedicine

#новости #nginx

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63 комментария
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Anatoly Timchenko

Познакомился с ним в далеком 2014, легендарная личность ИТ кругах

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19
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Антон Лисин

Ещё бы понимать кто из вас кто

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19
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Имя И Фамилия

Фотка сабжа тупо в посте, чел......

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19
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Dmitry Pasyutin

ты посты читаешь чтоли? не сразу комментируешь?

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6
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Государственный инструмент

Да и на аватарке он изображён

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2
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Aleksandr Dolgikh

Ну ты и задрот

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3
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Государственный инструмент

Не понял агрессию

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0
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Aleksandr Dolgikh

Блин )))

Ну типа мы тут пишем комменты не читая статей и не смотрим Аватарки комментирующих.
Прости и забей. Хотел пошутить.

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0
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Государственный инструмент

Я прощаю тебя

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0
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Государственный инструмент

Слева Apache, справа Nginx, сзади (его не видно на фото) - Litespeed

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6
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Anatoly Timchenko

а фотографировал tomcat)))

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2
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Государственный инструмент

IIS )

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5
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Sergey Karbivnichiy

"Ещё бы понимать кто из вас кто"
Сысоев с красной ленточкой на фото.

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2
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Антон Лисин

Теперь понятно

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1
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Государственный инструмент

в линуксовых ИТ кругах

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3
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Государственный инструмент

Почему это важно?

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2
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norm

Редакторы VC и TJ сегодня обменялись рабочими ноутбуками просто.

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21
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Антигравитационный торт

Т. е. вдвоём на одном месте?

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Aleksandr Dolgikh

Вероятно у этих двоих хуй в жопе, но есть нюанс.

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0
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Имя И Фамилия

Этот чел круче Илона Маска и в целом можно и потерпеть, читая про его пук

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1
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Государственный инструмент

Что то я не видел его ракет электрокаров туннелей и чипов для мозга

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0
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Имя И Фамилия

Зато каждый первый сайт в интернете работает с его штукой

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10
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solawind

каждый первый сайт с дохуя технологий работает, но никто же не пишет о мувах всех их авторов.

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8
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Андрей

Потому что они не русские)

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0
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Государственный инструмент
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5
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Имя И Фамилия

штош

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0
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Ильнур Султанов

Пчел, кроме nginx есть как минимум Apache

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–2
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Государственный инструмент

И они зачастую в паре работают, nginx статику отдает, а апач скрипты обрабатывает. Впрочем, уже давно и отдельно nginx умеет в php и т.п.

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4
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Имя И Фамилия

Ты первый курс закончи сначала чтобы мне чёто говорить бро

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0
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Ильнур Султанов

Закончил, дальше что. В любом случае nginx это круто, я сам только им пользуюсь для проектов на пхп и реверс прокси на ноде. Но все, что я хотел сказать это то, что далеко не каждый первый сайт сидит на нем.

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0
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Имя И Фамилия

Нет признаков

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0
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Ильнур Султанов

Ладно

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1
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Государственный инструмент

Все эти ракеты и машины работают на nginx, так-то

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0
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Государственный инструмент

Врятли

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0
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Государственный инструмент

Да точно, там под капотом русский код )

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0
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плюшевый батон

Ты пишешь скорее всего отправляя запрос через сервер nginx он везде практически

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1
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Государственный инструмент

Как же поебать

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2
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Государственный инструмент

Раз ты пишешь что поебать, значит не поебать

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4
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Государственный инструмент

Не значит

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6
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Государственный инструмент

Этим сообщением я хотел бы обратить внимание людей, которые так пишут, что людям действительно бывает поебать когда они пишут, что поебать.

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1
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Имя И Фамилия

Поебать чё ты там хотел

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6
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Государственный инструмент

Раз ты пишешь, что он там хотел, значит ты хотел поебать

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5
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Aleksandr Dolgikh

А когда не пишут, им что?

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0
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Aleksandr Dolgikh

Так поебать на твое поебать, что аж комментарий оставлю

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0
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Государственный инструмент

А мне поебать на твоё поебать на моё поебать

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0
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Степан Анейчик

Игорь Сысоев уронил сосиску

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6
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умный человек

На воротник Рамблеру

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1
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Антон Лисин

Такая цитата какбудто он умер

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3
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пепси

Нахуй с его деньгами вообще гнуть спину в этом ойти????

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2
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пепси

Занялся бы органическим земледелием

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1
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Государственный инструмент

В смысле, срать в парник?

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пепси

Для этого есть @Уютный Багажник

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5
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Государственный инструмент

Там уже насрано

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7
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Имя И Фамилия

Великий человек. Да и хрен с ним

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2
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Государственный инструмент

кто это

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–1
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пепси

русский

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2
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Государственный инструмент

потерпит

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8
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Государственный инструмент

@Согласен.

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0
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Государственный инструмент

богач

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0
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Государственный инструмент

Отжали таки

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1
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Рыжий

Не

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1
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Государственный инструмент

Купили таки

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0
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Dmitry Shkolov

Ясно

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