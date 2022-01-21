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Новости
Сергей Исенеков

Комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе аннулированный вид на жительство в России за 30 тысяч долларов Статьи редакции

Изначально комик хотел продать вид на жительство в качестве NFT, но согласился отдать покупателю документ на руки.

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8145 просмотров
Видео телеграм-канала Nexta

Комик Идрак Мирзализаде во время концерта на Бали продал вид на жительство, который аннулировал МВД России, за десять единиц криптовалюты Ethereum, что составляет почти 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Видеозаписи с выступления опубликовали телеграм-каналы Mash и Nexta.

После непродолжительных торгов итоговую ставку сделал один из зрителей, представившись Мастером. Изначально комик выставил на продажу документ в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), но за предложенную цену согласился отдать неизвестному покупателю физический носитель.

Изначально в тексте говорилось, что Идрак продал документ за пять единиц криптовалюты. Комик в инстаграме уточнил, что токенов было десять. Мы исправили ошибку и изменили текст и заголовок новости.

30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

В середине декабря Мирзализаде выпустил стендап о том, как его выгнали из России за шутку. В видео он также рассказал, что решил продать вид на жительство в качестве NFT на блокчейн-платформе OpenSea. При этом он отмечал, что аукцион завершится через полгода.

Интернет
Максим Друковский
Резонанс: Признание стендап-комика Идрака Мирзализаде «пожизненно нежелательным» в России за шутку Статьи редакции

Комики поддерживают коллегу и переживают за будущее стендапа, а в сети иронизируют над нетипичным юридическим статусом.

#новости #стендап #nft #идракневраг

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120 комментариев
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Полный блик

Интересно, каково купить говно за дорого?

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64
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aliftin

Покупатель представился "мастером", он наверняка знает толк в крутых вещах.

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24
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Игорь Голованов

Как покрасить голову в синий

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5
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Полный блик

Легко

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1
1 комментарий
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Aleksei Poimtsev

Что ты имеешь против Татьяныча?

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2
2 комментария
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Джонни Мнемоников

Понты дороже байтов.

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2
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Mario Puzo

а в чем тут понт?

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0
34 комментария
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Роман Олегович

Это тред ипотечников?)

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1
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Georgi Yudin

Может он законсервирует его с настоящим говном и продаст как еще более крутой НФТ.
Говно говна в говне ❤️

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0
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Лига сильнейших экономик мира

Завидуешь?

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0
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Грустная Псина

на очереди продажа матраса, измазанного говном.

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0
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Jonathan Lynn

Часто такие "торги" - спектакль и постанова, не более

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–1
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Иван Роговой

Кароче, я там был. Это Мастер выдвинул условие, что бонусом идёт концерт на виде - поэтому читайте, вид на жительство и концерт.

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13
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glimpse unthinkable

Получается, он купил 2 хуйни, а не одну?

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17
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ununnamed

TJ не получает ответы, но высылает инсайдеров

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5
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ununnamed

Теперь ясно, откуда взялись фотографии дворца

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3
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Slow Dimon

Продаю носок Зоибаны. Начальная цена- десятка.

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8
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Полный блик
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21
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Джонни Мнемоников

Только если он в него дрочил, тогда стотыщ.

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0
22 комментария
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Игорь Голованов

Конечная цена - пятак

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6
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Yaroslaff Chekunov

Повод выслать конечно так себе, но выслать за то, что он х*ево шутит вроде как нельзя.

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5
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Джонни Мнемоников

Иногда не до законов.
Обыкновенный фашизм, пока ещё в лайт-варианте.

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1
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Полный блик

Точно, этот комик повел себя как настоящий фашист.

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–1
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Romula Daraa

выслали за разжигание, а в итоге разожгли его жёпу

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4
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Степан Анейчик

Не указывай великому народу что и как ему делать

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–1
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Yaroslaff Chekunov

Рот закрой

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0
9 комментариев
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Роман Олегович

Чела выпизднули из страны, но он продолжает зарабатывать деньги на концертах в России, да ещё и на самом факте "нежелательности" поднял годовую зарплату 😉
Шутки у него, конечно, были мерзковатые и до матраса, как комик он мне никогда не нравился, но то как он вышел победителем из ситуации – это просто феномен 👏

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6
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Андрей

Хз, скоро хайп кончится и всем станет похуй

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ユリー シャネ

но то как он вышел победителем из ситуации – это просто феномен
Феномен это скорее та группа людей которая помогла ему в этом, та, которая платила за этот "юмор" и эксклюзивный просроченный пас.

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–1
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Роман Олегович

То есть ты считаешь, что это не обычные люди?

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1 комментарий
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Рыжий

Пiхуй же

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3
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Антигравитационный торт

не таблоид!

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3
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Jonny Odyssey

этот тот долбоеб который шутканул что русские обмазываются говном и спят?

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–3
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Никита Борисова

В чём он не прав

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1
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Полный блик

Сегодня ты шутишь про матрас, а завтра внж продашь

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1
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Полный блик

«Ты» убери

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4
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Полный блик

Поздно(

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0
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Hooligan

Можно было это сюда не тащить.

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2
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Tebe Tebebebe

До сих пор не понимаю откуда у этого так называемого "комика" сторонники и фанаты? Его так называемая "шутка" шуткой не является ни с какой стороны. У любого нормального человека должно быть понимание, что обкаканый матрас это в первую очередь лежачий больной. Возможно парализованный, за которым нужен круглосуточный уход. Жизнь такого инвалида ужасна и тяжела, как и жизнь родственников, которые за ним ухаживают. Я считаю, что насмехаться над проблемами этих людей низко. Идрак на 100% заслужил то, что с ним произошло. Он даже не подумал принести извинения перед этими людьми. Я считаю Идрак должен быть отменен

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1
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Vladimir Medvedev

Это легко может быть фэйком ради хайпа. Зачем это нести на сайт....

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Eldar

Почему бы не поджечь лишний раз жопы угнетённым.

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Иван Роговой

Кто не фейк, я там был.

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3 комментария
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groostlan

И деньги все оставил себе
Как бы публичный хуй, мог бы 50проц на приют для бездомных птиц отправить бы

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1
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Сраный Ковбой

Почему птицам, а не людям?

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2
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Полный блик

Почему людям, а не рептилоидам?

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1 комментарий
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Вадим Загребнев

Да хватит уже форсить этого комика. Минута славы уже прошла

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Godov Yurij

Обосраный талыш со смищными шутками

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