Комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе аннулированный вид на жительство в России за 30 тысяч долларов Статьи редакции
Изначально комик хотел продать вид на жительство в качестве NFT, но согласился отдать покупателю документ на руки.
Комик Идрак Мирзализаде во время концерта на Бали продал вид на жительство, который аннулировал МВД России, за десять единиц криптовалюты Ethereum, что составляет почти 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Видеозаписи с выступления опубликовали телеграм-каналы Mash и Nexta.
После непродолжительных торгов итоговую ставку сделал один из зрителей, представившись Мастером. Изначально комик выставил на продажу документ в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), но за предложенную цену согласился отдать неизвестному покупателю физический носитель.
Изначально в тексте говорилось, что Идрак продал документ за пять единиц криптовалюты. Комик в инстаграме уточнил, что токенов было десять. Мы исправили ошибку и изменили текст и заголовок новости.
30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».
В середине декабря Мирзализаде выпустил стендап о том, как его выгнали из России за шутку. В видео он также рассказал, что решил продать вид на жительство в качестве NFT на блокчейн-платформе OpenSea. При этом он отмечал, что аукцион завершится через полгода.
Покупатель представился "мастером", он наверняка знает толк в крутых вещах.
Как покрасить голову в синий
Что ты имеешь против Татьяныча?
Понты дороже байтов.
а в чем тут понт?
Это тред ипотечников?)
Может он законсервирует его с настоящим говном и продаст как еще более крутой НФТ.
Говно говна в говне ❤️
Завидуешь?
на очереди продажа матраса, измазанного говном.
Часто такие "торги" - спектакль и постанова, не более
Кароче, я там был. Это Мастер выдвинул условие, что бонусом идёт концерт на виде - поэтому читайте, вид на жительство и концерт.
Получается, он купил 2 хуйни, а не одну?
TJ не получает ответы, но высылает инсайдеров
Теперь ясно, откуда взялись фотографии дворца
Продаю носок Зоибаны. Начальная цена- десятка.
Только если он в него дрочил, тогда стотыщ.
Конечная цена - пятак
Повод выслать конечно так себе, но выслать за то, что он х*ево шутит вроде как нельзя.
Иногда не до законов.
Обыкновенный фашизм, пока ещё в лайт-варианте.
выслали за разжигание, а в итоге разожгли его жёпу
Не указывай великому народу что и как ему делать
Рот закрой
Чела выпизднули из страны, но он продолжает зарабатывать деньги на концертах в России, да ещё и на самом факте "нежелательности" поднял годовую зарплату 😉
Шутки у него, конечно, были мерзковатые и до матраса, как комик он мне никогда не нравился, но то как он вышел победителем из ситуации – это просто феномен 👏
Хз, скоро хайп кончится и всем станет похуй
но то как он вышел победителем из ситуации – это просто феномен
Феномен это скорее та группа людей которая помогла ему в этом, та, которая платила за этот "юмор" и эксклюзивный просроченный пас.
То есть ты считаешь, что это не обычные люди?
Пiхуй же
не таблоид!
этот тот долбоеб который шутканул что русские обмазываются говном и спят?
В чём он не прав
Можно было это сюда не тащить.
До сих пор не понимаю откуда у этого так называемого "комика" сторонники и фанаты? Его так называемая "шутка" шуткой не является ни с какой стороны. У любого нормального человека должно быть понимание, что обкаканый матрас это в первую очередь лежачий больной. Возможно парализованный, за которым нужен круглосуточный уход. Жизнь такого инвалида ужасна и тяжела, как и жизнь родственников, которые за ним ухаживают. Я считаю, что насмехаться над проблемами этих людей низко. Идрак на 100% заслужил то, что с ним произошло. Он даже не подумал принести извинения перед этими людьми. Я считаю Идрак должен быть отменен
Это легко может быть фэйком ради хайпа. Зачем это нести на сайт....
Почему бы не поджечь лишний раз жопы угнетённым.
Кто не фейк, я там был.
И деньги все оставил себе
Как бы публичный хуй, мог бы 50проц на приют для бездомных птиц отправить бы
Почему птицам, а не людям?
Да хватит уже форсить этого комика. Минута славы уже прошла
Обосраный талыш со смищными шутками