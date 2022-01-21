Изначально комик хотел продать вид на жительство в качестве NFT, но согласился отдать покупателю документ на руки.

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Видео телеграм-канала Nexta



Комик Идрак Мирзализаде во время концерта на Бали продал вид на жительство, который аннулировал МВД России, за десять единиц криптовалюты Ethereum, что составляет почти 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Видеозаписи с выступления опубликовали телеграм-каналы Mash и Nexta.

После непродолжительных торгов итоговую ставку сделал один из зрителей, представившись Мастером. Изначально комик выставил на продажу документ в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), но за предложенную цену согласился отдать неизвестному покупателю физический носитель.

Изначально в тексте говорилось, что Идрак продал документ за пять единиц криптовалюты. Комик в инстаграме уточнил, что токенов было десять. Мы исправили ошибку и изменили текст и заголовок новости.

30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

В середине декабря Мирзализаде выпустил стендап о том, как его выгнали из России за шутку. В видео он также рассказал, что решил продать вид на жительство в качестве NFT на блокчейн-платформе OpenSea. При этом он отмечал, что аукцион завершится через полгода.