В компании рассказали, что ребрендинг преследует цель создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним.

Американская компания Mars обновит облики персонажей, которые используются в рекламе шоколадных драже M&M’s, чтобы сделать их более современными и отразить через их личности важность самовыражения. Об этом сказано на сайте компании.

Телекомпания NBC отмечает, что у персонажей изменили цвет рук и ног. Если раньше они были ярко выраженного телесного цвета, то сейчас дизайнеры решили окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому.

Создатели также изменили обувь, которые носили женские герои. Туфли на высоком каблуке, которые раньше носила конфета зелёного цвета, заменили на кроссовки. При этом каблук у драже коричневого цвета сделали «низким и удобным». Как рассказал представитель Mars, совместно эти два женских персонажа станут «силой, которая поддерживает женщин».

Также изменятся голоса и характеры рекламных героев — они станут «более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими». При обращении к персонажам M&M’s не будут применяться слова, указывающие на их половую принадлежность.