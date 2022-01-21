Новости
Сергей Исенеков

Компания Mars обновит облик персонажей из рекламы M&M’s. Они станут «более инклюзивными» Статьи редакции

В компании рассказали, что ребрендинг преследует цель создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним.

Американская компания Mars обновит облики персонажей, которые используются в рекламе шоколадных драже M&M’s, чтобы сделать их более современными и отразить через их личности важность самовыражения. Об этом сказано на сайте компании.

Телекомпания NBC отмечает, что у персонажей изменили цвет рук и ног. Если раньше они были ярко выраженного телесного цвета, то сейчас дизайнеры решили окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому.

Создатели также изменили обувь, которые носили женские герои. Туфли на высоком каблуке, которые раньше носила конфета зелёного цвета, заменили на кроссовки. При этом каблук у драже коричневого цвета сделали «низким и удобным». Как рассказал представитель Mars, совместно эти два женских персонажа станут «силой, которая поддерживает женщин».

Также изменятся голоса и характеры рекламных героев — они станут «более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими». При обращении к персонажам M&M’s не будут применяться слова, указывающие на их половую принадлежность.

#новости #реклама

13 839 просмотров
170 170 комментариев
40
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
170 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Добро и позитив

Это же просто конфеты

Ответить
220
Развернуть ветку
Полный блик

А это просто повесточка

Ответить
129
Развернуть ветку
Полный блик

@Шеф по повесточке

Ответить
7
Развернуть ветку
Никита Борисова

Опять адепт повесточки порвался от нарисованных персонажей.

Ответить
–6
Развернуть ветку
Полный блик

Каждый раз при виде этих ярких и забавных персонажей которых съедят, испытываю экзистенциальный ужас связанный с экстраполяцией увиденного на схожий конец каждого из нас.

Ответить
20
Развернуть ветку
Trade Scum

я уверен в недрах компании на аналогичное предположение было сказано
"ты че пес против лгбт?"

Ответить
9
Развернуть ветку
Полный блик

А чё изменилось?

Ответить
1
Развернуть ветку
Добро и позитив

Так вот, без анонса я бы и не заметил ничего из этого) Лучше б завезли в РФ новые вкусы. Вот это инклюзивность)

Ответить
13
Развернуть ветку
умный человек

- это безумие
- это политика

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

"вырвать и застрелить язык"

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
умный человек

что-то не видно было толстых, узкоглазых и одноногих
они о чём думают

Ответить
0
Развернуть ветку
El Jay

Я работал в этой конторе, в национальном офисе в России. Более ублюдского места на земле не найти.

Ответить
0
Развернуть ветку
Head Hunter

Инклюзивнее Сам Самыча всё равно не выйдет

Ответить
100
Развернуть ветку
Слава Инженеров

что-то мне подсказывает, что этот пельмень дикий абьюзер и алкоголик в реальной жизни

Ответить
92
Развернуть ветку
Полный блик

Реальная жизнь пельменя вообще не сахар

Ответить
27
6 комментариев
Развернуть ветку
Trade Scum

нет это сперматозоид шрека так то

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Раньше от таких пельменей никто не рвался почему-то

Ответить
7
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Только жене по лбу дашь, чтоб продукты не пережигала...

Ответить
3
Развернуть ветку
Полный блик

Если желтого не сделали геем, то все было зря

Ответить
79
Развернуть ветку
Полный блик

И азиатом

Ответить
30
Развернуть ветку
Полный блик

Ты на что намекаешь?

Ответить
8
1 комментарий
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

есть же голубой

Ответить
3
Развернуть ветку
Kirill

Он же вроде идиот, его нельзя делать геем, они же сразу оскорбятся.

Ответить
1
Развернуть ветку
Полный блик

Как назвать этот вид фобии, когда унижают идиотов?

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Da Luxe

Идиоты?

Ответить
0
Развернуть ветку
Arthur N
Ответить
53
Развернуть ветку
Зимний Никита

А белого так и нет

Ответить
37
Развернуть ветку
Зимний Никита

It’s okay to be white

Ответить
26
Развернуть ветку
Николай Бойко

@morodator, расизм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111111

Ответить
8
2 комментария
Развернуть ветку
Николай Бойко

Если раньше они были ярко выраженного телесного цвета, то сейчас дизайнеры решили окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому
 Они просто решил стать базированными, все норм

Ответить
9
Развернуть ветку
Oz Print

Потому что эти конфеты для меньшинств. Заметь, ни у одной конфеты хер не висит между ног.

Ответить
0
Развернуть ветку
Da Luxe

Я вообще всегда охуеваю от реклам со съедобными персонажами. Счастливые курочки из Петелинки вызывают желание орать "бегите, дуры!", а хлопушку из Любятово жалко просто по-человечески. Но самый пиздец - это Барни. Ребенок всю рекламу дружит с ним, прям так душевно, лучшие друзья навсегда, вся хуйня, и вдруг в конце ролика ребенок хуяк и откусывает своему другу бошку. Потом нам показывают крупно место откуса, ребенок поддавливает рукой и из шеи у обезглавленного Барни сочится коричневая жижа. Просто мрак. Фоном в этот момент должна играть музыка из Психо.

Ответить
25
Развернуть ветку
walkindizaster

Ребенок всю рекламу дружит с ним, прям так душевно, лучшие друзья навсегда, вся хуйня, и вдруг в конце ролика ребенок хуяк и откусывает своему другу бошку
 Когда был ребенком тоже так делал. Знаешь почему? Потому что я знал что это просто съедобная еда. Уж не знаю что происходит с психикой повзрослевших людей, и особенно родителей, будто моментально забывают как были детьми и могли отличить реальность от игры

Ответить
1
Развернуть ветку
Da Luxe

А в чем смысл игры? В том что ты откусываешь голову своему лучшему другу? Или я неправильно понял смысл ролика?

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Oz Print

А как тебе кура Ростикс, страдающая каннибализмом?

Ответить
1
Развернуть ветку
Da Luxe

Да пиздец, это еще Дисней ебучий наркоман начал эту хрень

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Sallivan

При обращении к конфете не использовать выражения, указывающие на пол персонажа... Блять... Куда катится этот сраный мир

Ответить
21
Развернуть ветку
Ranae Est

зачем конфете пол?

Ответить
1
Развернуть ветку
Trade Scum

потому что у некоторых конфет есть орешки

Ответить
14
3 комментария
Развернуть ветку
Никита Борисова

Я БУДУ ЕСТЬ ТОЛЬКО КОНФЕТУ-ЖЕНЩИНУ Я ЖЕ НЕ ПИДОР Я РУССКИЙ

Ответить
8
1 комментарий
Развернуть ветку
Полный блик

Повесточка таки . . .

Ответить
0
Развернуть ветку
Птичья Личность

а инвалидов так и нет

Ответить
16
Развернуть ветку
Николай Бойко

людей, считающих себя птицами тоже((((

Ответить
18
Развернуть ветку
Roman Khegay

Извините, но птиц, считающих себя людьми я тоже не заметил

Ответить
11
2 комментария
Развернуть ветку
Сергей Степанов

Есть уже, называются кажись "азеркины". Правда, летающими птицами они себя вряд ли считают, т.к. в глубине души даже самый отбитый псих догадывается, что "идентифицировать себя птицей" не равно "уметь летать".

Ответить
2
Развернуть ветку
БЕ3HOГNM

И ударного вертолёта

Ответить
3
Развернуть ветку
Полный блик

И ЗИУ-682 ГМ1 с широкой передней дверью.

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Никита Борисова

Жёлтый инвалид на голову.

Ответить
0
Развернуть ветку
Полный блик

Красный перестанет быть подонком?

Ответить
9
Развернуть ветку
Полный блик

Нет, он же красный.

Ответить
24
Развернуть ветку
Alex Blake

Коммунист

Ответить
46
4 комментария
Развернуть ветку
Nick Os

Лучше бы они состав обновили и убрали из всей продукции пальмовое масло

Ответить
8
Развернуть ветку
Kesantielu Dasefern

Правильно, подсолнечного туда, нерафинированного, ням.

Ответить
1
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Мир ебанулся

Ответить
6
Развернуть ветку
Иллюзия Постоянства

Так ты же сам хочешь, чтобы Россия стала такой же, поддерживая навального и иже с ним

Ответить
–22
3 комментария
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Дядь, при чём тут Навальный. Ну ёбана

Ответить
7
8 комментариев
Развернуть ветку
Полный блик

При обращении к персонажам M&M’s не будут применяться слова, указывающие на их половую принадлежность.
 Как это будет в России работать?
grenn, yellow.
зелёнЫЙ, жёлтЫЙ, зелёнАЯ, жёлтАЯ, зелёнОЕ, желтОЕ?

Ответить
3
Развернуть ветку
Полный блик

В России это не будет работать.

Ответить
11
2 комментария
Развернуть ветку
Арзэт Ро

«Эй, зелёного цвета!» — грубовато; для ед. ч ограничения: только им. и зв. падежи и употреблять без прилагательных («дай этому/этой зелёного цвета»).
«зелёноцветище» — некрасиво
«зелёноцветик» — норм, но это громоздче, чем просто привычный «зелёный».

Ответить
0
Развернуть ветку
Полный блик

А если женщина хочет ходить на каблуках, а не в кроссовках, то всем все равно? Это не принижение? И кстати не слишком ли это расизм, что руки будут более белыми? Они должны быть инклюзивного шоколадного цвета

Ответить
5
Развернуть ветку
Иллюзия Постоянства

Если женщина хочет ходить на каблуках, когда единственным идеологически верным вариантом является ношение кед, то такая женщина — "враг открытого общества".

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Степан Анейчик

В комментах как всегда нацики порвались

Ответить
–8
Развернуть ветку
Сергей Степанов
Ответить
17
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Какой из комментариев по твоему самый нацистский?

Ответить
6
1 комментарий
Развернуть ветку
Полный блик

Они сейчас с тобой в одной комнате, эти нацики?

Ответить
3
Развернуть ветку
Alex Blake

О дивный новый мир

Ответить
5
Развернуть ветку
Полный блик

Del

Ответить
0
Развернуть ветку
Полный блик

окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому.
 Ахах

Ответить
5
Развернуть ветку
Имя и фамилия

Мда... Мы многое потеряли.

Ответить
4
Развернуть ветку
Джордж Харви

Теперь и не подрочишь на неё

Ответить
1
Развернуть ветку
Полный блик

эти два женских персонажа станут «силой, которая поддерживает женщин»
Неужели компания Марс считает женщин настолько беспомощными, что им необходима поддержка конфет?

Ответить
3
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Порвалось три Барнаула

Ответить
3
Развернуть ветку
Al

Это ты пишешь из Нью-Йорка?

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Артём Синельщиков

А что-то поменялось вообще?

Ответить
3
Развернуть ветку
Иллюзия Постоянства

Если дать либерализму оторваться на M&M's, то в конце концов все драже будут гермафродитами одинакового серо-буро-малинового цвета. Ведь либеральная идеология приводит к социальной энтропии.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Полный блик

Почему нет конфеты- азиата. Они что, расисты?

Ответить
2
Развернуть ветку
Полный блик

а желтый кто?

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
CrazyCat

Если я ассоциирую цветные драже просто с цветными драже, то что со мной не так?

Ответить
2
Развернуть ветку
Лига сильнейших экономик мира

Слишком развитый интеллект

Ответить
1
Развернуть ветку
Valery Kirichenko

Какой-то их сайт не слишком инклюзивный, когда пытаешься зайти из России

Ответить
2
Развернуть ветку
Hooligan

У тебя левый сайт.

M&amp;M’S® Creating a More Inclusive World…
At Mars we believe that society is inclusive. M&amp;M’S, is announcing a new global commitment to…
www.mars.com
Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Полный блик

apache отвалился мб, с нидерландов тоже не заходит

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Head Hunter

be a skittles, man

Ответить
2
Развернуть ветку
Полный блик

И после этого в комментариях на тж начался сущий кошмар

Ответить
2
Развернуть ветку
Нейроорлов

Очень жаль

Ответить
0
Развернуть ветку
Полный блик

Появятся голубой и розовый ммс

Ответить
1
Развернуть ветку
Ranae Est

а было бы неплохо

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Даже конфеты оттолерастили

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Полный блик

Burgers?

Ответить
1
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

В общем и целом такое одобряю. Граждане будут меньше жрать всякое шоколадное говно, меньше будет ожирения.

Ответить
1
5 комментариев
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Каждому цвету по гендеру надеюсь

Ответить
1
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

ну все. Будет карамель лезбуха, карамель педик и карамель трансгендер

Ответить
1
Развернуть ветку
Serge Demichev

А как же черный m&m и и который сменил вкус? Ещё не хватает вкусонейтрального m&m. И ещё вопрос, будут ли квоты на женские конфеты, поскольку это ущемляет их права, в ролике их только две?

Ответить
1
Развернуть ветку
Trade Scum

можно подумать что в детстве вам не казалось что карамелька мечта это девочка а вот грильяж это суровый дядя который может дать пизды зубу.

снежок - коварный обольститель, сначала ты его посасываешь а потом он протыкает тебе язык.

ирис кис кис - неприступный, твердый, ласкаешь его он становится мягким и покорным, а потом он нежно достает пломбу.

ласточка, ромашка - какая то хуйня с запахом шампуня которую почему то любят мама и бабушка

курортные они же ананасные - нормальные пацаны доставали вафли, петушки и девочки любили соскребать сладкий слой.

карамель мятная - твой дефолтный друг в любой ситуации. особенно доставляли лежалые они почти до самой серединки были мягкие.

башенки - очень редко и поэтому казалось вкусно. как то раз отец принес 1кг башеной и я ими потом блевал

Ответить
1
Развернуть ветку
Gre Li

Так, а на русском нет. Пора оскорбляться. Что за русофобия!

Ответить
1
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Чмохи из марса, где розовая конфета?

Ответить
1
Развернуть ветку
Mikhail Manuylov

Надо сделать всех с лицом Илона Маска, Mars ж все ж

Ответить
1
Развернуть ветку
Полный блик

Маразм :(

Ответить
0
Развернуть ветку
Universe

Слава Богу американские тюрьмы достаточно инклюзивны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

Оскорбили верующих

Ответить
0
Развернуть ветку
Ещё 21 комментарий
Написать комментарий...
Читать все 170 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null