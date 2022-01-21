Компания Mars обновит облик персонажей из рекламы M&M’s. Они станут «более инклюзивными» Статьи редакции
В компании рассказали, что ребрендинг преследует цель создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним.
Американская компания Mars обновит облики персонажей, которые используются в рекламе шоколадных драже M&M’s, чтобы сделать их более современными и отразить через их личности важность самовыражения. Об этом сказано на сайте компании.
Телекомпания NBC отмечает, что у персонажей изменили цвет рук и ног. Если раньше они были ярко выраженного телесного цвета, то сейчас дизайнеры решили окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому.
Создатели также изменили обувь, которые носили женские герои. Туфли на высоком каблуке, которые раньше носила конфета зелёного цвета, заменили на кроссовки. При этом каблук у драже коричневого цвета сделали «низким и удобным». Как рассказал представитель Mars, совместно эти два женских персонажа станут «силой, которая поддерживает женщин».
Также изменятся голоса и характеры рекламных героев — они станут «более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими». При обращении к персонажам M&M’s не будут применяться слова, указывающие на их половую принадлежность.
Это же просто конфеты
Опять адепт повесточки порвался от нарисованных персонажей.
я уверен в недрах компании на аналогичное предположение было сказано
"ты че пес против лгбт?"
Так вот, без анонса я бы и не заметил ничего из этого) Лучше б завезли в РФ новые вкусы. Вот это инклюзивность)
- это безумие
- это политика
"вырвать и застрелить язык"
что-то не видно было толстых, узкоглазых и одноногих
они о чём думают
Я работал в этой конторе, в национальном офисе в России. Более ублюдского места на земле не найти.
Инклюзивнее Сам Самыча всё равно не выйдет
что-то мне подсказывает, что этот пельмень дикий абьюзер и алкоголик в реальной жизни
нет это сперматозоид шрека так то
Раньше от таких пельменей никто не рвался почему-то
Только жене по лбу дашь, чтоб продукты не пережигала...
есть же голубой
Он же вроде идиот, его нельзя делать геем, они же сразу оскорбятся.
Идиоты?
А белого так и нет
It’s okay to be white
@morodator, расизм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111111
Если раньше они были ярко выраженного телесного цвета, то сейчас дизайнеры решили окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому
Они просто решил стать базированными, все норм
Потому что эти конфеты для меньшинств. Заметь, ни у одной конфеты хер не висит между ног.
Я вообще всегда охуеваю от реклам со съедобными персонажами. Счастливые курочки из Петелинки вызывают желание орать "бегите, дуры!", а хлопушку из Любятово жалко просто по-человечески. Но самый пиздец - это Барни. Ребенок всю рекламу дружит с ним, прям так душевно, лучшие друзья навсегда, вся хуйня, и вдруг в конце ролика ребенок хуяк и откусывает своему другу бошку. Потом нам показывают крупно место откуса, ребенок поддавливает рукой и из шеи у обезглавленного Барни сочится коричневая жижа. Просто мрак. Фоном в этот момент должна играть музыка из Психо.
Ребенок всю рекламу дружит с ним, прям так душевно, лучшие друзья навсегда, вся хуйня, и вдруг в конце ролика ребенок хуяк и откусывает своему другу бошку
Когда был ребенком тоже так делал. Знаешь почему? Потому что я знал что это просто съедобная еда. Уж не знаю что происходит с психикой повзрослевших людей, и особенно родителей, будто моментально забывают как были детьми и могли отличить реальность от игры
А в чем смысл игры? В том что ты откусываешь голову своему лучшему другу? Или я неправильно понял смысл ролика?
А как тебе кура Ростикс, страдающая каннибализмом?
Да пиздец, это еще Дисней ебучий наркоман начал эту хрень
При обращении к конфете не использовать выражения, указывающие на пол персонажа... Блять... Куда катится этот сраный мир
зачем конфете пол?
потому что у некоторых конфет есть орешки
Я БУДУ ЕСТЬ ТОЛЬКО КОНФЕТУ-ЖЕНЩИНУ Я ЖЕ НЕ ПИДОР Я РУССКИЙ
а инвалидов так и нет
людей, считающих себя птицами тоже((((
Извините, но птиц, считающих себя людьми я тоже не заметил
Есть уже, называются кажись "азеркины". Правда, летающими птицами они себя вряд ли считают, т.к. в глубине души даже самый отбитый псих догадывается, что "идентифицировать себя птицей" не равно "уметь летать".
И ударного вертолёта
Жёлтый инвалид на голову.
Коммунист
Лучше бы они состав обновили и убрали из всей продукции пальмовое масло
Правильно, подсолнечного туда, нерафинированного, ням.
Мир ебанулся
Так ты же сам хочешь, чтобы Россия стала такой же, поддерживая навального и иже с ним
Дядь, при чём тут Навальный. Ну ёбана
«Эй, зелёного цвета!» — грубовато; для ед. ч ограничения: только им. и зв. падежи и употреблять без прилагательных («дай этому/этой зелёного цвета»).
«зелёноцветище» — некрасиво
«зелёноцветик» — норм, но это громоздче, чем просто привычный «зелёный».
Если женщина хочет ходить на каблуках, когда единственным идеологически верным вариантом является ношение кед, то такая женщина — "враг открытого общества".
В комментах как всегда нацики порвались
Какой из комментариев по твоему самый нацистский?
О дивный новый мир
Мда... Мы многое потеряли.
Теперь и не подрочишь на неё
Порвалось три Барнаула
Это ты пишешь из Нью-Йорка?
А что-то поменялось вообще?
Если дать либерализму оторваться на M&M's, то в конце концов все драже будут гермафродитами одинакового серо-буро-малинового цвета. Ведь либеральная идеология приводит к социальной энтропии.
Если я ассоциирую цветные драже просто с цветными драже, то что со мной не так?
Слишком развитый интеллект
Какой-то их сайт не слишком инклюзивный, когда пытаешься зайти из России
У тебя левый сайт.
be a skittles, man
Очень жаль
а было бы неплохо
Даже конфеты оттолерастили
В общем и целом такое одобряю. Граждане будут меньше жрать всякое шоколадное говно, меньше будет ожирения.
Каждому цвету по гендеру надеюсь
ну все. Будет карамель лезбуха, карамель педик и карамель трансгендер
А как же черный m&m и и который сменил вкус? Ещё не хватает вкусонейтрального m&m. И ещё вопрос, будут ли квоты на женские конфеты, поскольку это ущемляет их права, в ролике их только две?
можно подумать что в детстве вам не казалось что карамелька мечта это девочка а вот грильяж это суровый дядя который может дать пизды зубу.
снежок - коварный обольститель, сначала ты его посасываешь а потом он протыкает тебе язык.
ирис кис кис - неприступный, твердый, ласкаешь его он становится мягким и покорным, а потом он нежно достает пломбу.
ласточка, ромашка - какая то хуйня с запахом шампуня которую почему то любят мама и бабушка
курортные они же ананасные - нормальные пацаны доставали вафли, петушки и девочки любили соскребать сладкий слой.
карамель мятная - твой дефолтный друг в любой ситуации. особенно доставляли лежалые они почти до самой серединки были мягкие.
башенки - очень редко и поэтому казалось вкусно. как то раз отец принес 1кг башеной и я ими потом блевал
Так, а на русском нет. Пора оскорбляться. Что за русофобия!
Чмохи из марса, где розовая конфета?
Надо сделать всех с лицом Илона Маска, Mars ж все ж
Слава Богу американские тюрьмы достаточно инклюзивны.
Оскорбили верующих