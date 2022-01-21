Одним из руководителей блокчейн-проекта TON стал бывший гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов Статьи редакции
Платформа ведёт переговоры об интеграции с телеграмом.
Вице-президент по социальным платформам VK Андрей Рогозов (глава «ВКонтакте» с 2014 по 2021 год) будет курировать создание и развитие новых сервисов в TON, пишет Coindesk. Он также продолжит работу в VK в качестве советника генерального директора по управлению соцсетями.
Рогозов рассказал изданию, что вместе с ним к проекту присоединились ещё несколько человек. Он отказался называть их имена и в каких компаниям они работают. По словам Рогозова, разработчики TON ведут переговоры об интеграции с телеграмом. Представители мессенджера не прокомментировали информацию.
В телеграме уже есть боты TON. С их помощью пользователи могут переводить токены создателям контента или покупать криптовалюту через биржу Neocrypto.
- В 2018 году Telegram начал привлекать деньги на создание блокчейн платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на продажу токенов — компания не зарегистрировала криптовалюту в качестве ценных бумаг. В марте 2020 года суд поддержал позицию SEC и признал, что сделки незаконны.
- В декабре 2021 года Дуров сообщил, что проект больше не имеет отношения к Telegram и у него теперь новые владельцы. Он пожелал проекту успехов и заявил, что гордится тем, что технология жива.
- 19 января 2022 года блокчейн-проект TON сообщил, что запустит новые сервисы до конца 2022 года — среди них платёжная система, сервис для обхода блокировок, облачное хранилище данных, аналог анонимной сети Tor и другие продукты.
Сегодня Рогозова срочно вызвали на совещание в TON. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
глава «ВКонтакте» с 2014 по 2021 год
Как раз с 2015 начали сажать
Если он там был главный, то как минимум с его разрешения.
Ну то есть к его жопе он уже приставлен.
а что он сделал полезного?
Он уже показал свою эффективность с ВК, значит и TON он способен привести в лучший свет
эффективность по посадкам?
Эффективность в чём? По превращению ВК в новые Одноклассники?
так эт эти ребята зас..ли весь ютюб и инсту роликами про платформу тон, дурова, свободный дубаи и будущее человечества?
Нафига вы этот скам пиарите?
Они с конца прошлого года начали массирванно закупать рекламу и пампить свой проект, а первый результаты обещают к концу следующего.
Просто пирамида на 12 месяцев, чисто попсовые концепции которые у всех на слуху и вот теперь ещё несколько инлюенсеров наняли.
Будь это реально новый проект, мы услышали бы имена новых гениев, а не старых проституток. И услышали бы после успешного релиза, а не на раунде собирания фиата с лохов.
значит точн
вот эти ребята
Он сейчас орудует на дтф
толстой
такая тупость - сливать новость подобного рода
выводы
1) Закрались сомнения что пашкин скорый отъезд из РФ и отжим у него ВК - это постановка на уровне джеймса бонда (делали легенду)
2) заявив это они напрямую связывают ВК и Телегу
отсюда вопрос о какой надежности Телеграм теперь может идти речь
Сливают 100500% товарищу майору
1) Закрались сомнения что пашкин скорый отъезд из РФ и отжим у него ВК - это постановка на уровне джеймса бонда (делали легенду)
Я больше поверю в то, что Паша на очко сел после того как вынужден был вернуть инвесторам деньги за несостоявшийся запуск настоящего TON и поэтому обратился за помощью к российскому правительству, чем в то, что пыня или пынеокружение реально может играть в 5D шахматы.
Ало! Этот чел создавал вместе с Павлом ВК!
лол
и новый. бездуровский
Хз, тогда бы Цыплухина за сливы данных из Вконтакте не уволили
Закрались сомнения?!
заявив это они напрямую связывают ВК и Телегу
мне даже интересно стало, как можно прийти к такому выводу?)
Я не понял, а как это люди из компании отжатой у Пашки стали чет курировать в его новых проектах?
дали отмашку сверху
Уже даже не стесняется того, что снова врюхался в то, от чего так отчаянно бежал этот мамкин революционер 😁
А что все возмущаются? Я так понимаю, что он умный и надёжный чел, который вместе с Павлом создавал телеграм и которому Павел доверяет
но мы не доверяем пашке
Я доверяю Павлу
это потому что ты лахтабот
Но ведь он руководил ВК после того, как соцсеть отжали у Пашки? И вообще не был замечен в осуждении государственной политики закручивания гаек и сроков за лайки и репосты. Такой себе персонаж. Доверия никакого не вызывает
Павел ему до сих пор доверяет, значит ничего плохого он не сделал. От таких людей спросу высказываться нет. Это политикам, журналистам и блогерам, никак не к человеку, который работает в компании
Павел ему до сих пор доверяет
И че?
Ну ещё бы у сотрудников фсб не было бы доверительных отношений bruh
Друг ты там с методички так слово в слово-то не списывай.
@Артём Мазанов добавь инфо о его отношениях с Павлом. По-моему чела здесь незаслуженно травят
Какие ещё отношения ? 😅
интимные
это только усугубляет
RogoTon
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему