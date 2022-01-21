Платформа ведёт переговоры об интеграции с телеграмом.

Вице-президент по социальным платформам VK Андрей Рогозов (глава «ВКонтакте» с 2014 по 2021 год) будет курировать создание и развитие новых сервисов в TON, пишет Coindesk. Он также продолжит работу в VK в качестве советника генерального директора по управлению соцсетями.

Рогозов рассказал изданию, что вместе с ним к проекту присоединились ещё несколько человек. Он отказался называть их имена и в каких компаниям они работают. По словам Рогозова, разработчики TON ведут переговоры об интеграции с телеграмом. Представители мессенджера не прокомментировали информацию.

В телеграме уже есть боты TON. С их помощью пользователи могут переводить токены создателям контента или покупать криптовалюту через биржу Neocrypto.

В 2018 году Telegram начал привлекать деньги на создание блокчейн платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на продажу токенов — компания не зарегистрировала криптовалюту в качестве ценных бумаг. В марте 2020 года суд поддержал позицию SEC и признал, что сделки незаконны.

В декабре 2021 года Дуров сообщил, что проект больше не имеет отношения к Telegram и у него теперь новые владельцы. Он пожелал проекту успехов и заявил, что гордится тем, что технология жива.

19 января 2022 года блокчейн-проект TON сообщил, что запустит новые сервисы до конца 2022 года — среди них платёжная система, сервис для обхода блокировок, облачное хранилище данных, аналог анонимной сети Tor и другие продукты.