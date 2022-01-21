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vc.ru

Одним из руководителей блокчейн-проекта TON стал бывший гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов Статьи редакции

Платформа ведёт переговоры об интеграции с телеграмом.

Вице-президент по социальным платформам VK Андрей Рогозов (глава «ВКонтакте» с 2014 по 2021 год) будет курировать создание и развитие новых сервисов в TON, пишет Coindesk. Он также продолжит работу в VK в качестве советника генерального директора по управлению соцсетями.

Рогозов рассказал изданию, что вместе с ним к проекту присоединились ещё несколько человек. Он отказался называть их имена и в каких компаниям они работают. По словам Рогозова, разработчики TON ведут переговоры об интеграции с телеграмом. Представители мессенджера не прокомментировали информацию.

В телеграме уже есть боты TON. С их помощью пользователи могут переводить токены создателям контента или покупать криптовалюту через биржу Neocrypto.

  • В 2018 году Telegram начал привлекать деньги на создание блокчейн платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на продажу токенов — компания не зарегистрировала криптовалюту в качестве ценных бумаг. В марте 2020 года суд поддержал позицию SEC и признал, что сделки незаконны.
  • В декабре 2021 года Дуров сообщил, что проект больше не имеет отношения к Telegram и у него теперь новые владельцы. Он пожелал проекту успехов и заявил, что гордится тем, что технология жива.
  • 19 января 2022 года блокчейн-проект TON сообщил, что запустит новые сервисы до конца 2022 года — среди них платёжная система, сервис для обхода блокировок, облачное хранилище данных, аналог анонимной сети Tor и другие продукты.

#новости #ton

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Рогозов рассказал изданию, что вместе с ним к проекту присоединились ещё несколько человек. Он отказался называть их имена
 и звания

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испанский смех

Сегодня Рогозова срочно вызвали на совещание в TON. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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12
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Alex Blake
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0
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Одним из руководителей блокчейн-проекта TON
 к сожалению
стал бывший гендиректор «ВКонтакте» Андрей Рогозов

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20
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Почему? Какие претензии к этой личности и ее решениям?

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–1
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Кому сегодня нужен VK? М? Ну кроме ФСБ/СК.
Вот его достижение.

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14
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Чувак, хуйню несёшь.

Рогозов Андрей — опытнейший технический специалист, который работал в ВК ещё с Дуровым.

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0
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Юрий Коновалов

глава «ВКонтакте» с 2014 по 2021 год
 Как раз с 2015 начали сажать

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0
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Лично по инициативе Рогозова? К чему ты это написал?

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Юрий Коновалов

Если он там был главный, то как минимум с его разрешения.

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Разрешение никому не понадобится, если к жопе приставят паяльник

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Юрий Коновалов

Ну то есть к его жопе он уже приставлен.

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испанский смех

а что он сделал полезного?

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3
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bor_vn

Он уже показал свою эффективность с ВК, значит и TON он способен привести в лучший свет

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15
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Слава Инженеров

эффективность по посадкам?

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8
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Serge

Эффективность в чём? По превращению ВК в новые Одноклассники?

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Ваша Закладко

так эт эти ребята зас..ли весь ютюб и инсту роликами про платформу тон, дурова, свободный дубаи и будущее человечества?

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0
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Нафига вы этот скам пиарите?
Они с конца прошлого года начали массирванно закупать рекламу и пампить свой проект, а первый результаты обещают к концу следующего.
Просто пирамида на 12 месяцев, чисто попсовые концепции которые у всех на слуху и вот теперь ещё несколько инлюенсеров наняли.
Будь это реально новый проект, мы услышали бы имена новых гениев, а не старых проституток. И услышали бы после успешного релиза, а не на раунде собирания фиата с лохов.

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15
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Даже на ютубе эта хуета в рекламе всплывала, ага

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0
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Ваша Закладко

значит точн
вот эти ребята

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0
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Рогозов стал, а Цыплухин не стал

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5
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Он живой вообще? Давненько на ТЖ не было властных комментов типа «такого тупого говна на платформе не будет» и постов про развитие.

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3
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испанский смех

Он сейчас орудует на дтф

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3
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Менеджеры Комитета уходят умирать на ДТФ, понимаю

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2
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C VC через TJ на DTF. Какой-то путь Бенджамина Баттона

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13
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Ваша Закладко

толстой

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Robert Zemeckis

такая тупость - сливать новость подобного рода

выводы

1) Закрались сомнения что пашкин скорый отъезд из РФ и отжим у него ВК - это постановка на уровне джеймса бонда (делали легенду)

2) заявив это они напрямую связывают ВК и Телегу

отсюда вопрос о какой надежности Телеграм теперь может идти речь

Сливают 100500% товарищу майору

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1) Закрались сомнения что пашкин скорый отъезд из РФ и отжим у него ВК - это постановка на уровне джеймса бонда (делали легенду)
 Я больше поверю в то, что Паша на очко сел после того как вынужден был вернуть инвесторам деньги за несостоявшийся запуск настоящего TON и поэтому обратился за помощью к российскому правительству, чем в то, что пыня или пынеокружение реально может играть в 5D шахматы.

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14
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Иван Прохоров

Ало! Этот чел создавал вместе с Павлом ВК!

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2
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испанский смех

лол

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2
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Рогозов — это «старый» ВК если что. Дуровский ещё.

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Максим Шпилёв

и новый. бездуровский

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2
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Georgi Yudin

Хз, тогда бы Цыплухина за сливы данных из Вконтакте не уволили

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1
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испанский смех

Закрались сомнения?!

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0
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Заползли за щеку

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Слава Инженеров

заявив это они напрямую связывают ВК и Телегу
 мне даже интересно стало, как можно прийти к такому выводу?)

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Fox Mulder

Я не понял, а как это люди из компании отжатой у Пашки стали чет курировать в его новых проектах?

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2
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испанский смех

дали отмашку сверху

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Fox Mulder

Уже даже не стесняется того, что снова врюхался в то, от чего так отчаянно бежал этот мамкин революционер 😁

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–1
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Фу, блядь

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Не плюй в кабине

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Я в окно

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Иван Прохоров

А что все возмущаются? Я так понимаю, что он умный и надёжный чел, который вместе с Павлом создавал телеграм и которому Павел доверяет

Андрей Рогозов — Викиреальность
Андрей Рогозов — Викиреальность
wikireality.ru
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испанский смех

но мы не доверяем пашке

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Иван Прохоров

Я доверяю Павлу

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испанский смех

это потому что ты лахтабот

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7
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Alex Blake

Но ведь он руководил ВК после того, как соцсеть отжали у Пашки? И вообще не был замечен в осуждении государственной политики закручивания гаек и сроков за лайки и репосты. Такой себе персонаж. Доверия никакого не вызывает

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Иван Прохоров

Павел ему до сих пор доверяет, значит ничего плохого он не сделал. От таких людей спросу высказываться нет. Это политикам, журналистам и блогерам, никак не к человеку, который работает в компании

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Интернет

Павел ему до сих пор доверяет
И че?

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Хуй через плечо, блять.

Если между людьми есть доверительные отношения, если Рогозов — крутой специалист, почему бы его не взять?

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Интернет

Ну ещё бы у сотрудников фсб не было бы доверительных отношений bruh

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Братишка, тебе фсбшники везде мерещатся, расслабься. Поверь, у них есть дела куда поважнее, чем твоя переписка с женой

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Юрий Коновалов

Друг ты там с методички так слово в слово-то не списывай.

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Ахахаха, дань уважения к этому мему

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Иван Прохоров

@Артём Мазанов добавь инфо о его отношениях с Павлом. По-моему чела здесь незаслуженно травят

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Миржан Досымбаев

Какие ещё отношения ? 😅

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Andrew I.

интимные

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испанский смех

это только усугубляет

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Shenmue

RogoTon

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Андрей Охапкин

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему

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