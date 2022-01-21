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Умер актёр и комик Луи Андерсон, известный по сериалу «Баскетс» и мультфильму «Жизнь с Луи» Статьи редакции

Ему было 68 лет.

Луи Андерсон скончался в пятницу, 21 января, в Лас-Вегасе. За несколько дней до этого его госпитализировали с агрессивной формой рака крови — диффузной В-клеточной лимфомой.

Андерсон был известен как комик и создатель мультсериала «Жизнь с Луи», сюжет которого основан на детстве самого Андерсона и 10 его братьев и сестёр. Главный герой, как и сам Луи, подвергается насмешкам из-за лишнего веса. «Жизнь с Луи» выходила с 1994 по 1998 год на телеканале Fox Kids и выиграла две премии «Эмми».

В 2016 году Андерсон получил премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в комедийном сериале «Баскетс». Он играл роль Кристины Баскетс, матери Чипа и Дейла, которых сыграл американский актёр Зак Галифианакис.

#новости #происшествия

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Полный блик

Блин, шикарный был мультсериал о его детстве

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Полный блик

Недавно полностью посмотрел. Крутая штука. F

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9
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Cusuvasuk

Пиздец.
Это был озуительный актёр. И он сделал ЛУЧШИЙ мультик. Который я смотрю даже сейчас.

Вечная память тебе, друг. Я буду помнить до своей смерти и покажу твои мультики своим внукам. Ты останешься в моём сердце, Андерсон.

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18
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Cusuvasuk

Блять я не помню больше ни одной истории смерти где я так переживал. Ну я вот плачу. Слезами прям. Потому что это блять Луи. Мой друг из раннего детства. Тот - чьи мультики я смотрел будучи взрослым.
Сук.
Я будто правда близкого потерял.

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10
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Соседа собака

Будь мужиком, все мы уйдём

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1
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Cusuvasuk

Дай поныть хотя бы час, друг.
Это правда огромный кусок моего детства. Я же будучи взрослым любил включать жизнь с луи пока в ванной лежу. Больше я не смогу включать его так же свободно ведь буду помнить что Луи - мёртв.
Это правда большая утрата для меня.
Хотя - это значит что Андерсон не зря все эти делал, раз даже в сызрани кого то ебет его смерть.

Я и дальше буду смотреть свой любимый мультик, просто теперь каждый раз буду ловить мысль «он уже мёртв».

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4
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Sergey Mikheev

Обычно не оставляю комментарии, но этот мульт навсегда останется в моем сердце. Спасибо за клёвое детство, Луи ❤️

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8
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Имя Фамилия

Баця, что надо был

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6
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Полный блик

Я ВСЁ СЛЫШАЛ!

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6
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Полный блик

Столько угара над его батьком-ветераном было в детстве

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7
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Полный блик

Коммент для минусов

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5
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Полный блик

Живи с этим.

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2
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Полный блик

ПОГОДИ ИЛИ ТЫ МЕНЯ ЗАБАЙТИЛ???

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6
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Полный блик

Хуй тебе

Лови симпу :3

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1
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Полный блик

Светлая память тебе, дорогой Луи!

И спасибо за невероятно поучительный сериал о жизни, рядом с которым даже Симпсоны рядом не стояли.

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6
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Соседа собака

У меня одного ассоциируется с русской озвучкой?

Но грустно(

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4
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Cusuvasuk

«Это напомнило мне историю в Африке. Наш полк был….»

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3
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Alexander Ilinykh

Смотрел мульт в детстве, а спустя годы пересмотрел его. Очень много шуток, которые в детстве не понимал, изрядно зашли при пересмотре. Вообще при пересмотре показалось, что мультфильм рассчитан на взрослую аудиторию.

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2
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пепси

Чё умер? Не нравилось тут?

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1
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Andrey Zakharchenko

Самый ламповый мультсериал детства. Безумно жаль Луи

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1
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Nikita Vysotski

Как и многие, пересматривал перед НГ. Залезал на Вики посмотреть, что с ним все в порядке, порадовался. И тут такое. Светлая память человеку, который помогал детям усвоить правильные жизненные ценности

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Sozinho pra sempre

Это очень грустно( «Жизнь с Луи» - наверно, один из самых моих любимых мультиков. Не сюсюкающий, не безбашенный, а очень теплый, жизненный и поучающий (в хорошем смысле этого слова). Спите спокойно, мистер Андерсон, вы создали гениальную вещь.

На неделе хочу пересмотреть.

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Ivar Ragnarsson

Очень грустно. Жизнь с Луи - мульт на века.
Теперь он сможет передать своей бабушке то письмо с благодарностями.
Черт.. как же грустно.

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пепси

F

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Полный блик

rance?

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Полный блик

Прикольно. Ой, в смысле грустно.

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Плодово-ягодная Трансмиссия

Давай выделим его недостаток и пошутим..

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