Умер актёр и комик Луи Андерсон, известный по сериалу «Баскетс» и мультфильму «Жизнь с Луи» Статьи редакции
Ему было 68 лет.
Луи Андерсон скончался в пятницу, 21 января, в Лас-Вегасе. За несколько дней до этого его госпитализировали с агрессивной формой рака крови — диффузной В-клеточной лимфомой.
Андерсон был известен как комик и создатель мультсериала «Жизнь с Луи», сюжет которого основан на детстве самого Андерсона и 10 его братьев и сестёр. Главный герой, как и сам Луи, подвергается насмешкам из-за лишнего веса. «Жизнь с Луи» выходила с 1994 по 1998 год на телеканале Fox Kids и выиграла две премии «Эмми».
В 2016 году Андерсон получил премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в комедийном сериале «Баскетс». Он играл роль Кристины Баскетс, матери Чипа и Дейла, которых сыграл американский актёр Зак Галифианакис.
Пиздец.
Это был озуительный актёр. И он сделал ЛУЧШИЙ мультик. Который я смотрю даже сейчас.
Вечная память тебе, друг. Я буду помнить до своей смерти и покажу твои мультики своим внукам. Ты останешься в моём сердце, Андерсон.
Блять я не помню больше ни одной истории смерти где я так переживал. Ну я вот плачу. Слезами прям. Потому что это блять Луи. Мой друг из раннего детства. Тот - чьи мультики я смотрел будучи взрослым.
Сук.
Я будто правда близкого потерял.
Будь мужиком, все мы уйдём
Дай поныть хотя бы час, друг.
Это правда огромный кусок моего детства. Я же будучи взрослым любил включать жизнь с луи пока в ванной лежу. Больше я не смогу включать его так же свободно ведь буду помнить что Луи - мёртв.
Это правда большая утрата для меня.
Хотя - это значит что Андерсон не зря все эти делал, раз даже в сызрани кого то ебет его смерть.
Я и дальше буду смотреть свой любимый мультик, просто теперь каждый раз буду ловить мысль «он уже мёртв».
Обычно не оставляю комментарии, но этот мульт навсегда останется в моем сердце. Спасибо за клёвое детство, Луи ❤️
Баця, что надо был
У меня одного ассоциируется с русской озвучкой?
Но грустно(
«Это напомнило мне историю в Африке. Наш полк был….»
Смотрел мульт в детстве, а спустя годы пересмотрел его. Очень много шуток, которые в детстве не понимал, изрядно зашли при пересмотре. Вообще при пересмотре показалось, что мультфильм рассчитан на взрослую аудиторию.
Чё умер? Не нравилось тут?
Самый ламповый мультсериал детства. Безумно жаль Луи
Как и многие, пересматривал перед НГ. Залезал на Вики посмотреть, что с ним все в порядке, порадовался. И тут такое. Светлая память человеку, который помогал детям усвоить правильные жизненные ценности
Это очень грустно( «Жизнь с Луи» - наверно, один из самых моих любимых мультиков. Не сюсюкающий, не безбашенный, а очень теплый, жизненный и поучающий (в хорошем смысле этого слова). Спите спокойно, мистер Андерсон, вы создали гениальную вещь.
На неделе хочу пересмотреть.
Очень грустно. Жизнь с Луи - мульт на века.
Теперь он сможет передать своей бабушке то письмо с благодарностями.
Черт.. как же грустно.
F
Давай выделим его недостаток и пошутим..