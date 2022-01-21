Луи Андерсон скончался в пятницу, 21 января, в Лас-Вегасе. За несколько дней до этого его госпитализировали с агрессивной формой рака крови — диффузной В-клеточной лимфомой.

Андерсон был известен как комик и создатель мультсериала «Жизнь с Луи», сюжет которого основан на детстве самого Андерсона и 10 его братьев и сестёр. Главный герой, как и сам Луи, подвергается насмешкам из-за лишнего веса. «Жизнь с Луи» выходила с 1994 по 1998 год на телеканале Fox Kids и выиграла две премии «Эмми».