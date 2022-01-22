Правоохранители намерены закрыть расследование убийства блогерши, которое взбудоражило пользователей интернета осенью прошлого года.

{"id":517825} 8353 просмотров Слушать

Брайан Лондри и Габби Петито во время своего последнего путешествия

Представители Федерального бюро расследований заявили, что Брайан Лондри, 23-летний жених убитой блогерши Габби Петито, в своих записях взял на себя ответственность за это преступление. Сам Лондри покончил с собой осенью 2021 года, а блокнот с записями полицейские нашли возле его тела, сообщает The New York Times.

ФБР не сообщило, что именно Лондри написал в блокноте, но полученной информации достаточно, чтобы закрыть дело. По словам агента Майкла Шнайдера, расследование не выявило никаких других лиц, кроме Брайана Лондри, непосредственно причастных к трагической смерти Габби Петито.

22-летняя Габби Петито пропала без вести в сентябре 2021 года после того, как отправилась в путешествие по США со своим женихом, блогером Брайаном Лондри. Мужчина вернулся домой один и отказался объяснять, что произошло и где находится Габби. Спустя две недели Лондри также исчез в неизвестном направлении. Тело девушки с признаками удушения нашли 19 сентября в национальном парке Вайоминга, а в конце октября родители Лондри обнаружили останки своего сына в парке на западе Флориды — экспертиза показала, что он застрелился.

Исчезновение Габби Петито получило огромный резонанс в сети и привлекло сотни интернет-детективов к расследованию. Один из таких любителей помог найти тело девушки — он заметил её автомобиль в своём трэвел-видео для ютуба.