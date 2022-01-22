ФБР поставило точку в деле Габби Петито — её жених признался в убийстве в своих записях перед суицидом Статьи редакции
Правоохранители намерены закрыть расследование убийства блогерши, которое взбудоражило пользователей интернета осенью прошлого года.
Представители Федерального бюро расследований заявили, что Брайан Лондри, 23-летний жених убитой блогерши Габби Петито, в своих записях взял на себя ответственность за это преступление. Сам Лондри покончил с собой осенью 2021 года, а блокнот с записями полицейские нашли возле его тела, сообщает The New York Times.
ФБР не сообщило, что именно Лондри написал в блокноте, но полученной информации достаточно, чтобы закрыть дело. По словам агента Майкла Шнайдера, расследование не выявило никаких других лиц, кроме Брайана Лондри, непосредственно причастных к трагической смерти Габби Петито.
22-летняя Габби Петито пропала без вести в сентябре 2021 года после того, как отправилась в путешествие по США со своим женихом, блогером Брайаном Лондри. Мужчина вернулся домой один и отказался объяснять, что произошло и где находится Габби. Спустя две недели Лондри также исчез в неизвестном направлении. Тело девушки с признаками удушения нашли 19 сентября в национальном парке Вайоминга, а в конце октября родители Лондри обнаружили останки своего сына в парке на западе Флориды — экспертиза показала, что он застрелился.
Исчезновение Габби Петито получило огромный резонанс в сети и привлекло сотни интернет-детективов к расследованию. Один из таких любителей помог найти тело девушки — он заметил её автомобиль в своём трэвел-видео для ютуба.
Девушки, мой вам совет: если ваш партнёр поднял на вас руку – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз ударить трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.
Парни, мой вам совет: если ваша партнёрша подняла на вас руку – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз ударить трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.
Если без иронии, то это работает во все стороны.
Только, по статистике, в отличие от мужчин, они не поднимают руку три раза, а уже на первый в их руке нож.
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Парни, мой вам совет: если ваша партнёрша вам не дала – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз не дать трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.
ееее скрепы
А что делать парням, на которых партнёр поднял руку?
Захват и бросок.
То же самое, что написано выше.
Выходить на парад
А что делать парням, на которых партнёр поднял руку?
https://www.youtube.com/watch?v=zMnKNHNfznE
Разобраться, кто из вас босс
Я ждал, когда ее приплетут, не разочарован.
Девушки, мой вам совет: если ваш партнёр поднял на вас руку – не уходите. Дальше будет только лучше. Он поймет что ошибся, усвоит урок и извинится, и будет вас больше любить и уважать.
Где написано, что он ее бил до этого?
А не руку можно?
Проблема в том, что они не послушают таких советов(
Боже, неженоненавистнический комментарий на тж. Да тебе наверное девчонки дают или чего похлеще, может ты в отношениях, может ещё и в счастливых?!!
Парни, мой вам совет: если ваша партнёрша пишет на PHP – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз написать гестбук трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.
Гестбук? Тебе больше 30 лет, уверен =)
Охуеть ты детектив.
Бля, я уже и забыл про это явление.
Я вообще не понимаю таких отношений, когда можно ждать насилия от партнера.
Хотя - женщины не любят хороших, они любят всевозможных подлецов и негодяев, давно известный факт.
Кому сдался тихоня? Бабы любят тех кто может дать им пизды.
Наличие возможности не означает, что нужно ей пользоваться......
Именно, такова их суть. А потом жалуются, что все мужики козлы
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*некоторые женщины
женщины не любят хороших, они любят всевозможных подлецов и негодяев
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женщины не любят хороших
Большинство людей, не только женщины, не любят вызывающих жалость услужливых слизняков. Людям обычно становится некомфортно рядом с человеком, который постоянно пытается добыть у тебя поддержки и внимания.
Психически здоровому парню, если у него нет проблем с самооценкой, не будет проблем найти девушку, если он в этом заинтересован, при условии, что он не будет пресмыкаться перед ней.
На подлецов и негодяев часто вешаются женщины, у которых есть своя травма, и они просто не могут выйти из повторяющегося цикла боли и насилия. Как и сами подлецы и негодяи, кстати.
Девушки держитесь от парней подальше. Любых. Сегодня он тихоня и носит вас на руках, а завтра убивает вас и пользуется вашей машиной и банковским счётом .
Привет! Познакомимся?
Парни держитесь от девушек подальше. Любых. Сегодня она тихоня и даёт себя носить на руках, а завтра самообороняется и не разрешает пользоваться её машиной и банковским счётом
Привет, а какая у тебя машина?
Да и всем, я думаю.
Ему позвонили? Он признался?
вся суть человека - встретить ангела и отправится в ад
Отсосите кто спорил что он не убийца.
Я спорил. Пиши адрес свой. Так уж и быть
Скоро экранизируют. Скриньте
Безработная парочка, а ,нет, извините - блогеры
Сразу было ясно, что он убил.
Мудак, сука, пидор. Гондон!
бледножопые истории на нашем пикабу