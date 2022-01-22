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Новости
Никита Логинов

ФБР поставило точку в деле Габби Петито — её жених признался в убийстве в своих записях перед суицидом Статьи редакции

Правоохранители намерены закрыть расследование убийства блогерши, которое взбудоражило пользователей интернета осенью прошлого года.

127 127 комментариев
8353 просмотров
Брайан Лондри и Габби Петито во время своего последнего путешествия

Представители Федерального бюро расследований заявили, что Брайан Лондри, 23-летний жених убитой блогерши Габби Петито, в своих записях взял на себя ответственность за это преступление. Сам Лондри покончил с собой осенью 2021 года, а блокнот с записями полицейские нашли возле его тела, сообщает The New York Times.

ФБР не сообщило, что именно Лондри написал в блокноте, но полученной информации достаточно, чтобы закрыть дело. По словам агента Майкла Шнайдера, расследование не выявило никаких других лиц, кроме Брайана Лондри, непосредственно причастных к трагической смерти Габби Петито.

22-летняя Габби Петито пропала без вести в сентябре 2021 года после того, как отправилась в путешествие по США со своим женихом, блогером Брайаном Лондри. Мужчина вернулся домой один и отказался объяснять, что произошло и где находится Габби. Спустя две недели Лондри также исчез в неизвестном направлении. Тело девушки с признаками удушения нашли 19 сентября в национальном парке Вайоминга, а в конце октября родители Лондри обнаружили останки своего сына в парке на западе Флориды — экспертиза показала, что он застрелился.

Исчезновение Габби Петито получило огромный резонанс в сети и привлекло сотни интернет-детективов к расследованию. Один из таких любителей помог найти тело девушки — он заметил её автомобиль в своём трэвел-видео для ютуба.

Интернет
Женя Кузьмин
Исчезновение Габби Петито: пара блогеров отправилась в поездку по США, документируя её в соцсетях. Вернулся лишь один Статьи редакции

Поиски продолжаются почти неделю: жених девушки считается подозреваемым, но ничего не говорит, а к резонансному расследованию подключились детективы-любители с Reddit.

Габби Петито

#новости #криминал #габбипетито

127 127 комментариев
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127 комментариев
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Юрий Ручимский

Девушки, мой вам совет: если ваш партнёр поднял на вас руку – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз ударить трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.

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55
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Даниил Шинкаренко

Парни, мой вам совет: если ваша партнёрша подняла на вас руку – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз ударить трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.

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69
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Bussy Beard

Если без иронии, то это работает во все стороны.

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17
6 комментариев
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Дамир Ялышев

Только, по статистике, в отличие от мужчин, они не поднимают руку три раза, а уже на первый в их руке нож.

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1
2 комментария
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Leha Shum

Зашёл написать этот коммент

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0
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Vas Tupovets

Парни, мой вам совет: если ваша партнёрша вам не дала – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз не дать трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.

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22
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Молодой химик

Бьет значит любит

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12
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Молодой химик

Стерпится смирится

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12
3 комментария
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Молодой химик

любит перебрать Охоты крепкой

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4
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Сергей Сергеич

ееее скрепы

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1
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Андрей Апанасик

А что делать парням, на которых партнёр поднял руку?

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Молодой химик

Бей его в ответ.

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7
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Sergey Smirnov

Захват и бросок.

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5
6 комментариев
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Уютный Багажник

То же самое, что написано выше.

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1
1 комментарий
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Sergey Nester

Выходить на парад

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1
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Молодой химик

После тренировки пойти в душ.

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Джонни Мнемоников

А что делать парням, на которых партнёр поднял руку?
https://www.youtube.com/watch?v=zMnKNHNfznE

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0
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Молодой химик

уходить, Джонни Депп тому в пример

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0
1 комментарий
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ununnamed

Разобраться, кто из вас босс

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0
3 комментария
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Молодой химик

Русские, мой вам совет: если ваш правитель поднял на вас руку – терпите. Дальше будет только лучше. Нужно просто потерпеть. Первый раз ударить трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.

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6
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Нектарий

Я ждал, когда ее приплетут, не разочарован.

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1
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Миша Рашкин

Девушки, мой вам совет: если ваш партнёр поднял на вас руку – не уходите. Дальше будет только лучше. Он поймет что ошибся, усвоит урок и извинится, и будет вас больше любить и уважать.

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3
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notty notty

Где написано, что он ее бил до этого?

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2
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Молодой химик

Нигде вроде))

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1
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Sergey Smirnov

А не руку можно?

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2
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Рыжий

Проблема в том, что они не послушают таких советов(

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kotova lidiya

Боже, неженоненавистнический комментарий на тж. Да тебе наверное девчонки дают или чего похлеще, может ты в отношениях, может ещё и в счастливых?!!

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–3
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Джонни Мнемоников

Парни, мой вам совет: если ваша партнёрша пишет на PHP – уходите. Сразу. Дальше будет только хуже. Первый раз написать гестбук трудно; второй – проще, третий – ещё проще, а потом уже совсем не трудно.

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18
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Рыжий

Гестбук? Тебе больше 30 лет, уверен =)

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8
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Джонни Мнемоников

Охуеть ты детектив.

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6
11 комментариев
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Сергей Лукин

Бля, я уже и забыл про это явление.

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1
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Нектарий

Я вообще не понимаю таких отношений, когда можно ждать насилия от партнера.
Хотя - женщины не любят хороших, они любят всевозможных подлецов и негодяев, давно известный факт.

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14
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Имя Фамилия

Кому сдался тихоня? Бабы любят тех кто может дать им пизды.

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8
6 комментариев
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Андрей Охапкин

Наличие возможности не означает, что нужно ей пользоваться......

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4
11 комментариев
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Нектарий

Именно, такова их суть. А потом жалуются, что все мужики козлы

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2
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Молодой химик

В твиттере за такое мнение могут и в инцельстве обвинить

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1
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Джонни Мнемоников
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Молодой химик

Добро пожаловать в @Лига инцелов

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1
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Bussy Beard

*некоторые женщины

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Молодой химик

женщины не любят хороших, они любят всевозможных подлецов и негодяев
@Лига инцелов принимайте пополнение

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1 комментарий
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Молодой химик

женщины не любят хороших
 Большинство людей, не только женщины, не любят вызывающих жалость услужливых слизняков. Людям обычно становится некомфортно рядом с человеком, который постоянно пытается добыть у тебя поддержки и внимания.

Психически здоровому парню, если у него нет проблем с самооценкой, не будет проблем найти девушку, если он в этом заинтересован, при условии, что он не будет пресмыкаться перед ней.

На подлецов и негодяев часто вешаются женщины, у которых есть своя травма, и они просто не могут выйти из повторяющегося цикла боли и насилия. Как и сами подлецы и негодяи, кстати.

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0
1 комментарий
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Алина Кипр

Девушки держитесь от парней подальше. Любых. Сегодня он тихоня и носит вас на руках, а завтра убивает вас и пользуется вашей машиной и банковским счётом .

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9
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Alex Blake

Привет! Познакомимся?

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6
1 комментарий
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Андрей Иванов

Парни держитесь от девушек подальше. Любых. Сегодня она тихоня и даёт себя носить на руках, а завтра самообороняется и не разрешает пользоваться её машиной и банковским счётом

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5
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Джонни Мнемоников

Привет, а какая у тебя машина?

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4
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Молодой химик

соглы, хорошо что я не такой.

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2
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Сергей Лукин

Да и всем, я думаю.

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5
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Андрей Охапкин

Ему позвонили? Он признался?

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3
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Молодой химик

Медиум с Лонг-Айленда позвонила его духу, он признался.

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1
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Миржан Досымбаев

вся суть человека - встретить ангела и отправится в ад

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Молодой химик

Опять этот ебучий Коэльо?

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1
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Алина Кипр

Отсосите кто спорил что он не убийца.

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Иван Иваныч

Я спорил. Пиши адрес свой. Так уж и быть

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9 комментариев
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Алексей Сорок

Скоро экранизируют. Скриньте

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Молодой химик

Есть хорошая документалка от нетфликса про чела, который утопил своих детей и жену в бочках с нефтью…

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3
5 комментариев
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Саша

Безработная парочка, а ,нет, извините - блогеры

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Молодой химик

Ну ладно.

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Alexander Star

Сразу было ясно, что он убил.

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MrZlydnya

Мудак, сука, пидор. Гондон!

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Даниил Слесарчук

бледножопые истории на нашем пикабу

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