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Никита Логинов

В России за сутки коронавирусом заразились более 50 тысяч человек — впервые с начала пандемии Статьи редакции

Днём ранее Оперативный штаб сообщал о 49513 положительных тестах на Covid-19.

Прошедшие сутки стали рекордными для России по количеству новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Положительные тесты на Covid-19 сдали 57212 человек, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба.

Также за эти сутки 9902 человека пришлось госпитализировать с тяжёлой формой заболевания, 681 человек из ранее заболевших умер, а 25525 человек выздоровели. Рекордного уровня заражений достигла и Москва — 16094 человека.

Рост заболеваемости начался с приходом нового особо заразного штамма омикрон. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при неблагоприятном развитии событий количество заболевших в России может начать расти на 100 тысяч человек в сутки. Однако омикрон вызывает более лёгкое протекание Covid-19, в отличие от предыдущих штаммов.

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«Омикрон» — серьёзная угроза или менее опасный вариант? Главное о самом обсуждаемом штамме, который охватывает мир Статьи редакции

Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно.

Путешественники ждут автобус до самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса Фото AP

#новости #коронавирус #россия #covid19 #омикрон

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Chikk

Скукота уже всё это. Сериал порядком утомил. Нужны новые сюжетные линии.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил общественность о наступлении ужасающей пандемии, к которой нужно готовиться уже сейчас.

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Alex Blake

Уже разрабатываются новые чипы

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Молодой химик

Представляем вашему вниманию абсолютно новый коронавирус, релизится уже в этом году.

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9
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АТВ

Офигенный! Индусы сейчас так не зажигают... Вот сразу хотелось купить искбокс и быть мужиком. Даже зун купить хотелось. А теперь...

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Молодой химик

Ну не, с боксом кринжуха была.

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АТВ

Я про Балмера именно! Зажигательные танцы подталкивали к покупке продуктов Майкрософт. А так да, помню этот видос

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Chikk

коронавирус
 Устарело. нужен новый нейминг. Предлагаю оспу. Как раз - глобальное потепление, могильники на севере подтают и будет норм. Тем более большинство зумеров без прививки, вот это да, вот это пойдёт жара.

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Молодой химик

Сча, конкуренты из эппл как обычно спиздят идею, но сделают красивое название и рекламу, ажиотаж и попрёт.

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Молодой химик

Обыкновенно в Европе говорят, что англичане сумасшедший и экзальтированный народ; сумасшедший, так как они своим детям прививают оспу, чтобы воспрепятствовать появлению её у них; экзальтированный, так как они с радостью сообщают своим детям эту ужасную болезнь с целью предупредить зло ещё неизвестное. Англичане же с своей стороны говорят: прочие европейцы — трусы и люди вырождающиеся: трусы потому, что они боятся причинить детям незначительную боль; выродившиеся люди потому, что подвергают своих детей опасности погибнуть от оспы.
— Вольтер «Философские письма»
Все это было и все повторится вновь.
Но причём тут зумеры, прививки миллениалов от оспы давно просрочены.

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Михаил Зеленин

Не, не интересно. В прошлом году итак 2 больших релиза было

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Lofoten Forsake

Очень уверенно говорит человек, который сам же инвестирует в это.

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Eugene Panfilov

Он инвестирует в биочипы, я читал

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Алина Кипр

Ну все уже кто должен был умереть умерли от альфы и дельты. Остались те кто не умрет, а просто станут дураками с покоцанными вирусом нейронами.

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Пётр Козлов

И те, кто не болел так-то

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Xu Li

https://www.vesti.ru/video/2310138
мы же его победили??????????????????
КАК ТАК? ПУТИН МОЖЕТ ВРАТЬ?

Путин: нам удалось отбить самый жесткий удар…
По словам Владимира Путина, угроза коронавируса не отступила.
www.vesti.ru
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Сеня

Путин не смог предсказать омикрон, как теперь за него голосовать после этого

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8
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Xu Li

вот так неожиданность, народ, который не привит, снова заболел

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Сергей Лукин

Прививка НЕ СПАСАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

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Задумчивой Кот

Что ты ему даказываешь? Ну хочет человек в сказки верить, это ведь не от хорошей жизни

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Damir ReDevil

Привитые тоже заболевают. Уже сказали что омикрон обходит эти ваши прививки

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Xu Li

ну тогда не прививаемся?

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Damir ReDevil

Да можно сжечь весь этот прививочный фонд. Толку от него зеро

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2
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Chikk

Ошалел? Там денег крутится больше, чем можно поиметь со среднего военного конфликта. Выгодно же.

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Damir ReDevil

Сжигаешь весь Спутник, вещаешь что вирус хитрый попался и нужна новая прививка- выделяешь бабки из фонда ОМС. Профит!

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Джонни Мнемоников

Зачем? Можно и спутником побарыжить и арбидол версии 2 попедалировать.

Уже ж втюхивают кокойто коронавир - генерик непонятно чего.

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Damir ReDevil

Надо отсталым африканцам спутник втюхать, а себе сделать нормальную вакцину. Фонд ОМС для нашего блага!

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Kirill

Так не прокатило же, вон Гинцбург обещал сделать под новый штамм, но видно денег ему не дали и он объявил что и нынешняя работает.

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Молодой химик

Прививка - не гарант того, что ты не заболеешь. Она лишь готовит организм к отражению атаки вируса, чтобы легче перенести болезнь.

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FOX

омикрон появился в этом году, о победе заявили в прошлом

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Chikk

Тахионы. Уже давно применяются. Только это секрет, тсс...

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Zechu Schmitz

Там же буквально в новости написано:

По словам Владимира Путина, угроза коронавируса не отступила.

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Молодой химик

*по официальным данным.

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9
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Рыжий

Чо там, надо идти гречку-рис покупать впрок?

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АТВ

Украинцы уже это делают

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Рыжий

Они уже 8 лет это делают, украинцы в этом кейсе не ориентир

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3
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АТВ

Но только сейчас Зеленский обратил на них внимание

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Алина Кипр

Да. Война впереди

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Молодой химик

Можно биток по 30

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Михаил Зеленин

Эти цифры вообще ни о чем не говорят. Ибо совершенно непонятен процент выявленных и зарегистрированных случаев к общему количеству заболевших.

Вот цифры по госпитализациям и смертям - уже другое дело

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Молодой химик

интерпретирую иначе: при 100к заражений в день, доставка пиццы будет не 45 минут, а 90.

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АТВ

Самое грустное, что журналисты (я сейчас не про ТЖ, а про всех), публикуя такие цифры и нагоняя страх не объясняют, что:
1. Виральность /= летальность. Цифры смертности сохранились на прежнем уровне.
2. Госпитализации не увеличились, а где-то даже снизились. И если по поводу российских регионов можно сомневаться, то в тех странах, статистике которых принято верить у неполживой общественности, цифры именно госпитализаций падают!
3. Вокруг меня за последнее время несколько человек заболели непонятно чем. По симптомам похоже на странную простуду - тяжёлая голова, насморк, кашля нет, есть температура у некоторых. В среднем, 3-5 дней дома. При этом тесты у кого-то положительные, у кого-то отрицательные. Это в Польше, как в России без понятия.
4. Очевидно, что Люди, которые работают перешли ко второй фазе плана, о котором они упоминали почти сразу. Дело в том, что корона на первоначальном плане чётко связваалась с экологией. Помните все эти "природа очистилась" и "в Венеции плавают дельфины"? Так вот, если вы посмотрите доклады 2020-2021 годов, аналитку и прочее, и прочее, то увидите интересное - серьёзные аналитические центры действительно предлагают оставить ограничения на тот же туризм и после пандемии. Коды не уйдут, не надеемся.

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Dmitry Pasyutin

Люди, которые работают перешли ко второй фазе плана

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Молодой химик

Пункт 3 прям про меня в новый год: по всем симптомам коронавирус, по всем тестам - отрицательный.

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Молодой химик

У меня прошлой зимой странная хаута была. Из всех симптомов была только одышка, сделал тест на ковид в частной клинике, пришёл отрицательный. Попёрся в общую поликлинику после, там взяли ещё один мазок, снова отрицательный результат. В итоге через неделю всё прошло, а спустя пару месяцев сдал кровь на антитела к ковиду и они таки есть.

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АТВ

Вы из России?

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Молодой химик

Да.

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АТВ

Выходит, что Омикрон всё же появился раньше, чем говорят

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Молодой химик

Пока всё-таки списываю на грипп, ибо температура поднималась до 40 и по КТ всё хорошо.

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Джонни Мнемоников

Поскольку не болел и не привит, пойду-ка я десяточку пробегу, погода ничо так.

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Сеня

Предсказуемо и ничего страшного

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Люциан Бужор

А как же могучая вакцинация 💪?

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Hooligan

Новая проверка иммунитета на прочность

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Ivan

Не верю что так долго полз этот штамм…до нашей необъятной

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Джон Кроули

Смело можно это количество умножать на два, а то и на три.

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Dmitry Pasyutin

для тех кто забыл как умножать на 2:

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