Днём ранее Оперативный штаб сообщал о 49513 положительных тестах на Covid-19.

Прошедшие сутки стали рекордными для России по количеству новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Положительные тесты на Covid-19 сдали 57212 человек, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба.

Также за эти сутки 9902 человека пришлось госпитализировать с тяжёлой формой заболевания, 681 человек из ранее заболевших умер, а 25525 человек выздоровели. Рекордного уровня заражений достигла и Москва — 16094 человека.

Рост заболеваемости начался с приходом нового особо заразного штамма омикрон. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при неблагоприятном развитии событий количество заболевших в России может начать расти на 100 тысяч человек в сутки. Однако омикрон вызывает более лёгкое протекание Covid-19, в отличие от предыдущих штаммов.

Разборы Sasha Shambilova 21.12.2021 мир Статьи редакции «Омикрон» — серьёзная угроза или менее опасный вариант? Главное о самом обсуждаемом штамме, который охватывает Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно. Путешественники ждут автобус до самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса Фото AP