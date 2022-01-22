В России за сутки коронавирусом заразились более 50 тысяч человек — впервые с начала пандемии Статьи редакции
Днём ранее Оперативный штаб сообщал о 49513 положительных тестах на Covid-19.
Прошедшие сутки стали рекордными для России по количеству новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Положительные тесты на Covid-19 сдали 57212 человек, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба.
Также за эти сутки 9902 человека пришлось госпитализировать с тяжёлой формой заболевания, 681 человек из ранее заболевших умер, а 25525 человек выздоровели. Рекордного уровня заражений достигла и Москва — 16094 человека.
Рост заболеваемости начался с приходом нового особо заразного штамма омикрон. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при неблагоприятном развитии событий количество заболевших в России может начать расти на 100 тысяч человек в сутки. Однако омикрон вызывает более лёгкое протекание Covid-19, в отличие от предыдущих штаммов.
Скукота уже всё это. Сериал порядком утомил. Нужны новые сюжетные линии.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил общественность о наступлении ужасающей пандемии, к которой нужно готовиться уже сейчас.
Уже разрабатываются новые чипы
Офигенный! Индусы сейчас так не зажигают... Вот сразу хотелось купить искбокс и быть мужиком. Даже зун купить хотелось. А теперь...
Я про Балмера именно! Зажигательные танцы подталкивали к покупке продуктов Майкрософт. А так да, помню этот видос
коронавирус
Устарело. нужен новый нейминг. Предлагаю оспу. Как раз - глобальное потепление, могильники на севере подтают и будет норм. Тем более большинство зумеров без прививки, вот это да, вот это пойдёт жара.
Обыкновенно в Европе говорят, что англичане сумасшедший и экзальтированный народ; сумасшедший, так как они своим детям прививают оспу, чтобы воспрепятствовать появлению её у них; экзальтированный, так как они с радостью сообщают своим детям эту ужасную болезнь с целью предупредить зло ещё неизвестное. Англичане же с своей стороны говорят: прочие европейцы — трусы и люди вырождающиеся: трусы потому, что они боятся причинить детям незначительную боль; выродившиеся люди потому, что подвергают своих детей опасности погибнуть от оспы.
— Вольтер «Философские письма»
Все это было и все повторится вновь.
Но причём тут зумеры, прививки миллениалов от оспы давно просрочены.
Не, не интересно. В прошлом году итак 2 больших релиза было
Очень уверенно говорит человек, который сам же инвестирует в это.
Он инвестирует в биочипы, я читал
Ну все уже кто должен был умереть умерли от альфы и дельты. Остались те кто не умрет, а просто станут дураками с покоцанными вирусом нейронами.
И те, кто не болел так-то
https://www.vesti.ru/video/2310138
мы же его победили??????????????????
КАК ТАК? ПУТИН МОЖЕТ ВРАТЬ?
Путин не смог предсказать омикрон, как теперь за него голосовать после этого
вот так неожиданность, народ, который не привит, снова заболел
Прививка НЕ СПАСАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ
Что ты ему даказываешь? Ну хочет человек в сказки верить, это ведь не от хорошей жизни
Привитые тоже заболевают. Уже сказали что омикрон обходит эти ваши прививки
ну тогда не прививаемся?
Да можно сжечь весь этот прививочный фонд. Толку от него зеро
Ошалел? Там денег крутится больше, чем можно поиметь со среднего военного конфликта. Выгодно же.
Сжигаешь весь Спутник, вещаешь что вирус хитрый попался и нужна новая прививка- выделяешь бабки из фонда ОМС. Профит!
Зачем? Можно и спутником побарыжить и арбидол версии 2 попедалировать.
Уже ж втюхивают кокойто коронавир - генерик непонятно чего.
Надо отсталым африканцам спутник втюхать, а себе сделать нормальную вакцину. Фонд ОМС для нашего блага!
Так не прокатило же, вон Гинцбург обещал сделать под новый штамм, но видно денег ему не дали и он объявил что и нынешняя работает.
омикрон появился в этом году, о победе заявили в прошлом
Тахионы. Уже давно применяются. Только это секрет, тсс...
Там же буквально в новости написано:
По словам Владимира Путина, угроза коронавируса не отступила.
Чо там, надо идти гречку-рис покупать впрок?
Украинцы уже это делают
Они уже 8 лет это делают, украинцы в этом кейсе не ориентир
Но только сейчас Зеленский обратил на них внимание
Да. Война впереди
Эти цифры вообще ни о чем не говорят. Ибо совершенно непонятен процент выявленных и зарегистрированных случаев к общему количеству заболевших.
Вот цифры по госпитализациям и смертям - уже другое дело
Самое грустное, что журналисты (я сейчас не про ТЖ, а про всех), публикуя такие цифры и нагоняя страх не объясняют, что:
1. Виральность /= летальность. Цифры смертности сохранились на прежнем уровне.
2. Госпитализации не увеличились, а где-то даже снизились. И если по поводу российских регионов можно сомневаться, то в тех странах, статистике которых принято верить у неполживой общественности, цифры именно госпитализаций падают!
3. Вокруг меня за последнее время несколько человек заболели непонятно чем. По симптомам похоже на странную простуду - тяжёлая голова, насморк, кашля нет, есть температура у некоторых. В среднем, 3-5 дней дома. При этом тесты у кого-то положительные, у кого-то отрицательные. Это в Польше, как в России без понятия.
4. Очевидно, что Люди, которые работают перешли ко второй фазе плана, о котором они упоминали почти сразу. Дело в том, что корона на первоначальном плане чётко связваалась с экологией. Помните все эти "природа очистилась" и "в Венеции плавают дельфины"? Так вот, если вы посмотрите доклады 2020-2021 годов, аналитку и прочее, и прочее, то увидите интересное - серьёзные аналитические центры действительно предлагают оставить ограничения на тот же туризм и после пандемии. Коды не уйдут, не надеемся.
Люди, которые работают перешли ко второй фазе плана
У меня прошлой зимой странная хаута была. Из всех симптомов была только одышка, сделал тест на ковид в частной клинике, пришёл отрицательный. Попёрся в общую поликлинику после, там взяли ещё один мазок, снова отрицательный результат. В итоге через неделю всё прошло, а спустя пару месяцев сдал кровь на антитела к ковиду и они таки есть.
Вы из России?
Выходит, что Омикрон всё же появился раньше, чем говорят
Поскольку не болел и не привит, пойду-ка я десяточку пробегу, погода ничо так.
Предсказуемо и ничего страшного
А как же могучая вакцинация 💪?
Новая проверка иммунитета на прочность
Не верю что так долго полз этот штамм…до нашей необъятной
Смело можно это количество умножать на два, а то и на три.
для тех кто забыл как умножать на 2: