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Никита Логинов

«Скот во дворце не становится царём — это дворец становится хлевом»: турецкую журналистку арестовали за пословицы Статьи редакции

Суд посчитал, что выражения вроде «корона голове ума не прибавляет» оскорбляют президента Эрдогана, который более 20 лет находится у власти.

Турецкая журналистка Седеф Кабаш во время интервью

Журналистку Седеф Кабаш арестовали и отправили за решётку после интервью в прямом эфире оппозиционного турецкого канала Tele1. Кабаш не упоминала имени президента Турции, но процитировала несколько пословиц, которые чиновники посчитали оскорблением в адрес Эрдогана, сообщает CNN.

Кабаш сказала, что скот во дворце не становится царём, но лишь превращает дворец в хлев. Также она заметила, что человек не становится мудрее от долгого ношения короны. В этих комментариях генеральная прокуратура Стамбула увидела оскорбление президента Турции. Министр юстиции заявил, что «проклинает уродливые слова, которые направлены против нашего президента, избранного голосами нашей нации».

Журналистку задержали ночью в субботу, отвезли в полицейский участок, а затем в прокуратуру. Оттуда Кабаш доставили в суд, который вынес вердикт об аресте. Адвокат журналистки Угур Пойраз заявил, что будет «до конца бороться против беззакония».

Некоммерческая организация «Репортёры без границ» отреагировала на арест Кабаш замечанием, что за время президентства Эрдогана по аналогичным обвинениям были осуждены более 70 журналистов. Политика часто называют авторитарным правителем, который подавляет оппозицию в стране. Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а до этого 11 лет он был премьер-министром.

#новости

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Пётр Козлов

оппозиционного турецкого канала Tele1
Наконец-то, после стольких лет, я нашёл оригинал, сиквелом к которому стал оператор связи Tele2

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Никита Логинов

TJ не только просвещает, но и закрывает гештальт.

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24
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Aleksandr Dolgikh

👍🏻👍🏻👍🏻

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Alex

Москва. Кремль. Из кабинета Сталина выходит Жуков, закрывает дверь и произносит: — Ух, сволочь усатая!!!

Слова эти услышал случайно оказавшийся рядом Берия и побежал жаловаться Сталину. Кабинет Сталина. В кабинете Сталин, Жуков и Берия.

Сталин: — Товарищь Жюков, ви вчера вишли из маего кабинэта и сказали "Ух, сволочь усатая!!!" — каго вы имели в виду?

Жуков: — Ну, конечно же, Гитлера, товарищ Сталин!

Сталин: — А ви, товарищь Берия, кого имели в виду?

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пепси

Не баян, а классика

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Alexander Golubev

Анекдот про скот во дворце?

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Aleksandr Dolgikh

Русская адаптация

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Роман Чубар

Все автократии до ужаса похожи)

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пепси

Ну так всеми правят эгоцентричнные соципаты

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GarryNC

Как и везде

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Romario

Нет

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Aleksandr Dolgikh

И твоей семье тоже?

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Aleksandr Dolgikh

В этом и есть смысл понятий. Одним словом выражать ряд схожих характеристик.

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Советский глобус

У меня ощущение что где то все я это уже видел

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Никита Логинов

Это ложная память. Ляг поспи и всё пройдёт.

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9
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Советский глобус

Надо как-то приплести 🤔

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Chikk

Надо. Кого бы приплести... Хм...

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Никита Логинов

Меркель!

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Chikk

Продано! :)

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Никита Логинов

Потрачено....

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3
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Советский глобус

respect +

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Shenmue

iRespect+

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Aleksandr Dolgikh

Раскачивает ситуацию в Турции, чтобы совершить там переворот! Ей тупо нужна новая страна, чтобы править.

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некипишуй

ну тут выбор не большой, это должны быть США

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Aleksandr Dolgikh

Почему например не Израиль?

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Aleksandr Dolgikh

Хотя🤔🤔🤔... Израиль, лишь марионетка США

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пепси

Кстати, а она в курсе, что Одиссей хоть и считался царем, но спал в хлеву вместе с другими?

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4
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norm

А Фродо мог бы доставить кольцо на орле.

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Советский глобус

не умничай сука, ща и тебя загребём

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6
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пепси

you mess with xxl you get pizdy

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пепси

Эрдоган такая же обиденка, как и Дыров

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8
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Советский глобус

пфф, ещё какой блять

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VladimirV

А пословица хорошая

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5
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Советский глобус

Наверное внесут в список экстремистской литературы

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Наблюдатель

Авторитарное и высокоцентрализованное президентское правительство Реджепа Тайипа Эрдогана на десятилетия ухудшило положение в области прав человека в Турции, преследуя предполагаемых критиков правительства и политических оппонентов, глубоко подрывая независимость судебной власти и разрушая демократические институты.
— Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch

World Report 2022: Rights Trends in Turkey
The authoritarian and highly centralized presidential government of Recep Tayyip Erdoğan has set…
www.hrw.org
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робот-бёрдвотчер

Слишком толсто шутила, даже у нас так не делают.

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FUNGAME

Надо запретить толсто шутить международной конвенцией, чтоб шутников сразу под трибунал нахуй, а то мало ли какого ещё диктатора обидят.

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FUNGAME

Вообще надо запретить шутить. И юмор запретить. Такие слова как «сатира» и «ирония» приравнять к ругательным.

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робот-бёрдвотчер

Ты тоже толстишь!!!

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Андрей Иванов

Юмор в 21 веке мёртв. Официально. Нельзя даже пернуть ни в чью сторону, чтобы кого-то не обидеть.

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Советский глобус

В тоталитарных помойках разве что.

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Lofoten Forsake

СНГ и Турция - братья навек!

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робот-бёрдвотчер

Да что-то пока не очень.

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Егор Ниглов

Это теперь получается даже "ты хуй" нельзя произнести - посадят за оскорбление Эдоргана?

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Deus EXE

Эрдоган это пиздец конечно,Ататюрк бы охуел если бы это увидел

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Посторонний

Московская полиция задержала человека, который вышел на Красную площадь с плакатом "ХУЙЛО!". Ему инкриминируют статью "Оскорбление Президента РФ".
- Но я же не называл имён! - оправдывался задержанный.
- Так все знают, кто у нас хуйло!

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1
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Советский глобус

Воронежский суд не возбудился из-за оскорблений действующей власти?

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1
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Владимир Старик

Его разбомбили уже нврн

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Alex Baystruykin

Это пугает:

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Советский глобус

Он уже понимает, что его коллега допизделась как минимум до двушечки

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Далер Киргизов

Правильно нехуй журнашлюхам рот открывать, бесталанные мрази

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Посторонний

Зато ты смотрю открываешь рот, талантливо принимая золотой дождь от властьимущих.

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Уютный Багажник

Что там с лирами?

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Советский глобус

Ты кому звонишь?

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Bad Mother Fucker

На дубу зеленом
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин; Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
Возле них кружились
Соколята стаей.Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался: — Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться, —
Все труды-заботы
На тебя ложатся.А второй ответил:
— Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся —
Не свернем с дороги! И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

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Aleksandr Dolgikh

Вот это Я понимаю стабильность и скрепы!

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Shenmue

Муха..., муха на потолке..., как она держится своими маленькими цепкими лапками...?

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