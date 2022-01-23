Суд посчитал, что выражения вроде «корона голове ума не прибавляет» оскорбляют президента Эрдогана, который более 20 лет находится у власти.

Турецкая журналистка Седеф Кабаш во время интервью

Журналистку Седеф Кабаш арестовали и отправили за решётку после интервью в прямом эфире оппозиционного турецкого канала Tele1. Кабаш не упоминала имени президента Турции, но процитировала несколько пословиц, которые чиновники посчитали оскорблением в адрес Эрдогана, сообщает CNN.

Кабаш сказала, что скот во дворце не становится царём, но лишь превращает дворец в хлев. Также она заметила, что человек не становится мудрее от долгого ношения короны. В этих комментариях генеральная прокуратура Стамбула увидела оскорбление президента Турции. Министр юстиции заявил, что «проклинает уродливые слова, которые направлены против нашего президента, избранного голосами нашей нации».

Журналистку задержали ночью в субботу, отвезли в полицейский участок, а затем в прокуратуру. Оттуда Кабаш доставили в суд, который вынес вердикт об аресте. Адвокат журналистки Угур Пойраз заявил, что будет «до конца бороться против беззакония».

Некоммерческая организация «Репортёры без границ» отреагировала на арест Кабаш замечанием, что за время президентства Эрдогана по аналогичным обвинениям были осуждены более 70 журналистов. Политика часто называют авторитарным правителем, который подавляет оппозицию в стране. Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а до этого 11 лет он был премьер-министром.