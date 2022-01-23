«Скот во дворце не становится царём — это дворец становится хлевом»: турецкую журналистку арестовали за пословицы Статьи редакции
Суд посчитал, что выражения вроде «корона голове ума не прибавляет» оскорбляют президента Эрдогана, который более 20 лет находится у власти.
Журналистку Седеф Кабаш арестовали и отправили за решётку после интервью в прямом эфире оппозиционного турецкого канала Tele1. Кабаш не упоминала имени президента Турции, но процитировала несколько пословиц, которые чиновники посчитали оскорблением в адрес Эрдогана, сообщает CNN.
Кабаш сказала, что скот во дворце не становится царём, но лишь превращает дворец в хлев. Также она заметила, что человек не становится мудрее от долгого ношения короны. В этих комментариях генеральная прокуратура Стамбула увидела оскорбление президента Турции. Министр юстиции заявил, что «проклинает уродливые слова, которые направлены против нашего президента, избранного голосами нашей нации».
Журналистку задержали ночью в субботу, отвезли в полицейский участок, а затем в прокуратуру. Оттуда Кабаш доставили в суд, который вынес вердикт об аресте. Адвокат журналистки Угур Пойраз заявил, что будет «до конца бороться против беззакония».
Некоммерческая организация «Репортёры без границ» отреагировала на арест Кабаш замечанием, что за время президентства Эрдогана по аналогичным обвинениям были осуждены более 70 журналистов. Политика часто называют авторитарным правителем, который подавляет оппозицию в стране. Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а до этого 11 лет он был премьер-министром.
оппозиционного турецкого канала Tele1
Наконец-то, после стольких лет, я нашёл оригинал, сиквелом к которому стал оператор связи Tele2
TJ не только просвещает, но и закрывает гештальт.
👍🏻👍🏻👍🏻
Москва. Кремль. Из кабинета Сталина выходит Жуков, закрывает дверь и произносит: — Ух, сволочь усатая!!!
Слова эти услышал случайно оказавшийся рядом Берия и побежал жаловаться Сталину. Кабинет Сталина. В кабинете Сталин, Жуков и Берия.
Сталин: — Товарищь Жюков, ви вчера вишли из маего кабинэта и сказали "Ух, сволочь усатая!!!" — каго вы имели в виду?
Жуков: — Ну, конечно же, Гитлера, товарищ Сталин!
Сталин: — А ви, товарищь Берия, кого имели в виду?
Не баян, а классика
Анекдот про скот во дворце?
Русская адаптация
Все автократии до ужаса похожи)
Ну так всеми правят эгоцентричнные соципаты
Как и везде
Нет
И твоей семье тоже?
В этом и есть смысл понятий. Одним словом выражать ряд схожих характеристик.
Это ложная память. Ляг поспи и всё пройдёт.
Надо. Кого бы приплести... Хм...
Меркель!
Продано! :)
Потрачено....
iRespect+
Раскачивает ситуацию в Турции, чтобы совершить там переворот! Ей тупо нужна новая страна, чтобы править.
ну тут выбор не большой, это должны быть США
Почему например не Израиль?
Хотя🤔🤔🤔... Израиль, лишь марионетка США
Кстати, а она в курсе, что Одиссей хоть и считался царем, но спал в хлеву вместе с другими?
А Фродо мог бы доставить кольцо на орле.
you mess with xxl you get pizdy
Эрдоган такая же обиденка, как и Дыров
А пословица хорошая
Авторитарное и высокоцентрализованное президентское правительство Реджепа Тайипа Эрдогана на десятилетия ухудшило положение в области прав человека в Турции, преследуя предполагаемых критиков правительства и политических оппонентов, глубоко подрывая независимость судебной власти и разрушая демократические институты.
— Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch
Слишком толсто шутила, даже у нас так не делают.
Надо запретить толсто шутить международной конвенцией, чтоб шутников сразу под трибунал нахуй, а то мало ли какого ещё диктатора обидят.
Вообще надо запретить шутить. И юмор запретить. Такие слова как «сатира» и «ирония» приравнять к ругательным.
Ты тоже толстишь!!!
Юмор в 21 веке мёртв. Официально. Нельзя даже пернуть ни в чью сторону, чтобы кого-то не обидеть.
СНГ и Турция - братья навек!
Да что-то пока не очень.
Это теперь получается даже "ты хуй" нельзя произнести - посадят за оскорбление Эдоргана?
Эрдоган это пиздец конечно,Ататюрк бы охуел если бы это увидел
Московская полиция задержала человека, который вышел на Красную площадь с плакатом "ХУЙЛО!". Ему инкриминируют статью "Оскорбление Президента РФ".
- Но я же не называл имён! - оправдывался задержанный.
- Так все знают, кто у нас хуйло!
Его разбомбили уже нврн
Это пугает:
Правильно нехуй журнашлюхам рот открывать, бесталанные мрази
Зато ты смотрю открываешь рот, талантливо принимая золотой дождь от властьимущих.
Что там с лирами?
На дубу зеленом
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин; Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
Возле них кружились
Соколята стаей.Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался: — Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться, —
Все труды-заботы
На тебя ложатся.А второй ответил:
— Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся —
Не свернем с дороги! И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.
Вот это Я понимаю стабильность и скрепы!
Муха..., муха на потолке..., как она держится своими маленькими цепкими лапками...?