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Никита Логинов

Президент Армении Армен Саркисян объявил об уходе в отставку Статьи редакции

Он занимал пост с 2018 года.

Заявление об отставке опубликовано на официальном сайте президента. В нём Саркисян сообщил, что текущий пост не даёт ему никаких возможностей для реального решения внешних и внутренних проблем Армении, а только лишь делает его «мишенью для различных политических групп».

#новости #снг #политика #микро

3784 просмотров
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Советский глобус

Хоть на других посмотрим, как это вообще происходит

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18
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Советский глобус

А если будут перевыборы и отставник выиграет?

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3
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Советский глобус

Нихуя не понял, но согласен

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5
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Chikk

Чем знаменита Армения?

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5
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Русский Кексик

Своим радио

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40
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Chikk

Точно!

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3
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solawind

Нарды

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14
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Павел Солнцев

На новогодних праздниках, гуляя по местной барахолке, было прям приятно увидеть как 4 мужичка сидят играют.

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2
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Советский глобус

Игроки в нарды

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1
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испанский смех

из мякиша

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1
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Советский глобус

Ямами в асфальте на ттк

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4
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Павел Солнцев

А между тем в Армении дороги не хуже, а местами и лучше наших

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3
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Советский глобус

Кто бы сомневался

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1
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Некая Л.

Я не проигрываю МИД, а зачастую и выигрываю

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1
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Павел Солнцев

Что

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0
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Некая Л.

Ты что не играешь в доту

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0
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Павел Солнцев

Нет, извини. Скажи что-нибудь на ворлдофваркрафтском, тогда пойму

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0
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Некая Л.

Гранаты

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2
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Некая Л.

Которые фрукты

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4
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Советский глобус

Это Айзербаджан

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Некая Л.

Азербайджан это где

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2
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Владимир Старик

Почти там же, где и Армения

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1
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Некая Л.

Поехали?

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Владимир Старик

А давай
Когда выезжаем?

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0
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Некая Л.

Ну можно прямо сейчас, мне только надо найти плавки

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0
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Советский глобус

Они разные

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пирог же

SOAD, Дудук, Джоркаефф, 1905, Долма

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1
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Chikk

Господа и леди, всё уже. Армянское радио победило в конкурсе знаменитостей сразу. Хватит уже, всё остальное тлен. :)

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0
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Антон Лисин

Ценами

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Аяз Умбатов

Армянами

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Советский глобус

Кардашьян

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0
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Советский глобус

System of a Down

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0
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Oldfag TV

Почему это важно?

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6
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solawind

Возможно влияние на фондовый рынок арбузов в москве

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22
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Никита Логинов

Уходящий в отставку президент это весьма необычно, по-моему.

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9
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Советский глобус

Так управляет всем Пашинян, а не президент

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4
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Никита Логинов

Я знаю, но дай помечтать.

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4
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Ильнур Султанов

Мухожук

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1
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Никита Логинов

Это было давно и неправда.

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2
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Дмитрий Овечкин

Этож Рагозин

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4
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solawind

Вот сук, и там успевал зарплату получать

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7
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Дмитрий Овечкин

Весь мир- космодром, а люди в нём топливо

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3
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Василий Дробовский

Неплохая мысль относительно космоса. Конечно, не ценой "люди=топливо".
Особенно, если преобразовывать солнечную энергию и, вероятно, энергию Земного притяжения.
Data-Центры вне Земли (и прочая электроника) - это экологично.

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0
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Советский глобус

А вообще не вовремя
Щас что-нибудь начнётся и хер мне а не выходные в Армении

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1
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Советский глобус

В Армении презик - номинальная должность. Ничего не поменяется. Вообще

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13
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Советский глобус

Боже храни парламентские республики

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7
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Советский глобус

И вино

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7
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Oleg Vorogushin

И коньяк же

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2
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Vladimir Vorobyev

и сигареты

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0
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None Sense

Молдову что ли?

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0
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Sergey Michko

а как же наука

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2
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Никита Логинов

Сейчас будет. Саркисян тут невовремя ушёл в отставку и отвлёк меня от дела.

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7
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Юрій Білозеров

поэтому пришлось написать про технологичный интернет из твиттера?

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0
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Советский глобус

А предыдущий был Серж Саргсян (Саркисян), они родственники?

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1
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Советский глобус

Братья по нардам

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9
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solawind

неудобный вопрос

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4
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Никита Логинов

Нет, просто похожи.

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1
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Советский глобус

однофамильцы

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1
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Дизайнер Павленко

Я думал там президент пашинян

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1
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Marhal_New _Arleana

он премьер

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Дизайнер Павленко

Ну я понял. Оказалось все сложнее, чем я думал

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Marhal_New _Arleana

Любая политическая система сложнее чем система царской России

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8
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Дизайнер Павленко

Приплетаешь Россию 😏👍 рюмка сала и шматок горилки 👍👍👍

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8
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Советский глобус

дизайнерові Павленку

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Дизайнер Павленко

дякую

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Советский глобус

Презик в парламентской республике - должность номинальная

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Marhal_New _Arleana

Не совсем. Говорю тебе как гражданин парламентской республики.

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1
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Советский глобус

Я копирую сюда Википедию и делаю вид что умный. Не мешай

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Лига порвах 2.0

Если бы ты читал, то увидел, что Украина — парламентско-президентская республика

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Сеня

Для тебя плохие новости

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Зелёный Мох

С каких пор ты гражданин парламентской республики???

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Marhal_New _Arleana

с рождения

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Зелёный Мох

Парламентско-президентская не равно парламентская

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Антон Лисин

Там хер поймёшь кто кем является

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Советский глобус

Они там все армяне. Своих на все посты пропихнули

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3
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Советский глобус

Не завидуй нашему нетворкингу

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1
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Советский глобус

Он премьер-министр.

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1
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Советский глобус

Так они же распались?

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Советский глобус

Началось?

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2
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испанский смех

он устал?

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1
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Антон Лисин

Проспорил

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2
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Советский глобус

В нарды проиграл

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Советский глобус

Кто это?

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Советский глобус

какой-то чувак

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Советский глобус

The Twitter Journal. Ты либо в курсе кто это, либо уходи.

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Советский глобус

Он и ушел

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Советский глобус
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Critical Reader

Когда нужно выполнить план по новостному дежурству, но головорезы из чечни не входят в новую редакционную повестку TJ

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Советский глобус

Они всегда входят. Иначе похитят родственников

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Дмитрий Алексеенков

Слабак

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Дмитрий Алексеенков

Мог себе уютненькую постсовковую диктатурку организовать

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Романелло Кивогенс

В том-то и дело, что не мог, поэтому вероятно и ушёл.

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