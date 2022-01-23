Президент Армении Армен Саркисян объявил об уходе в отставку Статьи редакции
Он занимал пост с 2018 года.
Заявление об отставке опубликовано на официальном сайте президента. В нём Саркисян сообщил, что текущий пост не даёт ему никаких возможностей для реального решения внешних и внутренних проблем Армении, а только лишь делает его «мишенью для различных политических групп».
Чем знаменита Армения?
Своим радио
Точно!
Нарды
На новогодних праздниках, гуляя по местной барахолке, было прям приятно увидеть как 4 мужичка сидят играют.
из мякиша
А между тем в Армении дороги не хуже, а местами и лучше наших
Я не проигрываю МИД, а зачастую и выигрываю
Что
Ты что не играешь в доту
Нет, извини. Скажи что-нибудь на ворлдофваркрафтском, тогда пойму
Гранаты
Которые фрукты
Азербайджан это где
Почти там же, где и Армения
Поехали?
А давай
Когда выезжаем?
Ну можно прямо сейчас, мне только надо найти плавки
SOAD, Дудук, Джоркаефф, 1905, Долма
Господа и леди, всё уже. Армянское радио победило в конкурсе знаменитостей сразу. Хватит уже, всё остальное тлен. :)
Ценами
Армянами
Почему это важно?
Возможно влияние на фондовый рынок арбузов в москве
Уходящий в отставку президент это весьма необычно, по-моему.
Я знаю, но дай помечтать.
Мухожук
Это было давно и неправда.
Этож Рагозин
Вот сук, и там успевал зарплату получать
Весь мир- космодром, а люди в нём топливо
Неплохая мысль относительно космоса. Конечно, не ценой "люди=топливо".
Особенно, если преобразовывать солнечную энергию и, вероятно, энергию Земного притяжения.
Data-Центры вне Земли (и прочая электроника) - это экологично.
И коньяк же
и сигареты
Молдову что ли?
а как же наука
Сейчас будет. Саркисян тут невовремя ушёл в отставку и отвлёк меня от дела.
поэтому пришлось написать про технологичный интернет из твиттера?
неудобный вопрос
Нет, просто похожи.
Я думал там президент пашинян
он премьер
Ну я понял. Оказалось все сложнее, чем я думал
Любая политическая система сложнее чем система царской России
Приплетаешь Россию 😏👍 рюмка сала и шматок горилки 👍👍👍
дякую
Не совсем. Говорю тебе как гражданин парламентской республики.
Если бы ты читал, то увидел, что Украина — парламентско-президентская республика
Для тебя плохие новости
С каких пор ты гражданин парламентской республики???
с рождения
Парламентско-президентская не равно парламентская
Там хер поймёшь кто кем является
он устал?
Проспорил
Когда нужно выполнить план по новостному дежурству, но головорезы из чечни не входят в новую редакционную повестку TJ
Слабак
Мог себе уютненькую постсовковую диктатурку организовать
В том-то и дело, что не мог, поэтому вероятно и ушёл.