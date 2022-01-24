Все разработки компании передадут профильным предприятиям для завершения проектов.

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Девятый арбитражный апелляционный суд признал ИТ-предприятие АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) банкротом. Крупнейшими кредиторами поставщика выступают структуры «Ростеха», которые рассчитывают получить основной актив — четырёхэтажный особняк на Тверском бульваре за семь миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

У предприятия больше 20 патентов на операционную систему, геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другой софт. Как рассказал представитель адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Бабин, права на исследования могут принадлежать заказчику. «По изобретениям в рамках госконтрактов в сфере обороны они принадлежат России», — отметил он.

ЦНИИ ЭИСУ в рамках процедуры наблюдения продолжал работать по госконтрактам. В 2020 году было завершено два из них — за 18 миллионов рублей для Минэкономики и за 16 миллионов рублей для Минобороны. «Коммерсантъ» отмечает, что новых тендерах институт не участвовал с 2018 года, а численность его сотрудников на тот момент составляла 250 человек. Собеседник издания рассказал, что сейчас идёт процесс расформирования кадров по другим предприятиям «Ростеха», а контракты переходят им.

Основной кредитор ЦНИИ — концерн «Созвездие» (также входит в «Росэлектронику»), долг перед ним составляет порядка 1,6 миллиарда рублей. В июле 2020 года часть прав требования кредиторов на 320 миллионов рублей приобрёл Сбер.

Согласно картотеке арбитражных дел, у «Созвездия» также есть долги перед Минобороны. В июне 2021 года министерство пыталось взыскать 14,5 миллионов рублей неустойки по контракту обслуживания единой системы управления тактического звена для реализации концепции «сетецентрической войны», но проиграло и подало апелляцию.

ЦНИИ ЭИСУ основан в 1969 году. В 2014 году ЦНИИ, подчинённый Минобороны и Минпромторгу, вошел в «Ростех». Предприятие занималось созданием специализированного программного обеспечения, операционных систем семейства «Рассвет» и «Заря», основанных на Linux, ИТ-фабрики с настроенным комплексом программ-инструментов, робототехники, цифровых карт и комплексом программных средств мониторинга и защиты сетевой инфраструктуры.