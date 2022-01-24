Cуд признал поставщика софта для Минобороны РФ банкротом. Долг компании превысил 3,5 миллиарда рублей Статьи редакции
Все разработки компании передадут профильным предприятиям для завершения проектов.
Девятый арбитражный апелляционный суд признал ИТ-предприятие АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) банкротом. Крупнейшими кредиторами поставщика выступают структуры «Ростеха», которые рассчитывают получить основной актив — четырёхэтажный особняк на Тверском бульваре за семь миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
У предприятия больше 20 патентов на операционную систему, геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другой софт. Как рассказал представитель адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Бабин, права на исследования могут принадлежать заказчику. «По изобретениям в рамках госконтрактов в сфере обороны они принадлежат России», — отметил он.
ЦНИИ ЭИСУ в рамках процедуры наблюдения продолжал работать по госконтрактам. В 2020 году было завершено два из них — за 18 миллионов рублей для Минэкономики и за 16 миллионов рублей для Минобороны. «Коммерсантъ» отмечает, что новых тендерах институт не участвовал с 2018 года, а численность его сотрудников на тот момент составляла 250 человек. Собеседник издания рассказал, что сейчас идёт процесс расформирования кадров по другим предприятиям «Ростеха», а контракты переходят им.
Основной кредитор ЦНИИ — концерн «Созвездие» (также входит в «Росэлектронику»), долг перед ним составляет порядка 1,6 миллиарда рублей. В июле 2020 года часть прав требования кредиторов на 320 миллионов рублей приобрёл Сбер.
Согласно картотеке арбитражных дел, у «Созвездия» также есть долги перед Минобороны. В июне 2021 года министерство пыталось взыскать 14,5 миллионов рублей неустойки по контракту обслуживания единой системы управления тактического звена для реализации концепции «сетецентрической войны», но проиграло и подало апелляцию.
ЦНИИ ЭИСУ основан в 1969 году. В 2014 году ЦНИИ, подчинённый Минобороны и Минпромторгу, вошел в «Ростех». Предприятие занималось созданием специализированного программного обеспечения, операционных систем семейства «Рассвет» и «Заря», основанных на Linux, ИТ-фабрики с настроенным комплексом программ-инструментов, робототехники, цифровых карт и комплексом программных средств мониторинга и защиты сетевой инфраструктуры.
Редактор TJ также заметил, что сайт ЦНИИ ЭИСУ не обновлялся около двух лет. Последняя новость датируется концом января 2020 года, а последние научные исследования — 2016 годом.
их инновационная ОС МСВС 3.0 , которая была по сути перепиленным Red Hat Oracle с полностью выпиленными упоминаниями о редхате
https://habr.com/ru/post/79977/
https://habr.com/ru/post/95388/
мсвс был сертефицирован для гозов, и то что это редхет всем только лучше было кто работал
байкал работает более менее, тут нет смысла особо понтовптмя - болген ос это фейк, а мсвс и байкал рабочие вещи
астралинукс давай сорви покровы, или опенофис